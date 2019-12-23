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К каждому чату смогут присоединиться до двух тысяч пользователей.
Соцсеть «ВКонтакте» запустила групповые чаты для участников сообществ. Об этом TJ сообщили в пресс-службе компании.
Администраторы смогут создавать до 20 чатов, к каждому из которых смогут присоединиться до двух тысяч человек. Пользователи, присоединившиеся к любому из них, смогут просмотреть последние 300 сообщений. Ссылку на чаты можно будет найти в «шапке» сообществ.
Функция будет доступна в сообществах, на которые подписаны до 100 тысяч человек. При этом если число превысит указанное число подписчиков, она сохранится.
На вопрос доступности функции для более крупных сообществ, представители соцсети заявили TJ, что будут изучать отзывы, на основе которых примут решение о добавлении функции в группы с большим числом пользователей.
TJ направил в пресс-службу запрос о доступности функции в группах с численностью более 100 тысяч человек, но на момент написания новости представители соцсети не ответили.
А говорили без Никиты тж не будет прежним
Теперь присылать хуи станет еще интересней
А ты нахуя такое рассылаешь?
Чтобы у всех была частичка прекрасного.
TJ направил в пресс-службу запрос о доступности функции в группах с численностью более 100 тысяч человек, но на момент написания новости представители соцсети не ответили.
Товарищ Майор не резиновый, сложно столько сообщений обрабатывать
Функция будет доступна в сообществах, на которые подписаны до 100 тысяч человек. При этом если число превысит указанное число подписчиков, то функция сохранится.
Странная формулировка
щ???
ВКонтакте ещё кто-то пользуется.
Представляю какой будет твориться ад в чате какого-нибудь условного МДК.
Нуу или двача
Ну ты сравнил.
И там и там срач
Предвкушаю, как неопытный Иван получит пезды за «призывы к насильственному свержению власти»
ВК и другими продуктами Мейл Сру пользуются только ебланы и прочие Элдары