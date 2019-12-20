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Артём Мазанов
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Lostfilm.TV пожаловался на несправедливую блокировку и назвал себя некоммерческим проектом Материал редакции

Руководство ресурса сравнило их ситуацию с блокировкой «Википедии» — просветительского проекта.

21 комментарий
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Руководство торрент-трекера Lostfilm.TV пожаловалось на несправедливую блокировку ресурса со стороны Роскомнадзора. Представители проекта уточнили, что не получали перед этим никаких предупреждений. Их письмо опубликовано на заблокированном на территории России сайте.

В Lostfilm.TV рассказали, что узнали о блокировке только тогда, когда сайт стал недоступен. Они считают ограничение доступа несправедливым, так как «LostFilm.TV всегда являлся некоммерческим проектом».

Поэтому нет оснований объединять его в одном судебном решении с пиратскими платформами. Мы всегда открыты сотрудничеству и оперативно реагируем на требования Роскомнадзора. Поэтому то, что произошло с нами в последние дни, выглядит как нечестная борьба и попытка манипулировать законом в собственных целях.

заявление LostFilm.TV

Проект назвал эту ситуацию «злоупотреблением закона», так как «любая некоммерческая организация может стать кандидатом на блокировку без намёка на причины и без предупреждений». Похожей ситуацией они назвали блокировку «Википедии» в августе 2015 года. «Тогда народную энциклопедию удалось отстоять и отменить решение Роскомнадзора о блокировке», — пояснили в LostFilm.TV.

Мы уверены, что у нашего проекта много поклонников, а потому очень надеемся, что в отношении LostFilm всё будет развиваться по схожему сценарию. Также мы надеемся, что нашу ситуацию примут во внимание на высшем уровне и предпримут меры, чтобы разделить сайты на пиратов и фанатские платформы, которые не занимаются коммерцией, а просто пытаются делать то, что любят.

18 декабря стало известно, что Роскомнадзор снова заблокировал LostFilm.TV. Не отдельные страницы, как раньше, а весь домен. Причиной блокировки стало размещение на сайте сериала «Супергёрл».

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21 комментарий
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Михаил Фоменков

11

Да, глубоко некоммерческий проект:

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Макс Маюрников

Михаил
4

Имеется ж ввиду наверное, что внутри видосов нет никакой рекламы своей. А на сайте и я могу своём размещать что угодно* (почти).
Я понял это так.

Ответить

Михаил Фоменков

Макс
0

Но на сайте-то есть реклама, и они сами её поставили намеренно. А если реклама есть, то уже трудно отговориться, что это не коммерция. Плюс, как Сергей заметил, они платят актёрам с чего-то. Поэтому сравнения с чистейшей Вики не прокатят. Но блокировать — это, конечно, бред.

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Макс Маюрников

Михаил
0

Ну эти актёры не только лосту переводят.

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Сергей Рязанцев

Михаил
0

Может подразумевается, что они в ноль работают? Актёрам озвучки-то платить все же надо.

Ответить

Михаил Фоменков

Сергей
3

Тогда это коммерческий проект. Как грится, либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
 
Ничего против Лостов не имею, но вот врать так некрасиво. И они явно не Википедия: в той железно соблюдают авторское.

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Alexander Pestov

Михаил
11

Они не врут, а лицемерят, сравнивая себя с Википедией. Размещают на сайте нелегальный контент, добавляя к нему свою озвучку, а потом обижаются на блокировки. Не хочешь бана — выкладывай только аудиодорожку.

Ответить

Твиттерский Жук

Alexander
0

переводить без разрешения тоже нельзя

Ответить

Alexander Pestov

Твиттер…
1

Серьёзно? Ни аудио, ни сабы? О таком не знал. Ну, какую-то логику подвести под это можно, типа ты же берёшь чужую интеллектуальную собственность — сюжет и идею, — пусть и выкладываешь её на другом языке, но это уже совсем бред.

Ответить

Твиттерский Жук

Alexand…
1

Можно только пародии делать, фанфики писать, как-то так.

Ответить

Sergey Michko

Твиттер…
0

Нарезка ещё (обзоры, новости)

Ответить

Артём Мазанов

Михаил
2

Некоммерческий проект может зарабатывать, как угодно. Тут нет противоречий. Некоммерческий = главная цель проекта - не получение прибыли. Но получать могут и в любом количестве 

Ответить

Andrew Ushakov

Михаил
0

Это ещё фигня, самый кайф когда они вставляют рекламу на пол экрана.

Ответить

Андрей Клыков

0

И Кубику тоже пожалуйста место дайте. Уж не знаю там и как зарабатывает, но у аудитории должен быть выбор в чьей интерпретации смотреть сериальчик. 

Ответить

Грэм Грэмский

Андрей
4

Сложно не заметить как он зарабатывает, смотря на внезапно орущую рекламу прямо посередине серии

Ответить

Victor Axonoff

0

Давно думал, что Lostfilm стали официальными переводчиками, а они до сих пор торрент трекер. Если они выкладывают файлы с фильмами, сериалами, они, увы, не лучше рутреккера и похожих.

Ответить

Роман Новиков

Victor
0

Сидят на двух стульях

Ответить

Твиттерский Жук

0

Ох, прям история, как у аниме в РФ.

Ответить

Павел Мусатов

0

Конечно Lost не занимается коммерцией, этим занимается Кравец.

Ответить

Карина Мирзаева

0

Набросились на ребят которые делают лучше почти каждый мой вечер.
Раньше так же любила Кураж Бомбей

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Катюха Василюха

0

Лост живи!!!!!!!!!!!(

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