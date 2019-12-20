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что происходит в интернете
Он стал первым человеком в истории округа, которого признали виновным в преступлении по мотивам ненависти.
В США жителя штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ. Об этом рассказал телеканал NBC.
Мартинес получил 15 лет тюрьмы за преступление на почве ненависти, ещё год — за неосторожное обращение с огнем, и 30 дней — за оскорбление.
В июне он украл ЛГБТ-флаг, который висел у Объединенной церкви Христа Эймса, и также сжёг его. Он заявил полиции, что сделал это, так как выступает против гомосексуальности. «Для меня было честью сделать это, это благословение от Господа. Я просто сжёг их гордость», — пояснил он. Помимо сожжения флага, он угрожал поджечь местный бар.
Охуеть. Это пиздец какой срок. Презираю подобный скам, но вышел бы в пикет в его защиту на месте членов этой церкви.
Там тогда должен быть привод минимум за избиение с причинением тяжкого вреда Здоровью
Он также угрожал поджечь местный бар
Тогда 16 лет мало, бар это святое)
у нас бы административку или условку дали
Я просто хочу напомнить тем, кто дочитает до этого комментария, что опять учёный изнасиловал журналиста.
Во-первых, он там сел по совокупности преступлений. То есть сожжение флага было одним из, не говоря о том, что там он уже привлекался за харрасмент и ещё за что-то. То есть это такая американская версия "НАСТАЯЩИВА МУЖЫКА", который ходил там по Айове, лапал баб за жопу и бил ебало геям.
Во-вторых, там сажают не судьи, а присяжные. Т.е. обычные люди из этой местности собрались, и решили что да, этот хрен заслуживает свои 15 лет. Ну наверное они его получше знают, чем комментаторы в интернете.
Присяжные прям размер срока определяют или факт виновности? Ну и в новости дается комментарий главы адвокатской конторы, занимающейся правами ЛГБТ. Она считает, что наказание неадекватное, но вы с присяжными, наверное, разбираетесь лучше.
Если наказание неадекватное то приговор пересмотрят. Это у них тоже случается ЗНАЧИТЕЛЬНО чаще чем в России, в смысле реально в сотни раз чаще.
Адольфо Мартинес, 30 лет, из Эймса, был приговорен в среду к 15 годам за преступление поджога на почве ненависти.
Год за неосторожное что-то там и 30 дней за преследование. 15 лет за сожжение флага.
У них там так, да. Один раз дадут штраф, второй раз дадут месяц, третий раз посадят на десять лет - НЕОБУЧАЕМЫЙ.
Сурово, конечно, не спорю.
Где ты нашел инфу о предыдущих привлечениях к уголовной отвественности этого Адольфо Мартинеса?
В твоей же ссылке прямо в заголовке написано "Hate crime and habitual offender charges enhanced his prison sentence.
Habitual offender - это термин из американских законов, обозначающий злостных рецидивистов.
Конкретно в случай Айовы:
An habitual offender is any person convicted of a class "C" or a class "D" felony, who has twice before been convicted of any felony in a court of this or any other state, or of the United States
felony - это тяжелое уголовное преступление
О, спасибо.
Мне, кстати, по душе этот их принцип трёх страйков.
Тут, получается, у гражданина уже было две уголовки (статус habitual offender в Айове - это наличие двух преступлений в анамнезе), потому ему накатили максимальный срок. И это логично, если почитать его интервью, то он нифига не раскаивается, скорее всего продолжил бы дальше что-то такое делать.
Мне, кстати, по душе этот их принцип трёх страйков.
3 раза сжег флаг – и пятнашечку?
3 раза сжег флаг – и пятнашечку?
Ну если в штате запрещено сжигать флаги и это считается серьезным уголовным преступлением, то в чем проблема дать 15 лет человеку, который в первые два раза не понял, что это делать нельзя?
Ну и если уж на то пошло, то мужик из поста получил срок не за сжигание флага (оно там как раз разрешено и защищается поправкой к Конституции о свободе слова, потому жги сколько угодно - главное жги свои флаги, а не срывай чужие), а за преступление на почве ненависти. Но ты продолжай передёргивать, да.
Лол, и где ты увидел передергивание?
Я спрашиваю лично тебя – ты считаешь нормальным, что если человек сжег флаг три раза (пусть и из протеста, а не просто так) или станцевал в церкви три раза, то ему дают пятнашку, потому что он закоренелый уголовник, по твоим словам.
Он никого не бил, не убивал, не насиловал, он только протестовал.
В твоих сообщениях.
Передёргивать - это намеренно искажать смысл. Вот ты сейчас своими этими заявлениями, что он только протестовал, намеренно искажаешь произошедшее.
То, что его деяние - не протест, а преступление на почве ненависти, установило жюри присяжных - группа простых людей, которые живут в том же штате, что и он. Или ты скажешь, что ты не искажаешь, потому что тебе, россиянину, отсюда виднее, что там именно было?
И касательно твоих пассажей про " сжег флаг три раза (пусть и из протеста, а не просто так) или станцевал в церкви три раза, то ему дают пятнашку, потому что он закоренелый уголовник, по твоим словам."... Если по закону какое-то деяние наказывается сроком до 10 лет, то это уже серьезное уголовное преступление в Айове. Твое отношение к тому насколько это общественно опасно иррелевантно, здесь должны решать жители штата, а не ты. Если тебя не устраивает, что завтра в Айове станут сажать на 10 лет за ковыряние в носу возле светофоров, то не живи в Айове - тебя никто не будет там держать.
Принцип трех страйков же просто гарантирует, что альтернативно одаренные личности перестают мешать нормальным людям.
Если по закону какое-то деяние наказывается сроком до 10 лет, то это уже серьезное уголовное преступление в Айове.
Какой ты тугой, я спросил лично твое мнение, что ты мне законом Айовы тычешь.
В Айове сами ЛГБТшники, типа пострадавшие, в ахуе от приговора.
Ну это ты тугой, если тебе из моего изначального сообщения о том, что я поддерживаю принцив трех страйков что-то непонятно
То есть три раза в церкви станцевал – получай пятнашечку, твое мнение понял.
Иди в блок, демагог чёртов.
Не "три раза станцевал в церкви - получай пятнашечку", а три раза совершил серьезный проступок - получай пятнашечку.
Разница в том, что такие правовые нигилисты как ты, почему-то считают, что могут не исполнять закон, потому что он им кажется слишком суровым.
что могут не исполнять закон, потому что он им кажется слишком суровым.
Ну да, раз в законе написано, то это значит справедливо.
Кинул стаканчик, потрогал шлем, оскорбил власть – срок, мы же не нигилисты, раз в законе сказано, надо выполнять, пусть он и суров.
Ну да, раз в законе написано, то это значит справедливо
Ну раз в законе написано то, что Michael Smith считает несправедливым, то он может это не исполнять. Ты считаешь это так работает?
А тем, кто считает сжигание флага (или насчет чего ты там еще возбудился?) преступлением, ты права на мнение не даёшь? Я-то думал, что преступление - это то, что большинство в обществе не приемлет и считает необходимым пресекать.
Ну и напоследок - в общем случае закон необязательно справедлив, а в судах не восстанавливается справедливость, а лишь законность. Осознаешь это - жить станет легче.
На этом всё, блокирую. Удачи :-)
Лол, сами пострадавшие говорят что приговор неправильный, о каком большинстве ты говоришь? Ты в Айове опросы провел?
Мне, кстати, по душе этот их принцип трёх страйков.
Скажи это ему в лицо
Хмм я так понял, что харрасмент был ранее, а не в это же самое время, а повязали его уже за поджог флага и угрозу сжечь бар.
Если это не так - мой косяк.
Надо было такой заголовок: "В США мужчину приговорили к смене пола, потому-что он отказался от однополого секса", ну, чтобы нагнать духовной агрессии у русских мужиков с пивасом у монитора.
Лучше писать "принудительно выселили из квартиры в тюрьму", это сейчас на фоне закона о домашнем насилии вполне трендовая тема среди любителей вкатить пизды жене. Триггер работает без сбоев.
Разве присяжных не отбирают по принципу "никогда про это не слышали"?
Их отбор ещё и модерируют обе стороны процесса, и сам суд.
Присяжные определяют виновен или нет, срок судья даёт. И в штатах суд присяжных не по всем делам
Может была ещё какая условка до этого?
Есть надежда на суд повыше чтобы оправдал?
Сергей, рекомендую Вам фильму [«Гражданский иск»](http://www.kinopoisk.ru/film/2985/). Там герой Травольты очхорошо рассказывает, как работает воронка обжалования судрешений. Если коротко, шансы есть всегда, но они всегда маленькие. Чем выше инстанция, тем меньше. Ну и, в отличие от России, в тех местах это мало кому по карману.
В путинской России хорошая еда многим не по карману
"...ходил там по Айове, лапал баб за жопу и бил ебало геям."
реально крутой мужик
Т.е. обычные люди из этой местности собрались, и решили что да, этот хрен заслуживает свои 15 ле
А их дома бы потом не сожгли, если бы не докрутили до 15 ?
Насколько мне известно из 5 сезонов сериала юристы Бостона, трёх сезонов сериала практика и двух сезонов сериала Элик Макбил женщина адвокат в юбке, присяжные лишь говорят виновен или нет, а наказание Судья назначает
Ебать, в КНДР за агит плакат пятнаху впаяли, а тут 16 за флаг и в свободной стране!
Я в ахуе
Забавно, что даже исполнительный директор местной ЛГБТ-организации охуел:
"Hate crimes against the LGBTQ community are a serious matter as they inflict distinct emotional harms on their victims, and strike fear into the communities they target," Reyes told NBC News. "That said, true justice should always strive to be about rehabilitation, reconciliation, and healing communities. It is difficult to see how a 16-year prison sentence accomplishes any of those goals."
Эээ, вы думаете что этот пиздец как-то оправдывает ваш собственный?
Ну и хуле вы пишите, что его посадили за флаг, когда он угрожал фактически устроить теракт?
Если бы он просто украл флаг и сжёг его ему ничего бы не было, ну общественные работы бы какие нибудь назначили, почитайте статью внимательно сначала
Ну так кликбейт-заголовок сам себя не создаст, трафик вокруг срача сам себя не сгенерирует
Ну а на чем же еще зарабатывать, кроме как желтуху кликбейтную клепать!
У них там за сжигание флага, судя по википедии никак не наказывают, а за ЛГБТ флаг 16 лет дали
Республиканская партия США неоднократно требовала вновь запретить осквернение флага, но её оппоненты всякий раз апеллировали к Первой поправке, так что сожжение «звёзд и полос» остаётся атрибутом многих митингов и демонстраций[8].
hate crime и поджог, вот за что он получил. мог и коран сжечь, и плакат путина, и все равно бы получил срок, но не потому что путин, а потому что поджог и ненависть
А если Библию поджечь то посадят?
Ему дают такой срок не из-за того,что он этот флаг украл,а за hate-crime (преступление на почве ненависти, впервые в истории США)+украл и сжёг чужую собственность+преследования+угрозы сжечь бар -это во-первых,во-вторых,он habitual offender(рецидивист).
Да. Плюс ко всему он не неоднократно заявлял что не жалеет о содеянном. Тупо кликблейт, а люди которые дальше загаловка не читают и не углубляться - верят, потом подумают ой как хорошо у нас зато не гейзапад который разваливается)
Ну да, 17 лет за угрозы и сжигание флага - нормальная ситуация. Если бы в Рашке произошло и сожгли флаг России, то ты тут бы выпердывал из пулемета строчки про авторитарный режим, так что...
В этом случае сыграл такой закон/принцип (не во всех штатах судья обязан вкатывать максимальный срок при третьей уголовке, но имеет такое право):
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA
В-третьих, он может по факту выйти уже через полгода.
Как это?
Ну в Штатах специфическая правовая система. Приговор и реальный срок могут сильно расходиться. Вот, например, этому достойному человеку дали пожизненное, а отсидел он в итоге 3.5 года, и то под домашним арестом:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
Ну это не поехавший латинос, а лейтенант, к тому же совершавший преступления на чужой земле.
Просто, первое что в голову пришло. По новостным сводкам часто на похожее натыкался.
Он должен будет отсидеть минимум 3 года по законам Айовы:
A person sentenced as an habitual offender shall not be eligible for parole until the person has served the minimum sentence of confinement of three years
В последнее время так зависаю тут в диалогах юристов. Круто, так понимать и знать законы
Какого хера вообще даже в США привлекают за оскорбление чувств верующих (похер, во что)? Уничтожил чужое имущество - компенсируй его стоимость + упущенную выгоду (если она есть), всё.
@Антон Иванов
Вот примерно это я имела в виду, когда говорила, что судебная система США тоже людоедская.
Помимо сожжения флага, он угрожал поджечь местный бар. ахаха прекрати, это герострат
Там в комментариях уже всё по полочкам разложили, а ты всё считаешь, что 15 лет за угрозу поджечь бар — справедливое наказание.
we will continue to strive for a justice system which values restoration over punishment and helps individuals like Adolfo Martinez understand the harm that they’ve caused.
Kek
Он сжег флаг пидоров в городе пидоров. Суд присяжных состоял из пидоров-горожан. Наказали здорового человека по максимуму.
Комментаторы из третьего мира рассуждают о прогнивающем первом мире. Ничего не меняется
Н-но им лучше знать, белым людям, зачем вы обсуждаете это??? Почему вы просто не хотите слепо мастурбировать на их жизнь????
Что такое подлежащие и сказуемое? Я просто через переводчик общаюсь
В РАДИОАКТИВНЫЙ ПЕПЕЛ
Пиздец. 18 лет за тряпку! Кусок ткани с любым изображением не стоит этого.
Там вопрос рецидива и многократных преступлений закона вкупе с отсутствием любого намёка на то что на раскаяние, а даже на признание того, что это нарушения закона.
Но в заголовок и текст самой "новости" это, разумеется, не вошло.
Он уголовник и регулярно нарушал закон. Его посадили за регулярное пренебрежение законодательства. Он нарушил не в первый раз. Так и у нас сажают если человек имеет условную судимость.
Он уголовник и регулярно нарушал закон.
Только в США стать уголовником не сложно.
При населении 4% от мирового, 25% всех заключенных в мире – в США.
Каждый раз, когда россиянину напоминают, что любым (даже малозначительным) правам любого меньшинства в цивилизованных странах уделяется больше внимания, чем даже базовым правам большинства в России, пердак россиянина улетает на орбиту. Казалось бы, с учётом уровня проблем самих россиян, им вообще ни до чего за пределами своей страны дела быть не должно, но нет.
На бабку в России упадёт остановка, а её отправят в поликлинику пешком. И всем похуй. Мужику с кровотечением предложили приложить замороженную курицу к ране, и он умер. И нормально. Дочка прокурорши влетела на тротуар в своей иномарке и впечатала двоих человек в стену, и заебись. Люди сидят за бумажные стаканчики, за твиты, лайки, анекдоты, и подбрасывание им всего, что только можно подбросить. Привыкли, смирились.
А тут какой-то чувак просто ведёт себя, как уёбок. Влажная мечта любого угнетённого россиянина - безнаказанно повести себя по отношению хоть к кому-нибудь так, как власть ведёт себя по отношению к нему. А тут на тебе, лишнее напоминание о том, что ты живёшь в другой реальности вообще.
Хуже всего не то, что вы тут это всё оправдываете, а то, что всякие Соловьевы это в пример будут приводить
Что дальше? Расстрел за слово г*теро?
Ну вы пиздец это оправдывать, конечно. Не проще написать, что раз это в Америке происходит, то значит это априори справедливо. То же самое происходит, когда копы чёрных валят просто так, да и не только чёрных.