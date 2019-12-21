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Новости
Артём Мазанов
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В Мурманской области подростки после дискотеки избили двух полицейских, сделавших им замечание Материал редакции

У одного сотрудника полиции зафиксировали сотрясение мозга.

57 комментариев
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В городе Апатиты Мурманской области группа подростков избила двух полицейских после того, как те приехали к местному дворцу культуры, где закончилась дискотека, и сделали одному подростку замечание. Об этом сообщил местный портал «Хибинформбюро».

Издание пишет, что полицейские приехали по распоряжению дежурного и заметили на улице толпу подростков, один из которых громко ругался матом с пивом в руках. Сотрудники полиции сделали ему замечание и попросили пройти с ними. Подросток начал сопротивляться, после чего завязалась массовая драка.

Школьники повалили одного полицейского на землю и начали пинать его ногами, второго несколько раз ударили по голове. На помощь приехала Росгвардия и другие наряды ППС. Правоохранительные органы доставили в отдел полиции девять подростков, четверо или пятеро из которых, предварительно, причастны к нападению. В отделе полиции один школьник пнул ногой ещё одного полицейского. Следственный комитет начал проверку произошедшего.

Установлено, что 20 декабря 2019 года в вечернее время группа подростков, находясь возле дома культуры по улице Ленина в городе Апатиты, причинила телесные повреждения двоим полицейским, осуществлявшим охрану общественного порядка.

Следственный комитет

По данным журналистов, один из полицейских получил сотрясение мозга. «Примечательно, что родители некоторых задержанных тоже написали жалобы в СКР: они считают, что полицейские слишком жёстко обошлись с их детьми», — пишет «Хибинформбюро».

#новости #регионы

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57 комментариев
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Владимир Дыркин

–16

И это только начало. Молодёжь хуй клала на эту власть и на всю эту чмошную систему правоохранительных органов.

Ответить

Настя Иванова

Владимир
50

Это обычные гопники, они вообще на кладут на все.

Ответить

Ded Pihto

Владимир
21

Эта молодёжь их лучшие кадры в будущем. Это они тебя будут на бутылку сажать когда товарищ майор выйдет на пенсию в 45

Ответить

Boy Next Door

Ded
0

Они в 35 уже на пенсию могут

Ответить

Семён Чебаков

Boy
0

в 25 некоторые уже выходили 

Ответить

Boy Next Door

Семён
0

Про такое не слышал

Ответить

Прекрасен, как Иисус

Владимир
16

Охуеть, климов вздрочнул на тупых ауешников, которые его же и отпиздят за пидорство при первом удобном случае.

Ответить

Boy Next Door

Владимир
1

На тебя тоже, если им в тебе что-то не понравится

Ответить

Владимир Дыркин

Boy
0

Их право

Ответить

Boy Next Door

Владимир
0

Скажешь им так когда будут тебя стомпить?

Ответить

пепси

Boy
0

Дыркин сразу даст в жопас — так хоть приятнее

Ответить

Boy Next Door

пепси
1

Не бей лучше обоссы

Ответить

Владимир Дыркин

пепси
0

Собственный опыт?

Ответить

пепси

Владимир
2

Да

Ответить

Искусный Дворянин

Владимир
–5

Пиздец, снова ВВП виноват) Я в свое время тоже выпивал в школе, но чет ни я, ни мои одноклассники не пиздили сотрудников по пьяне, даже самые отбитые на голову пацаны не позволяли себе. Может проблема немного в другом? Может молодеж совсем ахуела? Сегодня отпиздили ментов за замечание, а завтра отпиздят тебя просто так, причем трезвыми

Ответить

Владимир Дыркин

Искусный
3

Где я про ввп написал, ты наркоман?

Ответить

Искусный Дворянин

Владимир
–3

хуй клала на эту власть и на всю эту чмошную систему правоохранительных органов.

Ответить

Владимир Дыркин

Искусный
0

ну где тут Путин?

Ответить

Искусный

Владимир
0

Он у тебе подобных символ текущей власти и системы

Ответить

Владимир Дыркин

Искусный
2

в итоге путина  ты приплёл, а не я, поздравляю

Ответить

Карина Мирзаева

Владимир
1

Это из-за меня, сорре

Ответить

Искусный

Владимир
0

Ага, читаю твои мысли

Ответить

Владимир Дыркин

Искусный
0

получается пока не очень

Ответить

Настя Иванова

Искусный
0

Может молодеж совсем ахуела?

Раньше подобного было в разы больше.

Ответить

Искусный Дворянин

Настя
2

Видишь как стало хорошо при Сергее Семеновиче

Ответить

Шарль Перро

Владимир
0

Гопмен: Начало.

Ответить

Шарль Перро

13

Ну вот, а вы спрашивали, куда гопники подевались за последние года. А они в домах культуры обитают!

Ответить

Mike

Шарль
3

Культурка, ёпта

Ответить

пепси

Mike
1

Теперь это именуется ФЛЭКС

Ответить

Настя Иванова

Шарль
1

Любой провинциальный дом культуры - это место сбора алкашей и гопников.

Ответить

Настя Иванова

Настя
0

Если не верите, наберите на ютубе или в гугле "дом культуры, дискотека"

Ответить

Митя Простомолотов

Настя
0

ты с кем разговариваешь? как в это можно не верить?

Ответить

Настя Иванова

Митя
0

Был дизлайк от кого-то, уже пропал

Ответить

GuzikovShow

Настя
0

наберите на ютубе или в гугле "дом культуры, дискотека"

Последовал твоему совету

Ответить

Boy Next Door

2

Конченые какие-то

Ответить

Человек-человек

Boy
11

Они всего-лишь детей хотели успокоить, а ты сразу конченые

Ответить

Boy Next Door

Человек-человек
2

Не туда воюешь, я про пиздюков

Ответить

Alexander Arhipov

1

Довольно приличное качество видео, не смотря на вечер.

Ответить

Иван Иванов

Alexander
10

девочки: аааааааа, божеееее девачки полицейских избили шооок плачу!!!!!😭😭😭😭😿

парни: довольное приличное качество видео, несмотря на вечер.

Ответить

Tyler Durden

Иван
2

Блять

Ответить

Tyler Durden

Иван
2

Последнее предложение прочитал голосом гоблина

Ответить

Alexei Kuksin

1

Примечательно, что родители некоторых задержанных тоже написали жалобы в СКР: они считают, что полицейские слишком жёстко обошлись с их детьми

Это очень смешно. Если не фантомные боли и флешбеки.

Ответить

робот-бёрдвотчер

1

Когда сходил с одноклассниками в ДК на лекцию НОДа.

Ответить

Митя Простомолотов

1

Последний танец

Ответить

Yaroslav Maltsev

0

Естественный отбор.

Ответить

пепси

Yaroslav
1

Жаль, без твоего участия...

Ответить

Yaroslav Maltsev

пепси
1
Ответить

Greg O

–6

чем больше напряжение между силовиками и народом, тем больше будет такого. надеюсь кому-нибудь удастся наладить диалог

Ответить

Alexei Kuksin

Greg
1

Я удивляюсь находить вашему умению находить в этом случае политику. Ниже новость про полицейского пса, ворующего игрушки. Там тоже Путин виноват?

Ответить

пепси

0

Ну, так то на самом деле хуево. Без шуток.

Ответить

Анус Роскомнадзора

пепси
0

Хуйня, давай с шутками.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

0

Збс

Ответить

NadoPodumat

0

Создать один прецедент применения огнестрельного оружия полицейским в подобной ситуации и все это ауе разом притихнет

Ответить

dy

NadoPodumat
0

Вот тебя кто-то в лицо ударит, ты вторую щеку подставишь, особенно по горячке? Не факт, что будет лучше.

Ответить

Илья Кукушкин

0

Ну почему у нас полиция такая бесправная. Я не знаю, что надо сделать, чтобы полицейский не побоялся достать свой пм и выстрелить. Ну что за нах? Одни дебилы стаканчиком кидают, думая, что это норма. А потом другие уже не бояться отлупить мента. Что со страной твориться?

Ответить

NadoPodumat

0

Как делают в цивилизации

https://youtu.be/5fIaoRmxq8c

Ответить

Morgan

0

Подкрепление, надо сказать, подоспело быстро.

Ответить
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