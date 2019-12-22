«Он не умер от передозировки, так как был с друзьями, у которых с собой было лекарство».

В закладки

​

В конце октября норвежская неправительственная организация Foreningen Tryggere Ruspolitikk выпустила серию плакатов «без нравоучений» по профилактике наркомании и алкоголизма.

На плакатах указано, что изображённый на них человек не умер, несмотря на употребление наркотиков или алкоголя, а также от передозировки.

Организация считает, что информацию о вреде наркотиков можно предоставлять без моральных высказываний и рассуждений.

Мы считаем, что проблему с наркотиками нельзя решить путём запугивания или искажения информации. Это приводит только к недоверию, а также негативно сказывается на психике людей, принявших наркотики. Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Эмма не умерла от передозировки алкоголем. Её друзья распознали симптомы и позвонили в 911