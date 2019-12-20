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Артём Мазанов
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В Твери на женщину упала крыша остановки. В больнице её отказались принять и отправили пешком в поликлинику Материал редакции

Добраться в другое медучреждение женщине помогли прохожие.

22 комментария
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В Твери крыша остановки упала на 75-летнюю женщину. Конструкция сбила пенсионерку с ног, добраться до больницы ей помогли прохожие. Но в медучреждении отказались принимать женщину. Об этом пишет местное издание «ТИА».

Пенсионерку не приняли в больнице, так как там не было свободных врачей. Её пешком отправили в поликлинику, где ей оказали первую помощь и направили в другую больницу. Лариса Козлякова, дочь пенсионерки, рассказала журналистам, что её маме наложили в больнице гипс, а диагноз «сотрясение мозга» не подтвердился.

Ей могли вызвать скорую, чтобы довезти до больницы! Пожилой человек с такими травмами: сильный ушиб колена, осколочный перелом большого пальца руки со смещением, ссадины на лице, сотрясение мозга. И её просто отправили из больницы, чтобы она сама добиралась.

Лариса Козлякова
дочь пострадавшей пенсионерки

По факту падения на женщину крыши автобусной остановки следователи начали проверку.

#новости #регионы

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22 комментария
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Konstantin Tsevelev

5

она так типо класс пытается показать?

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Сергей Рязанцев

Konstantin
18

ставь класс, если государству на тебя похуй

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Justified Stallion

Сергей
3
Ответить

Анна Гласс

2

Во-во-во. Как раз недавно скорую обсуждали в том же контексте

Ответить

Сергей Рязанцев

Анна
1

А нет разве статьи за неоказание медицинской помощи в таких ситуациях?

Ответить

Анна Гласс

Сергей
0

А ты попробуй реализовать. Подать в суд, довести суд до конца, с них что-то получить. Доказать, что они не оказали помощь, если они ее в минимальных количествах оказали и все это за свои деньги, чтобы потом получить извинения и компенсацию в районе 10к рублей.

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Сергей Рязанцев

Анна
1

При нормальной судебной системе их можно было бы не слабо вздрючить, да, но я уголовку имел в виду а не гражданский иск. Если бы она не дошла сама, никто бы не отвечал?

Ответить

Анна Гласс

Сергей
0

 При нормальной судебной системе их можно было бы не слабо вздрючить,

Мы сейчас про реальное или про желаемое? Я вообще не вижу смысла говорить про то, что могло бы быть и хотелось бы, я говорю о том что есть. При чем тут уголовка? Про нее и речи не было

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Сергей Рязанцев

Анна
0

Ладно-ладно, не токсинь

Ответить

Арсен Сиюхов

2
Ответить

Artem Monahov

2
Ответить

Weall FAlldown

0

Чёт врачи хуеют как будто в последнее время.

Ответить

Justified Stallion

Weall
2

Работают в лучшей системе здравоохранения в мире же, головокружение от успехов просто.

Ответить

Weall FAlldown

Justified
–7

Сейчас бы мудацкое отношение к людям на систему списывать, очень удобно

Ответить

badkid

Weall
2

Система формирует это мудацкое отношение. 

Ответить

Justified Stallion

Weall
0

ЦАРЬ ХОРОШИЙ, БОЯРЕ ПЛОХИЕ.

Ответить

Кирилл Боронин

Weall
1

Тыб тоже охуел, если бы не 60к в Лахте получал (или сколько там ботам платят) а 8350р/мес за 50-60 часов в неделю.

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Universaw

0

👍

Ответить

Андрей Ионов

0

что за пиздец с кистью руки, ужас.. бедная женщина

Ответить

InD1G0X .

0

Зато все бесплатно!

Ответить

Artem Monahov

InD1G0X
0

Всё в кайф?

Ответить

the art of гепард

0

В Твери крыша остановки упала на 75-летнюю женщину. Конструкция сбила пенсионерку с ног, добраться до больницы ей помогли прохожие

Эм, а почему скорую-то не вызвали? Я неделю назад звезданулась лицом на гололедице, скорая мигом приехала и отвезла в травму

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