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Мужчина рассказал, что отморозил ноги, но ему не разрешили дождаться в ресторане скорую помощь, так как заведение уже закрылось.
В Тюмени менеджер «Макдоналдса» не пустил в ресторан замерзающего мужчину, который хотел дождаться там приезда скорой, так как заведение уже закрылось. Об этом местные жители рассказали в сообществе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».
Со слов Александра Воронова, к их компании ночью подошёл мужчина и попросил вызвать скорую помощь. Он рассказал, что отморозил ноги и не может больше идти. Мужчина сообщил, что заходил в ближайший «Макдоналдс» и просил там вызвать ему скорую. Сотрудники ресторана отказались звонить медиками и «выгнали» всех посетителей, включая его, на улицу, так как заведение закрылось.
Воронов дошёл до «Макдоналдса» и попросил сотрудников пустить мужчину погреться хотя бы в тамбур. Менеджер ресторана отказался открывать двери, ссылаясь на правила. «Каждый сам выбирает свой путь», — сказал менеджер со слов очевидцев.
Мужчину проводили до ближайшего заведения, где он и дождался скорую помощь. В тюменской больнице подтвердили Ura.ru вызов медиков сначала к «Макдоналдсу», потом к другому заведению.
Воронов написал на телефон, указанный на сайте «Макдоналдс», и рассказал о произошедшем. Но там ему тоже указали на правила. Был ли это телефон того самого ресторана, не уточняется.
«Каждый сам выбирает свой путь», — сказал менеджер со слов очевидцев.
Каждый сам выбирает свой путь
менеджер «Макдоналдса»
Ха, особенно в тему новая реклама, где грязного мужика гостеприимно пускают в зал))
Каждый сам выбирает свой путь
Каждому своё, так сказатб
Каждый сам выбирает свой путь (от немецко-макдональдсовского Jedem das Seine — всякому своё, каждому по его заслугам).
Ну знаете, у этого Мака по утрам столько бомжей, а ещё хуже пьяных неадекватов из всех ближайших блядовников, что если каждого пускать, а не действовать по регламенту, то будет тоже не очень правильно.
Да там каждый второй в ожидании своего мак-завтрака мёрзнет до смерти, особенно шлюхи из Мохито в копронках.