Подростки «нападали» на силовиков, а те защищались.

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В Новотроицкой средней школе в Татарстане бойцы Росгвардии провели учения по разгону митингов. «Участниками акции» выступили девятиклассники. Видео с учений опубликовала в Инстаграме местная жительница Екатерина Пантелеева.

На ролике видно, что школьники «нападают» на силовиков, а те, в полной экипировке и со щитам, защищаются от подростков. Пантелеева рассказала «МБХ медиа», что учения прошли 20 декабря. Она уточнила, что задачей мероприятия было научить силовиков действовать во время массовых беспорядков.

Один из школьников рассказал журналистам, что об этих учениях их не предупреждали. Директор просто попросил подростков выйти на улицу.

Написали приходить в спортивной форме, описали все как профориентацию. Созывали так: директор зашёл на урок и сказал выйти на улицу по окончанию урока. После учений, вероятно, глава подразделения поблагодарил директора, что он «одолжил» учеников. учащийся Новотроицкой средней школы