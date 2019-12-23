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Торговая сеть уже приостановила сотрудничество с китайской фабрикой, которая производит эти открытки.
Шестилетняя девочка из Лондона Флоренс Уиддикомб нашла на рождественской открытке из супермаркета Tesco просьбу о помощи от иностранных заключённых, работающих в Китае. Об этом пишут The Sunday Times и Би-би-си.
Изначально девочка приняла просьбу о помощи за шутку. «Я подписывала открытки для своих друзей, потом открыла одну и начала смеяться, потому что кто-то уже подписал её», — пояснила она.
Семья связалась с указанным в записке журналистом Питером Хамфри, который сам сидел в этой тюрьме. Его источники подтвердили, что в последние годы заключённых из Цинпу стали заставлять работать. Когда Хамфри отбывал там срок, все работы были добровольными.
Хамфри добавил, что после его освобождения в 2015 году усилилось цензурирование писем из китайских тюрем. «Заключённые прибегли к старому способу — это нечто вроде записки в бутылке, только теперь это рождественская открытка», — пояснил он.
После публикаций СМИ Tesco приостановила сотрудничество с китайской фабрикой, откуда пришла открытка. Торговая сеть рассказала, что у неё есть система аудита, которая отслеживает, не использует ли поставщик труд заключённых. Фабрика уже прошла эти проверки, но Tesco снова проведёт аудит. Если выяснится, что фабрика использует труд заключённых, её «немедленно и навсегда исключат из списка партнёров».
В разговоре с Bloomberg представитель фабрики назвал эти заявления «клеветой». «Кто-то, возможно, хочет опорочить наш завод и нашу страну», — пояснил он.
Кто-то, возможно, хочет опорочить наш завод и нашу страну
нашу страну
О, этот сладкий запах оскорбленного тоталитаризма.
А почему бы не рассмотреть вариант с подлогом? Какие-нибудь разборки уйгуров, наподобие дела "Кировлеса", вполне имеют место быть. Не?
"Торговая сеть рассказала, что у неё есть система аудита, которая отслеживает, не использует ли поставщик труд заключённых."
Ну да, прошел аудит на одной фабрике, там обычные работяги, при этом часть продукции неофициально приходит из других мест.
По идее Теско не должна проводить никакой дополнительный аудит, а сразу разрывать любые договоры... Но бизнес есть бизнес, посмотрят какое развитие получит история, а потом придумают итоги аудита: либо никакого труда нет, а это прикол сортировщика-миллиардера, либо все-таки опасения подтвердились, штрафуем на 100 долларов подрядчика, он обещал больше так не делать
В наших тюрьмах такая хуйня практикуется постоянно. Толоконникова так батрачила, когда отсиживала свою двушечку
Эта вещь называется «принудительный труд заключенных в рабских условиях», назови ты это тюрьмой, лагерем или санаторием