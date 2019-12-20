Стоимость одной дозы составляет 2,1 миллиона долларов.

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препарат Zolgensma Источник The WSJ​

Швейцарский производитель лекарств Novartis AG запустил программу бесплатной выдачи самого дорогого препарата в мире Zolgensma. Он будет распределяться по принципу лотереи, пишет The Wall Street Journal.

Zolgensma используется для лечения спинальной мышечной атрофии у детей и пока что одобрен для лечения только в США. Его стоимость составляет 2,1 миллиона долларов за дозу.

Бесплатная программа предназначена для других стран, в которых он ещё не одобрен. Законодательство некоторых из них разрешает применение лекарства, если оно предоставляется бесплатно. Производитель планирует поставлять бесплатно до 100 доз в год, а их получатели будут определяться случайным образом.

Из-за подхода к распределению, некоторые пациенты раскритиковали компанию. В WSJ подчеркнули, что в таких случаях медицинские компании рассматривают каждый запрос отдельно на основе пользы и вреда от назначенного лечения.

Представители Novartis рассказали, что решили распределять препарат по принципу лотереи из-за сложности критериев при выборе. По их словам, это якобы может привести к дискриминации определённой группы лиц. Это решение было принято после консультации с экспертами.

В любом случае мы имеем дело со сложной этической дилеммой. К сожалению, идеального решения тут нет представитель Novartis

Кроме этого, Novartis столкнулся с проблемой расширения производства Zolgensma. Сейчас лекарство производится только на одном заводе в США, но в следующем году компания планирует открыть ещё два предприятия.