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Ещё трое человек получили по 24 года тюрьмы.
Власти Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых человек за убийство журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом пишет The Guardian. Ещё трое фигурантов были приговорены к 24 годам заключения.
Прокурор отметил, что в числе подозреваемых в причастности к убийству Хашукджи фигурировал бывший королевский советник Сауд аль-Кахтани. Власти заявили, что провели в его отношении расследование, но ему не было предъявлено обвинений и его освободили.
20 октября 2018 года Саудовская Аравия сообщила о гибели журналиста и колумниста The Washington Post Хашукджи. Власти заявили, что он умер 2 октября в результате драки в Генконсульстве страны в Турции. Журналист пришёл туда, чтобы получить документы о разводе. Его тело до сих пор не найдено. По различным предположениям, его расчленили и вывезли из здания.
В ноябре 2018 года издание The Washington Post заявило, что ЦРУ считает саудовского принца причастным к убийству Хашукджи. Принц отрицал свою причастность.
В декабре 2018 года журнал Time посмертно назвал Хашукджи «Человеком года». Это был первый случай за 90 лет, когда в этой номинации победил человек, которого нет в живых.
Всегда смешно с этой гифки
Ну и кого рф в посольствах убивали
Таки тут не про посольства, а впринципе. Но в посольстве стильно, вопросв нет
Нееееее, если не в посольстве и не Путин лично то твоя гифка не считается! Не было убийств в посольстве? Вот и всё. Нечего обсуждать.
Либерасткие мемчики)) ну хотя бы не изгои получатся тогда
Не припомню, чтобы журналистов убивали у нас руками государства прост ☹️
фигурировал бывший королевский советник Сауд аль-Кахтани. Власти заявили, что провели в его отношении расследование, но ему не было предъявлено обвинений и его освободили.
Лайфак саудитов:
чтобы отмазаться от убийства, убей пятерых козлов отпущения
Хашогги / Хашоджи / Хашукджи.
Как все-таки правильно, эксперты-арабисты?
Джама́ль Ахма́д Хамза́ Хашогги (араб. جمال أحمد حمزة خاشقجي; также используется транскрипция Хашукджи
Мы тут всё давно решили (за весь интернет, разумеется) https://tjournal.ru/team/78809-hashokdzhi-hashukdzhi-ili-hashoggi
Чем его смерть отличается от тысячи таких же, связанных с жестокой внутренней политикой арабских стран, что вот он стал человеком года, а другие нет
Тем, что его убили на территории Генконсульства Саудовской Аравии?
потому что его распиарили коллеги-журналисты, а на остальных им пофиг?