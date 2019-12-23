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Артём Мазанов
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Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube из-за пиратского контента Материал редакции

По российским законам, сайт могут навсегда заблокировать, если он дважды проиграл суд по жалобе правообладателя.

33 комментария
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Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко заявил о возможной вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube из-за нарушения законодательства о пиратстве. Об этом пишут «Ведомости».

В России с 2015 года действует закон, по которому сайт может попасть под вечную блокировку, если он дважды проиграл в суде по жалобе одного и того же правообладателя о наличии на ресурсе нелегальной копии контента.

Рябыко рассказал, что в декабре Мосгорсуд удовлетворил заявление «Эксмо» о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении произведения «Задача трёх тел» Лю Цысиня. Пиратские аудиоверсии этой книги размещались на YouTube и на «Яндекс.Видео». По решению суда сайты обязаны удалить эти копии. Но их всё ещё не заблокировали.

Мы готовы обращаться в суд и по других книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России».

Максим Рябыко
гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете

Рябыко уточнил, что у Google и YouTube есть механизм добровольного удаления ссылок на пиратские сайты, но он не всегда работает. А «Яндекс», по его словам, не использует эту технологию, так как выступает в роли агрегатора и предлагает правообладателям судиться с самими сайтами. За 2018-2019 года «Эксмо» дважды добивалось вынесения предварительных определений по нелегальным аудиоверсиям своих книг на YouTube. Но декабрьское решение по «Яндекс.Видео» — первое.

В 2018 году «Газпром-медиа» использовал угрозу вечной блокировки «Яндекс.Видео» чтобы убедить интернет-компанию реагировать на жалобы правообладателей. На фоне этого правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум об удалении нелегального контента и ссылок на него. Но книжные издательства туда не вошли.

#новости #пиратство

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33 комментария
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exwaifu

31

Ебанутых много. Очередная ассоциация говна на палке.

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Сергей Ляхов

27

ну так заблокируй ебать, а не в интернете базарь

Ответить

Ilya Korotkov

9

Вы когда новости пишите, прекладывайте фоточки героев. 

Ответить

Alexey Novikov

Ilya
0

Точно ябыко...

Ответить

Yarshd Dhsdfh

7

Книжные издатели - худшие из пидарасов, паразитирующих на чужом творчестве.

Ответить

Stan Majors

5

Да ведь нам совсем не нужен полезный ресурс, где люди могут учиться и развлекаться и выбирать контент сами

Ответить

Настя Иванова

4

Правильно, надо заблокировать ютуб, из-за него писатели голодают. А еще надо заблокировать интернет. Из-за пиратсва в интернете голодают разработчики. 

Ответить

Arseniy Gordeev

Настя
0

Но без интернета изголодают твиторские :(

Ответить

Настя Иванова

Arseniy
1

Почему? Твиттерские будут за деньги присылать анекдоты голубиной почтой.

Ответить

Сергей Мухин

Настя
0

А брать анекдоты они где будут?

Ответить

Stan Majors

Сергей
0

Флешку через забор с загнивающего запада

Ответить

Настя Иванова

Сергей
0

Сами придумают, никто не говорил, что анекдоты будут хорошие

Ответить

Arseniy Gordeev

Настя
0

🤔
Ты там кстати в топ комментариев за 2019 попала, конгратюлейшонс!

Ответить

Паша Красников

Настя
0

А ныть они где будут? В поликлинике в очередях?

Ответить

Alexandr Strijov

4

Интересно этот даун думает, что если кто-то не найдет на Ютубе задачу трёх тел Лю Цисиня, купит бумажный вариант? Опять нечем заняться походу, кто-нибудь найдите этим бездарностям нормальную работу

Ответить

Egor Herby

2

Мы пришли проигрывать в суде и блокировать youtube, один суд мы уже проиграли. 

Ответить

That cat

2

Вот так бизнес сросся с авторитарным государством

Ответить

Станислав Минаков

2

Этих бы издателей рожей ткнуть, да не раз, в стоимость их книг для начала.

Ответить

DosRaven

1

Пиратство конечно не приятное дело, но на дворе 2019, нужно адаптироваться и привлекать желание купить. Да и пиратсво может идти в роли распространения контента в массы, потому что - тот кто не купил и впервые прослушал, в будущем может стать покупателем, а для этого нужно развивать сервис и удобство. А ведь они могли сами возглавить этот рынок - сами сделали бы свой канал там и крутили бы книги, на рекламе прибыл как не как.
Но нет, узколобым и тупым проще заблокировать - нет ребята, на это люди просто из принципа не обратятся к вам.
Как говориться: «на все запреты, есть ответы».

Ответить

DosRaven

DosRaven
2

Я тут погуглил, не удивительно.
Они по штучно продвигают свои аудио книги и цены стартуют в редком случае от 100, а так от 240 до бесконечности. В роли площадки продаж выступает литрес. Ну а так библиотека не богатая, а это гонение сторонних авторов с прочтением их книг.
Все предсказуемо... цены уже не приличные, как для разовой покупки, так и в принципе. Это лишь очередной звонок для развития платформы и формата подачи контента - подписка, сделать фиксированные цены, снижать цены или повышать качество и удобство.
Так что издательство борется с ветряной мельницей.
Время когда - я вам контент, а вы мне деньги прошли. Теперь за деньги надо давать что то еще, удобство, сервис и т.п. Ну или сам контент должен быть невероятно качественным. А тут не редко - аудиокниги от сторонних не хуже, а не редко и лучше тех кто за деньги. Работают они от других моделей прибыли.
Если кому то пиратство удобнее - это или звонок что ваш формат хуже или просто банально дорого, что тоже не удивительно. В провинциях 500 рублей серьезная сумма, так что людям теперь не развиваться? А про другие слои людей и контент на платформах кто думать будет? Такое поведение блокирует их контент - так может теперь их в ответ заблокировать?

Ответить

DosRaven

DosRaven
0

P.S.: я не сам с собой, а дополняю свои посты, ибо возможность дописать временная.

Ответить

Паша Красников

DosRaven
0

Однажды я узнал о книге "Распознавание образов" Уильяма Гибсона, и в поисках её обошёл все кировские книжные магазины и библиотеки - так и не нашёл, пришлось пиратить. Потом, когда покупки через интернет стали проще - я купил её, но уже в подарок.

Ответить

DosRaven

Паша
1

По средству пиратству ознакомился с разным видом контента, как софтом, так и аудиокнигами, в последствии из-за выгодных позиций компаний - стал легальным владельцем.

Ответить

пепси

Паша
0

Какой сознательный!

Ответить

Parfianov Boris

1

Интересно, а можно заблокировать издательство за трату древесины.

Ответить

Станислав Шелегов

1

Мы готовы обращаться в суд и по других книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России».

Меня интересует только один вопрос, уважаемый Максим. Нахуя? Геростратовой славы хочется? Вы больше потеряете если вообще не закроетесь после таких движений.

Ответить

x mst

–2

Что такое «Яндекс.Видео» я хз, на него похуй.

Ответить

Посторонний

x
1

Кто ты такой я хз, на тебя похуй.

Ответить

Данислав Жуков

0

Никто в здравом уме не заблокирует Ютюб.

Ответить

Майский жук

Данислав
0

https://tjournal.ru/flood/66201-v-kakih-stranah-zablokirovan-youtube

В каких странах заблокирован YouTube? — Офтоп на…
Сейчас только в трех, но Роскомнадзор может это дело поправить
tjournal.ru
Ответить

Александр Чебукин

Майский
0

 в здравом уме

Ответить

ВЛАДИМИР ШАЛИМОВ

0

Скоро мейл высрет альтернативу ютубу и можно уже задуматься о закрытии ютаба)) и невельный со своими видосами уже не будет хайповать. Vpn сила ркн могила

Ответить

Паша Красников

0

Прежде издатели называли YouTube и «Яндекс.Видео» одними из главных источников нелегальных аудиокниг в рунете.

По-моему слушать аудиокниги на YouTube - это не очень удобно. (если у тебя не Premium подписка)

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