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Артём Мазанов
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Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работы после угроз США и подписания Трампом оборонного бюджета Материал редакции

Американские сенаторы грозили компании «крахом», если та продолжит работы после подписания документа.

38 комментариев
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Строительство ​«Северного потока-2» Снимок РИА «Новостей»

Трубоукладчик «Северного потока-2», швейцарская компания Allseas, которая много лет сотрудничает с «Газпромом» приостановила работы после подписания Дональдом Трампом оборонного бюджета США. Об этом сообщается на сайте компании.

В заявлении говорится, что теперь Allseas будет ждать «необходимых нормативных, технических и экологических разъяснений от властей США».

Ещё до подписания Трампом документа, сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон пригрозили компании «крахом» и «фатальными юридическими и экономическими санкциями», если та продолжит работать «хотя бы один день после того, как президент поставит свою подпись».

Среди возможных санкций были указаны в том числе блокировка собственности компании в США, запрет на все транзакции в американской юрисдикции, а также запрет топ-менеджерам компании на посещение Штатов.

Мы понимаем, что Россия платит всем странам очень значительную сумму денег за завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». […] С принятием оборонного бюджета США у вас нет другого выхода, кроме как использовать это условие и немедленно прекратить установку труб.

Тед Круз и Рон Джонсон
сенаторы

Трамп подписал оборонный бюджет страны 20 декабря. В нём прописан запрет на строительство «Северного потока-2». Санкции вступили в силу с момента подписания.

Вовлеченные стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока» должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством.

Минфин США

«Северный поток — 2» — строящийся экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Власти США считают, что этот проект сделает ЕС полностью зависимым от российского газа, а потому уязвимым не только экономически, но и политически.

Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"
tass.ru

#новости #сша #трамп

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38 комментариев
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Ромыч Хомыч

10
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Stan Majors

Ромыч
10

На

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Goodsanta

Ромыч
8

После окончания строительства

Ответить

Православие. Патриотизм.

Goodsanta
4

«Мою туалеты. Варшава, Краков, Лодзь, звоните»

Ответить

Nuke Iron

Ромыч
1

Таки да

Россия согласилась выплатить Украине $3…
Напомним, 19 декабря по итогам трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и ЕС относительно…
www.unian.net
Ответить

Ярославна Дубровина

5

Объясните, какая связь между "обороной" США и торговлей газом в Евразии?

Ответить

Goodsanta

Ярославна
8

Под "обороной" в США понимается не только фактическое наличие вооружения на собственных границах для подавления возможного агрессора, но и политическая оборона для воспрепятствования другой стране в получении преимуществ. Прямая зависимость Европы от России в вопросе газа ставит США в неудобное положение на политической арене, особенно после "поддержки" Украины, которую Северный поток обходит стороной.
А поскольку у компании, осуществляющей строительство Потока, по-видимому, имеются значительные активы в Штатах, Трамп вполне логично требует прекратить строительство под угрозой ограничения доступа к этим активам.

Ответить

Православие. Патриотизм.

Goodsanta
0

Все так, плюс европейский крупный бизнес (как и любой другой крупный) не обходится без всяких поездок со стажировками и подписаниями договоров в Штаты, а тут топ-менеджменту пригрозили запретить въезд еще.

Ответить

IO

Ярославна
8

США уже давно считают весь мир своей колонией

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3216q114

IO
0

После распада СССР и последующих событий. Даже тот же газопровод в Европу через Украину построили европейцы с ссср несмотря на санкции в отношении ссср и  самого газопровода. 

Ответить

Mikhail Lukup

Ярославна
2

Очень просто.
РФ продаст меньше газа, меньше получит денег, меньше выделит бабла на вооружение, меньше будет возможностей для каких-то военных операций и т.д. и соответственно военным США будет попроще, так как вероятность каких-то военных шагов со стороны РФ немного понизится.

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Weall FAlldown

Ярославна
1

страны ЕС члены НАТО, прямая зависимость от росгаза делает уязвимыми ЕС, что конечно отображается также на обороноспособности всего блока. 

так же у США свои экономические интересы в энергетике  

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Jordan Slon

Ярославна
0

Вот у меня тоже такой же вопрос. Причем тут США?

Ответить

Карина Мирзаева

1

У меня такой итог. Нашей экономике станет ещё хуже. Но на деле это просто путина ставят на место. И вот по другому то никак путина не обломать. Да ещё преувеличение конечно, но ведь опгшники все равно бы поделили бы навар между собой. Обычный человек как вкалывал так и вкалывает за копейки.

Ответить

Андрей Заварзин

Карина
4

Опять клятый путин виноват

Ответить

Карина Мирзаева

Андрей
1

Именно так. Ну конечно он опирается на воровскую элиту и на пожилых людей

Ответить

Alex Pavljenko

4

Не понимаю почему США может решать за Германию что ей строить с Россией, а что нет.

Ответить

Petr

2

Почему мы так не можем делать? Запретить топ менеджерам компаний, сотрудничающих с США, запретить въезд в Россию?) А вообще ведут себя как гопники.

Ответить

Mikhail Lukup

Petr
1

Что может сделать злобный алкаш из коммуналки после того, как ему запретили продавать у метро его старое пропёрженное бабушкино кресло? Только злиться и пиздить своих домочадцев с соседями!

Ответить

Petr

Mikhail
3

Это сравнение было бы уместно, если бы сша были хозяевами мира. Но планета принадлежит всем. И свой сланец они назойливо толкают в ту же европу. Те получается алкашу кресло запретила продавать банда гопарей, которые продают ещё более проперженное кресло за три прайса

Ответить

Mikhail Lukup

Petr
0

Да это так. Но взывать к справедливости так же бесполезно, как взывать к справедливости в каком-нибудь Басманном суде. 

Ответить

Nastya Kogalymskaya

Mikhail
0

прекрасная аналогия, сделал мой день

Ответить

Michael Smith

Mikhail
0

Только на минуточку санкции против ЕС, а не России, а Германию сложно представить алкашом из комуналки )

Канцлер Германии Ангела Меркель «объявила войну» президенту США Дональду Трампу после сообщений о санкциях, которые США намереваются ввести из-за российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает таблоид Bild.

Издание считает, что реакция Меркель по данному вопросу является «ясным объявлением войны». Отмечается, что канцлер не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, в котором заинтересована немецкая сторона.

18 декабря Меркель сказала, что американские санкции в отношении компаний, связанных с его строительством, будут иметь экстерриториальный эффект. Ранее в декабре в МИД Германии просили Вашингтон не вводить санкции. В Берлине указывали, что «принципиально отвергают» вмешательство, которое может повлиять на всю Европу.

Ответить

Bulat Akhmetshin

Petr
0

США влиятельные и сильные, а мы нет, end of story.

Ответить

Petr

Bulat
0

Мы тоже влиятельные и сильные, но послабее. А вот штаты обламывают Европу с сокращением издержек. Европа же тоже вроде как влиятельная и сильная. Не?

Ответить

Weall FAlldown

0

Трубоукладчик «Северного потока-2», швейцарская компания Allseas, которая много лет сотрудничает с «Газпромом» приостановила работы после подписания Дональдом Трампом оборонного бюджета США

Можно ли тут пошутить по аналогии с Воронежом, что США в ответ ебанули по Цюриху ( причем не первый раз)  ? 

Ответить

Vladimir Medvedev

Weall
3

Только вот Цюрих не в США находится...

Ответить

Weall FAlldown

Vladimir
0

ну тогда пусть бомбят))

Ответить

Dev

1

А что других компаний нет? Из России например?)

Ответить

Заур Зауров

Dev
0

После Сочи 2014 половина обанкротились остальных отжали раздробили и пересажали.

Ответить

Privetandrey

1

плохо это всё конечно. Не склонен демонизировать роль сша в мирой политике и экономике, но по-моему подавлять волю европейских компаний (да хоть азиатских - без разницы) не порядочно - отдает рэкетом - «мы вас нагнем если вы не сделаете как мы хотим». честно было бы с их стороны построить 300 газовозов с тащить спг в европу триллиардами кубометров.

Ответить

Roma Dmitriev

0

я так понимаю работы там на месяц-два осталось и в крайнем случае достроят своими силами, а со швейцаров будут спрашивать неустойку за срыв работ? или это ватная информация и теперь все пропало?

Ответить

IO

0

Трамп играет с огнем. ЕС итак не в восторге от того что США им приказывает какие санкции вводить и против кого, а уж ограничивать европейские компании в праве самим выбирать с кем им работать это уже вмешательство в экономику ЕС. Думаю в течении ближайших 10 лет большинство предпринимателей будут стараться чтобы их всё меньше связывало с юридической системой США. Huawei живой тому пример.  

Ответить

Дионис Вакх

0

они же закончили уже

Ответить

Petr Andreev

Дионис
0

На Вики написано что ток 913 км вроде построили

Ответить

тж гавно

0

просто США сильны, рашка слаба. вставай на сторону сильного и будешь при бабках. вставай за слабого и будешь нищий.

Ответить

Petr

тж
0

Да «рашке» похуй как бы. Ну пустим газ через хохлов. Их услуги транзита оплатит Европа. Выпад-то выходит против Швейцарии и Германии. А это уже повод запастись попкорном.

Ответить

Kostya Proshchalykin

0

Ротейнберги ваш выход!

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