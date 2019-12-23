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Артём Мазанов
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«У нас инструкции»: жители Тюмени рассказали о менеджере «Макдоналдса», не пустившем погреться замерзающего Материал редакции

Мужчина рассказал, что отморозил ноги, но ему не разрешили дождаться в ресторане скорую помощь, так как заведение уже закрылось.

14 комментариев
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В Тюмени менеджер «Макдоналдса» не пустил в ресторан замерзающего мужчину, который хотел дождаться там приезда скорой, так как заведение уже закрылось. Об этом местные жители рассказали в сообществе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Со слов Александра Воронова, к их компании ночью подошёл мужчина и попросил вызвать скорую помощь. Он рассказал, что отморозил ноги и не может больше идти. Мужчина сообщил, что заходил в ближайший «Макдоналдс» и просил там вызвать ему скорую. Сотрудники ресторана отказались звонить медиками и «выгнали» всех посетителей, включая его, на улицу, так как заведение закрылось.

Воронов дошёл до «Макдоналдса» и попросил сотрудников пустить мужчину погреться хотя бы в тамбур. Менеджер ресторана отказался открывать двери, ссылаясь на правила. «Каждый сам выбирает свой путь», — сказал менеджер со слов очевидцев.

У нас инструкции, по которым нам нельзя никого пускать […] Каждый сам выбирает свой путь […] Мы выгнали его только 10 минут назад, он не мог так быстро замерзнуть.

менеджер «Макдоналдса»
цитата со слов очевидцев

Мужчину проводили до ближайшего заведения, где он и дождался скорую помощь. В тюменской больнице подтвердили Ura.ru вызов медиков сначала к «Макдоналдсу», потом к другому заведению.

После осмотра и оказания помощи 58-летнего пациента доставили в ОКБ №2. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь по поводу раны голени. В дальнейшем рекомендовано амбулаторное наблюдение.

пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1».

Воронов написал на телефон, указанный на сайте «Макдоналдс», и рассказал о произошедшем. Но там ему тоже указали на правила. Был ли это телефон того самого ресторана, не уточняется.

#новости #тюмень #макдоналдс

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14 комментариев
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Человек-человек

13

«Каждый сам выбирает свой путь», — сказал менеджер со слов очевидцев.

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Пластиковое Окно

Человек-человек
0

Таков путь.

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Сергей Ляхов

8

Каждый сам выбирает свой путь

менеджер «Макдоналдса»

Ответить

Georgiy Batalov

Сергей
3

Таков путь

Ответить

Zoibana

Сергей
0

У самурая нет цели. Только путь

Ответить

Сергей Сергеев

3

Ха, особенно в тему новая реклама, где грязного мужика гостеприимно пускают в зал))

Ответить

Женя Шепелявый

Сергей
0

Это был менеджер.

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Boy Next Door

1

Каждый сам выбирает свой путь

Каждому своё, так сказатб

Ответить

Gleb Eltsov

Boy
3
Ответить

Саша Пелипенко

Gleb
1

много у него хороших песен

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Ruslan Sviridov

1

Каждый сам выбирает свой путь (от немецко-макдональдсовского Jedem das Seine — всякому своё, каждому по его заслугам).

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Илья ИзТартар

0

Ну знаете, у этого Мака по утрам столько бомжей, а ещё хуже пьяных неадекватов из всех ближайших блядовников, что если каждого пускать, а не действовать по регламенту, то будет тоже не очень правильно.

Да там каждый второй в ожидании своего мак-завтрака мёрзнет до смерти, особенно шлюхи из Мохито в копронках.

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Василий

0

Бомж?

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Vedmed

Василий
0

ну а кто еще

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