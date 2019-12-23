Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
5884

6-летняя девочка нашла на рождественской открытке просьбу о помощи от иностранных заключённых, работающих в Китае Материал редакции

Торговая сеть уже приостановила сотрудничество с китайской фабрикой, которая производит эти открытки.

12 комментариев
В закладки
Флоренс Уиддикомб c открыткой, в которой она нашла просьбу о помощи​

Шестилетняя девочка из Лондона Флоренс Уиддикомб нашла на рождественской открытке из супермаркета Tesco просьбу о помощи от иностранных заключённых, работающих в Китае. Об этом пишут The Sunday Times и Би-би-си.

Изначально девочка приняла просьбу о помощи за шутку. «Я подписывала открытки для своих друзей, потом открыла одну и начала смеяться, потому что кто-то уже подписал её», — пояснила она.

Мы заключённые-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и сообщите правозащитным организациям.

текст с открытки

Семья связалась с указанным в записке журналистом Питером Хамфри, который сам сидел в этой тюрьме. Его источники подтвердили, что в последние годы заключённых из Цинпу стали заставлять работать. Когда Хамфри отбывал там срок, все работы были добровольными.

​Сообщение заключенных с изменённым почерком.

Хамфри добавил, что после его освобождения в 2015 году усилилось цензурирование писем из китайских тюрем. «Заключённые прибегли к старому способу — это нечто вроде записки в бутылке, только теперь это рождественская открытка», — пояснил он.

После публикаций СМИ Tesco приостановила сотрудничество с китайской фабрикой, откуда пришла открытка. Торговая сеть рассказала, что у неё есть система аудита, которая отслеживает, не использует ли поставщик труд заключённых. Фабрика уже прошла эти проверки, но Tesco снова проведёт аудит. Если выяснится, что фабрика использует труд заключённых, её «немедленно и навсегда исключат из списка партнёров».

В разговоре с Bloomberg представитель фабрики назвал эти заявления «клеветой». «Кто-то, возможно, хочет опорочить наш завод и нашу страну», — пояснил он.

#новости #китай

Новости
Подписаться
Подписан
Отписаться
Белоруссия, Казахстан и Киргизия раскритиковали закон о предустановке российского ПО на смартфоны
Они считают, что поправки могут ограничить в России оборот технически сложных товаров из стран Евразийского экономического союза.
3
15
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u0442\u0430\u0439"], "comments": 12, "likes": 15, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 132464, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 23 Dec 2019 09:53:30 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 132464, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/132464\/get","add":"\/comments\/132464\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/132464"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Gleb Eltsov

19

Кто-то, возможно, хочет опорочить наш завод и нашу страну

нашу страну

О, этот сладкий запах оскорбленного тоталитаризма.

Ответить

Roman Konchalov

Gleb
0

А почему бы не рассмотреть вариант с подлогом? Какие-нибудь разборки уйгуров, наподобие дела "Кировлеса", вполне имеют место быть. Не? 

Ответить

Mikhail Lukup

2

"Торговая сеть рассказала, что у неё есть система аудита, которая отслеживает, не использует ли поставщик труд заключённых." 
Ну да, прошел аудит на одной фабрике, там обычные работяги, при этом часть продукции неофициально приходит из других мест.

Ответить

That cat

1

Оправдание как всегда ватное

Ответить

Алексей Логачев

1

По идее Теско не должна проводить никакой дополнительный аудит, а сразу разрывать любые договоры... Но бизнес есть бизнес, посмотрят какое развитие получит история, а потом придумают итоги аудита: либо никакого труда нет, а это прикол сортировщика-миллиардера, либо все-таки опасения подтвердились, штрафуем на 100 долларов подрядчика, он обещал больше так не делать

Ответить

Sergey Michko

Алексей
0

Сразу разрывать контракт, потому что на открытке написано?

Ответить

Роман Белоус

0

В наших тюрьмах такая хуйня практикуется постоянно. Толоконникова так батрачила, когда отсиживала свою двушечку

Ответить

tosik

Роман
0

Она в колонии сидела, две разные вещи. 

Ответить

Кирилл Вселенский

tosik
2

Эта вещь называется «принудительный труд заключенных в рабских условиях», назови ты это тюрьмой, лагерем или санаторием 

Ответить

Роман Белоус

tosik
0

А зануды и долбоёбы - это разные или одинаковые вещи?

Ответить

Sergey Michko

0

Qing Pu?

Ответить

DosRaven

0

Вот только заключённые уже облажались, раз попали в тюрьму.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет и мемы
Мэр Киева Виталий Кличко зарегистрировался в соцсети Tik Tok
Мэр Киева Виталий Кличко решил не отставать от мировых трендов и также зарегистрировался в соцсети TikTok.
56
Новости
Путин едет в Адыгею
Путин едет в Адыгею. Тысячи людей и сотни единиц техники вышли сегодня на дороги Адыгеи, чтобы навести красоту перед визитом уважаемого президента. Они режут, чистят, пилят, жгут, грейдируют чтобы республика предстала пред взором великого руководителя в лучшем виде. А под Энемом вообще заново ремонтируют дорогу, которую построили полгода назад,…
72
Дизайн и архитектура
Каток в Новосибирске возле Оперного театра (НОВАТ)
82
Популярное за три дня
Дизайн и архитектура
Каток в Новосибирске возле Оперного театра (НОВАТ)
82
Интернет и мемы
🕷
16
Истории
Самураи Второй мировой: лётчики-камикадзе, человеко-торпеды, водолазы-самоубийцы и другие японские отряды смертников
Большой рассказ о японской изобретательности в условиях приближающегося военного краха.
106

Прямой эфир

Андрей Коршев

Что есть материя?

Роман Белоус

Медвежонок Умка вернулся. Это…

Ilia Gurtovoy

Медвежонок Умка вернулся. Это…

DosRaven

6-летняя девочка нашла на…

Sergey Michko

6-летняя девочка нашла на…

Roman Konchalov

6-летняя девочка нашла на…

Alex Maz

evil is evil

Роман Белоус

6-летняя девочка нашла на…

Антон .

Белоруссия, Казахстан и…

Sergey Michko

6-летняя девочка нашла на…

Михаил Левит

Kids these days have no respect!

DosRaven

Белоруссия, Казахстан и…

сироп от щекотки

«Материал не читай, комментарий…

Артём Мазанов

Медвежонок Умка вернулся. Это…

Boy Next Door

«Материал не читай, комментарий…

Михаил Левит

В Австралии пожарные начали…

miniawe .

Медвежонок Умка вернулся. Это…

Jiminy Jillickers

«Материал не читай, комментарий…

сироп от щекотки

Медвежонок Умка вернулся. Это…

Weall FAlldown

Путин едет в Адыгею
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]