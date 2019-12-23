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По российским законам, сайт могут навсегда заблокировать, если он дважды проиграл суд по жалобе правообладателя.
Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко заявил о возможной вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube из-за нарушения законодательства о пиратстве. Об этом пишут «Ведомости».
В России с 2015 года действует закон, по которому сайт может попасть под вечную блокировку, если он дважды проиграл в суде по жалобе одного и того же правообладателя о наличии на ресурсе нелегальной копии контента.
Рябыко рассказал, что в декабре Мосгорсуд удовлетворил заявление «Эксмо» о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении произведения «Задача трёх тел» Лю Цысиня. Пиратские аудиоверсии этой книги размещались на YouTube и на «Яндекс.Видео». По решению суда сайты обязаны удалить эти копии. Но их всё ещё не заблокировали.
Рябыко уточнил, что у Google и YouTube есть механизм добровольного удаления ссылок на пиратские сайты, но он не всегда работает. А «Яндекс», по его словам, не использует эту технологию, так как выступает в роли агрегатора и предлагает правообладателям судиться с самими сайтами. За 2018-2019 года «Эксмо» дважды добивалось вынесения предварительных определений по нелегальным аудиоверсиям своих книг на YouTube. Но декабрьское решение по «Яндекс.Видео» — первое.
В 2018 году «Газпром-медиа» использовал угрозу вечной блокировки «Яндекс.Видео» чтобы убедить интернет-компанию реагировать на жалобы правообладателей. На фоне этого правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум об удалении нелегального контента и ссылок на него. Но книжные издательства туда не вошли.
Правильно, надо заблокировать ютуб, из-за него писатели голодают. А еще надо заблокировать интернет. Из-за пиратсва в интернете голодают разработчики.
Но без интернета изголодают твиторские :(
Почему? Твиттерские будут за деньги присылать анекдоты голубиной почтой.
А брать анекдоты они где будут?
Никто в здравом уме не заблокирует Ютюб.
Мы пришли проигрывать в суде и блокировать youtube, один суд мы уже проиграли.
Скоро мейл высрет альтернативу ютубу и можно уже задуматься о закрытии ютаба)) и невельный со своими видосами уже не будет хайповать. Vpn сила ркн могила
Да ведь нам совсем не нужен полезный ресурс, где люди могут учиться и развлекаться и выбирать контент сами
Интересно этот даун думает, что если кто-то не найдет на Ютубе задачу трёх тел Лю Цисиня, купит бумажный вариант? Опять нечем заняться походу, кто-нибудь найдите этим бездарностям нормальную работу