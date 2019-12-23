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Arthur Khamzin
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В Саудовской Аравии приговорили пятерых человек к смертной казни за убийство журналиста Джамала Хашукджи Материал редакции

Ещё трое человек получили по 24 года тюрьмы.

17 комментариев
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​Джамаль Хашукджи Фото AFP

Власти Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых человек за убийство журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом пишет The Guardian. Ещё трое фигурантов были приговорены к 24 годам заключения.

Прокурор отметил, что в числе подозреваемых в причастности к убийству Хашукджи фигурировал бывший королевский советник Сауд аль-Кахтани. Власти заявили, что провели в его отношении расследование, но ему не было предъявлено обвинений и его освободили.

20 октября 2018 года Саудовская Аравия сообщила о гибели журналиста и колумниста The Washington Post Хашукджи. Власти заявили, что он умер 2 октября в результате драки в Генконсульстве страны в Турции. Журналист пришёл туда, чтобы получить документы о разводе. Его тело до сих пор не найдено. По различным предположениям, его расчленили и вывезли из здания.

В ноябре 2018 года издание The Washington Post заявило, что ЦРУ считает саудовского принца причастным к убийству Хашукджи. Принц отрицал свою причастность.

В декабре 2018 года журнал Time посмертно назвал Хашукджи «Человеком года». Это был первый случай за 90 лет, когда в этой номинации победил человек, которого нет в живых.

#хашукджи #новости

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17 комментариев
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Vladimir Galler

8

Всегда смешно с этой гифки

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Weall FAlldown

Vladimir
–1

Ну и кого рф в посольствах убивали

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Vladimir Galler

Weall
0

Таки тут не про посольства, а впринципе. Но в посольстве стильно, вопросв нет

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Ruslan Sviridov

Vladimir
3

Нееееее, если не в посольстве и не Путин лично то твоя гифка не считается! Не было убийств в посольстве? Вот и всё. Нечего обсуждать.

Ответить

Weall FAlldown

Ruslan
0

)))) журналисты умирают да, норм гифка

Ответить

Weall FAlldown

Vladimir
0

Либерасткие мемчики)) ну хотя бы не изгои получатся тогда
Не припомню, чтобы журналистов убивали у нас руками государства прост ☹️

Ответить

Stan Majors

Vladimir
0
Ответить

Роман Трусов

5

фигурировал бывший королевский советник Сауд аль-Кахтани. Власти заявили, что провели в его отношении расследование, но ему не было предъявлено обвинений и его освободили.

Ответить

Константин Курасов

4

Лайфак саудитов:
чтобы отмазаться от убийства, убей пятерых козлов отпущения

Ответить

Azat Garipov

1

Хашогги / Хашоджи / Хашукджи.
Как все-таки правильно, эксперты-арабисты?

Ответить

Роман Трусов

Azat
0

Джама́ль Ахма́д Хамза́ Хашогги (араб. جمال أحمد حمزة خاشقجي‎‎; также используется транскрипция Хашукджи

Ответить

Сергей Звезда

Azat
0

Мы тут всё давно решили (за весь интернет, разумеется) https://tjournal.ru/team/78809-hashokdzhi-hashukdzhi-ili-hashoggi

Хашокджи, Хашукджи или Хашогги
Как редакция TJ теперь пишет имя убитого саудовского журналиста.
tjournal.ru
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Алексей Селезнев

0

Чем его смерть отличается от тысячи таких же, связанных с жестокой внутренней политикой арабских стран, что вот он стал человеком года, а другие нет 

Ответить

Andrey Voronin

Алексей
2

Тем, что его убили на территории Генконсульства Саудовской Аравии?

Ответить

Константин Курасов

Алексей
0

потому что его распиарили коллеги-журналисты, а на остальных им пофиг?

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Eugene Gultyaev

0

Демократичненько

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Джордж Харви

0

Надо было сразу полстраны казнить, чтоб знаете, наверняка

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