Торговая сеть уже приостановила сотрудничество с китайской фабрикой, которая производит эти открытки.

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Флоренс Уиддикомб c открыткой, в которой она нашла просьбу о помощи​

Шестилетняя девочка из Лондона Флоренс Уиддикомб нашла на рождественской открытке из супермаркета Tesco просьбу о помощи от иностранных заключённых, работающих в Китае. Об этом пишут The Sunday Times и Би-би-си.

Изначально девочка приняла просьбу о помощи за шутку. «Я подписывала открытки для своих друзей, потом открыла одну и начала смеяться, потому что кто-то уже подписал её», — пояснила она.

Мы заключённые-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и сообщите правозащитным организациям. текст с открытки

Семья связалась с указанным в записке журналистом Питером Хамфри, который сам сидел в этой тюрьме. Его источники подтвердили, что в последние годы заключённых из Цинпу стали заставлять работать. Когда Хамфри отбывал там срок, все работы были добровольными.

​Сообщение заключенных с изменённым почерком.

Хамфри добавил, что после его освобождения в 2015 году усилилось цензурирование писем из китайских тюрем. «Заключённые прибегли к старому способу — это нечто вроде записки в бутылке, только теперь это рождественская открытка», — пояснил он.

После публикаций СМИ Tesco приостановила сотрудничество с китайской фабрикой, откуда пришла открытка. Торговая сеть рассказала, что у неё есть система аудита, которая отслеживает, не использует ли поставщик труд заключённых. Фабрика уже прошла эти проверки, но Tesco снова проведёт аудит. Если выяснится, что фабрика использует труд заключённых, её «немедленно и навсегда исключат из списка партнёров».