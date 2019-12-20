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Артём Мазанов
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СК сообщил о втором погибшем силовике при стрельбе на Лубянке. Он умер в больнице Материал редакции

Следователи также официально назвали имя нападавшего — 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

27 комментариев
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Фото Евгения Фельдмана для «Медузы»​

Следственный комитет России заявил о гибели второго сотрудника правоохранительных органов при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователи также официально подтвердили, что стрельбу устроил 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. «Установлено, что вечером 19 декабря 2019 года у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка он открыл стрельбу в сотрудников правоохранительных органов», — уточнило ведомство.

В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.

Следственный комитет

19 декабря в Москве Манюров открыл стрельбу возле здания ФСБ на Лубянской площади. Сначала журналисты со ссылкой на ФСБ сообщали, что нападавших было трое. Позже эти сведения опровергла сама ФСБ и заявила, что стрелок был один. Его убили сотрудники силовых структур.

Кто такой Евгений Манюров, который…
По неофициальным данным, нападавшим был 39-летний охранник, увлекающийся оружием. Мотивы неизвестны.
tjournal.ru

#новости #стрельбаналубянке

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27 комментариев
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Аларикус Кант

7

Нормально разменялся, 2 фрага, 4 ассиста, жаль гражданского конечно

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Myemptyblog

Аларикус
10

Я не удивлюсь, если гражданского подстрелили доблестные чекисты, им не привыкать.

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Аларикус Кант

Myemptyblog
2

ну или этот гражданский секретный гэбист, который уволился две недели назад

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Yese4

Myemptyblog
–9

Ты высрал хуйню идиот, я лично был на Лубянке, и могу заявить, что наши спец службы профессионально сработали, энивей это не взапный терракт, а не запланированный растрел, как смогли так и сработали по ситуации. Твоя паста выглядит глупо, по причине в не знание работы спец служб, как вижу я, ты будешь чекать популистическое мнение многих глупцов, некоторые да же утверждают что снимать было нельзя в близи спец служб в тот миг, я блин лично снимал в близи спец служб в тот момент, и мне не слово не сказали, ни одного оскарбление или угроз не слышал.

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Myemptyblog

Yese4
5

Ну как-то это непрофессионально, только зарегистрировался и первым же комментарием побежал методичку отрабатывать. Неужели тебе не могли старый аккаунт передать? Немедленно в долбильню, останешься без премии в этом месяце!

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пепси

Myemptyblog
0

И такое может быть

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Danny Montana

3

Когда будут комменты и заявления в сми в стиле - «В гта переиграл на компуктере запретить интернеты»? Уже заждался причинно-следственных связей

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badkid

Danny
5

Есть ощущение, что они будут отыгрывать сценарий "поехавший на ИГИЛе террорист-одиночка", потому что никак не смогут признать, что один человек может прийти в ФСБ и начать стрелять. 

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Невиправний Вомбат

badkid
8
Ответить

badkid

Невиправний
5

Ну или так. Опций великое множество в России. 

Ответить

Litnikov Danil

Невиправний
0

Ммм, чего то не хватает

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пепси

Litnikov
2

Татуювання тризуба на всю мордаху

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Litnikov Danil

пепси
1

И американского флага

Ответить

Myemptyblog

Litnikov
2

И чалмы с бородой

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Антон Иванов

Myempty…
0

хочется как в крестиках-ноликах линию провести: все три клетки заполнены

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Myemptyblog

badkid
3
Ответить

Илья Гераськин

3

Так а есть где-то описание как всё началось вообще? ФСБшники на улице стояли, он подошёл и обстрелял их? Или всё-таки зашёл в задание?

Ответить

Jack

Илья
–1

Простите, а вы не сетевой инженер по профессии? Ну вдруг...

Ответить

Лев Люкшин

2

И это всё сделал один чувак? Или мб полицаи по своим палили случайно? хмм

Ответить

Yaroslav Brandtner

Лев
3

В любом случае никто этого не ожидал, а пальнуть в пару человек — 1-2 секунды. Поэтому повезло, что больше жертв нет.

Ответить

Искусный Дворянин

Лев
2

И это всё сделал один чувак?

Всмысле один чувак?

2 погибших, как бы странно не звучало, это еще повезло, чел мог по прохожим начать херачить

Ответить

Litnikov Danil

Искусный
2

Ну у него судя по всему была цель доебаться не до случайных прохожих

Ответить

Искусный Дворянин

Litnikov
0

Выходит так, поэтому и говорю, что повезло многим прохожим, что тут конкретная ненависть к определенной организации

Ответить

Дмитрий Орлов

Litnikov
–1

До случайных фсбэшников

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пепси

Лев
2

Полицаи просто накушали бока и по ним легче попасть стало

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Роман Новиков

0

Так и хуй с ним

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Амир Аль-Мопеди

0
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