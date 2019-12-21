Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
665

Трамп учредил военно-космические силы США. Их целью он называл обеспечение «американского господства» в космосе Материал редакции

Это первый случай создания нового рода американских войск с 1947 года.

15 комментариев
В закладки
Пентагон — штаб-квартира Министерства обороны США​

Президент США Дональд Трамп подписал закон об учреждении космических сил. Первоначально они будут состоять из 200 человек. Об этом сообщил телеканал CNN.

Космические силы США — первая новая военная структура в США с 1947 года. На работу космических подразделений выделили 40 миллионов долларов на 2020 год.

Из военно-воздушных сил в новые войска перейдут 16 тысяч военных и гражданских специалистов. Высокопоставленный военный чиновник рассказал журналистам, что в конечном итоге в военно-космические перейдут только пять-шесть тысяч человек. Остальные останутся в военно-воздушных силах, даже если будут приписаны к новым войскам.

Заявленная численность в 15 тысяч человек мала, по сравнению с другими войсками. К примеру, военно-воздушные силы имеют в своих рядах более 300 тысяч человек, а корпус морской пехоты США — 180 тысяч.

Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется космические силы. Это очень важный момент!

Дональд Трамп

О том, что в США появятся военно-космические силы Трамп заявил в июне 2018 года. Американский президент тогда рассказал, что вопросы космоса относятся к вопросам национальной безопасности, и он не хотел бы, чтобы США в этой сфере «опередили Китай и Россия». «Мы должны обеспечить американское господство в космосе», — говорил тогда Трамп.

#новости #сша #трамп

Новости
Подписаться
Подписан
Отписаться
Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работы после угроз США и подписания Трампом оборонного бюджета
Американские сенаторы грозили компании «крахом», если та продолжит работы после подписания документа.
0
7
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0440\u0430\u043c\u043f","\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 15, "likes": 7, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 132204, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 21 Dec 2019 11:08:30 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 132204, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/132204\/get","add":"\/comments\/132204\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/132204"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дмитрий Орлов

5

Деменция прогрессирует на фоне импичмента

Ответить

Владимир Дыркин

Дмитрий
1

Мы тебя всё равно будем помнить

Ответить

Weall FAlldown

Дмитрий
0

думал, ты еще совсем молодой..

Ответить

Курбангалы Алибердыев

4

Ну хоть кого-то последние звёздные войны впечатлили

Ответить

Myemptyblog

2
Ответить

Дитковский

1

Деды меряются у кого маразм больше

Ответить

Миша Сергеев

Дитковский
1

По моему у нашего огромное преимущество, но китайский дед вне конкуренции

Ответить

Дитковский

Миша
0

Бля, совсем о Вини Пухе забыл.. но их понемногу догоняет Северная Корея

Ответить

Тимур Петров

Дитковский
1

В Северное Корее не дед, там пацан.

Ответить

Dragan Velimirovic

Тимур
0

Там колобок

Ответить

Антон Самохин

1
Ответить

Mikhail Lukup

1

Удивительно, мне казалось что-то подобное уже должны были сформировать ещё лет 60 назад!

Ответить

Semen Semenov

0

Сказал и сделал, настоящий мужчина-дед

Ответить

Андрей Королёв

0
Ответить

Митя Простомолотов

0

"Как господствовать в космосе и не привлекать внимания санитаров"

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
Кто такой Евгений Манюров, который предположительно устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке
По неофициальным данным, нападавшим был 39-летний охранник, увлекающийся оружием. Мотивы неизвестны.
171
Разборы
Жизнь по подписке: почему за 10 лет изменилось потребление и чем это грозит в будущем
Пока люди тратят деньги более бездумно, компании получают инструмент лояльности и предсказуемый доход.
103
Разборы
Путин допустил исключение из Конституции фразы о двух сроках подряд. Что это за оговорка и как ей воспользовался он сам
Слова, которые Путин счёл возможным убрать, обеспечили ему четыре президентства.
93
Популярное за три дня
Истории
Клиенты биткоин-биржи потеряли все деньги, потому что её глава «умер». Они не верят и требуют эксгумации тела
Только у главы компании был пароль от биткоин-кошельков на 160 миллионов долларов. Криптоинвесторы считают, что тот всех обманул и оставил деньги себе.
44
Новости
У здания ФСБ на Лубянке устроили стрельбу. Несколько человек, включая нападавшего, убиты
Изначально была информация о трёх нападавших, ворвавшихся в приёмную ФСБ. Позже ведомство заявило, что стрелок был один, и в здание он не входил.
338
Истории
Подарок сервису доставки готовой еды
Я солидарен с автором этого манифеста на vc.ru — куча пластикового мусора после еды очень расстраивает. Попробовал сделать тонкий намёк, чтобы сервис, где я иногда заказываю еду, подумал хотя бы о самоочевидном — перестал щедрой рукой отсыпать пластиковые приборы всем без разбора.
103

Прямой эфир

Дмитрий Гришин

СМИ: в Тольятти в детские сады…

Alexander Pestov

Lostfilm.TV пожаловался на…

Иван Гессе

Sakari Sauso

В США мужчину приговорили к 16…

Brown Zweig

Alexei Kuksin

Настя Иванова

Michael Smith

Трубоукладчик «Северного…

Константин Курасов

плюшевый батон

Активисты, блогеры и бизнесмены…

Evgeniy Smirnov

В США мужчину приговорили к 16…

Privetandrey

Трубоукладчик «Северного…

Brown Zweig

Kostya Proshchalykin

Трубоукладчик «Северного…

Dragan Velimirovic

Православие…

СК: Родченков вносил изменения…

Danila Poyarkov

СМИ: в Тольятти в детские сады…

3216q114

Трубоукладчик «Северного…

IO

Трубоукладчик «Северного…

Дмитрий Еруков

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]