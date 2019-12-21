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Артём Мазанов
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Бэнкси представил новую работу в Вифлееме: младенец Иисус с Девой Марией, а вместо Вифлеемской звезды — след от снаряда Материал редакции

«Шрам Вифлеема».

15 комментариев
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Британский художник Бэнкси представил новую работу — «Шрам Вифлеема». На этой инсталляции показано рождение Иисуса Христа, где вместо рождественской звезды — след от снаряда. Рядом с Иисусом находятся Дева Мария и святой Иосиф.

Художник воссоздал сцену рождественского вертепа для собственного отеля The Walled Off Hotel, который находится в Вифлееме. Гостиница расположена у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины. В номерах отеля представлены работы палестинских художников и самого Бэнкси.

Название инсталляции — «Scar of Bethlehem» («Шрам Вифлеема») всего одной буквой отличается от «Star of Bethlehem» («Звезда Вифлеема»).

9 декабря Бэнкси представил рождественское граффити в Бирмингеме. Художник пририсовал упряжку оленей к одной из городских скамеек.

#бэнкси #граффити #искусство #новости

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15 комментариев
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Yaroslav Maltsev

16

Пацифисткая банальщина.

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Роман Новиков

Yaroslav
8

Как и большинство его работ, мы ещё в прошлом посте с тобой плюсики друг другу ставили

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Евгений Круглов

Роман
6
Ответить

Денис Головлев

Роман
0

аххахаххахаха

Ответить

allah213

9

Всё ясно, автору 2019 лет.

Ответить

Мёртвый

allah213
7

Аллах, не выебывайся

Ответить

Evgeniy Smirnov

4

Сос мыслом

Ответить

4 shizzle ma nizzle

2

Шото уровня закрас пампаса

Ответить

Михаил Фоменков

4
1

Пукрас компаса?

Ответить

Константин Курасов

4
0

Бэнкси - про сос мысл, а покрас - про графон

Ответить

пепси

2

ууу
deeeeeep

Ответить

CiZerin

1

Банальщина или нет, но выглядит хорошо.

Ответить

Dragan Velimirovic

0

Постмодернистская концептуальщина

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Михаил Фоменков

0

Синие занавески

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Прекрасен, как Иисус

0

Одобряю.

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