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Следователи также официально назвали имя нападавшего — 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.
Следственный комитет России заявил о гибели второго сотрудника правоохранительных органов при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Следователи также официально подтвердили, что стрельбу устроил 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. «Установлено, что вечером 19 декабря 2019 года у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка он открыл стрельбу в сотрудников правоохранительных органов», — уточнило ведомство.
19 декабря в Москве Манюров открыл стрельбу возле здания ФСБ на Лубянской площади. Сначала журналисты со ссылкой на ФСБ сообщали, что нападавших было трое. Позже эти сведения опровергла сама ФСБ и заявила, что стрелок был один. Его убили сотрудники силовых структур.
Нормально разменялся, 2 фрага, 4 ассиста, жаль гражданского конечно
Я не удивлюсь, если гражданского подстрелили доблестные чекисты, им не привыкать.
ну или этот гражданский секретный гэбист, который уволился две недели назад
Ты высрал хуйню идиот, я лично был на Лубянке, и могу заявить, что наши спец службы профессионально сработали, энивей это не взапный терракт, а не запланированный растрел, как смогли так и сработали по ситуации. Твоя паста выглядит глупо, по причине в не знание работы спец служб, как вижу я, ты будешь чекать популистическое мнение многих глупцов, некоторые да же утверждают что снимать было нельзя в близи спец служб в тот миг, я блин лично снимал в близи спец служб в тот момент, и мне не слово не сказали, ни одного оскарбление или угроз не слышал.
Ну как-то это непрофессионально, только зарегистрировался и первым же комментарием побежал методичку отрабатывать. Неужели тебе не могли старый аккаунт передать? Немедленно в долбильню, останешься без премии в этом месяце!
Когда будут комменты и заявления в сми в стиле - «В гта переиграл на компуктере запретить интернеты»? Уже заждался причинно-следственных связей
Ммм, чего то не хватает
И американского флага
И чалмы с бородой
хочется как в крестиках-ноликах линию провести: все три клетки заполнены
Так а есть где-то описание как всё началось вообще? ФСБшники на улице стояли, он подошёл и обстрелял их? Или всё-таки зашёл в задание?
И это всё сделал один чувак? Или мб полицаи по своим палили случайно? хмм
В любом случае никто этого не ожидал, а пальнуть в пару человек — 1-2 секунды. Поэтому повезло, что больше жертв нет.
И это всё сделал один чувак?
Всмысле один чувак?
2 погибших, как бы странно не звучало, это еще повезло, чел мог по прохожим начать херачить
Ну у него судя по всему была цель доебаться не до случайных прохожих
Выходит так, поэтому и говорю, что повезло многим прохожим, что тут конкретная ненависть к определенной организации