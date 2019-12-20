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Руководство ресурса сравнило их ситуацию с блокировкой «Википедии» — просветительского проекта.
Руководство торрент-трекера Lostfilm.TV пожаловалось на несправедливую блокировку ресурса со стороны Роскомнадзора. Представители проекта уточнили, что не получали перед этим никаких предупреждений. Их письмо опубликовано на заблокированном на территории России сайте.
В Lostfilm.TV рассказали, что узнали о блокировке только тогда, когда сайт стал недоступен. Они считают ограничение доступа несправедливым, так как «LostFilm.TV всегда являлся некоммерческим проектом».
Проект назвал эту ситуацию «злоупотреблением закона», так как «любая некоммерческая организация может стать кандидатом на блокировку без намёка на причины и без предупреждений». Похожей ситуацией они назвали блокировку «Википедии» в августе 2015 года. «Тогда народную энциклопедию удалось отстоять и отменить решение Роскомнадзора о блокировке», — пояснили в LostFilm.TV.
18 декабря стало известно, что Роскомнадзор снова заблокировал LostFilm.TV. Не отдельные страницы, как раньше, а весь домен. Причиной блокировки стало размещение на сайте сериала «Супергёрл».
Да, глубоко некоммерческий проект:
Имеется ж ввиду наверное, что внутри видосов нет никакой рекламы своей. А на сайте и я могу своём размещать что угодно* (почти).
Я понял это так.
Но на сайте-то есть реклама, и они сами её поставили намеренно. А если реклама есть, то уже трудно отговориться, что это не коммерция. Плюс, как Сергей заметил, они платят актёрам с чего-то. Поэтому сравнения с чистейшей Вики не прокатят. Но блокировать — это, конечно, бред.
Может подразумевается, что они в ноль работают? Актёрам озвучки-то платить все же надо.
Тогда это коммерческий проект. Как грится, либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
Ничего против Лостов не имею, но вот врать так некрасиво. И они явно не Википедия: в той железно соблюдают авторское.
Они не врут, а лицемерят, сравнивая себя с Википедией. Размещают на сайте нелегальный контент, добавляя к нему свою озвучку, а потом обижаются на блокировки. Не хочешь бана — выкладывай только аудиодорожку.
переводить без разрешения тоже нельзя
Серьёзно? Ни аудио, ни сабы? О таком не знал. Ну, какую-то логику подвести под это можно, типа ты же берёшь чужую интеллектуальную собственность — сюжет и идею, — пусть и выкладываешь её на другом языке, но это уже совсем бред.
Можно только пародии делать, фанфики писать, как-то так.
Это ещё фигня, самый кайф когда они вставляют рекламу на пол экрана.
И Кубику тоже пожалуйста место дайте. Уж не знаю там и как зарабатывает, но у аудитории должен быть выбор в чьей интерпретации смотреть сериальчик.
Сложно не заметить как он зарабатывает, смотря на внезапно орущую рекламу прямо посередине серии
Давно думал, что Lostfilm стали официальными переводчиками, а они до сих пор торрент трекер. Если они выкладывают файлы с фильмами, сериалами, они, увы, не лучше рутреккера и похожих.
Набросились на ребят которые делают лучше почти каждый мой вечер.
Раньше так же любила Кураж Бомбей