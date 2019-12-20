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Arthur Khamzin
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В Калифорнии 17-летняя девушка угнала самолёт и врезалась в ограду. Её арестовали Материал редакции

Взлететь ей не удалось.

23 комментария
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Снимок Jim Guy, AP

Калифорнийские власти арестовали 17-летнюю девушку, которая угнала самолёт и врезалась в ограду рядом со зданием аэропорта. Об этом сообщает Associated Press.

Начальник полиции Дрю Бессингер рассказал, что ситуация произошла в аэропорту Фресно Йосемити (Fresno Yosemite). Девушка перебралась через забор с колючей проволокой после чего пробралась в кабину пилота одного из самолётов.

Она запустила его и прокатилась по территории аэропорта. Девушка не повредила другие самолёты. Пострадавших также нет. Начальник полиции пояснил, что власти ведут расследование, но в действиях нарушительницы нет признаков терроризма.

По данным CNA, она села за штурвал самолёта King Air 200. Самолёту нанесён серьёзный ущерб. Когда в кабину вошла полиция, девушка была дизориентирована и отказывалась сотрудничать.

#новости #сша #самолёты

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23 комментария
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Андрей Коршев

38
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Iscander Vakil

Андрей
2

Останови свое траханье, углепластик. Она со мной.

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Комментарий удален

Boy Next Door

Андрей
0

Нормально так коменты потерли под постом

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Евгений Шухов

Андрей
0

Там можно подъехать к заднему входу и сфоткать автомобиль рядом стоящий, тогда ворота откроются.

Ответить

Сергей Рязанцев

11

Она не на миссии, а просто мир изучает

Ответить

Озорной Лис

Сергей
0

А этот прошел миссии бандитов в 90-е.
и теперь у него свободная игра, 
а мы в ней NPC.

Ответить

Сергей Рязанцев

Озорной
1

Он с читами просто играет

Ответить

Boy Next Door

2

В заголовке девушка, в тексте девочка...

Ответить

Boy Next Door

Boy
7

{мем:пух:17-летняя девочка:17-летняя девушка}

Ответить

Мемопроходил

Boy
36
Ответить

Илья Тимофеев

Boy
1

Ну вот так она "покаталась".

Ответить

пепси

7

ХЛОПАЙ РЕСНИЦАМИ И ВЗЛЕТАЙ

Ответить

Словесный Интервент

3

Серьезная система охраны в этом аэропорту. 

Ответить

Антон Иванов

0

надеюсь ее посадят не смотря ее женский пол

Ответить

Илья Тимофеев

0

Не вписалась в поворот, обычное дело.

Ответить

Фёдор Крюков

0

Рождённый летать - ползать по земле не может

Ответить

hyposlasher

0

она мне уже нравится

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Миша Давыдов

0
Ответить

Дмитрий Ингал

0

#femaleempowering

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Роман Белоус

0

"Я что-то нажала, а оно зажужжало" - пояснила задержанная

Ответить

Konstantin Tsevelev

0

Серьезно? то есть можно сесть за штурвал самолета и начать движение? Нет никакого ключа или специальной кнопки, которая работала по отпечатку пальца? это ведь самолет. Простите, за занудство.

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J S

0

Негритоска

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Тимур Петров

0

Классная расцветка авто у полиции.

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