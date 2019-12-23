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Arthur Khamzin
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Школьник из Татарстана заявил о травмах после учений МВД. В ведомстве сообщали о работе школьников в качестве статистов Материал редакции

По словам ученика, силовики бросали школьников «через бедро».

12 комментариев
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Ученик одной из татарстанских школ сообщил о травмах, полученных в ходе учений МВД. Об этом он рассказал «МБХ Медиа» на условиях анонимности.

Школьник заявил, что некоторые учащиеся из Новотроицкой школы выполняли роль «активистов» на учениях ведомства по разгону митингов. По его словам, силовики применяли к подростками силовые приёмы и делали это жёстко. Он отметил, что был не единственным, кто получил травмы.

Меня очень жестко положили, типа свернули и ткнули лицом в снег. Других кинули через бедро, многих кидали через бедро и меня одного ткнули лицом в снег, очень жестко. Моего друга поцарапали, он порезался об щиты, у меня осталась ссадина на руке, ссадина на коленке, плюс большая шишка на голове.

предполагаемый ученик-участник учений МВД

Ученик также заявил, что подростков не предупреждали о мероприятии. Якобы после уроков пришёл директор, который отвёл их на учения МВД.

Мы все были удивлены, когда мы выходим на улицу, мы видим, что они стоят с щитами, их мало было, не так много, как нас. Нас было примерно 18 человек. Они нам объяснили, что мы должны провоцироваться, выходить топать, потом уже просто толкать. Первый раз мы сначала просто побежали, мы три раза всего «дрались».

предполагаемый ученик-участник учений МВД

Информация об учениях МВД появилась 22 декабря. Сообщалось, что в тренировке участвовали ученики Новотроицкой школы и бойцы Росгвардии. В ведомстве заявили, что школьников привлекли для работы в качестве статистов.

#новости #регионы #татарстан #мвд

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12 комментариев
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Шарль Перро

1

Якобы после уроков пришёл директор, который отвёл их на учения МВД.

Интересно, куда еще может отводить директор детей по договоренности? Очень странная школа.

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Dragan Velimirovic

Шарль
0

На учения ФСИН

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0 Yeblonski

0

Пусть скажет "спасибо"... Если бы стаканчик кинул, его бы на месте казнили! 😓

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Шарль Перро

0
0
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Ilnur Nazyrov

Шарль
0

{мем:бетмен:А вот если бы стаканчи…:Да заткнись ты уже!!!}

Ответить

Мемопроходил

Ilnur
0
Ответить

0 Yeblonski

Шарль
0

Бэтмен - мент 😓

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0 Yeblonski

0
0

{мем: Бэтмен - мент}

Ответить

Мемопроходил

0
0
Ответить

Евгений Кочин

0

Это в него ещё стаканчиком или бутылкой пластиковой не бросили. Учения прошли мягко, я бы даже сказал нежно.

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Максим Шпилёв

0

Если пишите про стакан, то пишите смешно..

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Паша Красников

Максим
0

С одной стороны стаканчик - с другой бутылка. Ещё есть два стула.

Кто же придёт со столом?

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