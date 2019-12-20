Взлететь ей не удалось.

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Снимок Jim Guy, AP

Калифорнийские власти арестовали 17-летнюю девушку, которая угнала самолёт и врезалась в ограду рядом со зданием аэропорта. Об этом сообщает Associated Press.

Начальник полиции Дрю Бессингер рассказал, что ситуация произошла в аэропорту Фресно Йосемити (Fresno Yosemite). Девушка перебралась через забор с колючей проволокой после чего пробралась в кабину пилота одного из самолётов.

Она запустила его и прокатилась по территории аэропорта. Девушка не повредила другие самолёты. Пострадавших также нет. Начальник полиции пояснил, что власти ведут расследование, но в действиях нарушительницы нет признаков терроризма.