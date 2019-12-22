Прямой эфир
Подростки «нападали» на силовиков, а те защищались.
В Новотроицкой средней школе в Татарстане бойцы Росгвардии провели учения по разгону митингов. «Участниками акции» выступили девятиклассники. Видео с учений опубликовала в Инстаграме местная жительница Екатерина Пантелеева.
На ролике видно, что школьники «нападают» на силовиков, а те, в полной экипировке и со щитам, защищаются от подростков. Пантелеева рассказала «МБХ медиа», что учения прошли 20 декабря. Она уточнила, что задачей мероприятия было научить силовиков действовать во время массовых беспорядков.
Один из школьников рассказал журналистам, что об этих учениях их не предупреждали. Директор просто попросил подростков выйти на улицу.
В учебном заведении подтвердили «МБХ медиа», что такие учения действительно проводились. Родные одного из школьника-участника учений рассказали изданию «Подъём», что ученикам сказали «идти на гвардейцев, пинать, бить по щитам, толкать». «Школа маленькая, сельская. Посторонних глаз нет, прохожих тоже. Надеялись сделать тихо, скорее всего», — считают они.
Ну так каждый росгвардеец может. А вот если вооружить девятиклассников стаканчиками.
Не надо вооружать. Достаточно из окна было бросить один, их бы разорвало. Девятиклассникам бы еще лут достался.
Но если посмотреть с другой стороны, то это школьники проводили учения на росгвардейцах. Могли безнаказанно оказывать сопротивление, слышали все команды, изучали их тактику.
Сомневаюсь, что хотя бы один школьник об этом задумался. Небось зарядились патриотизмом и сами скорее в армию захотели, таких же дебиков лупить
Написали приходить в спортивной форме, описали все как профориентацию.
Ну и правильно. Терпеть и подчиняться - это новая профориентация.
Скажите спасибо, что тренировались не на пенсионерах.
На ролике видно, что школьники «нападают» на силовиков, а те, в полной экипировке и со щитам, защищаются от подростков.
Вот они угорают там
Сразу видно, что они трусы и слабаки, только на пенсионеров и школьников могут поднять руку, а стоит столкнуться с качками или кавказцами, то...
Отжигами ребята. А родители куда смотрят?
_Манюров_ Евгений _Фатихович_
@
В Татарстане
@
Написали приходить в спортивной форме, описали все как профориентацию
Интересно что было бы, если бы сказали надеть футболки "Wild wolves".
В Татарстане девятиклассникам провели учения по участию в митингах. «Защитниками закона» выступили бойцы Росгвардии, их задачей было «идти на школьников, пинать, уворачиваться от стаканчиков, толкать».