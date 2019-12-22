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Подростки «нападали» на силовиков, а те защищались.
В Новотроицкой средней школе в Татарстане бойцы Росгвардии провели учения по разгону митингов. «Участниками акции» выступили девятиклассники. Видео с учений опубликовала в Инстаграме местная жительница Екатерина Пантелеева.
На ролике видно, что школьники «нападают» на силовиков, а те, в полной экипировке и со щитам, защищаются от подростков. Пантелеева рассказала «МБХ медиа», что учения прошли 20 декабря. Она уточнила, что задачей мероприятия было научить силовиков действовать во время массовых беспорядков.
Один из школьников рассказал журналистам, что об этих учениях их не предупреждали. Директор просто попросил подростков выйти на улицу.
В учебном заведении подтвердили «МБХ медиа», что такие учения действительно проводились. Родные одного из школьника-участника учений рассказали изданию «Подъём», что ученикам сказали «идти на гвардейцев, пинать, бить по щитам, толкать». «Школа маленькая, сельская. Посторонних глаз нет, прохожих тоже. Надеялись сделать тихо, скорее всего», — считают они.
Обновлено в 14:56: в Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства по Республике Татарстан отношения «к указанным событиям не имеют».
Обновлено в 17:23: МВД Татарстана заявило, что это их бойцы проводили учения с девятиклассниками. Но ведомство уточнило, что школьники выполняли только роль статистов, а нарушителей отыгрывали полицейские в гражданской одежде.
Но участие гражданских лиц и план занятий не были согласованы с руководством республиканского МВД, поэтому ведомство проводит проверку, а виновных пообещали наказать.
Ну так каждый росгвардеец может. А вот если вооружить девятиклассников стаканчиками.
Не надо вооружать. Достаточно из окна было бросить один, их бы разорвало. Девятиклассникам бы еще лут достался.
Да ладно тебе, это же учения, а не настоящие боевые действия!
Но если посмотреть с другой стороны, то это школьники проводили учения на росгвардейцах. Могли безнаказанно оказывать сопротивление, слышали все команды, изучали их тактику.
Сомневаюсь, что хотя бы один школьник об этом задумался. Небось зарядились патриотизмом и сами скорее в армию захотели, таких же дебиков лупить
Написали приходить в спортивной форме, описали все как профориентацию.
Ну и правильно. Терпеть и подчиняться - это новая профориентация.
сказали пинать, бить по щитам, толкать
терпеть и подчиняться - новая профориентация
Окей
Скажите спасибо, что тренировались не на пенсионерах.
Кто победит?
Оператор гениально подметил флаг
Интересно, а если наложить гимн, это будет достаточно торжественно, или срок.
Сразу видно, что они трусы и слабаки, только на пенсионеров и школьников могут поднять руку, а стоит столкнуться с качками или кавказцами, то...
Будто на митинги ходят качки или кавказцы
Пенсионеры тоже практически не ходят на митинги
Новость высосана из пальца. Еще в старших классах лет 10 назад нас зазывали на экскурсию в мвдшную, еще тогда, часть. И во время экскурсии, дойдя до плаца, где отрабатывались построения бойцов с щитами, начальник предложил нам проверить их стенку из щитов "на прочность".
Запиши это тогда всё на видео, вряд ли высосали бы целую новость, как "бойцы тренируются на своей потенциальной аудитории".
На ролике видно, что школьники «нападают» на силовиков, а те, в полной экипировке и со щитам, защищаются от подростков.
Вот они угорают там
В Татарстане девятиклассникам провели учения по участию в митингах. «Защитниками закона» выступили бойцы Росгвардии, их задачей было «идти на школьников, пинать, уворачиваться от стаканчиков, толкать».
Шах и мат, либералы, подростки и школьники вас не поддерживают. Им милее пропустить уроки и погулять с росгрвардейцами, помочь им в подготовке в разгоне вас. Можете дальше бомбить.
Отжигами ребята. А родители куда смотрят?
В окно
Ну да. Они заняты созданием многодетных семей (шутка)
Не шутка, за одного ребёнка в семье же не дают денег
_Манюров_ Евгений _Фатихович_
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В Татарстане
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Написали приходить в спортивной форме, описали все как профориентацию
Интересно что было бы, если бы сказали надеть футболки "Wild wolves".
Страна идиотов!
Дебилы, блять
Так вроде ж росгвардейцы стоят себе с щитами и школьников не трогают - что в этом мероприятии такого резко негативного? Ну кроме того, что для подростков это может быть травмоопасно (и то с натяжкой)
Давайте посмотрим на это дело под другим углом. Это хорошая тренировка школьников на предмет грамотного проведения митинга. Предлагаю внедрить такие учения во всех школах
Самое дикое что как мне видится, после таких резонансных событий этого лета, которые не удалось замять, логично что должны были быть сделаны выводы. И вот значит в какую сторону работает мысль у этих людей. Не "отношение народа к силовикам сильно обострились, надо найти вариант менее конфликтного разряжения ситуации", а "так, народ не пиз.ить нельзя, но надо чтобы делалось это профессиональней, есть предложения?"