Прямой эфир
что происходит в интернете
Следствие считает, что сотрудники полиции убили девушек 17 и 18 лет при помощи топора.
В Бурятии следователи задержали бывшего и действующего полицейских, обвиняемых в убийстве двух девушек 17-летней давности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В августе 2002 года недалеко от трассы «Иркутск-Чита» нашли тела двух девушек, 17 и 18 лет, с признаками насильственной смерти. Тогда уголовное дело завели, но до сих пор не могли раскрыть преступление. Как пишет СК, работа следствия не прекращалась.
Выйти на след преступников помогли незначительные детали, которые обнаружило недавно созданное следственное отделение из «наиболее опытных сотрудников». Правоохранительные органы задержали бывшего и действующего полицейских, их обвинили в убийстве двух лиц, совершённом с целью скрыть другое преступление.
Следствие выяснило, что мужчины в 2002 году приехали с девушками на отдых, после чего произошла ссора, в ходе которой пьяные полицейские при помощи топора убили девушек. Имена задержанных не называются. Один из них устроился в службу безопасности одного из бурятских предприятий.
Как пишет СК, работа следствия не прекращалась.
Да, охуенные там сроки следствия.
Сами же пишут, что
после тщательного, внимательного изучения уголовного дела обратили внимание на ряд, как могло показаться, незначительных деталей, которые, спустя 17 лет, позволили выйти на след злоумышленников.
То есть валялось среди груд приостановленных, потом кто-то решил прочитать «дело прошлых лет» и, внезапно, снизошло озарение.