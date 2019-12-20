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Новости
Артём Мазанов
5843

В США мужчину приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ Материал редакции

Он стал первым человеком в истории округа, которого признали виновным в преступлении по мотивам ненависти.

119 комментариев
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В США жителя штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ. Об этом рассказал телеканал NBC.

Мартинес получил 15 лет тюрьмы за преступление на почве ненависти, ещё год — за неосторожное обращение с огнем, и 30 дней — за оскорбление.

В июне он украл ЛГБТ-флаг, который висел у Объединенной церкви Христа Эймса, и также сжёг его. Он заявил полиции, что сделал это, так как выступает против гомосексуальности. «Для меня было честью сделать это, это благословение от Господа. Я просто сжёг их гордость», — пояснил он. Помимо сожжения флага, он угрожал поджечь местный бар.

#новости #сша

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119 комментариев
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Bad Bear

65

Охуеть. Это пиздец какой срок. Презираю подобный скам, но вышел бы в пикет в его защиту на месте членов этой церкви.

Ответить

andorus

Bad
4

Да там скорее всего куча приводов и сроков по аналогичным причинам, не стоит оценивать ситуацию по новости на ТЖ. Странно, что нет реакции твитора 

Ответить

Kostya Proshchalykin

andorus
0

Там тогда должен быть привод минимум за избиение с причинением тяжкого вреда Здоровью

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Bad
4

IAM/WE'RE ADOLFO

Ответить

web-watcher

Bad
0

Он также угрожал поджечь местный бар

Ответить

J S

web-watcher
6

Тогда 16 лет мало, бар это святое)

у нас бы административку или условку дали

Ответить

Станислав Есин

Bad
0

Он тоже презирает, поэтому и сжёг 

Ответить

Myemptyblog

44

Я просто хочу напомнить тем, кто дочитает до этого комментария, что опять учёный изнасиловал журналиста.

Во-первых, он там сел по совокупности преступлений. То есть сожжение флага было одним из, не говоря о том, что там он уже привлекался за харрасмент и ещё за что-то. То есть это такая американская версия "НАСТАЯЩИВА МУЖЫКА", который ходил там по Айове, лапал баб за жопу и бил ебало геям.

Во-вторых, там сажают не судьи, а присяжные. Т.е. обычные люди из этой местности собрались, и решили что да, этот хрен заслуживает свои 15 лет. Ну наверное они его получше знают, чем комментаторы в интернете.

Ответить

Valeriy Yegorov

Myemptyblog
21

Присяжные прям размер срока определяют или факт виновности? Ну и в новости дается комментарий главы адвокатской конторы, занимающейся правами ЛГБТ. Она считает, что наказание неадекватное, но вы с присяжными, наверное, разбираетесь лучше. 

Ответить

Myemptyblog

Valeriy
1

Если наказание  неадекватное то приговор пересмотрят. Это у них тоже случается ЗНАЧИТЕЛЬНО чаще чем в России, в смысле реально в сотни раз чаще.

Ответить

Илья Кукушкин

Myemptyblog
3

Что ты несёшь?!!

Ответить

Посторонний

Myemptyblog
6

 Адольфо Мартинес, 30 лет, из Эймса, был приговорен в среду к 15 годам за преступление поджога на почве ненависти.

Год за неосторожное что-то там и 30 дней за преследование. 15 лет за сожжение флага. 

Iowa man sentenced to 15 years after burning…
Adolfo Martinez said he tore down the pride flag because he opposes homosexuality. Hate crime and…
www.nbcnews.com
Ответить

Myemptyblog

Посторонний
4

У них там так, да. Один раз дадут штраф, второй раз дадут месяц, третий раз посадят на десять лет - НЕОБУЧАЕМЫЙ.
Сурово, конечно, не спорю.

Ответить

Посторонний

Myemptyblog
4

Где ты нашел инфу о предыдущих привлечениях к уголовной отвественности этого Адольфо Мартинеса?

Ответить

Дмитрий Зосенко

Посторонний
8

В твоей же ссылке прямо в заголовке написано "Hate crime and habitual offender charges enhanced his prison sentence.

Habitual offender - это термин из американских законов, обозначающий злостных рецидивистов.

Конкретно в случай Айовы:
An habitual offender is any person convicted of a class "C" or a class "D" felony, who has twice before been convicted of any felony in a court of this or any other state, or of the United States

felony - это тяжелое уголовное преступление

Ответить

Myemptyblog

Дмитрий
0

О, спасибо.

Ответить

Дмитрий Зосенко

Myempty…
1

Мне, кстати, по душе этот их принцип трёх страйков.

Тут, получается, у гражданина уже было две уголовки (статус habitual offender в Айове - это наличие двух преступлений в анамнезе), потому ему накатили максимальный срок. И это логично, если почитать его интервью, то он нифига не раскаивается, скорее всего продолжил бы дальше что-то такое делать.

Ответить

Michael Smith

Дмитрий
1

Мне, кстати, по душе этот их принцип трёх страйков.

3 раза сжег флаг – и пятнашечку?

Ответить

Дмитрий Зосенко

Michael
0

 3 раза сжег флаг – и пятнашечку?

Ну если в штате запрещено сжигать флаги и это считается серьезным уголовным преступлением, то в чем проблема дать 15 лет человеку, который в первые два раза не понял, что это делать нельзя?

Ну и если уж на то пошло, то мужик из поста получил срок не за сжигание флага (оно там как раз разрешено и защищается поправкой к Конституции о свободе слова, потому жги сколько угодно - главное жги свои флаги, а не срывай чужие), а за преступление на почве ненависти. Но ты продолжай передёргивать, да.

Ответить

Michael Smith

Дмитрий
2

Лол, и где ты увидел передергивание?

Я спрашиваю лично тебя – ты считаешь нормальным, что если человек сжег флаг три раза (пусть и из протеста, а не просто так) или станцевал в церкви три раза, то ему дают пятнашку, потому что он закоренелый уголовник, по твоим словам.

Он никого не бил, не убивал, не насиловал, он только протестовал.

Ответить

Дмитрий Зосенко

Michael
0

В твоих сообщениях.

Передёргивать - это намеренно искажать смысл. Вот ты сейчас своими этими заявлениями, что он только протестовал, намеренно искажаешь произошедшее. 

То, что его деяние - не протест, а преступление на почве ненависти, установило жюри присяжных - группа простых людей, которые живут в том же штате, что и он. Или ты скажешь, что ты не искажаешь, потому что тебе, россиянину, отсюда виднее, что там именно было?

И касательно твоих пассажей про " сжег флаг три раза (пусть и из протеста, а не просто так) или станцевал в церкви три раза, то ему дают пятнашку, потому что он закоренелый уголовник, по твоим словам."... Если по закону какое-то деяние наказывается сроком до 10 лет, то это уже серьезное уголовное преступление в Айове. Твое отношение к тому насколько это общественно опасно иррелевантно, здесь должны решать жители штата, а не ты. Если тебя не устраивает, что завтра в Айове станут сажать на 10 лет за ковыряние в носу возле светофоров, то не живи в Айове - тебя никто не будет там держать. 

Принцип трех страйков же просто гарантирует, что альтернативно одаренные личности перестают мешать нормальным людям. 

Ответить

Michael Smith

Дмитрий
1

Если по закону какое-то деяние наказывается сроком до 10 лет, то это уже серьезное уголовное преступление в Айове.

Какой ты тугой, я спросил лично твое мнение, что ты мне законом Айовы тычешь.

В Айове сами ЛГБТшники, типа пострадавшие, в ахуе от приговора.

Ответить

Дмитрий Зосенко

Michael
1

Ну это ты тугой, если тебе из моего изначального сообщения о том, что я поддерживаю принцив трех страйков что-то непонятно

Ответить

Michael Smith

Дмитрий
0

То есть три раза в церкви станцевал – получай пятнашечку, твое мнение понял.

Ответить

Дмитрий Зосенко

Michael
–1

Иди в блок, демагог чёртов.

Не "три раза станцевал в церкви - получай пятнашечку", а три раза совершил серьезный проступок - получай пятнашечку.

Разница в том, что такие правовые нигилисты как ты, почему-то считают, что могут не исполнять закон, потому что он им кажется слишком суровым.

Ответить

Michael Smith

Дмитрий
1

что могут не исполнять закон, потому что он им кажется слишком суровым.

Ну да, раз в законе написано, то это значит справедливо.

Кинул стаканчик, потрогал шлем, оскорбил власть – срок, мы же не нигилисты, раз в законе сказано, надо выполнять, пусть он и суров.

Ответить

Дмитрий Зосенко

Michael
0

  Ну да, раз в законе написано, то это значит справедливо

Ну раз в законе написано то, что Michael Smith считает несправедливым, то он может это не исполнять. Ты считаешь это так работает?

А тем, кто считает сжигание флага (или насчет чего ты там еще возбудился?) преступлением, ты права на мнение не даёшь? Я-то думал, что преступление - это то, что большинство в обществе не приемлет и считает необходимым пресекать.

Ну и напоследок - в общем случае закон необязательно справедлив, а в судах не восстанавливается справедливость, а лишь законность. Осознаешь это - жить станет легче.

На этом всё, блокирую. Удачи :-)

Ответить

Michael Smith

Дмитрий
0

Лол, сами пострадавшие говорят что приговор неправильный, о каком большинстве ты говоришь? Ты в Айове опросы провел?

Ответить

Sam Lowry

Michael
0

Он воровал.

Ответить

Arthur Litovko

Дмитрий
0

 Мне, кстати, по душе этот их принцип трёх страйков.  

Скажи это ему в лицо

Ответить

Дмитрий Зосенко

Arthur
0

Кто это вообще и почему я ему что-то должен говорить в лицо?

Ответить

Myemptyblog

Посторонний
0

Хмм я так понял, что харрасмент был ранее, а не в это же самое время, а повязали его уже за поджог флага и угрозу сжечь бар.

Если это не так - мой косяк.

Ответить

J S

Myempty…
2

За харасмент дали 1 месяц

Ответить

Олег Ивахнов

Myemptyblog
4

Это все текст одного приговора за одно деяние

Ответить

Шарль Перро

Myemptyblog
2

Надо было такой заголовок: "В США мужчину приговорили к смене пола, потому-что он отказался от однополого секса", ну, чтобы нагнать духовной агрессии у русских мужиков с пивасом у монитора.

Ответить

Justified Stallion

Шарль
0

Лучше писать "принудительно выселили из квартиры в тюрьму", это сейчас на фоне закона о домашнем насилии вполне трендовая тема среди любителей вкатить пизды жене. Триггер работает без сбоев.

Ответить

робот-бёрдвотчер

Myemptyblog
2

Разве присяжных не отбирают по принципу "никогда про это не слышали"?

Ответить

Justified Stallion

робот-бёрдвотчер
1

Их отбор ещё и модерируют обе стороны процесса, и сам суд.

Ответить

J S

Myemptyblog
2

Присяжные определяют виновен или нет, срок судья даёт. И в штатах суд присяжных не по всем делам

Ответить

Andrey Voronin

Myemptyblog
2

На 18 лет нужно сажать за такие залоговки :D

Ответить

Mikhail Lukup

Myemptyblog
0

Может была ещё какая условка до этого?

Ответить

J S

Mikhail
4

Нет, 15 лет за hate crime, преступление на почве ненависти по нашему, год за поджог. Условки не было.

Ответить

Сергей Васильев

J
0

Есть надежда на суд повыше чтобы оправдал?

Ответить

J S

Сергей
2

Апелляцию подать можно конечно, но у них исход сильно от адвокатов зависит. Если нет денег или кейс не резонансный, чтобы бесплатно хороший адвокат взялся, то ловить нечего.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Сергей
0

Сергей, рекомендую Вам фильму [«Гражданский иск»](http://www.kinopoisk.ru/film/2985/). Там герой Травольты очхорошо рассказывает, как работает воронка обжалования судрешений. Если коротко, шансы есть всегда, но они всегда маленькие. Чем выше инстанция, тем меньше. Ну и, в отличие от России, в тех местах это мало кому по карману.

Ответить

Карина Мирзаева

Виталий
2

В путинской России хорошая еда многим не по карману

Ответить

Justified

Карина
0

Ну да, нужно дать взятку таможеннику, менту и водителю трактора, чтобы получить возможность собрать её и унести домой.

Ответить

Emil

Mikhail
2

он рецидивист 

Ответить

Неожиданный Лось

Myemptyblog
1

Примерно тоже самое Путин про Котова сказал

Ответить

Вячеслав Антонцев

Myemptyblog
1

"...ходил там по Айове, лапал баб за жопу и бил ебало геям."
реально крутой мужик

Ответить

Weall FAlldown

Myemptyblog
0

Т.е. обычные люди из этой местности собрались, и решили что да, этот хрен заслуживает свои 15 ле

А их дома бы потом не сожгли, если бы не докрутили до 15 ?

Ответить

Kostya Proshchalykin

Myemptyblog
0

Насколько мне известно из 5 сезонов сериала юристы Бостона, трёх сезонов сериала практика и двух сезонов сериала Элик Макбил женщина адвокат в юбке, присяжные лишь говорят виновен или нет, а наказание Судья назначает

Ответить

Никита Неверовский

35
Ответить

Lera Valera

24

Тут надо в совокупности с этой новостью и сроком подавать.

Ответить

Евстафий Селюк

16

Ебать, в КНДР за агит плакат пятнаху впаяли, а тут 16 за флаг и в свободной стране!

Я в ахуе

Ответить

Pavel Nesterov

15

Забавно, что даже исполнительный директор местной ЛГБТ-организации охуел:

"Hate crimes against the LGBTQ community are a serious matter as they inflict distinct emotional harms on their victims, and strike fear into the communities they target," Reyes told NBC News. "That said, true justice should always strive to be about rehabilitation, reconciliation, and healing communities. It is difficult to see how a 16-year prison sentence accomplishes any of those goals."

Ответить

Александр Маничев

9
Ответить

Денис Курган

Александр
0

Эээ, вы думаете что этот пиздец как-то оправдывает ваш собственный?

Ответить

fake account

Денис
0

Кто сказал, что оправдывает?

Ответить

Курбангалы Алибердыев

9

Адольфо

Имя небось тоже сыграло свою роль

Ответить

Дитковский

3

Ну и хуле вы пишите, что его посадили за флаг, когда он угрожал фактически устроить теракт?

Ответить

Артём Мазанов

Дитковский
10

У него нет обвинений по угрозам. Его посадили «за преступление на почве ненависти», за сожжение флага. Что тебе тут не нравится?

Ответить

Дитковский

Артём
3

Если бы он просто украл флаг и сжёг его ему ничего бы не было, ну общественные работы бы какие нибудь назначили, почитайте статью внимательно сначала

Ответить

Justified Stallion

Дитковский
6

Ну так кликбейт-заголовок сам себя не создаст, трафик вокруг срача сам себя не сгенерирует 

Ответить

Дитковский

Justified
1

Ну а на чем же еще зарабатывать, кроме как желтуху кликбейтную клепать!

Ответить

Evgeniy Smirnov

Дитковский
0

Не, ну а хуле Синица тоже призывал

Ответить

Искусный Дворянин

6

У них там за сжигание флага, судя по википедии никак не наказывают, а за ЛГБТ флаг 16 лет дали

Республиканская партия США неоднократно требовала вновь запретить осквернение флага, но её оппоненты всякий раз апеллировали к Первой поправке, так что сожжение «звёзд и полос» остаётся атрибутом многих митингов и демонстраций[8].

Надругательство над флагом
Надругательство над флагом (осквернение флага) — умышленное уничтожение или повреждение флага…
ru.wikipedia.org
Ответить

Weall FAlldown

Искусный
1

Лол, как ближневосточные дикари когда-то

Ответить

Shlomo Goldenberg

4

hate crime и поджог, вот за что он получил. мог и коран сжечь, и плакат путина, и все равно бы получил срок, но не потому что путин, а потому что поджог и ненависть

Ответить

Олег Ивахнов

Shlomo
8

Ненависть преступление?

Ответить

Arthur Litovko

Shlomo
0

А если Библию поджечь то посадят?

Ответить

Shlomo Goldenberg

Arthur
1

попробуй, потом расскажешь

Ответить

Arman Adabi

3

Ему дают такой срок не из-за того,что он этот флаг украл,а за hate-crime (преступление на почве ненависти, впервые в истории США)+украл и сжёг чужую собственность+преследования+угрозы сжечь бар -это во-первых,во-вторых,он habitual offender(рецидивист).

Ответить

Сергей Рязанцев

Arman
6

За угрозы сжечь бар это тоже дохуя

Ответить

Harold Peterson

Arman
–3

Да. Плюс ко всему он не неоднократно заявлял что не жалеет о содеянном. Тупо кликблейт, а люди которые дальше загаловка не читают и не углубляться - верят, потом подумают ой как хорошо у нас зато не гейзапад который разваливается)

Ответить

Сергей Васильев

Harold
10

Ну да, 17 лет за угрозы и сжигание флага - нормальная ситуация. Если бы в Рашке произошло и сожгли флаг России, то ты тут бы выпердывал из пулемета строчки про авторитарный режим, так что...

Ответить

Дмитрий Зосенко

Сергей
0

В этом случае сыграл такой закон/принцип (не во всех штатах судья обязан вкатывать максимальный срок при третьей уголовке, но имеет такое право):

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA

Ответить

Максим Рычков

Arman
1

В-третьих, он может по факту выйти уже через полгода. 

Ответить

Сергей Васильев

Максим
0

Как это?

Ответить

Максим Рычков

Сергей
3

Ну в Штатах специфическая правовая система. Приговор и реальный срок могут сильно расходиться. Вот, например, этому достойному человеку дали пожизненное, а отсидел он в итоге 3.5 года, и то под домашним арестом:

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC

Ответить

Сергей Васильев

Максим
1

Ну это не поехавший латинос, а лейтенант, к тому же совершавший преступления на чужой земле.

Ответить

Максим Рычков

Сергей
1

Просто, первое что в голову пришло. По новостным сводкам часто на похожее натыкался. 

Ответить

J S

Максим
0

Суд за военные преступления, приговор пересмотрели, и было это 50 лет назад.

Ответить

J S

Максим
1

Через пол года нет. У них вроде около трети срока скидывается автоматом при хорошем поведении в тюрьме. Плюс Удо. Лет 5-6 отсидит в лучшем случае. В худшем полностью 16.

Ответить

Дмитрий Зосенко

J
0

Он должен будет отсидеть минимум 3 года по законам Айовы:

A person sentenced as an habitual offender shall not be eligible for parole until the person has served the minimum sentence of confinement of three years

Ответить

Карина Мирзаева

Дмитрий
0

В последнее время так зависаю тут в диалогах юристов. Круто, так понимать и знать законы

Ответить

J S

Arman
1

15 лет за hate crime, за все остальное год и месяц.

Ответить

Lera Valera

6

О дивный новый мир.

Ответить

Посторонний

4

Какого хера вообще даже в США привлекают за оскорбление чувств верующих (похер, во что)? Уничтожил чужое имущество - компенсируй его стоимость + упущенную выгоду (если она есть), всё.

Ответить

Настя Иванова

3

@Антон Иванов 
Вот примерно это я имела в виду, когда говорила, что судебная система США тоже людоедская.

Ответить

Антон Иванов

Настя
0

Помимо сожжения флага, он угрожал поджечь местный бар. ахаха прекрати, это герострат

Ответить

Michael Smith

Антон
0

За угрозы не дали ) дали 1 год за неосторожное использование огня.

Ответить

Дмитрий Орлов

Антон
0

Там в комментариях уже всё по полочкам разложили, а ты всё считаешь, что 15 лет за угрозу поджечь бар — справедливое наказание.

Ответить

Сергей Васильев

3

we will continue to strive for a justice system which values restoration over punishment and helps individuals like Adolfo Martinez understand the harm that they’ve caused.

Kek

Ответить

Граф Хрущёв

0

Он сжег флаг пидоров в городе пидоров. Суд присяжных состоял из пидоров-горожан. Наказали здорового человека по максимуму.

Ответить

55Leon77

Граф
2
Ответить

Амир Аль-Мопеди

2
Ответить

Alexander Balan

0

Комментаторы из третьего мира рассуждают о прогнивающем первом мире. Ничего не меняется

Ответить

Сергей Васильев

Alexander
2

Н-но им лучше знать, белым людям, зачем вы обсуждаете это??? Почему вы просто не хотите слепо мастурбировать на их жизнь????

Ответить

jname

Alexander
1

Ну, сегодня загнивающий первый мир, а через 100 лет уже не такой первый, на эту тему много примеров в истории было.
И ещё: зачем тебе запятая между подлежащим и сказуемым?

Ответить

Alexander Balan

jname
1

Что такое подлежащие и сказуемое? Я просто через переводчик общаюсь

Ответить

Arthur Litovko

Alexander
1

Підмет та присудок

Ответить

Justified Stallion

jname
0

В РАДИОАКТИВНЫЙ ПЕПЕЛ

Ответить

jname

Justified
0

Да не. Когда-то (во время великих географических открытий) Испания нагибала всех. Потом довольно долго доминировала Англия. Когда-то до них тоже были кучи империй, все они так или иначе со временем уступали свои топ-1 или топ-2 позиции, некоторые вообще распадались.

Ответить

Andrey Voronin

1

Пиздец. 18 лет за тряпку! Кусок ткани с любым изображением не стоит этого.

Ответить

Mykola Glushchenko

Andrey
1

Там не за тряпку, а за долбоебизм

Ответить

Justified Stallion

Andrey
0

Там вопрос рецидива и многократных преступлений закона вкупе с отсутствием любого намёка на то что на раскаяние, а даже на признание того, что это нарушения закона.

Но в заголовок и текст самой "новости" это, разумеется, не вошло.

Ответить

hyposlasher

1

Адольфо

да вы прикалываетесь

Ответить

Yaroslav Maltsev

1

Климов заяву написал

Ответить

Lenny Bistard

1

Он уголовник и регулярно нарушал закон. Его посадили за регулярное пренебрежение законодательства. Он нарушил не в первый раз. Так и у нас сажают если человек имеет условную судимость.

Ответить

Michael Smith

Lenny
0

Он уголовник и регулярно нарушал закон.

Только в США стать уголовником не сложно.
При населении 4% от мирового, 25% всех заключенных в мире – в США.

Ответить

Justified Stallion

Lenny
0

Каждый раз, когда россиянину напоминают, что любым (даже малозначительным) правам любого меньшинства в цивилизованных странах уделяется больше внимания, чем даже базовым правам большинства в России, пердак россиянина улетает на орбиту. Казалось бы, с учётом уровня проблем самих россиян, им вообще ни до чего за пределами своей страны дела быть не должно, но нет.

На бабку в России упадёт остановка, а её отправят в поликлинику пешком. И всем похуй. Мужику с кровотечением предложили приложить замороженную курицу к ране, и он умер. И нормально. Дочка прокурорши влетела на тротуар в своей иномарке и впечатала двоих человек в стену, и заебись. Люди сидят за бумажные стаканчики, за твиты, лайки, анекдоты, и подбрасывание им всего, что только можно подбросить. Привыкли, смирились.

А тут какой-то чувак просто ведёт себя, как уёбок. Влажная мечта любого угнетённого россиянина - безнаказанно повести себя по отношению хоть к кому-нибудь так, как власть ведёт себя по отношению к нему. А тут на тебе, лишнее напоминание о том, что ты живёшь в другой реальности вообще.

Ответить

Егор Собин

1

Хуже всего не то, что вы тут это всё оправдываете, а то, что всякие Соловьевы это в пример будут приводить

Ответить

Карина Мирзаева

1

Че-то они там реально перегиьают защищая своих геев

Ответить

Джордж Харви

0

Что дальше? Расстрел за слово г*теро?

Ответить

Грэм Грэмский

Джордж
1

А ты Чертов гомофоб!!
Все, теперь тебе закрыт въезд в штаты

Ответить

Люц Шнайдер

0

Как в комментариях тепло от горящих.

Ответить

Evgeniy Smirnov

0

Ну вы пиздец это оправдывать, конечно. Не проще написать, что раз это в Америке происходит, то значит это априори справедливо. То же самое происходит, когда копы чёрных валят просто так, да и не только чёрных.

Ответить

Alexander Arhipov

–2

Судья вероятно был член ЛГБТ

Ответить
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У здания ФСБ на Лубянке устроили стрельбу. Несколько человек, включая нападавшего, убиты
Изначально была информация о трёх нападавших, ворвавшихся в приёмную ФСБ. Позже ведомство заявило, что стрелок был один, и в здание он не входил.
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Новости
Путин заявил о возбуждении уголовных дел против пяти полицейских, уволенных по делу Голунова
Перед ответом на вопрос президент переспросил: «Голунов, да, его фамилия?».
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Новости
«Медуза» рассказала о 15-летней девочке, которую всю жизнь бьёт мама. Ей пришлось сбежать из дома, теперь она ждёт суда
Органы опеки говорят ей, что шансов на лишение матери родительских прав мало, поэтому девочка просит огласки.
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Москва
Запреты останавливаться, заборы и площадь без ничего: ФСБ на Лубянке как «самое защищённое» здание в Москве
Мужчина открыл стрельбу возле здания — в Твиттере задумались о системе безопасности на площади.
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Новости
«Медуза» рассказала о 15-летней девочке, которую всю жизнь бьёт мама. Ей пришлось сбежать из дома, теперь она ждёт суда
Органы опеки говорят ей, что шансов на лишение матери родительских прав мало, поэтому девочка просит огласки.
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Новости
Убившего восьмерых сослуживцев Забайкалье, признали потерпевшим в деле о дедовщине
В деле фигурирует несколько пострадавших солдат.
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