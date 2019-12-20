Прямой эфир
что происходит в интернете
Его задержали «для выяснения обстоятельств».
Власти задержали у здания ФСБ на Лубянке корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева. Журналиста задержали до выяснения обстоятельств, пишет издание.
Дорофеев приехал на место стрельбы на следующий день после случившегося. Его задержали во время съёмки в прямом эфире. На момент написания новости редакция не может связаться с ним.
Как пишет «Коммерсантъ», перед задержанием к Дорофееву подошёл человек в джинсах и куртке, потребовав в грубой форме уйти от здания ведомства.
Через несколько минут к нему подошли несколько человек и предложили «пройти» с ними. Дорофеев показал удостоверение журналиста, но его всё равно отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту без объяснения причин.
В приёмной ФСБ подтвердили, что журналист задержан «для выяснения обстоятельств». Офицер утверждает, что Дорофеев не смог представить документы, подтверждающие профессиональный статус.
Обновлено в 13:15: Романа Дорофеева отпустили из ОВД «Мещанский».
Вечером 19 декабря у здания ФСБ на Лубянке устроили стрельбу. Согласно официальной версии ведомства, стрельбу из автомата открыл житель Подольска Евгений Манюров. В ходе нападения один силовик был убит и ещё пятеро человек, включая одного гражданского, ранены.
Дорофеев показал удостоверение журналиста
не смог представить документы, подтверждающие статус журналиста
Окей, понял.
Почему не процитировали это?
Убери эту камеру, тебе щас в жопу засуну её. Понял меня, бля? Съебал отсюда нахуй. Чтоб тебя больше не видел. Или тебе официальные документы нужны?
Ублюдок мать твою
Вот так вот они разговаривают и вот так вот они себя ведут. А вы ещё и жалеете их.
Ну как ты и все остальное византийское быдло.
У кого-то в ФСБ бомбануло =)))
Прострелило
Ну бля, они там все раздраженные напуганные, будут все загребать до выяснения ,в чем новость то? вот когда его в подвале застрелят, тогда и пишите новость
Пора привыкнуть уже к наше государству, теперь каждое задержание журналиста - новость? Ну серьезно
Кто бы заткнул условного Пивоварова в начале нулевых - скандал был бы сопоставимый с самим событием
Почему вы упорно повторяет, что он был с автоматом?
Тут даже не мелочная придирка: "Сайга" это легальный карабин, а автомат - не может у гражданского в руках оказаться без предварительного уголовного преступления.
потому что сути это нихуя не меняет
Кроме возможности вести огонь очередями, ага.
Причем при нажатии на ссылку "автомата", мы попадаем не на определение термина "автомат", а на "Автомат Калашникова".
Вообще по такой логике можно и любой автоматический пистолет называть "автоматом".
Токсин чтоб получить лицензию на автомат нужно чтоб была уголовка получается.
Расскажите, как получить "лицензию на автомат"?
задержание
На деле:
Шёл с телефоном, снимал, остановили, послали нахуй, развернулся ушёл, открыл Твиттер, написал как его, журналиста, задержали.
Ну че ты начал рваться-то... задержание - это разве не когда скручивают и упаковывают в автозак?
На видео прост нету задержания