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Если один и тот же адрес найдут в обоих городах, то московский заказ привезут и петербуржцу.
Delivery Club запустил новогоднюю акцию «Delivery судьбы», по которой продублирует заказы москвичей в Петербурге, если в обоих городах обнаружит один и тот же адрес. Сервис будет в течение недели искать совпадения, а перед новым годом бесплатно привезёт петербуржцам продублированные заказы. Об этом TJ рассказали в Delivery Club.
Чтобы заказы получили в обоих городах, пользователям из Москвы нужно сделать заказ в ресторанах из приуроченной к акции подборки. Там Delivery Club собрал заведения, работающие и в Москве, и в Санкт-Петербурге.
Как пояснили представители сервиса, в честь праздника Delivery Club не просто решил продублировать московские заказы, но и познакомить пользователей. Жители Москвы могут в комментариях к заказу указать ссылку на свой профиль в соцсетях, а получателям в Петербурге записать видеопоздравление и рассказать о себе предложат курьеры при получении еды.
В Delivery Club не уточнили точное число пересечений адресов в Москве и Петербурге, однако отметили, что их количество «измеряется тысячами». В проекте примут участие больше 20 заведений, включая McDonalds, KFC, Burger King, Pizza Hut, Farш, BB&Burgers и не только.
Желающим принять участие в акции пользователям из Москвы нужно сделать заказ до 27 декабря, а с 28 по 31 декабря аналогичные заказы привезут жителям Санкт-Петербурга. Их продублируют бесплатно — оплату возьмёт на себя сервис, но в акции принимают участие только заказы стоимостью до 5 тысяч рублей. Один получатель может получить только один бесплатный заказ, а доставку осуществляют только на домашние адреса: офисы и бизнес-центры в акции не участвуют.
Гении маркетинга, что уж тут сказать.
Ждем на тж историю от получившего бесплатный заказ
Почему не наоборот?
Эх, вот бы так у Яндекса, или хотя бы что-то новогоднее для клиентов запилили бы.