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У одного сотрудника полиции зафиксировали сотрясение мозга.
В городе Апатиты Мурманской области группа подростков избила двух полицейских после того, как те приехали к местному дворцу культуры, где закончилась дискотека, и сделали одному подростку замечание. Об этом сообщил местный портал «Хибинформбюро».
Издание пишет, что полицейские приехали по распоряжению дежурного и заметили на улице толпу подростков, один из которых громко ругался матом с пивом в руках. Сотрудники полиции сделали ему замечание и попросили пройти с ними. Подросток начал сопротивляться, после чего завязалась массовая драка.
Школьники повалили одного полицейского на землю и начали пинать его ногами, второго несколько раз ударили по голове. На помощь приехала Росгвардия и другие наряды ППС. Правоохранительные органы доставили в отдел полиции девять подростков, четверо или пятеро из которых, предварительно, причастны к нападению. В отделе полиции один школьник пнул ногой ещё одного полицейского. Следственный комитет начал проверку произошедшего.
По данным журналистов, один из полицейских получил сотрясение мозга. «Примечательно, что родители некоторых задержанных тоже написали жалобы в СКР: они считают, что полицейские слишком жёстко обошлись с их детьми», — пишет «Хибинформбюро».
И это только начало. Молодёжь хуй клала на эту власть и на всю эту чмошную систему правоохранительных органов.
Они в 35 уже на пенсию могут
в 25 некоторые уже выходили
Охуеть, климов вздрочнул на тупых ауешников, которые его же и отпиздят за пидорство при первом удобном случае.
На тебя тоже, если им в тебе что-то не понравится
Их право
Скажешь им так когда будут тебя стомпить?
Собственный опыт?
Пиздец, снова ВВП виноват) Я в свое время тоже выпивал в школе, но чет ни я, ни мои одноклассники не пиздили сотрудников по пьяне, даже самые отбитые на голову пацаны не позволяли себе. Может проблема немного в другом? Может молодеж совсем ахуела? Сегодня отпиздили ментов за замечание, а завтра отпиздят тебя просто так, причем трезвыми
Где я про ввп написал, ты наркоман?
хуй клала на эту власть и на всю эту чмошную систему правоохранительных органов.
ну где тут Путин?
в итоге путина ты приплёл, а не я, поздравляю
Может молодеж совсем ахуела?
Раньше подобного было в разы больше.
Ну вот, а вы спрашивали, куда гопники подевались за последние года. А они в домах культуры обитают!
Любой провинциальный дом культуры - это место сбора алкашей и гопников.
Если не верите, наберите на ютубе или в гугле "дом культуры, дискотека"
ты с кем разговариваешь? как в это можно не верить?
Был дизлайк от кого-то, уже пропал
наберите на ютубе или в гугле "дом культуры, дискотека"
Последовал твоему совету
Конченые какие-то
Они всего-лишь детей хотели успокоить, а ты сразу конченые
Довольно приличное качество видео, не смотря на вечер.
девочки: аааааааа, божеееее девачки полицейских избили шооок плачу!!!!!😭😭😭😭😿
парни: довольное приличное качество видео, несмотря на вечер.
Примечательно, что родители некоторых задержанных тоже написали жалобы в СКР: они считают, что полицейские слишком жёстко обошлись с их детьми
Это очень смешно. Если не фантомные боли и флешбеки.
Естественный отбор.
чем больше напряжение между силовиками и народом, тем больше будет такого. надеюсь кому-нибудь удастся наладить диалог
Я удивляюсь находить вашему умению находить в этом случае политику. Ниже новость про полицейского пса, ворующего игрушки. Там тоже Путин виноват?
Ну, так то на самом деле хуево. Без шуток.
Создать один прецедент применения огнестрельного оружия полицейским в подобной ситуации и все это ауе разом притихнет
Вот тебя кто-то в лицо ударит, ты вторую щеку подставишь, особенно по горячке? Не факт, что будет лучше.
Ну почему у нас полиция такая бесправная. Я не знаю, что надо сделать, чтобы полицейский не побоялся достать свой пм и выстрелить. Ну что за нах? Одни дебилы стаканчиком кидают, думая, что это норма. А потом другие уже не бояться отлупить мента. Что со страной твориться?