Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
6054

В Татарстане полицейские провели учения по разгону митингов. «Участниками акции» выступили девятиклассники Материал редакции

Подростки «нападали» на силовиков, а те защищались.

49 комментариев
В закладки
Аудио

В Новотроицкой средней школе в Татарстане бойцы Росгвардии провели учения по разгону митингов. «Участниками акции» выступили девятиклассники. Видео с учений опубликовала в Инстаграме местная жительница Екатерина Пантелеева.

На ролике видно, что школьники «нападают» на силовиков, а те, в полной экипировке и со щитам, защищаются от подростков. Пантелеева рассказала «МБХ медиа», что учения прошли 20 декабря. Она уточнила, что задачей мероприятия было научить силовиков действовать во время массовых беспорядков.

Один из школьников рассказал журналистам, что об этих учениях их не предупреждали. Директор просто попросил подростков выйти на улицу.

Написали приходить в спортивной форме, описали всё как профориентацию. Созывали так: директор зашёл на урок и сказал выйти на улицу по окончанию урока. После учений, вероятно, глава подразделения поблагодарил директора, что он «одолжил» учеников.

учащийся Новотроицкой средней школы

В учебном заведении подтвердили «МБХ медиа», что такие учения действительно проводились. Родные одного из школьника-участника учений рассказали изданию «Подъём», что ученикам сказали «идти на гвардейцев, пинать, бить по щитам, толкать». «Школа маленькая, сельская. Посторонних глаз нет, прохожих тоже. Надеялись сделать тихо, скорее всего», — считают они.

Обновлено в 14:56: в Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства по Республике Татарстан отношения «к указанным событиям не имеют».

Обновлено в 17:23: МВД Татарстана заявило, что это их бойцы проводили учения с девятиклассниками. Но ведомство уточнило, что школьники выполняли только роль статистов, а нарушителей отыгрывали полицейские в гражданской одежде.

Но участие гражданских лиц и план занятий не были согласованы с руководством республиканского МВД, поэтому ведомство проводит проверку, а виновных пообещали наказать.

Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка. Все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал.

МВД Татарстана

#новости #татарстан #образование

Новости
Подписаться
Подписан
Отписаться
Как чиновники Московской области измеряют загрязнение воздуха
6 декабря на крупнейшей действующей в Европе мусорной свалке, именуемой полигоном твердых коммунальных отходов «Тимохово» в подмосковном Богородском городском округе по сообщению пресс-службы министерства ЖКХ Московской области установили «современный комплекс контроля за состоянием атмосферного воздуха на объекте и вокруг него».
11
62
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0430\u0442\u0430\u0440\u0441\u0442\u0430\u043d","\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 49, "likes": 62, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 132341, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 22 Dec 2019 14:11:15 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 132341, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/132341\/get","add":"\/comments\/132341\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/132341"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
49 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Роман Трусов

70

Ну так каждый росгвардеец может. А вот если вооружить девятиклассников стаканчиками.

Ответить

Шарль Перро

Роман
9

Не надо вооружать. Достаточно из окна было бросить один, их бы разорвало. Девятиклассникам бы еще лут достался.

Ответить

Озорной Лис

Шарль
0

_deleted_

Ответить

Андрей Фокин

Роман
2

Да ладно тебе, это же учения, а не настоящие боевые действия!

Ответить

Максим Ростокин

Андрей
0

Deathmatch )

Ответить

Vladimir Medvedev

36

Но если посмотреть с другой стороны, то это школьники проводили учения на росгвардейцах. Могли безнаказанно оказывать сопротивление, слышали все команды, изучали их тактику.

Ответить

Artem Monahov

Vladimir
11

Сомневаюсь, что хотя бы один школьник об этом задумался. Небось зарядились патриотизмом и сами скорее в армию захотели, таких же дебиков лупить

Ответить

Шарль Перро

17

Написали приходить в спортивной форме, описали все как профориентацию.

Ну и правильно. Терпеть и подчиняться - это новая профориентация.

Ответить

Просто Тимуррр

Шарль
–2

сказали пинать, бить по щитам, толкать

терпеть и подчиняться - новая профориентация

Окей

Ответить

allah213

7

Скажите спасибо, что тренировались не на пенсионерах.

Ответить

fox_rus

allah213
18

Было 

Ответить

Посторонний

fox_rus
1

Вначале прочел "быдло". Не сильно ошибся.

Ответить

Stas Kartuzov

allah213
1
Ответить

Ruslan Sviridov

5

Кто победит?

Ответить

Валера Певнев

Ruslan
5

Depositphotos, думаю, у Dreamstime не такая большая аудитория 

Ответить

Лис

5

Оператор гениально подметил флаг

Ответить

Aleksej Fedko

Лис
0

Интересно, а если наложить гимн, это будет достаточно торжественно, или срок.

Ответить

Алексей Логачев

4

Рождественские гуляния

Ответить

Dias001 Rrn

3

Сразу видно, что они трусы и слабаки, только на пенсионеров и школьников могут поднять руку, а стоит столкнуться с качками или кавказцами, то...

Ответить

Ильнар Самигуллин

Dias001
3

Качкам некогда протестовать. Курочка сама себя не приготовит

Ответить

Artem Monahov

Dias001
0

Будто на митинги ходят качки или кавказцы

Ответить

Сергей Гращенко

Artem
4

Кавказцы могут и сами в митинг, тогда все по кайфу ☝️

Ответить

Dias001 Rrn

Artem
0

Пенсионеры тоже практически не ходят на митинги

Ответить

Artem Monahov

Dias001
0

Да и ты тоже судя по всему

Ответить

Kyler

3

Учения приближенные к реальным действиям, всё так

Ответить

Сергей Суховирский

1

Новость высосана из пальца. Еще в старших классах лет 10 назад нас зазывали на экскурсию в мвдшную, еще тогда, часть. И во время экскурсии, дойдя до плаца, где отрабатывались построения бойцов с щитами, начальник предложил нам проверить их стенку из щитов "на прочность".
Запиши это тогда всё на видео, вряд ли высосали бы целую новость, как "бойцы тренируются на своей потенциальной аудитории".

Ответить

Максим Овчарик

Сергей
1

А вы не рефлексируйте, главное распространять, так победим.

Ответить

Stan Majors

Сергей
0

Нас по нии возили, поэтому большинство уехали за бугор)

Ответить

пепси

Сергей
0

МОЙ ДРАККАР НА ДНЕ ЛЕЖИТ
СЕРДЦЕ ПЛАМЕНЕМ ГОРИТ

Ответить

Weall FAlldown

0

На ролике видно, что школьники «нападают» на силовиков, а те, в полной экипировке и со щитам, защищаются от подростков.

Вот они угорают там

Ответить

Pavel Nesterov

1

В Татарстане девятиклассникам провели учения по участию в митингах. «Защитниками закона» выступили бойцы Росгвардии, их задачей было «идти на школьников, пинать, уворачиваться от стаканчиков, толкать».

Ответить

Дмитрий Евсеев

–4

Шах и мат, либералы, подростки и школьники вас не поддерживают. Им милее пропустить уроки и погулять с росгрвардейцами, помочь им в подготовке в разгоне вас. Можете дальше бомбить.

Ответить

Александра Хотимченко

0

Отжигами ребята. А родители куда смотрят?

Ответить

Artem Monahov

Александра
0

В окно

Ответить

Александра Хотимченко

Artem
1

Ну да. Они заняты созданием многодетных семей (шутка)

Ответить

Artem Monahov

Александра
0

Не шутка, за одного ребёнка в семье же не дают денег

Ответить

Александра Хотимченко

Artem
1

Сейчас дают вроде, разве нет? 

Ответить

Dear Moscow,

0

_Манюров_ Евгений _Фатихович_ 

В Татарстане

 Написали приходить в спортивной форме, описали все как профориентацию

Интересно что было бы, если бы сказали надеть футболки "Wild wolves".

Ответить

Леонид Валетов

0

Страна идиотов!

Ответить

Александра Хотимченко

Леонид
0

Страна невыученных уроков

Ответить

Alex Dark

0

Стыдоба то какая(((

Ответить

Mikki Rurk

0

Сплю спокойно, моя милиция меня бережет

Ответить

Виталий Иванович Иванов

0

Ну, явно всем весело же ж. Жаль, нет крупного плана. 🤷🏼‍♂️😊

Ответить

Илья Кукушкин

0

Дебилы, блять

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Илья
0

Мм, кто именно? 🧐

Ответить

Саша Круг

0

Так вроде ж росгвардейцы стоят себе с щитами и школьников не трогают - что в этом мероприятии такого резко негативного? Ну кроме того, что для подростков это может быть травмоопасно (и то с натяжкой)

Ответить

Stan Majors

0

Дикий хохотач! Ржомба!
Мем смешной, ситуация страшная(((

Ответить

Petr

0

Давайте посмотрим на это дело под другим углом. Это хорошая тренировка школьников на предмет грамотного проведения митинга. Предлагаю внедрить такие учения во всех школах

Ответить

Aleksej Fedko

–1

Самое дикое что как мне видится, после таких резонансных событий этого лета, которые не удалось замять, логично что должны были быть сделаны выводы. И вот значит в какую сторону работает мысль у этих людей. Не "отношение народа к силовикам сильно обострились, надо найти вариант менее конфликтного разряжения ситуации", а "так, народ не пиз.ить нельзя, но надо чтобы делалось это профессиональней, есть предложения?"

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
«Известия»: Apple отключила в России встроенные в iPhone 11 чипы U1 из-за ограничений властей
Они позволяют передавать файлы по AirDrop, наведя айфон на устройство другого пользователя.
90
Истории
Самураи Второй мировой: лётчики-камикадзе, человеко-торпеды, водолазы-самоубийцы и другие японские отряды смертников
Большой рассказ о японской изобретательности в условиях приближающегося военного краха.
106
Разборы
Кто такой Евгений Манюров, который предположительно устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке
По неофициальным данным, нападавшим был 39-летний охранник, увлекающийся оружием. Мотивы неизвестны.
180
Популярное за три дня
Москва
Запреты останавливаться, заборы и площадь без ничего: ФСБ на Лубянке как «самое защищённое» здание в Москве
Мужчина открыл стрельбу возле здания — в Твиттере задумались о системе безопасности на площади.
65
Истории
Клиенты биткоин-биржи потеряли все деньги, потому что её глава «умер». Они не верят и требуют эксгумации тела
Только у главы компании был пароль от биткоин-кошельков на 160 миллионов долларов. Криптоинвесторы считают, что тот всех обманул и оставил деньги себе.
46
Истории
Подарок сервису доставки готовой еды
Я солидарен с автором этого манифеста на vc.ru — куча пластикового мусора после еды очень расстраивает. Попробовал сделать тонкий намёк, чтобы сервис, где я иногда заказываю еду, подумал хотя бы о самоочевидном — перестал щедрой рукой отсыпать пластиковые приборы всем без разбора.
103

Прямой эфир

Митя Простомолотов

Мэр Киева Виталий Кличко…

Сергей Морозов

Фото: плакаты «без нравоучений…

Sam Lowry

Sam Lowry

Дитковский

Мэр Киева Виталий Кличко…

Roman Golovin

Любитель гашиша и…

Премудрая колода Василиса

Мария Янученя

🕷

Petr

В Татарстане полицейские…

пепси

В Татарстане полицейские…

Максим Максимов

В Мурманской области подростки…

Anatoliy Zinger

Фото: плакаты «без нравоучений…

Stan Majors

Stan Majors

Brown Zweig

Мэр Киева Виталий Кличко…

Андрей Коршев

Фото: плакаты «без нравоучений…

Stan Majors

Universal в день выхода мюзикла…

Stan Majors

В Татарстане полицейские…

пепси

Мэр Киева Виталий Кличко…

Stan Majors

В Татарстане полицейские…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]