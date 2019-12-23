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Артём Мазанов
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«Палкой снизу, бей!»: на Урале спецназ ФСИН выступил перед школьниками Материал редакции

На посвящении детей в кадеты силовики показали несколько приёмов сдерживания протестующих.

59 комментариев
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Кадры из репортажа «Злат-ТВ»

В школе №21 города Златоуст Челябинской области спецназ ФСИН провёл показательное выступление для детей средней школы. Об этом рассказала депутат законодательного собрания региона Ольга Мухометьярова.

На церемонии посвящения детей в кадеты спецназ продемонстрировал школьникам несколько приёмов сдерживания толпы. Сюжет об этом показали в выпуске новостей «Злат-ТВ» от 16 декабря.

Мухометьярова рассказала Znak, что родители узнали о выступлении спецназа только после репортажа на местном телевидении, так как на линейку их не пригласили. «Считаю, что демонстрация методов физического воздействия на граждан не имеет ничего общего с воспитанием патриотизма и любви к Родине», — рассказала депутат.

Вся страна обсуждает, как в Татарстане полицейские отработали разгон митинга на школьниках. Челябинская область тоже отличилась.

Ольга Мухометьярова
депутат

22 декабря в соцсетях рассказали, что в Татарстане полицейские провели учения по разгону митингов. «Участниками акции» выступили девятиклассники.

#новости #регионы

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59 комментариев
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Сергей Ляхов

25

палкой сверху - бей
палкой снизу - бей

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Alexander Pestov

Сергей
12
Ответить

Александра Хотимченко

14

«Жизнь родине»?

Мои глаза сейчас вывалились из орбит

Ответить

Boy Next Door

Александра
3

За Родину, за Партию!

Ответить

Александра Хотимченко

Boy
5

Бедные дети. С самого детства мозги промывают. Причём самое забавное игры запретить хотят из-за демонстрации насилия, хотя сами перед детьми демонстрируют насилие.

Ответить

CiZerin

Александра
–5

Так, а что плохого в лозунге "Жизнь Родине"?

Ответить

Глеб Орлов

CiZerin
1

слово Жизнь

Ответить

CiZerin

Глеб
0

А что с ним, со словом?

Ответить

Alex Maz

CiZerin
0

Жизнь за нерзула

Ответить

пепси

Boy
1

* за Путина

Ответить

Boy Next Door

пепси
0

за Царя*

Ответить

theLastLetters

Boy
2

Заде!

Ответить

Boy Next Door

theLast…
0

Полный

Ответить

Антон Самохин

пепси
0

За Путина! Надпись на стене нас было пятеро, умрем за Единую Россиию, за Путина!

Ответить

Алексей Логачев

Александра
1

Опередила

Ответить

Weall FAlldown

Александра
–3

Что плохого, если кто-то гораздо отдать жизнь за родину, от всех без исключения не требуют вроде этого

Ответить

Boy Next Door

Weall
0

А честь за Родину отдашь?

Ответить

Ruslan Sviridov

Boy
2
Ответить

Boy Next Door

Ruslan
0

Проходи, присаживайся. 

Ответить

Ruslan Sviridov

Boy
0

Спасибо, я со своим стулом

Ответить

Boy Next Door

Ruslan
0

С каким из двух?

Ответить

Ruslan Sviridov

Boy
0

С какой целью спрашиваешь?

Ответить

Boy Next Door

Ruslan
1

Это с пасты какой-то? Только что такой же вопрос был

С целью услышать ответ

Ответить

Ruslan Sviridov

Boy
1

Погоди, подожду что FAlldown ответит

Ответить

Boy Next Door

Ruslan
1

А он тебя подождет))))))

Ответить

Ruslan Sviridov

Boy
1

Блин, сложно будет так же вильнуть

Ответить

Boy Next Door

Ruslan
0

Не говори

Ответить

Weall FAlldown

Boy
1

С какой целью спрашиваешь?

Ответить

Boy Next Door

Weall
1

С целью услышать ответ

Ответить

Weall FAlldown

Boy
0

Я родине отдаю налоги, большего она и не просит. Некоторые налоги идут на зп тем, кто горазд отдать жизнь за Родину, а я и не против.

Ответить

Boy Next Door

Weall
0

большего она и не просит

Она просит больше нологов

Ответить

Weall FAlldown

Boy
0

Передай Родине, как зп повыше будет, так я сразу же

Ответить

Boy Next Door

Weall
0

У меня ее номера нет, не дашь?

Ответить

Weall FAlldown

Boy
0

Забей, она не обидчивая

Ответить

пепси

13

Ребята в амуниции за деньги налогоплательщиков показывают, как будут пиздить этой амуницией самих налогоплательщиков... Кринжово, хуле)))

НАЦГВРАДМАННЫ, СТЕНА ЩИТОВ!

Ответить

Дитковский

пепси
3

👊👊НА👊СУКА👊НА💅ТОКСИЧНАЯ👊КАКАШКА💅ЕБУЧАЯ💅ПОЛУЧАЙ💅БЛЯ🦶🦶🦶

Ответить

Эдуард Гладышев

8

Ждём ФСИН с показательной демонстрацией приседания на бутылку

Ответить

пепси

Эдуард
1

@Неолд приглашаем!

Ответить

Твиттерский Жук

пепси
1

он специалист по 3д бутылкам

Ответить

George Weiller

4
Ответить

Gleb Eltsov

George
1
Ответить

Boy Next Door

George
0

Ё

Ответить

Boy Next Door

Boy
0

Секунд десять пытался прочесть пока не дошло

Ответить

George Weiller

Boy
2

upd. поправил

Ответить

dmzkrsk

4

родители узнали о выступлении спецназа только после репортажа на местном телевидении, так как на линейку их не пригласили

Они с детьми не разговаривают штоле?

Ответить

Олег Ивахнов

dmzkrsk
0

вот да

Ответить

Boy Next Door

dmzkrsk
0

Стыдно о таком рассказывать видимо

Ответить

Александра Хотимченко

dmzkrsk
0

А так спецом делается. Чтобы родители не возмущались.

Ответить

Boy Next Door

0

Чет напомнило

Ответить

Danil Khasanshin

Boy
4

Как они себя видят.

Ответить

Руслан Турченко

1

Это что какая-то "красная" школа что ли? Или сейчас везде такая ряженая вакханалия? Иронично, что за умы детей бьются уголовники и цирики.. кто нормальных людей будет воспитывать? 

Ответить

Igor Kleschev

0

Сегодня пенал в бросил в представителя власти – ничего. Потом уже пластиковый стаканчик бросит, потом и камень, а потом и стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого. 

Ответить

Igor Kmn

Igor
0

Кто мы и почему не должны? Представители власти не святые. За их ошибки люди платят рублем, а порой и свободой. 

Ответить

Nuke Iron

Igor
1

У Путина узнай, это его цитата

Ответить

Elian Kavinsky

0

жизнь родине, честь никому

Девиз террористической организации «РФ»?

Ответить

Эдуард Суровый

0

Про тамаду и интересные конкурсы писали уже?

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

И эта хуйня называется у них "праздник"... Как на днях сказал Басилашвили, антиселекция стала необратимой. Ловить здесь нечего.

Ответить

Stan Majors

0

у детей такие глаза типа - лучше б пошел на программирование, ща б под айос делал игрули и уехал в редмонд, хотя там погода такая же. ну хотя б в испанию фрилансить или дубай.

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Ded Pihto

0

По всей стране школьников тренируют к столкновениям с омоном. Стаканчиков им мало хотят воспитать себе противника поинтереснее?

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