Прямой эфир
На посвящении детей в кадеты силовики показали несколько приёмов сдерживания протестующих.
В школе №21 города Златоуст Челябинской области спецназ ФСИН провёл показательное выступление для детей средней школы. Об этом рассказала депутат законодательного собрания региона Ольга Мухометьярова.
На церемонии посвящения детей в кадеты спецназ продемонстрировал школьникам несколько приёмов сдерживания толпы. Сюжет об этом показали в выпуске новостей «Злат-ТВ» от 16 декабря.
Мухометьярова рассказала Znak, что родители узнали о выступлении спецназа только после репортажа на местном телевидении, так как на линейку их не пригласили. «Считаю, что демонстрация методов физического воздействия на граждан не имеет ничего общего с воспитанием патриотизма и любви к Родине», — рассказала депутат.
22 декабря в соцсетях рассказали, что в Татарстане полицейские провели учения по разгону митингов. «Участниками акции» выступили девятиклассники.
палкой сверху - бей
палкой снизу - бей
«Жизнь родине»?
Мои глаза сейчас вывалились из орбит
За Родину, за Партию!
Бедные дети. С самого детства мозги промывают. Причём самое забавное игры запретить хотят из-за демонстрации насилия, хотя сами перед детьми демонстрируют насилие.
Так, а что плохого в лозунге "Жизнь Родине"?
за Царя*
За Путина! Надпись на стене нас было пятеро, умрем за Единую Россиию, за Путина!
Что плохого, если кто-то гораздо отдать жизнь за родину, от всех без исключения не требуют вроде этого
А честь за Родину отдашь?
Проходи, присаживайся.
Спасибо, я со своим стулом
С каким из двух?
С какой целью спрашиваешь?
Это с пасты какой-то? Только что такой же вопрос был
С целью услышать ответ
Погоди, подожду что FAlldown ответит
А он тебя подождет))))))
Блин, сложно будет так же вильнуть
С какой целью спрашиваешь?
С целью услышать ответ
Я родине отдаю налоги, большего она и не просит. Некоторые налоги идут на зп тем, кто горазд отдать жизнь за Родину, а я и не против.
большего она и не просит
Она просит больше нологов
Передай Родине, как зп повыше будет, так я сразу же
У меня ее номера нет, не дашь?
Ребята в амуниции за деньги налогоплательщиков показывают, как будут пиздить этой амуницией самих налогоплательщиков... Кринжово, хуле)))
НАЦГВРАДМАННЫ, СТЕНА ЩИТОВ!
Ждём ФСИН с показательной демонстрацией приседания на бутылку
Ё
Секунд десять пытался прочесть пока не дошло
родители узнали о выступлении спецназа только после репортажа на местном телевидении, так как на линейку их не пригласили
Они с детьми не разговаривают штоле?
Чет напомнило
Это что какая-то "красная" школа что ли? Или сейчас везде такая ряженая вакханалия? Иронично, что за умы детей бьются уголовники и цирики.. кто нормальных людей будет воспитывать?
Сегодня пенал в бросил в представителя власти – ничего. Потом уже пластиковый стаканчик бросит, потом и камень, а потом и стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого.
И эта хуйня называется у них "праздник"... Как на днях сказал Басилашвили, антиселекция стала необратимой. Ловить здесь нечего.
у детей такие глаза типа - лучше б пошел на программирование, ща б под айос делал игрули и уехал в редмонд, хотя там погода такая же. ну хотя б в испанию фрилансить или дубай.
По всей стране школьников тренируют к столкновениям с омоном. Стаканчиков им мало хотят воспитать себе противника поинтереснее?