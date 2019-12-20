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Arthur Khamzin
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Производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд руб прекращено. После резонанса и отказа от судебных претензий Материал редакции

Стороны заключили соглашение.

18 комментариев
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Снимок Reuters

Мосгорсуд закрыл производство по иску Rambler к Twitch из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

О прекращении производства ходатайствовал представитель Rambler. Она пояснила, что стороны достигли соглашения. В решении суда указано, что компания больше не сможет обратиться с иском по тем же основаниям.

16 декабря появилась информация об иске Rambler к стрим-платформе Twitch. Причиной стало нарушение авторских прав на трансляцию матчей АПЛ. Компания потребовала взыскать с иностранной фирмы более 180 миллиардов рублей. Как уточнил представитель Rambler Михаил Гершкович, сумму предложил адвокат. Она является технической и максимально возможной.

Rambler против интернета: в соцсетях конфликты…
А также возможностью получить деньги, не доводя процессы до суда.
tjournal.ru

17 декабря Роскомнадзор сообщил о выполнении Twitch требований по удалению нелегального контента с платформы. Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский заявил, что сервису не грозит блокировка.

18 декабря Rambler заявил об отзыве своего иска к Twitch. В разговоре с «Открытыми медиа» представители компании пояснили, что стороны достигли понимания и решили конфликт во внесудебном порядке.

#новости #rambler #twitch

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18 комментариев
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Ноу Нейм

9

А репутация компании рейдера осталась 
Плак

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Hillary

Ноу
1

так обосраться за неделю 2 раза, нужно было умудриться.
Надеюсь, руководство уволит весь юридический отдел разом.

Ответить

Alexander Voloshin

Hillary
0

3 раза...
https://tjournal.ru/news/132099-rambler-zahotel-zapretit-yandeksu-i-mts-ispolzovat-tovarnye-znaki-so-slovom-afisha

Ответить

Алексѣй Бобковъ

3

чтож ты рамблер сдал назад(

Ответить

Hillary

2

Стороны заключили соглашение: Рамблер идет на йух

Ответить

Sakari Sauso

2

И что в остатке? Обосрались и в очередной раз подтвердили, что в России такие себе условия для бизнеса. win-win

Ответить

Goodsanta

2

"Как просрать минимум 200 000 рублей и кучу репутации. Том 1" - "Rambler"

Ответить

Mykola Glushchenko

2

Twitch хоть в курсе?

Ответить

Kyler

Mykola
0

Да, их представитель в России даже какие то комментарии по этому поводу давал

Ответить

Mykola Glushchenko

Kyler
0

Что-то наподобие: Рамблер? А что это?

Ответить

Роман Трусов

0

180 млрд

До сих пор охуеваю с этой цифры

Ответить

Ноу Нейм

Роман
1

2 миллиарда долларов 

Смысле денег нет? Попрыгай))

Ответить

Kyler

Ноу
0

3 если что

Ответить

Ноу Нейм

Kyler
0

2 800 
если что

Ответить

Kyler

Ноу
0

Я округлил (чуть-чуть)

Ответить

Ноу Нейм

Kyler
0

Нихуя себе. 
Вот как у нас в России дела делаются. 
Округляют там жалкие миллионы, а потом они превращаются в дачи 

Ответить

Ольга Семенова

0

Здорово. Вчера оно (дело) прекращалось-прекращалось, а сегодня уже окончательно прекратилось. Урра!

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Kyler

0
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