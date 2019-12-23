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Arthur Khamzin
822

СМИ сообщили об обысках в Федеральной таможенной службе. Задержаны несколько человек, включая генерала Материал редакции

Предположительно, обыски проходят из-за уголовных дел о крупных махинациях.

7 комментариев
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Следственный комитет начал обыски центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Официальные причины обыска не сообщаются, но, по данным РЕН-ТВ, это связано с возбуждением уголовных дел из-за крупных махинаций. Телеканал сообщил о задержании нескольких сотрудников, среди которых генерал-лейтенант и начальник Управления таможенного дознания Александр Кизлык, его заместитель по фамилии Серебро, а также замначальники таможенных отделений в аэропортах «Внуково» и «Домодедово» Константин Мишин и Юрий Черкашин.

Представители СК и ФТС пока никак не прокомментировали ситуацию.

#новости

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7 комментариев
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hyposlasher

3

о, показательные казни

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Dmitry Kurtsev

hyposlasher
0

передел сфер влияния, не более

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Gold Den

0

Праздник к нам приходит

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Сергей Клабуков

1

От каждой такой новости все печальнее. Ибо все больше приходит понимание, что воруют абсолютно все, у кого руки дотягиваются.  

Ответить

Ded Pihto

0

Бельянинов снова в деле

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Kyler

Ded
0

Этот свой, его отмазали

Ответить

Святозавр

0

"по данным РЕН-ТВ"

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