По версии МВД, школьники не участвовали в учениях, а просто стояли сзади.

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Начальник отдела образования Тукаевского муниципального района Татарстана уволилась после учений МВД, к участию в которых привлекли школьников. Об этом пишет РИА «Новости».

Пресс-секретарь министерства образования и науки Татарстана Алсу Мухаметова рассказала, что министерство проводит служебное расследование. Его поводом стало несогласованное с властями привлечение школьников к учениям. Мухаметова уточнила, что данное мероприятие не входило в план работы министерства.

По данным МВД, школьники выполняли на учениях роль статистов и находились на заднем плане под контролем педагогов. Ведомство уточнило, что перед этим все подростки прошли инструктаж.