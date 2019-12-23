Мужчина рассказал, что отморозил ноги, но ему не разрешили дождаться в ресторане скорую помощь, так как заведение уже закрылось.

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В Тюмени менеджер «Макдоналдса» не пустил в ресторан замерзающего мужчину, который хотел дождаться там приезда скорой, так как заведение уже закрылось. Об этом местные жители рассказали в сообществе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Со слов Александра Воронова, к их компании ночью подошёл мужчина и попросил вызвать скорую помощь. Он рассказал, что отморозил ноги и не может больше идти. Мужчина сообщил, что заходил в ближайший «Макдоналдс» и просил там вызвать ему скорую. Сотрудники ресторана отказались звонить медиками и «выгнали» всех посетителей, включая его, на улицу, так как заведение закрылось.

Воронов дошёл до «Макдоналдса» и попросил сотрудников пустить мужчину погреться хотя бы в тамбур. Менеджер ресторана отказался открывать двери, ссылаясь на правила. «Каждый сам выбирает свой путь», — сказал менеджер со слов очевидцев.

У нас инструкции, по которым нам нельзя никого пускать […] Каждый сам выбирает свой путь […] Мы выгнали его только 10 минут назад, он не мог так быстро замерзнуть. менеджер «Макдоналдса» цитата со слов очевидцев

Мужчину проводили до ближайшего заведения, где он и дождался скорую помощь. В тюменской больнице подтвердили Ura.ru вызов медиков сначала к «Макдоналдсу», потом к другому заведению.

После осмотра и оказания помощи 58-летнего пациента доставили в ОКБ №2. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь по поводу раны голени. В дальнейшем рекомендовано амбулаторное наблюдение. пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1».