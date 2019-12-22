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Артём Мазанов
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В Татарстане бойцы Росгвардии провели учения по разгону митингов. «Участниками акции» выступили девятиклассники Материал редакции

Подростки «нападали» на силовиков, а те защищались.

19 комментариев
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В Новотроицкой средней школе в Татарстане бойцы Росгвардии провели учения по разгону митингов. «Участниками акции» выступили девятиклассники. Видео с учений опубликовала в Инстаграме местная жительница Екатерина Пантелеева.

На ролике видно, что школьники «нападают» на силовиков, а те, в полной экипировке и со щитам, защищаются от подростков. Пантелеева рассказала «МБХ медиа», что учения прошли 20 декабря. Она уточнила, что задачей мероприятия было научить силовиков действовать во время массовых беспорядков.

Один из школьников рассказал журналистам, что об этих учениях их не предупреждали. Директор просто попросил подростков выйти на улицу.

Написали приходить в спортивной форме, описали все как профориентацию. Созывали так: директор зашёл на урок и сказал выйти на улицу по окончанию урока. После учений, вероятно, глава подразделения поблагодарил директора, что он «одолжил» учеников.

учащийся Новотроицкой средней школы

В учебном заведении подтвердили «МБХ медиа», что такие учения действительно проводились. Родные одного из школьника-участника учений рассказали изданию «Подъём», что ученикам сказали «идти на гвардейцев, пинать, бить по щитам, толкать». «Школа маленькая, сельская. Посторонних глаз нет, прохожих тоже. Надеялись сделать тихо, скорее всего», — считают они.

#новости #татарстан #образование

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19 комментариев
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Роман Трусов

21

Ну так каждый росгвардеец может. А вот если вооружить девятиклассников стаканчиками.

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Шарль Перро

Роман
0

Не надо вооружать. Достаточно из окна было бросить один, их бы разорвало. Девятиклассникам бы еще лут достался.

Ответить

Озорной Лис

Шарль
0

 Девятиклассникам бы еще лут достался.

Ответить

Vladimir Medvedev

11

Но если посмотреть с другой стороны, то это школьники проводили учения на росгвардейцах. Могли безнаказанно оказывать сопротивление, слышали все команды, изучали их тактику.

Ответить

Artem Monahov

Vladimir
0

Сомневаюсь, что хотя бы один школьник об этом задумался. Небось зарядились патриотизмом и сами скорее в армию захотели, таких же дебиков лупить

Ответить

Шарль Перро

5

Написали приходить в спортивной форме, описали все как профориентацию.

Ну и правильно. Терпеть и подчиняться - это новая профориентация.

Ответить

allah213

3

Скажите спасибо, что тренировались не на пенсионерах.

Ответить

fox_rus

allah213
5

Было 

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Алексей Логачев

3

Рождественские гуляния

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Лис

2

Оператор гениально подметил флаг

Ответить

Ruslan Sviridov

2

Кто победит?

Ответить

Weall FAlldown

1

На ролике видно, что школьники «нападают» на силовиков, а те, в полной экипировке и со щитам, защищаются от подростков.

Вот они угорают там

Ответить

Kyler

1

Учения приближенные к реальным действиям, всё так

Ответить

Dias001 Rrn

0

Сразу видно, что они трусы и слабаки, только на пенсионеров и школьников могут поднять руку, а стоит столкнуться с качками или кавказцами, то...

Ответить

Artem Monahov

Dias001
0

Будто на митинги ходят качки или кавказцы

Ответить

Александра Хотимченко

0

Отжигами ребята. А родители куда смотрят?

Ответить

Artem Monahov

Александра
0

В окно

Ответить

Dear Moscow,

0

_Манюров_ Евгений _Фатихович_ 

В Татарстане

 Написали приходить в спортивной форме, описали все как профориентацию

Интересно что было бы, если бы сказали надеть футболки "Wild wolves".

Ответить

Pavel Nesterov

0

В Татарстане девятиклассникам провели учения по участию в митингах. «Защитниками закона» выступили бойцы Росгвардии, их задачей было «идти на школьников, пинать, уворачиваться от стаканчиков, толкать».

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