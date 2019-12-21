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Артём Мазанов
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NYT заявила об успешной слежке за Трампом благодаря сигналу телефона агента Секретной службы Материал редакции

Журналисты смогли отследить точный маршрут передвижения Трампа, идентифицировать агента, а также его семью.

14 комментариев
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Схема передвижения Дональда Трампа 

Газета The New York Times заявила, что ей удалось отследить перемещения Дональда Трампа в 2017 году благодаря геолокации телефона агента Секретной службы.

Журналисты проанализировали 50 миллионов случайных сигналов сотовых телефонов 12 миллионов американцев. С помощью сигнала от одного устройства, которое по данным NYT принадлежит агенту Секретной службы, газета восстановила перемещения Трампа за один день. «На экране компьютера, расположенного за тысячу миль, мы могли видеть, как человек сначала появляется в закрытой зоне аэропорта, а затем — в резиденции президента Трампа Мар-а-Лаго», — пишут журналисты.

Нам потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью общедоступной информации расшифровать координаты точек, откуда поступали сигналы, и отследить местонахождение президента Трампа.

The New York Times

С помощью открытых данных журналисты определили личность агента Секретной службы, его супругу, а также отследили его перемещения вне работы. NYT также смогли выследить агента, который большую часть своего времени проводит в Западном крыле Белого дома. Этот сотрудник присоединился к Трампу на следующий день после инаугурации. Секретная служба не стала комментировать публикацию The New York Times.

Помимо агента охраны Трампа, газета смогла отследить передвижения сотрудника Верховного суда, чиновника Министерства обороны, сотрудника Белого дома и советника сенатора.

​Изображение The New York Times

Газета уточнила, что американским компаниям запрещено передавать такие данные правительственным учреждениям без разрешения суда, но нет законов, запрещающих передавать такие данные частным компаниям. «Конгресс не обсуждает такие меры защиты, хотя мы обнаружили, что можно отслеживать людей на государственных объектах также легко, как и в других местах», — добавила газета.

Данные, которые мы использовали, предоставили нам анонимные источники, которые попросили не раскрывать себя, так как они могут столкнуться с проблемами за передачу такой информации.

Журналисты рассказали, что личные телефоны запрещено проносить в здания Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности. Поэтому в них не зафиксировали ни одного сигнала, но тысячи сигналов со со стоянок позволили NYT отследить места жительства сотрудников этих ведомств.

Центральное разведывательное управление США

Эксперты, работающие с американскими спецслужбами заявили, что такие данные могут попытаться украсть или купить другие страны, включая Россию, Китай и Северную Корею.

#новости #сша #трамп

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14 комментариев
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Glan

14

 с помощью общедоступной информации

 Данные, которые мы использовали, предоставили нам анонимные источники

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allah213

3

Ясно, пойду посру.

Ответить

Искусный Дворянин

allah213
13

Только телефон не бери, иначе вычислят в какой подъезд пойдешь

Ответить

Искусный Дворянин

Искусный
0

@Карина Мирзаева ну херли ты меня минусишь? Понимаю в других ветках не согласна с чем-то, а тут то че не так блять?

Ответить

Kir Kirsky

Искусный
–1

Вычислят куда срешь, произведут

Ответить

Илья Волочков

allah213
–2

Отпиши, как посрёшь, нам очень интересно. А ещё лучше сфоткай свою какашку и прикрепи к комментариям.

Ответить

Dragan Velimirovic

2

С помощью открытых данных

Данные, которые мы использовали, предоставили нам анонимные источники, которые попросили не раскрывать себя, так как они могут столкнутся с проблемами за передачу такой информации.

Каво?

Ответить

Артём Мазанов

Dragan
0

Просто компания боится, что им после этого дадут по голове. Но данные от этого не перестают быть общедоступными 

Ответить

Yaroslav Maltsev

1

На картах нет российских подъездов. Шах и мат, либерахи.

Ответить

Миша Сергеев

Yaroslav
0

Так это и не Трамп обоссывает лифты, а Обама все никак успокоиться не может!!1!

Ответить

Yaroslav Maltsev

Миша
0

Не, ну африканца бы у нас заметили

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Журнашлюхи охуели

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Аяз Умбатов

0

Газета понимает, что это по сути форма шпионажа?

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Alexander Arhipov

0

Теперь ясно кто рисует в STRAVA картинки

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