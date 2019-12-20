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На пилотируемом аппарате не было людей — пока его испытали лишь с манекенами.
Пилотируемый космический корабль Boeing CST-100 Starliner впервые запустили к МКС, но он не долетел до станции, потому что вовремя не выполнил зажигание двигателей. Аппарат с тестовым манекеном не смог выйти на орбиту, теперь его пытаются безопасно вернуть на Землю. Об этом сообщили на сайте Boeing.
По первоначальному плану капсула Boeing должна была пройти орбитальный полётный тест и пройти все этапы стыковки и отстыковки от МКС, как во время настоящей миссии. Помимо тестовых манекенов аппарат нёс 272 килограмма научного оборудования и полезного груза.
Как рассказал глава NASA Джим Брайденстайн, причиной проблем стало неправильно синхронизированное время на компьютере аппарата. Из-за этого Starliner решил, что зажигание двигателей уже было выполнено и ему понадобилось больше топлива, чем планировалось. А оставшегося топлива не хватит для выхода на орбиту МКС и стыковки.
Сейчас Boeing и NASA ищут способы безопасно вернуть корабль на Землю. Пока у Boeing есть пять потенциальных зон для посадки аппарата.
Полётные испытания Starliner были последним необходимым Boeing стартом для прохождения сертификации NASA и возможности отправлять на МКС людей. Корабль вмещает до семи человек: это больше, чем другие аппараты на рынке, включая российские «Союзы» (три человека) и Crew Dragon от SpaceX (четыре человека).
Starliner запустили на ракете Atlas V, которую разработала компания United Launch Alliance. Ракета состоит из двух ступеней, а в ускорителе используют российский двигатель РД-180.
Время одно из самых больших зол при любой разработке. Передаю привет всем кто не использует UTC0 и часовые пояса.