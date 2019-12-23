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Предположительно, обыски проходят из-за уголовных дел о крупных махинациях.
Следственный комитет начал обыски центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Официальные причины обыска не сообщаются, но, по данным РЕН-ТВ, это связано с возбуждением уголовных дел из-за крупных махинаций. Телеканал сообщил о задержании нескольких сотрудников, среди которых генерал-лейтенант и начальник Управления таможенного дознания Александр Кизлык, его заместитель по фамилии Серебро, а также замначальники таможенных отделений в аэропортах «Внуково» и «Домодедово» Константин Мишин и Юрий Черкашин.
Представители СК и ФТС пока никак не прокомментировали ситуацию.
о, показательные казни
От каждой такой новости все печальнее. Ибо все больше приходит понимание, что воруют абсолютно все, у кого руки дотягиваются.