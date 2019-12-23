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Дамир Камалетдинов
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«Яндекс.Еда» запустила в Петербурге безналичные чаевые — курьеров можно отблагодарить через приложение Материал редакции

Похожим образом работает система чаевых в «Яндекс.Такси».

5 комментариев
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«Яндекс.Еда» в экспериментальном режиме запустила возможность оставить чаевые без наличных в Петербурге. Пользователи смогут отблагодарить курьеров через приложение после доставки заказа. Об этом TJ сообщили в «Яндекс.Еде».

Курьеры получат чаевые в полном объёме — сервис не станет брать комиссию. Отблагодарить курьеров можно будет на экране оценки заказа после доставки еды.

Перед запуском новой функции сервис провёл опрос среди 1500 человек в Москве и городах-миллионниках. Он показал, что чаевые курьерам с разной периодичностью оставляют около 50% россиян, а 7,1% стараются делать это всегда.

Основной причиной не оставлять чаевые 40,1% опрошенных пользователей назвали отсутствие под рукой наличных денег. При этом 17,7% россиян не оставляют курьерам «на чай», если недовольны их сервисом, а главным качеством для большинства, оказалось время доставки. Исключением стал лишь Петербург, где доброжелательность курьеров опрошенные поставили выше оперативность, а шансы на чаевые повышает вежливость доставщика.

По итогам эксперимента в Петербурге «Яндекс.Еда» запустит безналичные чаевые во всех городах, где работает сервис. Аналогичным образом устроены чаевые в «Яндекс.Такси» — пользователи могут отблагодарить водителей после заказа на экране с оценкой поездки. Другие сервисы доставки, включая Delivery Club, пока не ввели безналичные чаевые.

#еда #яндекс #яндекседа #новости

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5 комментариев
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Danil Shch

1
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Алексей Логачев

0

Кто-нибудь знает - действительно это идет на чай 100% суммы? И что с налогами в таком случае - является ли Яндекс налоговым агентом, как это по бухгалтерии проходит?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Алексей
0

Чаевые вроде бы не облагаются налогами, но не уверен

Ответить

Искусный Дворянин

Дамир
0

Всё верно

Чаевые — это подарок
Так сказал Минфин
journal.tinkoff.ru
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Danil Shch

0

Сообщение удалено

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