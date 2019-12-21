Американские сенаторы грозили компании «крахом», если та продолжит работы после подписания документа.

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Строительство ​«Северного потока-2» Снимок РИА «Новостей»

Трубоукладчик «Северного потока-2», швейцарская компания Allseas, которая много лет сотрудничает с «Газпромом» приостановила работы после подписания Дональдом Трампом оборонного бюджета США. Об этом сообщается на сайте компании.

В заявлении говорится, что теперь Allseas будет ждать «необходимых нормативных, технических и экологических разъяснений от властей США».

Ещё до подписания Трампом документа, сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон пригрозили компании «крахом» и «фатальными юридическими и экономическими санкциями», если та продолжит работать «хотя бы один день после того, как президент поставит свою подпись».

Среди возможных санкций были указаны в том числе блокировка собственности компании в США, запрет на все транзакции в американской юрисдикции, а также запрет топ-менеджерам компании на посещение Штатов.

Мы понимаем, что Россия платит всем странам очень значительную сумму денег за завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». […] С принятием оборонного бюджета США у вас нет другого выхода, кроме как использовать это условие и немедленно прекратить установку труб. Тед Круз и Рон Джонсон сенаторы

Трамп подписал оборонный бюджет страны 20 декабря. В нём прописан запрет на строительство «Северного потока-2». Санкции вступили в силу с момента подписания.

Вовлеченные стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока» должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством. Минфин США