«Афиша», которая входит в Rambler Group, обратилась в Палату по патентным спорам Роспатента.

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​Сервис «Афиша», который входит в Rambler Group

«Компания Афиша», которая входит в Rambler Group, обратилась в Палату по патентным спорам Роспатента с требованием запретить МТС и «Яндексу» использовать товарные знаки со словом «Афиша». Об этом пишут «Ведомости».

Претензии Rambler касаются сервисов «МТС Афиша» и «Яндекс.Афиша», которые продают билеты на разные мероприятия, включая кино и театр. Роспатент рассмотрит это обращение 26 декабря. В «Яндексе» на просьбу TJ прокомментировать эту ситуацию заявили, что «компания владеет товарным знаком „Яндекс Афиша“, а также одноимённым сервисом».

По данным Роспатента, товарный знак «Афиша» принадлежит «Компания Афиша». Сначала это был печатный журнал, интернет версия которого потом стала сервисом по продаже билетов. В 2016 году журнал перестал выходить. Товарные знаки «МТС. Афиша» и «Яндекс.Афиша» Роспатент зарегистрировал в марте и июне 2019 года.