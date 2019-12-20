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Взлететь ей не удалось.
Калифорнийские власти арестовали 17-летнюю девушку, которая угнала самолёт и врезалась в ограду рядом со зданием аэропорта. Об этом сообщает Associated Press.
Начальник полиции Дрю Бессингер рассказал, что ситуация произошла в аэропорту Фресно Йосемити (Fresno Yosemite). Девушка перебралась через забор с колючей проволокой после чего пробралась в кабину пилота одного из самолётов.
Она запустила его и прокатилась по территории аэропорта. Девушка не повредила другие самолёты. Пострадавших также нет. Начальник полиции пояснил, что власти ведут расследование, но в действиях нарушительницы нет признаков терроризма.
По данным CNA, она села за штурвал самолёта King Air 200. Самолёту нанесён серьёзный ущерб. Когда в кабину вошла полиция, девушка была дизориентирована и отказывалась сотрудничать.
Останови свое траханье, углепластик. Она со мной.
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Там можно подъехать к заднему входу и сфоткать автомобиль рядом стоящий, тогда ворота откроются.
Она не на миссии, а просто мир изучает
А этот прошел миссии бандитов в 90-е.
и теперь у него свободная игра,
а мы в ней NPC.
В заголовке девушка, в тексте девочка...
{мем:пух:17-летняя девочка:17-летняя девушка}
Серьезно? то есть можно сесть за штурвал самолета и начать движение? Нет никакого ключа или специальной кнопки, которая работала по отпечатку пальца? это ведь самолет. Простите, за занудство.