Похожим образом работает система чаевых в «Яндекс.Такси».

В закладки

«Яндекс.Еда» в экспериментальном режиме запустила возможность оставить чаевые без наличных в Петербурге. Пользователи смогут отблагодарить курьеров через приложение после доставки заказа. Об этом TJ сообщили в «Яндекс.Еде».

Курьеры получат чаевые в полном объёме — сервис не станет брать комиссию. Отблагодарить курьеров можно будет на экране оценки заказа после доставки еды.

Перед запуском новой функции сервис провёл опрос среди 1500 человек в Москве и городах-миллионниках. Он показал, что чаевые курьерам с разной периодичностью оставляют около 50% россиян, а 7,1% стараются делать это всегда.

Основной причиной не оставлять чаевые 40,1% опрошенных пользователей назвали отсутствие под рукой наличных денег. При этом 17,7% россиян не оставляют курьерам «на чай», если недовольны их сервисом, а главным качеством для большинства, оказалось время доставки. Исключением стал лишь Петербург, где доброжелательность курьеров опрошенные поставили выше оперативность, а шансы на чаевые повышает вежливость доставщика.