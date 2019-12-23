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Anna Begiashvili
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В США мессенджер ToTok назвали инструментом разведки ОАЭ: с его помощью власти следят за миллионами пользователей Материал редакции

Главное из расследования The New York Times о приложении, которое Apple и Google удалили только после запроса журналистов.

​ToTok в AppStore, откуда его удалили 20 декабря

Мессенджер ToTok за несколько месяцев загрузили «миллионы» раз, пишет The New York Times. Он особенно популярен в Объёдиненных Арабских Эмиратов, где действуют ограничения на WhatsApp и Skype, но также вошёл в топ скачиваемых приложений в США. По информации издания, власти Эмиратов используют приложение для шпионажа.

  • Американские чиновники, знакомые с секретными данными разведки, рассказали NYT, что правительство Эмиратов использует ToTok, чтобы отслеживать каждый разговор и действие тех, кто его устанавливает;
  • Анонимный эксперт по цифровой безопасности заявил, что эту информацию ему подтвердили высокопоставленные чиновники ОАЭ;
  • ToTok получает доступ к местоположению, контактам, микрофонам, камерам, календарю и другим данным на смартфоне. Он не использует сквозное шифрование. В политике конфиденциальности сказано: «Мы можем делиться вашими личными данными с компаниями холдинга»;
  • ToTok появился в магазинах приложений всего несколько месяцев назад. Большинство его пользователей находятся в ОАЭ. Но в середине декабря он, по данным App Annie, стал одним из самых скачиваемых приложений для общения в США. Мессенджер входит в топ-50 бесплатных приложений в Саудовской Аравии, Великобритании, Индии, Швеции и других странах. Данных по России нет;
  • О том, что власти стран Персидского залива обращаются к частным компаниям для слежки за гражданами, уже говорили. Разработка ToTok, по мнению опрошенных NYT экспертов, показала, что правительства могут обойтись без посредников;
  • Техническая экспертиза установила, что ToTok, скорее всего, связан с DarkMatter. Эта хакерская фирма базируется в Абу-Даби, и в ней работают сотрудники разведки ОАЭ, бывшие сотрудники Агентства национальной безопасности США и израильской военной разведки;
  • Бывший хакер АНБ Патрик Уордл проанализировал приложение и пришёл к выводу, что разработать его было легко: это копия китайского приложения YeeCall. А название напоминает китайский TikTok;
  • Недавно китайский телекоммуникационный гигант Huawei, которого в США обвинили в промышленном шпионаже, стал продвигать ToTok. Государственные СМИ Эмиратов публикуют хвалебные обзоры на приложение;
  • ЦРУ, правительство ОАЭ и связанная с ToTok фирма Breej Holding отказались от комментариев. Представитель ФБР в разговоре с NYT не стал комментировать конкретные приложения, но заявил, что бюро хочет, «чтобы пользователи знали о потенциальных рисках и уязвимостях, которые могут представлять эти механизмы»;
  • Когда издание обратилось к Apple и Google с вопросами о связи ToTok с правительством ОАЭ, там ответили, что проведут расследование. 19 декабря приложение удалили из Google Play, 20 декабря — из App Store;
  • Технологическое издание Wired призвало пользователей ToTok «немедленно» удалить приложение со своих устройств.

#новости #технологии #приложения

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8 комментариев
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Люц Шнайдер

5

ToTok получает доступ к местоположению, контактам, микрофонам, камерам, календарю и другим данным на смартфоне. 

Messenger или Whatsapp от Facebook разве так не делает?

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I A

Люц
0

Делают. Но увы в ОАЭ нет своих Google и Apple. Ce la vie.

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Ruslan Sviridov

3

Это какой-то зарубежный тамтам? 

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Zoibana

Ruslan
3

тук-тук.

Приложенька-самостучка. Ставишь на мобилу и оно стучит на тебя

Ответить

Дитковский

3

Да! Только фейсбук может следить за пользователями!

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That cat

1

которое Apple

Где же волшебная премодерация, а, я ведь забыл, "удобная" амазинг-хуета продаёт вас с потрохами любому людоедскому режиму.

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Александр Александров

–1

ну надо же, в апл и гугл даже и не подозревали о слежке через приложение, журнализды оказались умнее говнокодеров, кто бы сомневался

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Dmitry Shiryaev

0

NYT чаще дают комментарии, чем тж 

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