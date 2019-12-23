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Артём Мазанов
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В Татарстане после учений полицейских с участием школьников уволилась глава районного отдела образования Материал редакции

По версии МВД, школьники не участвовали в учениях, а просто стояли сзади.

7 комментариев
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Начальник отдела образования Тукаевского муниципального района Татарстана уволилась после учений МВД, к участию в которых привлекли школьников. Об этом пишет РИА «Новости».

Пресс-секретарь министерства образования и науки Татарстана Алсу Мухаметова рассказала, что министерство проводит служебное расследование. Его поводом стало несогласованное с властями привлечение школьников к учениям. Мухаметова уточнила, что данное мероприятие не входило в план работы министерства.

По данным МВД, школьники выполняли на учениях роль статистов и находились на заднем плане под контролем педагогов. Ведомство уточнило, что перед этим все подростки прошли инструктаж.

22 декабря в соцсетях рассказали, что в Татарстане полицейские провели учения по разгону митингов. «Участниками акции» выступили девятиклассники.

#новости #татарстан #регионы #образование

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7 комментариев
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Сергей Ляхов

3

По версии МВД, школьники не участвовали в учениях, а просто стояли сзади

в МВД успешно продолжают жить во вселенной, где видеозаписи не прикладываются к рассмотрению дел, либо удачно теряются

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Zoibana

Сергей
1

Диск с видео прикрепят к делу степлером, как обычно, и дальше уже «нет возможности воспроизвести видео с носителя»

Ответить

Zoibana

Zoibana
2

Да и вообще, нет повода не доверять полицейским

Ответить

Ruslan Sviridov

2

По версии МВД, школьники не участвовали в учениях, а просто стояли сзади.

На видео всё так и есть, стоят себе спокойно и никого не трогают. Нет причин не доверять МВД.

Ответить

George Weiller

1

Привлекать школьников участвовать в митингах - низя, отхуярить их щитами - можно))

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Александра Хотимченко

George
0

Там вроде речь про незаконные. Хотя тоже звучит не оч

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Dmitry Shiryaev

0

Типа все вначале было по закону, но все же не очень?

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