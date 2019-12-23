По российским законам, сайт могут навсегда заблокировать, если он дважды проиграл суд по жалобе правообладателя.

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Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко заявил о возможной вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube из-за нарушения законодательства о пиратстве. Об этом пишут «Ведомости».

В России с 2015 года действует закон, по которому сайт может попасть под вечную блокировку, если он дважды проиграл в суде по жалобе одного и того же правообладателя о наличии на ресурсе нелегальной копии контента.

Рябыко рассказал, что в декабре Мосгорсуд удовлетворил заявление «Эксмо» о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении произведения «Задача трёх тел» Лю Цысиня. Пиратские аудиоверсии этой книги размещались на YouTube и на «Яндекс.Видео». По решению суда сайты обязаны удалить эти копии. Но их всё ещё не заблокировали.

Мы готовы обращаться в суд и по других книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России». Максим Рябыко гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете

Рябыко уточнил, что у Google и YouTube есть механизм добровольного удаления ссылок на пиратские сайты, но он не всегда работает. А «Яндекс», по его словам, не использует эту технологию, так как выступает в роли агрегатора и предлагает правообладателям судиться с самими сайтами. За 2018-2019 года «Эксмо» дважды добивалось вынесения предварительных определений по нелегальным аудиоверсиям своих книг на YouTube. Но декабрьское решение по «Яндекс.Видео» — первое.