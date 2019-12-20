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Стороны заключили соглашение.
Мосгорсуд закрыл производство по иску Rambler к Twitch из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
О прекращении производства ходатайствовал представитель Rambler. Она пояснила, что стороны достигли соглашения. В решении суда указано, что компания больше не сможет обратиться с иском по тем же основаниям.
16 декабря появилась информация об иске Rambler к стрим-платформе Twitch. Причиной стало нарушение авторских прав на трансляцию матчей АПЛ. Компания потребовала взыскать с иностранной фирмы более 180 миллиардов рублей. Как уточнил представитель Rambler Михаил Гершкович, сумму предложил адвокат. Она является технической и максимально возможной.
17 декабря Роскомнадзор сообщил о выполнении Twitch требований по удалению нелегального контента с платформы. Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский заявил, что сервису не грозит блокировка.
18 декабря Rambler заявил об отзыве своего иска к Twitch. В разговоре с «Открытыми медиа» представители компании пояснили, что стороны достигли понимания и решили конфликт во внесудебном порядке.
А репутация компании рейдера осталась
Плак
И что в остатке? Обосрались и в очередной раз подтвердили, что в России такие себе условия для бизнеса. win-win
Twitch хоть в курсе?
180 млрд
До сих пор охуеваю с этой цифры
Здорово. Вчера оно (дело) прекращалось-прекращалось, а сегодня уже окончательно прекратилось. Урра!