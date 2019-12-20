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Добраться в другое медучреждение женщине помогли прохожие.
В Твери крыша остановки упала на 75-летнюю женщину. Конструкция сбила пенсионерку с ног, добраться до больницы ей помогли прохожие. Но в медучреждении отказались принимать женщину. Об этом пишет местное издание «ТИА».
Пенсионерку не приняли в больнице, так как там не было свободных врачей. Её пешком отправили в поликлинику, где ей оказали первую помощь и направили в другую больницу. Лариса Козлякова, дочь пенсионерки, рассказала журналистам, что её маме наложили в больнице гипс, а диагноз «сотрясение мозга» не подтвердился.
По факту падения на женщину крыши автобусной остановки следователи начали проверку.
она так типо класс пытается показать?
ставь класс, если государству на тебя похуй
Во-во-во. Как раз недавно скорую обсуждали в том же контексте
А нет разве статьи за неоказание медицинской помощи в таких ситуациях?
А ты попробуй реализовать. Подать в суд, довести суд до конца, с них что-то получить. Доказать, что они не оказали помощь, если они ее в минимальных количествах оказали и все это за свои деньги, чтобы потом получить извинения и компенсацию в районе 10к рублей.
При нормальной судебной системе их можно было бы не слабо вздрючить, да, но я уголовку имел в виду а не гражданский иск. Если бы она не дошла сама, никто бы не отвечал?
При нормальной судебной системе их можно было бы не слабо вздрючить,
Мы сейчас про реальное или про желаемое? Я вообще не вижу смысла говорить про то, что могло бы быть и хотелось бы, я говорю о том что есть. При чем тут уголовка? Про нее и речи не было
Чёт врачи хуеют как будто в последнее время.
Работают в лучшей системе здравоохранения в мире же, головокружение от успехов просто.
Сейчас бы мудацкое отношение к людям на систему списывать, очень удобно
Тыб тоже охуел, если бы не 60к в Лахте получал (или сколько там ботам платят) а 8350р/мес за 50-60 часов в неделю.
Зато все бесплатно!
В Твери крыша остановки упала на 75-летнюю женщину. Конструкция сбила пенсионерку с ног, добраться до больницы ей помогли прохожие
Эм, а почему скорую-то не вызвали? Я неделю назад звезданулась лицом на гололедице, скорая мигом приехала и отвезла в травму