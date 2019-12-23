Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
1721

«ВКонтакте» запустила групповые чаты в сообществах. Функция доступна в пабликах, где менее 100 тысяч подписчиков Материал редакции

К каждому чату смогут присоединиться до двух тысяч пользователей.

22 комментария
В закладки

Соцсеть «ВКонтакте» запустила групповые чаты для участников сообществ. Об этом TJ сообщили в пресс-службе компании.

Администраторы смогут создавать до 20 чатов, к каждому из которых смогут присоединиться до двух тысяч человек. Пользователи, присоединившиеся к любому из них, смогут просмотреть последние 300 сообщений. Ссылку на чаты можно будет найти в «шапке» сообществ.

Функция будет доступна в сообществах, на которые подписаны до 100 тысяч человек. При этом если число превысит указанное число подписчиков, она сохранится.

На вопрос доступности функции для более крупных сообществ, представители соцсети заявили TJ, что будут изучать отзывы, на основе которых примут решение о добавлении функции в группы с большим числом пользователей.

#новости #вконтакте

Новости
Подписаться
Подписан
Отписаться
СМИ сообщили об обысках в Федеральной таможенной службе. Задержаны несколько человек, включая генерала
Предположительно, обыски проходят из-за уголовных дел о крупных махинациях.
3
8
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435"], "comments": 22, "likes": 8, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 132520, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 23 Dec 2019 15:37:17 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/BankOpenQuiz/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('open-bank-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new BankOpenQuiz.Special({ container: container, isFeed: document.querySelector('[air-module="module.feed"], [air-module="module.page_search"]') ? true : false, share: { url: '', title: 'Проверяем финансовую грамотность пользователей TJ', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 17);
0
{ "id": 132520, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/132520\/get","add":"\/comments\/132520\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/132520"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Boy Next Door

9

TJ направил в пресс-службу запрос о доступности функции в группах с численностью более 100 тысяч человек, но на момент написания новости представители соцсети не ответили.

А говорили без Никиты тж не будет прежним

Ответить

Игнат Синицын

3

Теперь присылать хуи станет еще интересней

Ответить

Kitty Tinker-Bell

Игнат
1

А ты нахуя такое рассылаешь?

Ответить

Роман Хухарев

Kitty
1

Чтобы у всех была частичка прекрасного.

Ответить

Kitty Tinker-Bell

Роман
0

ЧСВ пробивает небеса.

Ответить

Игнат Синицын

Роман
0

И не превзойденного.

Ответить

dimap

2

TJ направил в пресс-службу запрос о доступности функции в группах с численностью более 100 тысяч человек, но на момент написания новости представители соцсети не ответили.

Товарищ Майор не резиновый, сложно столько сообщений обрабатывать

Ответить

Boy Next Door

1

Функция будет доступна в сообществах, на которые подписаны до 100 тысяч человек. При этом если число превысит указанное число подписчиков, то функция сохранится. 

Странная формулировка

Ответить

Московский

0

щ???

Ответить

Московский

Московский
2

короче такой же кал будет, как комментарии тж

Ответить

Jakub Muller

0

ВКонтакте ещё кто-то пользуется. 

Ответить

Максим Терехов

Jakub
0

А если я?

Ответить

Shmax

0

Представляю какой будет твориться ад в чате какого-нибудь условного МДК.

Ответить

Антон Самохин

Shmax
0

Нуу или двача

Ответить

Kitty Tinker-Bell

Антон
0

Ну ты сравнил.

Ответить

Антон Самохин

Kitty
1
Ответить

Твиттерский Жук

Kitty
0

И там и там срач

Ответить

Kitty Tinker-Bell

Твиттерский
0

То ли дело твиттер.

Ответить

Андрей Балконский

0

Предвкушаю, как неопытный Иван получит пезды за «призывы к насильственному свержению власти»

Ответить

Ольга Губкина

0

Что ж, неплохо. Админы смогут присылать сразу в чат новости для обсуждения

Ответить

Виталий Иванович Иванов

0

Такое чувство, что ВК пытается играть в догонялки с Telegram’ом.

Ответить

govna kousoque

–1

ВК и другими продуктами Мейл Сру пользуются только ебланы и прочие Элдары 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
«Известия»: Apple отключила в России встроенные в iPhone 11 чипы U1 из-за ограничений властей
Они позволяют передавать файлы по AirDrop, наведя айфон на устройство другого пользователя.
95
Дизайн и архитектура
Фото: Каток в Новосибирске в виде фаллического символа
Вице-мэр города заявила, что «настоящее искусство должно возбуждать».
84
Новости
Фото: плакаты «без нравоучений» по профилактике наркомании и алкоголизма от норвежской НКО
«Он не умер от передозировки, так как был с друзьями, у которых с собой было лекарство».
145
Популярное за три дня
Интернет и мемы
Что стало с котом, на которого кричала женщина: драматический комикс по мотивам одного из главных мемов года
Пользователь Твиттера в четырёх частях рассказал историю про пропажу кота-мема с неожиданными сюжетными поворотами.
19
Дизайн и архитектура
Фото: Каток в Новосибирске в виде фаллического символа
Вице-мэр города заявила, что «настоящее искусство должно возбуждать».
84
Интернет и мемы
🕷
16

Прямой эфир

Алексѣй Бобковъ

Медвежонок Умка вернулся. Это…

Алексей Захаров

Что стало с котом, на которого…

Zzzzzzz

«Палкой снизу, бей!»: на Урале…

Алексѣй Бобковъ

Delivery Club запустил свой…

Алексѣй Бобковъ

Delivery Club запустил свой…

Егор Котиков

В США мессенджер ToTok назвали…

Alexander Kuznetsov

«У нас инструкции»: жители…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]