Ещё трое человек получили по 24 года тюрьмы.

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​Джамаль Хашукджи Фото AFP

Власти Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых человек за убийство журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом пишет The Guardian. Ещё трое фигурантов были приговорены к 24 годам заключения.

Прокурор отметил, что в числе подозреваемых в причастности к убийству Хашукджи фигурировал бывший королевский советник Сауд аль-Кахтани. Власти заявили, что провели в его отношении расследование, но ему не было предъявлено обвинений и его освободили.

20 октября 2018 года Саудовская Аравия сообщила о гибели журналиста и колумниста The Washington Post Хашукджи. Власти заявили, что он умер 2 октября в результате драки в Генконсульстве страны в Турции. Журналист пришёл туда, чтобы получить документы о разводе. Его тело до сих пор не найдено. По различным предположениям, его расчленили и вывезли из здания.

В ноябре 2018 года издание The Washington Post заявило, что ЦРУ считает саудовского принца причастным к убийству Хашукджи. Принц отрицал свою причастность.

В декабре 2018 года журнал Time посмертно назвал Хашукджи «Человеком года». Это был первый случай за 90 лет, когда в этой номинации победил человек, которого нет в живых.