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Артём Мазанов
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Белоруссия, Казахстан и Киргизия раскритиковали закон о предустановке российского ПО на смартфоны Материал редакции

Они считают, что поправки могут ограничить в России оборот технически сложных товаров из стран Евразийского экономического союза.

4 комментария
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Представители Белоруссии, Казахстана и Киргизии раскритиковали закон о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и другую технику. Об этом пишут «Ведомости».

Эти поправки страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили 13 декабря на совещании департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Белоруссия, Казахстан и Киргизия считают, что российский закон противоречит договору о союзе, может ограничить в России оборот технически сложных товаров из других стран ЕАЭС, а также может препятствовать функционированию внутреннего рынка союза. Представители этих стран также добавили, что после внесения поправок в закон, нужно установить технические требования к предустанавливаемому ПО и создать его перечень.

В пресс-службе ЕЭК сообщили «Ведомостям», что комиссия изучает мнения участников союза и должна вынести решение, помешает ли новый закон торговле.

2 декабря Путин подписал закон о предустановке российского ПО на смартфоны, ноутбуки, телевизоры и другую электронику. Перечень товаров, ПО и порядок его установки должно определить правительство.

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#новости #право

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4 комментария
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Mikhail Lukup

4

Лучезарный пропихнул закон, не посоветовавшись с колониями.

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Никита Федоров

3

Опять нож в спину

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That cat

3

Что эти саттелиты себе позволяют?

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Ромыч Хомыч

–1

Им про Польшу лекцию зачитали, а они со своими экономическими вопросиками лезут. Ради этого что ли собирались?

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