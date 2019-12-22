Прямой эфир
«Он не умер от передозировки, так как был с друзьями, у которых с собой было лекарство».
В конце октября норвежская неправительственная организация Foreningen Tryggere Ruspolitikk выпустила серию плакатов «без нравоучений» по профилактике наркомании и алкоголизма.
На плакатах указано, что изображённый на них человек не умер, несмотря на употребление наркотиков или алкоголя, а также от передозировки.
Организация считает, что информацию о вреде наркотиков можно предоставлять без моральных высказываний и рассуждений.
Не могу поверить своим глазам. Я увидел этот пост ещё без идиотских ватных комментариев.
наркоманы ебучие шоб вы сдохли
Нет не так.
Ууу наркоманы ебучие чтоб у ваших друзей не оказалосьс собой лекарства.
Сам не пью и не употреблял никогда. Каким далбаебом нада быть что бы калоться. Лучшжде спортом заниматься и работать на заводе блятт
на автозаводе
маркетологом
Здохни синяк бля
Я бью два раза один раз в ебало второй по крышке гроба алкашь
Почему в Норвегии плакаты не на норвежском?
Как Софи могла умереть от лсд?
тут имеют ввиду что торчево качественное а не хуй знает что под видом лизера
Эмма не умерла от передозировки алкоголем. Её друзья распознали симптомы и позвонили 911
представил своих друзей на пьяной вечеринке... что то не сходится