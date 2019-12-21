Следствие считает, что сотрудники полиции убили девушек 17 и 18 лет при помощи топора.

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В Бурятии следователи задержали бывшего и действующего полицейских, обвиняемых в убийстве двух девушек 17-летней давности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В августе 2002 года недалеко от трассы «Иркутск-Чита» нашли тела двух девушек, 17 и 18 лет, с признаками насильственной смерти. Тогда уголовное дело завели, но до сих пор не могли раскрыть преступление. Как пишет СК, работа следствия не прекращалась.

Выйти на след преступников помогли незначительные детали, которые обнаружило недавно созданное следственное отделение из «наиболее опытных сотрудников». Правоохранительные органы задержали бывшего и действующего полицейских, их обвинили в убийстве двух лиц, совершённом с целью скрыть другое преступление.