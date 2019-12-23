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По версии МВД, школьники не участвовали в учениях, а просто стояли сзади.
Начальник отдела образования Тукаевского муниципального района Татарстана уволилась после учений МВД, к участию в которых привлекли школьников. Об этом пишет РИА «Новости».
Пресс-секретарь министерства образования и науки Татарстана Алсу Мухаметова рассказала, что министерство проводит служебное расследование. Его поводом стало несогласованное с властями привлечение школьников к учениям. Мухаметова уточнила, что данное мероприятие не входило в план работы министерства.
По данным МВД, школьники выполняли на учениях роль статистов и находились на заднем плане под контролем педагогов. Ведомство уточнило, что перед этим все подростки прошли инструктаж.
22 декабря в соцсетях рассказали, что в Татарстане полицейские провели учения по разгону митингов. «Участниками акции» выступили девятиклассники.
По версии МВД, школьники не участвовали в учениях, а просто стояли сзади
в МВД успешно продолжают жить во вселенной, где видеозаписи не прикладываются к рассмотрению дел, либо удачно теряются
По версии МВД, школьники не участвовали в учениях, а просто стояли сзади.
На видео всё так и есть, стоят себе спокойно и никого не трогают. Нет причин не доверять МВД.
Привлекать школьников участвовать в митингах - низя, отхуярить их щитами - можно))