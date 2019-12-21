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«Шрам Вифлеема».
Британский художник Бэнкси представил новую работу — «Шрам Вифлеема». На этой инсталляции показано рождение Иисуса Христа, где вместо рождественской звезды — след от снаряда. Рядом с Иисусом находятся Дева Мария и святой Иосиф.
Художник воссоздал сцену рождественского вертепа для собственного отеля The Walled Off Hotel, который находится в Вифлееме. Гостиница расположена у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины. В номерах отеля представлены работы палестинских художников и самого Бэнкси.
Название инсталляции — «Scar of Bethlehem» («Шрам Вифлеема») всего одной буквой отличается от «Star of Bethlehem» («Звезда Вифлеема»).
9 декабря Бэнкси представил рождественское граффити в Бирмингеме. Художник пририсовал упряжку оленей к одной из городских скамеек.
Пацифисткая банальщина.
Как и большинство его работ, мы ещё в прошлом посте с тобой плюсики друг другу ставили
Шото уровня закрас пампаса
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