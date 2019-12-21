Прямой эфир
Это первый случай создания нового рода американских войск с 1947 года.
Президент США Дональд Трамп подписал закон об учреждении космических сил. Первоначально они будут состоять из 200 человек. Об этом сообщил телеканал CNN.
Космические силы США — первая новая военная структура в США с 1947 года. На работу космических подразделений выделили 40 миллионов долларов на 2020 год.
Из военно-воздушных сил в новые войска перейдут 16 тысяч военных и гражданских специалистов. Высокопоставленный военный чиновник рассказал журналистам, что в конечном итоге в военно-космические перейдут только пять-шесть тысяч человек. Остальные останутся в военно-воздушных силах, даже если будут приписаны к новым войскам.
Заявленная численность в 15 тысяч человек мала, по сравнению с другими войсками. К примеру, военно-воздушные силы имеют в своих рядах более 300 тысяч человек, а корпус морской пехоты США — 180 тысяч.
О том, что в США появятся военно-космические силы Трамп заявил в июне 2018 года. Американский президент тогда рассказал, что вопросы космоса относятся к вопросам национальной безопасности, и он не хотел бы, чтобы США в этой сфере «опередили Китай и Россия». «Мы должны обеспечить американское господство в космосе», — говорил тогда Трамп.
Деменция прогрессирует на фоне импичмента
Деды меряются у кого маразм больше
По моему у нашего огромное преимущество, но китайский дед вне конкуренции
Бля, совсем о Вини Пухе забыл.. но их понемногу догоняет Северная Корея
В Северное Корее не дед, там пацан.
Удивительно, мне казалось что-то подобное уже должны были сформировать ещё лет 60 назад!