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Стоимость одной дозы составляет 2,1 миллиона долларов.
Швейцарский производитель лекарств Novartis AG запустил программу бесплатной выдачи самого дорогого препарата в мире Zolgensma. Он будет распределяться по принципу лотереи, пишет The Wall Street Journal.
Zolgensma используется для лечения спинальной мышечной атрофии у детей и пока что одобрен для лечения только в США. Его стоимость составляет 2,1 миллиона долларов за дозу.
Бесплатная программа предназначена для других стран, в которых он ещё не одобрен. Законодательство некоторых из них разрешает применение лекарства, если оно предоставляется бесплатно. Производитель планирует поставлять бесплатно до 100 доз в год, а их получатели будут определяться случайным образом.
Из-за подхода к распределению, некоторые пациенты раскритиковали компанию. В WSJ подчеркнули, что в таких случаях медицинские компании рассматривают каждый запрос отдельно на основе пользы и вреда от назначенного лечения.
Представители Novartis рассказали, что решили распределять препарат по принципу лотереи из-за сложности критериев при выборе. По их словам, это якобы может привести к дискриминации определённой группы лиц. Это решение было принято после консультации с экспертами.
Кроме этого, Novartis столкнулся с проблемой расширения производства Zolgensma. Сейчас лекарство производится только на одном заводе в США, но в следующем году компания планирует открыть ещё два предприятия.
По данным WSJ, в Европе сейчас около 1,6 тысяч детей страдают от тяжёлой формы спинальной мышечной атрофии. Точное число больных в мире неизвестно.
2,1 миллиона долларов. Надеялся что это хотя бы что-то подобное.
В чём причина такой дикой стоимости? Они убивают сотни младенцев, или год выращивают растения на МКС для получения одной дозы? Всё это звучит как издёвка какая-то.
Интеллектуальный труд, химические вещества, инвесторы, много по каким причинам.
Это искусственно сконструированные вирусы, которые дополняют ДНК пациента. Вернее, только один ген. Видимо их охренительно трудно и медленно делать.
Ага, или лекарство у которого тупо нет аналогов, а производящая контора просто монополист. Собсно президент компании даже и не отрицает:
"AveXis president Lennon acknowledges the numbers might seem shocking. But he argues the drug is easily worth it. The only existing treatment for spinal muscular atrophy, a drug called Spinraza, costs hundreds of thousands of dollars a year. Zolgensma hopefully will be a one-time, life-saving treatment."
"Ну кароч штука охренненая поцаны, ваншотит будь здоров, поэтому мы вам её дешёво не отдадим."
"I understand that it can be shocking when you see a price tag on a treatment like this," Weisbarger says. "But giving someone a life — someone that would have died in infancy or early childhood the opportunity to live into adulthood — I think that's a valuable investment."
Это блять террористы-шантажисты какие-то)
Ну бля если тебе что-то не нравится, иди и изобрети своё лекарство, которое будет стоить дешевле
блин, ну ты прикинь, какие зарплаты у специалистов, сколько стоят лаборатории и много лет оплаты всего этого?
с учётом того, что на одну работающую штуку, приходится сотня неработающих, которые сыграли в ноль
я весьма левые взгляды имею, но тебя послушать, так надо их задушить, всё забрать и без новых лекарств остаться
Прикидывать тут бесполезно, а реальные цифры мы никогда не увидим, зато мы видим как президент компании просто луклзит по-чёрному, высказываясь в духе "чуваки, ну тут как бы выбора то нет у вас особо, цена вообще то могла быть и пять миллионнов, сделали два потому что мы добрые такие" это из статьи той же. Это просто полный хохотач. Зато манипуляции уже были и скандалы в связи с ними, биг-фарма во всей своей красе)
Исследование, на которые ушли 10-15 лет и миллиарды долларов. Поделите расходы на исследования на количество возможных доз, и всё равно оно не отобъётся
Откуда у тебя инфа про бюджет и сроки?
Когда интересуетесь новостями физиологии (так это назовем), знаешь, сколько тратится времени и денег на исследования генетических терапий (вообще на исследования, но это передний край - самое сложное, самое дорогое), и главное, что только одно из Zolgensma лекарств доходит до клинического использования - годы работы и сотни миллионов долларов идут коту под хвост - фармакология это лотерея
С потенциальной стоимостью 1,6к х 2,1 млн = 3,36 млрд $
Что неплохо
Семьям не обязательно иметь такой доход, могут помочь нко, пожертвования, гос программы, так что ситуация для производителя довольно хорошая
Это очень большие деньги и, к сожалению, потянуть может только государство. Я лично видела сборы минимум на 10 детей за последнее время. Хорошо, что хоть сколько-то будет разыгрываться, что уж, хоть как-то
Ага, тратить по два ляма на одну дозу для какого-то одного пиздюка, вместо того, чтобы спасти за эти деньги десятки, а то и сотни других пиздюков с проблемами подешевле. Охуенно мудро
Это наследственное генетическое заболевание. Препарат, возможно, снимает только симптомы или загоняет болезнь в ремиссию, очень вряд ли он лечит. Есть медики здесь чтобы дать подробности?
Тут пишут, что данный препарат является генной терапией и заменяет нерабочий/сломанный ген на рабочую копию. В качестве инструмента замены используется вирус.
Да, есть другой препарат, который стоит в районе 7млн рублей, но его нужно колоть всю жизнь, а этот препарат работает разово.
Пиздец бля
А может лучше снизить цену? А государствам субсидировать лечения для тех, у кого не хватает денег?
А нет, бред же. Государства это угнетатели, их роль нужно снижать в жизни людей.
Для корпораций у меня другая идея на будущее : устраивать бои среди мамочек больных детей, транслировать это дело по ютуб. Деньги с рекламы покроют приз победителю. ✌️
А может лучше снизить цену?
А чего мелочиться? Пусть вообще бесплатно отдают, угнетатели хуевы.
А бесплатная раздача не закладывается по-твоему в цену?
Мне кажется, если полностью отменят бесплатные раздачи, цена упадёт не более 30%, то есть все равно окажется неподъемной. Я сомневаюсь, что они каждую вторую коробку на бесплатную партию выделять хотели. Наверняка каждую сотую лишь.
Никто и не говорит о решении проблем доступности. По-моему само это действие, раздача по лекарства по рандому, ничто иное как легитимизация той самой несправедливости. Против которой так усиленно борются.
Как я понял, единственная задача - увеличить количество стран, где возможно будет появление лекарства.
Я оправдываю частную дискриминацию и не вижу несправедливости здесь. Их товар, как хотят, так и продают. Польза миру приносится вне зависимости от того, каким путем они стали реализовывать товар.
Может я наивен и некомпетентен, но считаю, что современная патентная система в фарме работает исключительно на крупные корпорации. Возможно подобие франшизы могло бы сделать лекарства более доступными во всех смыслах. Рыночек только так не стремится порешать пока , а чиновники совладать с фармой не в силах. Ну это история старая, а вот популярность идеи частной дискриминации среди левых и поддержка корпорации - не перестаю удивляться. Раньше они стремились озалупить богатых уебков, теперь же им главное, чтоб эти уебки продукцию на животных не исписывали и квоту по женщинам в менеджменте соблюдали🤷♂️
Левачки минусуют? О справедливость по-левацки, рандом. только бы не богатым. Так подожди ебана, но богатые и так купят..
обожаю левых, которые впрягаются за корпорации 😀
Дед Пихто был в ярости, когда узнал...
а где этот старый хуй?
bueno!
amigo!
¡Maricon!
- таким образом они будут еще испытывать лекарство на пациентах, которые его получили бесплатно?
- если лекарство требует более 1 дозы, то в чем смысл лечения если другую порцию лекарства не получить?
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Очень разумный подход.
Здоровье по большей части вообще лотерея, кому повезёт, кому нет. Они чуть улучшили шансы некоторых людей. Это хорошо.
Probability 1 over several k is better than tries to earn 2.1m fast. Those, Who have these money, will be still able to buy, i believe
Путь присваивают коэффициент для каждого нуждающегося по каким-то показателям, и на основе его делают рандом.
Вполне справедливо.