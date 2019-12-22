Подростки «нападали» на силовиков, а те защищались.

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В Новотроицкой средней школе в Татарстане бойцы Росгвардии провели учения по разгону митингов. «Участниками акции» выступили девятиклассники. Видео с учений опубликовала в Инстаграме местная жительница Екатерина Пантелеева.

На ролике видно, что школьники «нападают» на силовиков, а те, в полной экипировке и со щитам, защищаются от подростков. Пантелеева рассказала «МБХ медиа», что учения прошли 20 декабря. Она уточнила, что задачей мероприятия было научить силовиков действовать во время массовых беспорядков.

Один из школьников рассказал журналистам, что об этих учениях их не предупреждали. Директор просто попросил подростков выйти на улицу.

Написали приходить в спортивной форме, описали всё как профориентацию. Созывали так: директор зашёл на урок и сказал выйти на улицу по окончанию урока. После учений, вероятно, глава подразделения поблагодарил директора, что он «одолжил» учеников. учащийся Новотроицкой средней школы

В учебном заведении подтвердили «МБХ медиа», что такие учения действительно проводились. Родные одного из школьника-участника учений рассказали изданию «Подъём», что ученикам сказали «идти на гвардейцев, пинать, бить по щитам, толкать». «Школа маленькая, сельская. Посторонних глаз нет, прохожих тоже. Надеялись сделать тихо, скорее всего», — считают они.

Обновлено в 14:56: в Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства по Республике Татарстан отношения «к указанным событиям не имеют».

Обновлено в 17:23: МВД Татарстана заявило, что это их бойцы проводили учения с девятиклассниками. Но ведомство уточнило, что школьники выполняли только роль статистов, а нарушителей отыгрывали полицейские в гражданской одежде.

Но участие гражданских лиц и план занятий не были согласованы с руководством республиканского МВД, поэтому ведомство проводит проверку, а виновных пообещали наказать.