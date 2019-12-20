Прямой эфир
«Афиша», которая входит в Rambler Group, обратилась в Палату по патентным спорам Роспатента.
«Компания Афиша», которая входит в Rambler Group, обратилась в Палату по патентным спорам Роспатента с требованием запретить МТС и «Яндексу» использовать товарные знаки со словом «Афиша». Об этом пишут «Ведомости».
Претензии Rambler касаются сервисов «МТС Афиша» и «Яндекс.Афиша», которые продают билеты на разные мероприятия, включая кино и театр. Роспатент рассмотрит это обращение 26 декабря. В «Яндексе» на просьбу TJ прокомментировать эту ситуацию заявили, что «компания владеет товарным знаком „Яндекс Афиша“, а также одноимённым сервисом».
По данным Роспатента, товарный знак «Афиша» принадлежит «Компания Афиша». Сначала это был печатный журнал, интернет версия которого потом стала сервисом по продаже билетов. В 2016 году журнал перестал выходить. Товарные знаки «МТС. Афиша» и «Яндекс.Афиша» Роспатент зарегистрировал в марте и июне 2019 года.
В декабре Rambler захотел получить права на веб-сервер Nginx, созданный сотрудником 15 лет назад. Компания также потребовала заблокировать Twitch и выплатить 180 миллиардов рублей за «пиратские» трансляции. Одну претензию Rambler отозвал, а вторую пообещал отозвать.
да хорош уже заниматься черным пиаром рамблера. все равно им ни кто не будет пользоваться
А расклеивать афиши они не хотят запретить?
TJ, признавайся, сколько вам заплатили?
я заплатил 75 рублей когда-то
Давайте скинемся Рамблеру за щеку.
Ага, предлагаю купить огромный надувной хуй и прикатить его к офису Рамблера
Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать товарные знаки со словом «Афиша»
Похоже, всё-таки я был прав, и Рамблер захвачен наркоманами:
https://tjournal.ru/news/131368-rambler-cherez-sud-potreboval-zablokirovat-twitch-i-vyplatit-rekordnye-180-mlrd-rubley-za-piratskie-translyacii?comment=2919026
Они пробуют разную дурь, а потом устраивают совещания с брэйнштормами на тему того, как поэкстравагантнее заработать денег.
Финальным аккордом, видимо, будет переименование Rambler'а в ROFLer.
Безграмотный текст.
Во-первых, не 26 декабря, а 20.
Во-вторых, Роспатент не может никому запретить использовать ТЗ. Роспатент не суд. Максимум он может признать свидетельство на ТЗ, принадлежащий МТС, недействительным.
В-третьих, откуда инфа про Яндекс Афишу? Подано возражение только против ТЗ МТС.
мыл
Рамблер, купите пожалуйста права на Соловиный помет и на Аншлаг, и запретите их на тв
Просто новости Рамблера никто не читает, а TJ и VC читают, после НГ Рамблер скажет что уровень цитируемости вырос, они классные, все .....
Странно, но я за. Постоянно путаюсь и захожу то на один, то на другой. Пусть один закроется, мне так спокойнее будет.