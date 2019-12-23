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Артём Мазанов
1434

Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube Материал редакции

По российским законам, сайт могут навсегда заблокировать, если он дважды проиграл суд по жалобе правообладателя.

16 комментариев
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Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко заявил о возможной вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube из-за нарушения законодательства о пиратстве. Об этом пишут «Ведомости».

В России с 2015 года действует закон, по которому сайт может попасть под вечную блокировку, если он дважды проиграл в суде по жалобе одного и того же правообладателя о наличии на ресурсе нелегальной копии контента.

Рябыко рассказал, что в декабре Мосгорсуд удовлетворил заявление «Эксмо» о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении произведения «Задача трёх тел» Лю Цысиня. Пиратские аудиоверсии этой книги размещались на YouTube и на «Яндекс.Видео». По решению суда сайты обязаны удалить эти копии. Но их всё ещё не заблокировали.

Мы готовы обращаться в суд и по других книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России».

Максим Рябыко
гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете

Рябыко уточнил, что у Google и YouTube есть механизм добровольного удаления ссылок на пиратские сайты, но он не всегда работает. А «Яндекс», по его словам, не использует эту технологию, так как выступает в роли агрегатора и предлагает правообладателям судиться с самими сайтами. За 2018-2019 года «Эксмо» дважды добивалось вынесения предварительных определений по нелегальным аудиоверсиям своих книг на YouTube. Но декабрьское решение по «Яндекс.Видео» — первое.

В 2018 году «Газпром-медиа» использовал угрозу вечной блокировки «Яндекс.Видео» чтобы убедить интернет-компанию реагировать на жалобы правообладателей. На фоне этого правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум об удалении нелегального контента и ссылок на него. Но книжные издательства туда не вошли.

#новости #пиратство

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16 комментариев
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exwaifu

9

Ебанутых много. Очередная ассоциация говна на палке.

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Сергей Ляхов

6

ну так заблокируй ебать, а не в интернете базарь

Ответить

Настя Иванова

0

Правильно, надо заблокировать ютуб, из-за него писатели голодают. А еще надо заблокировать интернет. Из-за пиратсва в интернете голодают разработчики. 

Ответить

Arseniy Gordeev

Настя
0

Но без интернета изголодают твиторские :(

Ответить

Настя Иванова

Arseniy
0

Почему? Твиттерские будут за деньги присылать анекдоты голубиной почтой.

Ответить

Сергей Мухин

Настя
0

А брать анекдоты они где будут?

Ответить

Stan Majors

Сергей
0

Флешку через забор с загнивающего запада

Ответить

Данислав Жуков

0

Никто в здравом уме не заблокирует Ютюб.

Ответить

Майский жук

Данислав
0

https://tjournal.ru/flood/66201-v-kakih-stranah-zablokirovan-youtube

В каких странах заблокирован YouTube? — Офтоп на…
Сейчас только в трех, но Роскомнадзор может это дело поправить
tjournal.ru
Ответить

Egor Herby

0

Мы пришли проигрывать в суде и блокировать youtube, один суд мы уже проиграли. 

Ответить

ВЛАДИМИР ШАЛИМОВ

0

Скоро мейл высрет альтернативу ютубу и можно уже задуматься о закрытии ютаба)) и невельный со своими видосами уже не будет хайповать. Vpn сила ркн могила

Ответить

Parfianov Boris

0

Интересно, а можно заблокировать издательство за трату древесины.

Ответить

Stan Majors

0

Да ведь нам совсем не нужен полезный ресурс, где люди могут учиться и развлекаться и выбирать контент сами

Ответить

That cat

0

Вот так бизнес сросся с авторитарным государством

Ответить

Alexandr Strijov

0

Интересно этот даун думает, что если кто-то не найдет на Ютубе задачу трёх тел Лю Цисиня, купит бумажный вариант? Опять нечем заняться походу, кто-нибудь найдите этим бездарностям нормальную работу

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x mst

–1

Что такое «Яндекс.Видео» я хз, на него похуй.

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