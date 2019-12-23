В США мессенджер ToTok назвали инструментом разведки ОАЭ: с его помощью власти следят за миллионами пользователей
Материал редакции
Главное из расследования The New York Times о приложении, которое Apple и Google удалили только после запроса журналистов.
Мессенджер ToTok за несколько месяцев загрузили «миллионы» раз, пишет The New York Times. Он особенно популярен в Объёдиненных Арабских Эмиратов, где действуют ограничения на WhatsApp и Skype, но также вошёл в топ скачиваемых приложений в США. По информации издания, власти Эмиратов используют приложение для шпионажа.
Американские чиновники, знакомые с секретными данными разведки, рассказали NYT, что правительство Эмиратов использует ToTok, чтобы отслеживать каждый разговор и действие тех, кто его устанавливает;
Анонимный эксперт по цифровой безопасности заявил, что эту информацию ему подтвердили высокопоставленные чиновники ОАЭ;
ToTok получает доступ к местоположению, контактам, микрофонам, камерам, календарю и другим данным на смартфоне. Он не использует сквозное шифрование. В политике конфиденциальности сказано: «Мы можем делиться вашими личными данными с компаниями холдинга»;
ToTok появился в магазинах приложений всего несколько месяцев назад. Большинство его пользователей находятся в ОАЭ. Но в середине декабря он, по данным App Annie, стал одним из самых скачиваемых приложений для общения в США. Мессенджер входит в топ-50 бесплатных приложений в Саудовской Аравии, Великобритании, Индии, Швеции и других странах. Данных по России нет;
О том, что власти стран Персидского залива обращаются к частным компаниям для слежки за гражданами, уже говорили. Разработка ToTok, по мнению опрошенных NYT экспертов, показала, что правительства могут обойтись без посредников;
Техническая экспертиза установила, что ToTok, скорее всего, связан с DarkMatter. Эта хакерская фирма базируется в Абу-Даби, и в ней работают сотрудники разведки ОАЭ, бывшие сотрудники Агентства национальной безопасности США и израильской военной разведки;
Бывший хакер АНБ Патрик Уордл проанализировал приложение и пришёл к выводу, что разработать его было легко: это копия китайского приложения YeeCall. А название напоминает китайский TikTok;
Недавно китайский телекоммуникационный гигант Huawei, которого в США обвинили в промышленном шпионаже, стал продвигать ToTok. Государственные СМИ Эмиратов публикуют хвалебные обзоры на приложение;
ЦРУ, правительство ОАЭ и связанная с ToTok фирма Breej Holding отказались от комментариев. Представитель ФБР в разговоре с NYT не стал комментировать конкретные приложения, но заявил, что бюро хочет, «чтобы пользователи знали о потенциальных рисках и уязвимостях, которые могут представлять эти механизмы»;
Когда издание обратилось к Apple и Google с вопросами о связи ToTok с правительством ОАЭ, там ответили, что проведут расследование. 19 декабря приложение удалили из Google Play, 20 декабря — из App Store;
Технологическое издание Wired призвало пользователей ToTok «немедленно» удалить приложение со своих устройств.
Люц Шнайдер
ToTok получает доступ к местоположению, контактам, микрофонам, камерам, календарю и другим данным на смартфоне.
Messenger или Whatsapp от Facebook разве так не делает?
I AЛюц
Делают. Но увы в ОАЭ нет своих Google и Apple. Ce la vie.
Ruslan Sviridov
Это какой-то зарубежный тамтам?
ZoibanaRuslan
тук-тук.
Приложенька-самостучка. Ставишь на мобилу и оно стучит на тебя
Дитковский
Да! Только фейсбук может следить за пользователями!
That cat
которое Apple
Где же волшебная премодерация, а, я ведь забыл, "удобная" амазинг-хуета продаёт вас с потрохами любому людоедскому режиму.
Александр Александров
ну надо же, в апл и гугл даже и не подозревали о слежке через приложение, журнализды оказались умнее говнокодеров, кто бы сомневался
Dmitry Shiryaev
NYT чаще дают комментарии, чем тж