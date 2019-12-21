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Журналисты смогли отследить точный маршрут передвижения Трампа, идентифицировать агента, а также его семью.
Газета The New York Times заявила, что ей удалось отследить перемещения Дональда Трампа в 2017 году благодаря геолокации телефона агента Секретной службы.
Журналисты проанализировали 50 миллионов случайных сигналов сотовых телефонов 12 миллионов американцев. С помощью сигнала от одного устройства, которое по данным NYT принадлежит агенту Секретной службы, газета восстановила перемещения Трампа за один день. «На экране компьютера, расположенного за тысячу миль, мы могли видеть, как человек сначала появляется в закрытой зоне аэропорта, а затем — в резиденции президента Трампа Мар-а-Лаго», — пишут журналисты.
С помощью открытых данных журналисты определили личность агента Секретной службы, его супругу, а также отследили его перемещения вне работы. NYT также смогли выследить агента, который большую часть своего времени проводит в Западном крыле Белого дома. Этот сотрудник присоединился к Трампу на следующий день после инаугурации. Секретная служба не стала комментировать публикацию The New York Times.
Помимо агента охраны Трампа, газета смогла отследить передвижения сотрудника Верховного суда, чиновника Министерства обороны, сотрудника Белого дома и советника сенатора.
Газета уточнила, что американским компаниям запрещено передавать такие данные правительственным учреждениям без разрешения суда, но нет законов, запрещающих передавать такие данные частным компаниям. «Конгресс не обсуждает такие меры защиты, хотя мы обнаружили, что можно отслеживать людей на государственных объектах также легко, как и в других местах», — добавила газета.
Журналисты рассказали, что личные телефоны запрещено проносить в здания Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности. Поэтому в них не зафиксировали ни одного сигнала, но тысячи сигналов со со стоянок позволили NYT отследить места жительства сотрудников этих ведомств.
Эксперты, работающие с американскими спецслужбами заявили, что такие данные могут попытаться украсть или купить другие страны, включая Россию, Китай и Северную Корею.
с помощью общедоступной информации
Данные, которые мы использовали, предоставили нам анонимные источники
Ясно, пойду посру.
Только телефон не бери, иначе вычислят в какой подъезд пойдешь
@Карина Мирзаева ну херли ты меня минусишь? Понимаю в других ветках не согласна с чем-то, а тут то че не так блять?
Отпиши, как посрёшь, нам очень интересно. А ещё лучше сфоткай свою какашку и прикрепи к комментариям.
С помощью открытых данных
Данные, которые мы использовали, предоставили нам анонимные источники, которые попросили не раскрывать себя, так как они могут столкнутся с проблемами за передачу такой информации.
Каво?
На картах нет российских подъездов. Шах и мат, либерахи.
Так это и не Трамп обоссывает лифты, а Обама все никак успокоиться не может!!1!