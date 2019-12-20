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Новости
Arthur Khamzin
6766

Корреспондента «Коммерсанта» задержали у здания ФСБ на Лубянке во время прямого эфира Материал редакции

Его задержали «для выяснения обстоятельств».

32 комментария
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Власти задержали у здания ФСБ на Лубянке корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева. Журналиста задержали до выяснения обстоятельств, пишет издание.

Дорофеев приехал на место стрельбы на следующий день после случившегося. Его задержали во время съёмки в прямом эфире. На момент написания новости редакция не может связаться с ним.

Как пишет «Коммерсантъ», перед задержанием к Дорофееву подошёл человек в джинсах и куртке, потребовав в грубой форме уйти от здания ведомства.

Убери эту камеру, сейчас тебе в жопу засуну! Понял меня, ***? *** отсюда ***, чтоб я тебя больше не видел! Или тебе официальные документы нужны, ***? Все, *** отсюда, чтоб я тебя не видел, ***

Мужчина в джинсах и чёрной куртке, подошедший к журналисту «Коммерсанта»

Через несколько минут к нему подошли несколько человек и предложили «пройти» с ними. Дорофеев показал удостоверение журналиста, но его всё равно отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту без объяснения причин.

В приёмной ФСБ подтвердили, что журналист задержан «для выяснения обстоятельств». Офицер утверждает, что Дорофеев не смог представить документы, подтверждающие профессиональный статус.

Обновлено в 13:15: Романа Дорофеева отпустили из ОВД «Мещанский».

Вечером 19 декабря у здания ФСБ на Лубянке устроили стрельбу. Согласно официальной версии ведомства, стрельбу из автомата открыл житель Подольска Евгений Манюров. В ходе нападения один силовик был убит и ещё пятеро человек, включая одного гражданского, ранены.

Кто такой Евгений Манюров, который…
По неофициальным данным, нападавшим был 39-летний охранник, увлекающийся оружием. Мотивы неизвестны.
tjournal.ru

#новости #стрельбаналубянке #сми

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32 комментария
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Goodsanta

36

Дорофеев показал удостоверение журналиста

не смог представить документы, подтверждающие статус журналиста

Окей, понял.

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Marko

Goodsanta
28

Похоже, у них просто паника или истерика. Что, в общем-то не сильно отличается.

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Дитковский

23

Почему не процитировали это?
Убери эту камеру, тебе щас в жопу засуну её. Понял меня, бля? Съебал отсюда нахуй. Чтоб тебя больше не видел. Или тебе официальные документы нужны?

Ответить

Андрей Коршев

Дитковский
26
Ответить

Boy Next Door

Дитковский
7

Ублюдок мать твою

Ответить

Marko

Boy
0

У какого-то коллектива в начале 2000-х был такой трек. 🤔

Ответить

Руслан Турченко

Дитковский
1

Красиво идут! - Интеллигенция! (с) 

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пепси

10

Вот так вот они разговаривают и вот так вот они себя ведут. А вы ещё и жалеете их.

Ответить

Дмитрий Евсеев

пепси
0

Ну как ты и все остальное византийское быдло.

Ответить

пепси

Дмитрий
0

Ну или как ты

Ответить

Vladimir Medvedev

4

У кого-то в ФСБ бомбануло =)))

Ответить

Александра Хотимченко

Vladimir
15

Прострелило

Ответить

Litnikov Danil

Александра
0

А когда то вела дорога приключений

Ответить

Андрей Заварзин

–30

Ну бля, они там все раздраженные напуганные, будут все загребать до выяснения ,в чем новость то? вот когда его в подвале застрелят, тогда и пишите новость

Ответить

пепси

Андрей
22

В том, что пацан журналист и приехал делать свою работу, а примативные сотрудники ФСБ ничего более не могут, кроме как нагрубить/наорать и всем вокруг испортить жизнь.

Ответить

Андрей Заварзин

пепси
0

Пора привыкнуть уже к наше государству, теперь каждое задержание журналиста - новость? Ну серьезно

Ответить

Litnikov Danil

Андрей
0

Кто бы заткнул условного Пивоварова в начале нулевых - скандал был бы сопоставимый с самим событием

Ответить

Илья Тимофеев

5

"Не, ну а чо он?"

Ответить

Alexander Shatrov

2

Почему вы упорно повторяет, что он был с автоматом?
Тут даже не мелочная придирка: "Сайга" это легальный карабин, а автомат - не может у гражданского в руках оказаться без предварительного уголовного преступления.

Ответить

Сергей Ляхов

Alexander
0

потому что сути это нихуя не меняет

Ответить

Alexander Shatrov

Сергей
3

Кроме возможности вести огонь очередями, ага.

Ответить

Дмитрий Чернов

Alexander
0

Причем при нажатии на ссылку "автомата", мы попадаем не на определение термина "автомат", а на "Автомат Калашникова".

Вообще по такой логике можно и любой автоматический пистолет называть "автоматом".

Ответить

Сергей Ляхов

Alexander
0

признаю, я проиграл этот спор

Ответить

Ilia Gurtovoy

Alexander
0

Токсин чтоб получить лицензию на автомат нужно чтоб была уголовка получается.

Ответить

Alexander Shatrov

Ilia
0

Расскажите, как получить "лицензию на автомат"?

Ответить

Litnikov Danil

Alexander
0

Чоп открыть, им наверное можно нарезное автоматическое брать

Ответить

Weall FAlldown

–13

задержание

На деле:
Шёл с телефоном, снимал, остановили, послали нахуй, развернулся ушёл, открыл Твиттер, написал как его, журналиста, задержали.

Ответить

пепси

Weall
4

Что ты за хуету вечно высыраешь...

Ответить

Weall FAlldown

пепси
–7

Ну че ты начал рваться-то... задержание - это разве не когда скручивают и упаковывают в автозак?
На видео прост нету задержания

Ответить

Илья Ильин

Weall
0

Нет ватюш, задежание это не только когда скручивают

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Никита Сухов

0

федераху порвало

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Марк Варламов

0

Корреспондента «Коммерсанта»

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