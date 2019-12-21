Журналисты смогли отследить точный маршрут передвижения Трампа, идентифицировать агента, а также его семью.

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Схема передвижения Дональда Трампа

Газета The New York Times заявила, что ей удалось отследить перемещения Дональда Трампа в 2017 году благодаря геолокации телефона агента Секретной службы.

Журналисты проанализировали 50 миллионов случайных сигналов сотовых телефонов 12 миллионов американцев. С помощью сигнала от одного устройства, которое по данным NYT принадлежит агенту Секретной службы, газета восстановила перемещения Трампа за один день. «На экране компьютера, расположенного за тысячу миль, мы могли видеть, как человек сначала появляется в закрытой зоне аэропорта, а затем — в резиденции президента Трампа Мар-а-Лаго», — пишут журналисты.

Нам потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью общедоступной информации расшифровать координаты точек, откуда поступали сигналы, и отследить местонахождение президента Трампа. The New York Times

С помощью открытых данных журналисты определили личность агента Секретной службы, его супругу, а также отследили его перемещения вне работы. NYT также смогли выследить агента, который большую часть своего времени проводит в Западном крыле Белого дома. Этот сотрудник присоединился к Трампу на следующий день после инаугурации. Секретная служба не стала комментировать публикацию The New York Times.

Помимо агента охраны Трампа, газета смогла отследить передвижения сотрудника Верховного суда, чиновника Министерства обороны, сотрудника Белого дома и советника сенатора.

​Изображение The New York Times

Газета уточнила, что американским компаниям запрещено передавать такие данные правительственным учреждениям без разрешения суда, но нет законов, запрещающих передавать такие данные частным компаниям. «Конгресс не обсуждает такие меры защиты, хотя мы обнаружили, что можно отслеживать людей на государственных объектах также легко, как и в других местах», — добавила газета.

Данные, которые мы использовали, предоставили нам анонимные источники, которые попросили не раскрывать себя, так как они могут столкнуться с проблемами за передачу такой информации.

Журналисты рассказали, что личные телефоны запрещено проносить в здания Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности. Поэтому в них не зафиксировали ни одного сигнала, но тысячи сигналов со со стоянок позволили NYT отследить места жительства сотрудников этих ведомств.

Центральное разведывательное управление США