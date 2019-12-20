Следователи также официально назвали имя нападавшего — 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

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Фото Евгения Фельдмана для «Медузы»​

Следственный комитет России заявил о гибели второго сотрудника правоохранительных органов при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователи также официально подтвердили, что стрельбу устроил 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. «Установлено, что вечером 19 декабря 2019 года у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка он открыл стрельбу в сотрудников правоохранительных органов», — уточнило ведомство.

В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Следственный комитет