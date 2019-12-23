Если один и тот же адрес найдут в обоих городах, то московский заказ привезут и петербуржцу.

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Иллюстрация Delivery Club

Delivery Club запустил новогоднюю акцию «Delivery судьбы», по которой продублирует заказы москвичей в Петербурге, если в обоих городах обнаружит один и тот же адрес. Сервис будет в течение недели искать совпадения, а перед новым годом бесплатно привезёт петербуржцам продублированные заказы. Об этом TJ рассказали в Delivery Club.

Чтобы заказы получили в обоих городах, пользователям из Москвы нужно сделать заказ в ресторанах из приуроченной к акции подборки. Там Delivery Club собрал заведения, работающие и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

Как пояснили представители сервиса, в честь праздника Delivery Club не просто решил продублировать московские заказы, но и познакомить пользователей. Жители Москвы могут в комментариях к заказу указать ссылку на свой профиль в соцсетях, а получателям в Петербурге записать видеопоздравление и рассказать о себе предложат курьеры при получении еды.

В Delivery Club не уточнили точное число пересечений адресов в Москве и Петербурге, однако отметили, что их количество «измеряется тысячами». В проекте примут участие больше 20 заведений, включая McDonalds, KFC, Burger King, Pizza Hut, Farш, BB&Burgers и не только.