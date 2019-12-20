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Arthur Khamzin
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Фармацевтическая компания Novartis начнёт бесплатно выдавать самый дорогой препарат в мире по принципу лотереи Материал редакции

Стоимость одной дозы составляет 2,1 миллиона долларов.

50 комментариев
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препарат Zolgensma Источник The WSJ​

Швейцарский производитель лекарств Novartis AG запустил программу бесплатной выдачи самого дорогого препарата в мире Zolgensma. Он будет распределяться по принципу лотереи, пишет The Wall Street Journal.

Zolgensma используется для лечения спинальной мышечной атрофии у детей и пока что одобрен для лечения только в США. Его стоимость составляет 2,1 миллиона долларов за дозу.

Бесплатная программа предназначена для других стран, в которых он ещё не одобрен. Законодательство некоторых из них разрешает применение лекарства, если оно предоставляется бесплатно. Производитель планирует поставлять бесплатно до 100 доз в год, а их получатели будут определяться случайным образом.

Из-за подхода к распределению, некоторые пациенты раскритиковали компанию. В WSJ подчеркнули, что в таких случаях медицинские компании рассматривают каждый запрос отдельно на основе пользы и вреда от назначенного лечения.

Представители Novartis рассказали, что решили распределять препарат по принципу лотереи из-за сложности критериев при выборе. По их словам, это якобы может привести к дискриминации определённой группы лиц. Это решение было принято после консультации с экспертами.

В любом случае мы имеем дело со сложной этической дилеммой. К сожалению, идеального решения тут нет

представитель Novartis

Кроме этого, Novartis столкнулся с проблемой расширения производства Zolgensma. Сейчас лекарство производится только на одном заводе в США, но в следующем году компания планирует открыть ещё два предприятия.

По данным WSJ, в Европе сейчас около 1,6 тысяч детей страдают от тяжёлой формы спинальной мышечной атрофии. Точное число больных в мире неизвестно.

#новости #лекарства #медицина

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50 комментариев
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Ruslan Sviridov

18

2,1 миллиона долларов. Надеялся что это хотя бы что-то подобное. 

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Viktor Vasilyev

Ruslan
2

не такая большая сумма для такой разработки на самом деле

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Semen Semenov

Ruslan
0

Это модафинил называется, с него же писали сценарий

Ответить

TV Ninja

12

В чём причина такой дикой стоимости? Они убивают сотни младенцев, или год выращивают растения на МКС для получения одной дозы? Всё это звучит как издёвка какая-то. 

Ответить

Православие. Патриотизм.

TV
4

Интеллектуальный труд, химические вещества, инвесторы, много по каким причинам.

Ответить

TV Ninja

Православие.
9

Да-да, интеллектуальный труд, инвесторы. Плавали, знаем) 

Ответить

Антон Жучков

TV
2

Это искусственно сконструированные вирусы, которые дополняют ДНК пациента. Вернее, только один ген. Видимо их охренительно трудно и медленно делать.

Ответить

TV Ninja

Антон
0

Ага, или лекарство у которого тупо нет аналогов, а производящая контора просто монополист. Собсно президент компании даже и не отрицает:

"AveXis president Lennon acknowledges the numbers might seem shocking. But he argues the drug is easily worth it. The only existing treatment for spinal muscular atrophy, a drug called Spinraza, costs hundreds of thousands of dollars a year. Zolgensma hopefully will be a one-time, life-saving treatment."

"Ну кароч штука охренненая поцаны, ваншотит будь здоров, поэтому мы вам её дешёво не отдадим."

"I understand that it can be shocking when you see a price tag on a treatment like this," Weisbarger says. "But giving someone a life — someone that would have died in infancy or early childhood the opportunity to live into adulthood — I think that's a valuable investment."

Это блять террористы-шантажисты какие-то) 

Ответить

Роман Белоус

TV
3

Ну бля если тебе что-то не нравится, иди и изобрети своё лекарство, которое будет стоить дешевле

Ответить

Max Diviani

Роман
1

Сперва допейся!!11

Ответить

Константин Курасов

TV
6

блин, ну ты прикинь, какие зарплаты у специалистов, сколько стоят лаборатории и много лет оплаты всего этого?
с учётом того, что на одну работающую штуку, приходится сотня неработающих, которые сыграли в ноль
я весьма левые взгляды имею, но тебя послушать, так надо их задушить, всё забрать и без новых лекарств остаться

Ответить

TV Ninja

Константин
–2

Прикидывать тут бесполезно, а реальные цифры мы никогда не увидим, зато мы видим как президент компании просто луклзит по-чёрному, высказываясь в духе "чуваки, ну тут как бы выбора то нет у вас особо, цена вообще то могла быть и пять миллионнов, сделали два потому что мы добрые такие" это  из статьи той же. Это просто полный хохотач. Зато манипуляции уже были и скандалы в связи с ними, биг-фарма во всей своей красе) 

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Дмитрий Щёлоков

TV
1

Ну да, они ж ничего не истратили на исследование

Ответить

vvtwittep

TV
0

Европе сейчас около 1,6 тысяч детей страдаю

Узкий рынок

Ответить

Дмитрий Щёлоков

vvtwittep
0

Исследование, на которые ушли 10-15 лет и миллиарды долларов. Поделите расходы на исследования на количество возможных доз, и всё равно оно не отобъётся

Ответить

Никита Жуковский

Дмитрий
0

Откуда у тебя инфа про бюджет и сроки? 

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Никита
1

Когда интересуетесь новостями физиологии (так это назовем), знаешь, сколько тратится времени и денег на исследования генетических терапий (вообще на исследования, но это передний край - самое сложное, самое дорогое), и главное, что только одно из Zolgensma лекарств доходит до клинического использования - годы работы и сотни миллионов долларов идут коту под хвост - фармакология это лотерея

Ответить

Дима Внезапно

vvtwittep
0

С потенциальной стоимостью 1,6к х 2,1 млн = 3,36 млрд $
Что неплохо
Семьям не обязательно иметь такой доход, могут помочь нко, пожертвования, гос программы, так что ситуация для производителя довольно хорошая

Ответить

Ирина Мартынюк

Дима
0

Это очень большие деньги и, к сожалению, потянуть может только государство. Я лично видела сборы минимум на 10 детей за последнее время. Хорошо, что хоть сколько-то будет разыгрываться, что уж, хоть как-то

Ответить

Роман Белоус

Дима
–1

Ага, тратить по два ляма на одну дозу для какого-то одного пиздюка, вместо того, чтобы спасти за эти деньги десятки, а то и сотни других пиздюков с проблемами подешевле. Охуенно мудро

Ответить

Ирина Мартынюк

Роман
0

С проблемами подешевле могут справиться просто общественные сборы

Ответить

Сергей Клабуков

8
Ответить

Artem Monahov

Сергей
1

Сработало же!

Ответить

Илья Тимофеев

1

Это наследственное генетическое заболевание. Препарат, возможно, снимает только симптомы или загоняет болезнь в ремиссию, очень вряд ли он лечит. Есть медики здесь чтобы дать подробности?

Ответить

Мистер Блондин

Илья
19

Есть педики

Ответить

Savely Krasovsky

Илья
1

Тут пишут, что данный препарат является генной терапией и заменяет нерабочий/сломанный ген на рабочую копию. В качестве инструмента замены используется вирус.

https://www.zolgensma.com/how-zolgensma-works

ZOLGENSMA® (onasemnogene abeparvovec-xioi)
See the Indication, Safety, & Prescribing Information.
www.zolgensma.com
Ответить

Ирина Мартынюк

Savely
1

Да, есть другой препарат, который стоит в районе 7млн рублей, но его нужно колоть всю жизнь, а этот препарат работает разово. 

Ответить

Weall FAlldown

–5

Пиздец бля

А может лучше снизить цену? А государствам субсидировать лечения для тех, у кого не хватает денег?
А нет, бред же. Государства это угнетатели, их роль нужно снижать в жизни людей.
Для корпораций у меня другая идея на будущее : устраивать бои среди мамочек больных детей, транслировать это дело по ютуб. Деньги с рекламы покроют приз победителю. ✌️

Ответить

Никита Дровняшин

Weall
6

А может лучше снизить цену?

А чего мелочиться? Пусть вообще бесплатно отдают, угнетатели хуевы.

Ответить

Weall FAlldown

Никита
0

А бесплатная раздача не закладывается по-твоему в цену?

Ответить

Ilya Grigöryev

Weall
0

он об этом не подумал

Ответить

Никита Бабич

Weall
0

Мне кажется, если полностью отменят бесплатные раздачи, цена упадёт не более 30%, то есть все равно окажется неподъемной. Я сомневаюсь, что они каждую вторую коробку на бесплатную партию выделять хотели. Наверняка каждую сотую лишь.

Ответить

Weall FAlldown

Никита
0

Никто и не говорит о решении проблем доступности. По-моему само это действие, раздача по лекарства по рандому, ничто иное как легитимизация той самой несправедливости. Против которой так усиленно борются.

Ответить

Никита Бабич

Weall
0

Как я понял, единственная задача - увеличить количество стран, где возможно будет появление лекарства.

Я оправдываю частную дискриминацию и не вижу несправедливости здесь. Их товар, как хотят, так и продают. Польза миру приносится вне зависимости от того, каким путем они стали реализовывать товар.

Ответить

Weall FAlldown

Никита
0

Может я наивен и некомпетентен, но считаю, что современная патентная система в фарме работает исключительно на крупные корпорации. Возможно подобие франшизы могло бы сделать лекарства более доступными во всех смыслах. Рыночек только так не стремится порешать пока , а чиновники совладать с фармой не в силах. Ну это история старая, а вот популярность идеи частной дискриминации среди левых и поддержка корпорации - не перестаю удивляться. Раньше они стремились озалупить богатых уебков, теперь же им главное, чтоб эти уебки продукцию на животных не исписывали и квоту по женщинам в менеджменте соблюдали🤷‍♂️

Ответить

Weall FAlldown

Weall
–2

Левачки минусуют? О справедливость по-левацки, рандом. только бы не богатым. Так подожди ебана, но богатые и так купят..
обожаю левых, которые впрягаются за корпорации 😀

Ответить

empSokol

0

Дед Пихто был в ярости, когда узнал...

Ответить

Евстафий Селюк

empSokol
0

а где этот старый хуй?  

Ответить

Женя Яночкин

Евстафий
4
Ответить

Евстафий Селюк

Женя
0

bueno!

Ответить

Женя Яночкин

Евстафий
0

amigo!

Ответить

Настя Иванова

Женя
0

¡Maricon!

Ответить

Вася Пупкин

Настя
0

Cabron

Ответить

Настя Иванова

Вася
0

Puta

Ответить

ave ego

0

- таким образом они будут еще испытывать лекарство на пациентах, которые его получили бесплатно?
- если лекарство требует более 1 дозы, то в чем смысл лечения если другую порцию лекарства не получить?

Ответить

Комментарий удален

Myemptyblog

ave
0

One-shot cure.

Одной дозы достаточно.

Ответить

Альфис Садыков

0

Есть ссылка на участие ?

Ответить

Myemptyblog

0

Очень разумный подход.

Здоровье по большей части вообще лотерея, кому повезёт, кому нет. Они чуть улучшили шансы некоторых людей. Это хорошо.

Ответить

Никита Бабич

–1

Probability 1 over several k is better than tries to earn 2.1m fast. Those, Who have these money, will be still able to buy, i believe

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Anton Ivanov

–1

Путь присваивают коэффициент для каждого нуждающегося по каким-то показателям, и на основе его делают рандом.
Вполне справедливо.

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