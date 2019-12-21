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Американские сенаторы грозили компании «крахом», если та продолжит работы после подписания документа.
Трубоукладчик «Северного потока-2», швейцарская компания Allseas, которая много лет сотрудничает с «Газпромом» приостановила работы после подписания Дональдом Трампом оборонного бюджета США. Об этом сообщается на сайте компании.
В заявлении говорится, что теперь Allseas будет ждать «необходимых нормативных, технических и экологических разъяснений от властей США».
Ещё до подписания Трампом документа, сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон пригрозили компании «крахом» и «фатальными юридическими и экономическими санкциями», если та продолжит работать «хотя бы один день после того, как президент поставит свою подпись».
Среди возможных санкций были указаны в том числе блокировка собственности компании в США, запрет на все транзакции в американской юрисдикции, а также запрет топ-менеджерам компании на посещение Штатов.
Трамп подписал оборонный бюджет страны 20 декабря. В нём прописан запрет на строительство «Северного потока-2». Санкции вступили в силу с момента подписания.
«Северный поток — 2» — строящийся экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Власти США считают, что этот проект сделает ЕС полностью зависимым от российского газа, а потому уязвимым не только экономически, но и политически.
Объясните, какая связь между "обороной" США и торговлей газом в Евразии?
Под "обороной" в США понимается не только фактическое наличие вооружения на собственных границах для подавления возможного агрессора, но и политическая оборона для воспрепятствования другой стране в получении преимуществ. Прямая зависимость Европы от России в вопросе газа ставит США в неудобное положение на политической арене, особенно после "поддержки" Украины, которую Северный поток обходит стороной.
А поскольку у компании, осуществляющей строительство Потока, по-видимому, имеются значительные активы в Штатах, Трамп вполне логично требует прекратить строительство под угрозой ограничения доступа к этим активам.
Все так, плюс европейский крупный бизнес (как и любой другой крупный) не обходится без всяких поездок со стажировками и подписаниями договоров в Штаты, а тут топ-менеджменту пригрозили запретить въезд еще.
Очень просто.
РФ продаст меньше газа, меньше получит денег, меньше выделит бабла на вооружение, меньше будет возможностей для каких-то военных операций и т.д. и соответственно военным США будет попроще, так как вероятность каких-то военных шагов со стороны РФ немного понизится.
страны ЕС члены НАТО, прямая зависимость от росгаза делает уязвимыми ЕС, что конечно отображается также на обороноспособности всего блока.
так же у США свои экономические интересы в энергетике
У меня такой итог. Нашей экономике станет ещё хуже. Но на деле это просто путина ставят на место. И вот по другому то никак путина не обломать. Да ещё преувеличение конечно, но ведь опгшники все равно бы поделили бы навар между собой. Обычный человек как вкалывал так и вкалывает за копейки.
Опять клятый путин виноват
Именно так. Ну конечно он опирается на воровскую элиту и на пожилых людей
Не понимаю почему США может решать за Германию что ей строить с Россией, а что нет.
Почему мы так не можем делать? Запретить топ менеджерам компаний, сотрудничающих с США, запретить въезд в Россию?) А вообще ведут себя как гопники.
Что может сделать злобный алкаш из коммуналки после того, как ему запретили продавать у метро его старое пропёрженное бабушкино кресло? Только злиться и пиздить своих домочадцев с соседями!
Да это так. Но взывать к справедливости так же бесполезно, как взывать к справедливости в каком-нибудь Басманном суде.
Только на минуточку санкции против ЕС, а не России, а Германию сложно представить алкашом из комуналки )
Канцлер Германии Ангела Меркель «объявила войну» президенту США Дональду Трампу после сообщений о санкциях, которые США намереваются ввести из-за российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает таблоид Bild.
Издание считает, что реакция Меркель по данному вопросу является «ясным объявлением войны». Отмечается, что канцлер не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, в котором заинтересована немецкая сторона.
18 декабря Меркель сказала, что американские санкции в отношении компаний, связанных с его строительством, будут иметь экстерриториальный эффект. Ранее в декабре в МИД Германии просили Вашингтон не вводить санкции. В Берлине указывали, что «принципиально отвергают» вмешательство, которое может повлиять на всю Европу.
США влиятельные и сильные, а мы нет, end of story.
Трубоукладчик «Северного потока-2», швейцарская компания Allseas, которая много лет сотрудничает с «Газпромом» приостановила работы после подписания Дональдом Трампом оборонного бюджета США
Можно ли тут пошутить по аналогии с Воронежом, что США в ответ ебанули по Цюриху ( причем не первый раз) ?
Только вот Цюрих не в США находится...
А что других компаний нет? Из России например?)
После Сочи 2014 половина обанкротились остальных отжали раздробили и пересажали.
плохо это всё конечно. Не склонен демонизировать роль сша в мирой политике и экономике, но по-моему подавлять волю европейских компаний (да хоть азиатских - без разницы) не порядочно - отдает рэкетом - «мы вас нагнем если вы не сделаете как мы хотим». честно было бы с их стороны построить 300 газовозов с тащить спг в европу триллиардами кубометров.
я так понимаю работы там на месяц-два осталось и в крайнем случае достроят своими силами, а со швейцаров будут спрашивать неустойку за срыв работ? или это ватная информация и теперь все пропало?
Трамп играет с огнем. ЕС итак не в восторге от того что США им приказывает какие санкции вводить и против кого, а уж ограничивать европейские компании в праве самим выбирать с кем им работать это уже вмешательство в экономику ЕС. Думаю в течении ближайших 10 лет большинство предпринимателей будут стараться чтобы их всё меньше связывало с юридической системой США. Huawei живой тому пример.
они же закончили уже
просто США сильны, рашка слаба. вставай на сторону сильного и будешь при бабках. вставай за слабого и будешь нищий.