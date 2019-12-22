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Артём Мазанов
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Фото: плакаты «без нравоучений» по профилактике наркомании и алкоголизма от норвежской НКО Материал редакции

«Он не умер от передозировки, так как был с друзьями, у которых с собой было лекарство».

21 комментарий
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В конце октября норвежская неправительственная организация Foreningen Tryggere Ruspolitikk выпустила серию плакатов «без нравоучений» по профилактике наркомании и алкоголизма.

На плакатах указано, что изображённый на них человек не умер, несмотря на употребление наркотиков или алкоголя, а также от передозировки.

Организация считает, что информацию о вреде наркотиков можно предоставлять без моральных высказываний и рассуждений.

Мы считаем, что проблему с наркотиками нельзя решить путём запугивания или искажения информации. Это приводит только к недоверию, а также негативно сказывается на психике людей, принявших наркотики.

Foreningen Tryggere Ruspolitikk
Эмма не умерла от передозировки алкоголем. Её друзья распознали симптомы и позвонили в 911
Софи не умерла, когда попробовала наркотики. Это было проверенное вещество и она знала, что оно содержит

#фото #норвегия

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21 комментарий
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Max Yankov

8

Не могу поверить своим глазам. Я увидел этот пост ещё без идиотских ватных комментариев.

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Иван Гессе

1

наркоманы ебучие шоб вы сдохли

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Олег Ивахнов

Иван
4

Нет не так.
Ууу наркоманы ебучие чтоб у ваших друзей не оказалосьс собой лекарства.

Ответить

Иван Гессе

Олег
0

неканон

Ответить

Андрей Коршев

Иван
2

Сам не пью и не употреблял никогда. Каким далбаебом нада быть что бы калоться. Лучшжде спортом заниматься и работать на заводе блятт

Ответить

Иван Гессе

Андрей
1

на автозаводе
маркетологом

Ответить

Андрей Коршев

Иван
0

Хоть не дизайнером

Ответить

пепси

Андрей
0

Литрболл за спорт пойдёт?

Ответить

Андрей Коршев

пепси
1

Здохни синяк бля

Ответить

пепси

Андрей
3

0 5 коронный
0 7 похоронный 

Ответить

Андрей Коршев

пепси
0

Я бью два раза один раз в ебало второй по крышке гроба алкашь

Ответить

пепси

Андрей
0

Своей? 

Ответить

Андрей Коршев

пепси
1

Ооооой ты наркоман бляяя

Ответить

Dragan Velimirovic

0

Почему в Норвегии плакаты не на норвежском?

Ответить

Илья Кукушкин

Dragan
0

Бабло-то не из Норвегии. Отчитываться надо

Ответить

That cat

Dragan
0

Наверно потому что это рендеры

Ответить

That cat

0

Наконец-то

Ответить

Stan Majors

0

У нас б родительские комитеты б запретили

Ответить

Anatoliy Zinger

0

Как Софи могла умереть от лсд?

Ответить

Гаиль Налиев

Anatoliy
0

тут имеют ввиду что торчево качественное а не хуй знает что под видом лизера

Ответить

Сергей Морозов

0

Эмма не умерла от передозировки алкоголем. Её друзья распознали симптомы и позвонили 911

представил своих друзей на пьяной вечеринке... что то не сходится

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