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Дамир Камалетдинов
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Delivery Club запустил свой аналог «тайного Санты» — сервис продублирует московские заказы в Петербурге Материал редакции

Если один и тот же адрес найдут в обоих городах, то московский заказ привезут и петербуржцу.

8 комментариев
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Иллюстрация Delivery Club

Delivery Club запустил новогоднюю акцию «Delivery судьбы», по которой продублирует заказы москвичей в Петербурге, если в обоих городах обнаружит один и тот же адрес. Сервис будет в течение недели искать совпадения, а перед новым годом бесплатно привезёт петербуржцам продублированные заказы. Об этом TJ рассказали в Delivery Club.

Чтобы заказы получили в обоих городах, пользователям из Москвы нужно сделать заказ в ресторанах из приуроченной к акции подборки. Там Delivery Club собрал заведения, работающие и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

Как пояснили представители сервиса, в честь праздника Delivery Club не просто решил продублировать московские заказы, но и познакомить пользователей. Жители Москвы могут в комментариях к заказу указать ссылку на свой профиль в соцсетях, а получателям в Петербурге записать видеопоздравление и рассказать о себе предложат курьеры при получении еды.

В Delivery Club не уточнили точное число пересечений адресов в Москве и Петербурге, однако отметили, что их количество «измеряется тысячами». В проекте примут участие больше 20 заведений, включая McDonalds, KFC, Burger King, Pizza Hut, Farш, BB&Burgers и не только.

Желающим принять участие в акции пользователям из Москвы нужно сделать заказ до 27 декабря, а с 28 по 31 декабря аналогичные заказы привезут жителям Санкт-Петербурга. Их продублируют бесплатно — оплату возьмёт на себя сервис, но в акции принимают участие только заказы стоимостью до 5 тысяч рублей. Один получатель может получить только один бесплатный заказ, а доставку осуществляют только на домашние адреса: офисы и бизнес-центры в акции не участвуют.

#еда #deliveryclub #новости

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8 комментариев
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Владимир Дыркин

5

прикольно придумали, зачёт 

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Goodsanta

2

Гении маркетинга, что уж тут сказать.
Ждем на тж историю от получившего бесплатный заказ

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Данила Степовой

Goodsanta
0

Этим будет школьник 😏

Ответить

Олег Мельник

2

Ирония доставки, или с Лёгкими роллами.

Ответить

Человек-человек

1

Топ кек

Ответить

Ваня Лямкин

0

Почему не наоборот?

Ответить

Yago SH

Ваня
1

Деливери против того, чтобы регионы кормили столицу

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Данила Степовой

0

Эх, вот бы так у Яндекса, или хотя бы что-то новогоднее для клиентов запилили бы.

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