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Артём Мазанов
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Rambler захотел запретить «Яндексу» и МТС использовать товарные знаки со словом «Афиша» Материал редакции

«Афиша», которая входит в Rambler Group, обратилась в Палату по патентным спорам Роспатента.

35 комментариев
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​Сервис «Афиша», который входит в Rambler Group

«Компания Афиша», которая входит в Rambler Group, обратилась в Палату по патентным спорам Роспатента с требованием запретить МТС и «Яндексу» использовать товарные знаки со словом «Афиша». Об этом пишут «Ведомости».

Претензии Rambler касаются сервисов «МТС Афиша» и «Яндекс.Афиша», которые продают билеты на разные мероприятия, включая кино и театр. Роспатент рассмотрит это обращение 26 декабря. В «Яндексе» на просьбу TJ прокомментировать эту ситуацию заявили, что «компания владеет товарным знаком „Яндекс Афиша“, а также одноимённым сервисом».

По данным Роспатента, товарный знак «Афиша» принадлежит «Компания Афиша». Сначала это был печатный журнал, интернет версия которого потом стала сервисом по продаже билетов. В 2016 году журнал перестал выходить. Товарные знаки «МТС. Афиша» и «Яндекс.Афиша» Роспатент зарегистрировал в марте и июне 2019 года.

В декабре Rambler захотел получить права на веб-сервер Nginx, созданный сотрудником 15 лет назад. Компания также потребовала заблокировать Twitch и выплатить 180 миллиардов рублей за «пиратские» трансляции. Одну претензию Rambler отозвал, а вторую пообещал отозвать.

#новости #rambler

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35 комментариев
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Ноу Нейм

40

Опять в Рамблер пробрались враги. Главный офис ничего не знал!

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Denis null

20

да хорош уже заниматься черным пиаром рамблера. все равно им ни кто не будет пользоваться 

Ответить

Московский

14

Дайте уже хоть что-нибудь!

Ответить

Паша Красников

6

А расклеивать афиши они не хотят запретить?

Ответить

Владимир Дыркин

Паша
6

не подсказывай

Ответить

Александр Кувайцев

7

Я не понял, они ведь уже прикалываются к этому моменту, да?

Ответить

Анна Гласс

6

))))

Ответить

Сергей Табаков

1

TJ, признавайся, сколько вам заплатили?

Ответить

Иван Гессе

Сергей
12

я заплатил 75 рублей когда-то

Ответить

Nikita

Иван
0

Такая же хуйня бро

Ответить

Лев Люкшин

Nikita
–2

Лох

Ответить

Nikita

Лев
0

Зачем так сильно оскорбил незнакомого тебе человека, пидор? :(

Ответить

Keka Yobikov

3

Давайте скинемся Рамблеру за щеку.

Ответить

Андрей Тодоровский

Keka
0

Ага, предлагаю купить огромный надувной хуй и прикатить его к офису Рамблера

Ответить

Dear Moscow,

1

 Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать товарные знаки со словом «Афиша»

Похоже, всё-таки я был прав, и Рамблер захвачен наркоманами:  
https://tjournal.ru/news/131368-rambler-cherez-sud-potreboval-zablokirovat-twitch-i-vyplatit-rekordnye-180-mlrd-rubley-za-piratskie-translyacii?comment=2919026 

Они пробуют разную дурь, а потом устраивают совещания с брэйнштормами на тему того, как поэкстравагантнее заработать денег. 

Финальным аккордом, видимо, будет переименование Rambler'а в ROFLer.

Ответить

Dennis Naidyuk

Dear
1

переименование Rambler'а в ROFLer.

Слушай, а ведь отлично звучит. 🤔

Ответить

Зелибоба

–2

Безграмотный текст.
Во-первых, не 26 декабря, а 20.
Во-вторых, Роспатент не может никому запретить использовать ТЗ. Роспатент не суд. Максимум он может признать свидетельство на ТЗ, принадлежащий МТС, недействительным.
В-третьих, откуда инфа про Яндекс Афишу? Подано возражение только против ТЗ МТС.

Ответить

Ноу Нейм

Зелибоба
–1

А ты попу мыл?

Ответить

Артур Шигабутдинов

Ноу
0

мыл

Ответить

Ноу Нейм

Артур
0

Давай теперь вместе помоем 

Ответить

Артур Шигабутдинов

Ноу
0

Нет, спасибо, я не олдфаг с ТЖ для таких дел

Ответить

Ноу Нейм

Артур
1

А мы стариков тут не ебем

Ответить

робот-бёрдвотчер

0
Ответить

Bad Bear

0

И нахуя удалили новость про чистельщика мусора?

Ответить

Weall FAlldown

0

Рамбел: " ну че бля, рановато расслабились, лол" 

Ответить

Brown Zweig

0

Рамблер, купите пожалуйста права на Соловиный помет и на Аншлаг, и запретите их на тв

Ответить

Alex Pavljenko

0

Я всегда думал, что этот сайт — это сервис мэйлру

Ответить

Dmitiry Uzlov

0

Рамблер, тебя что-то прорвало под конец года. Или это чисто пиар компания?

Ответить

Yaroslav Brandtner

0

У рабмлера критические дни

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Андрей Тодоровский

0

Заебали уже

Ответить

Gleb Eltsov

0
Ответить

НечеловеческаяЛогика

0

Просто новости Рамблера никто не читает, а TJ и VC читают, после НГ Рамблер скажет что уровень цитируемости вырос, они классные, все .....

Ответить

Антон Пострунин

0

Странно, но я за. Постоянно путаюсь и захожу то на один, то на другой. Пусть один закроется, мне так спокойнее будет.

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dmzkrsk

0

Может им надо до конца года закрыть лимит на иски?

Ответить

Ноу Нейм

–1

А я первый был

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