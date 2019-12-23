Мы все были удивлены, когда мы выходим на улицу, мы видим, что они стоят с щитами, их мало было, не так много, как нас. Нас было примерно 18 человек. Они нам объяснили, что мы должны провоцироваться, выходить топать, потом уже просто толкать. Первый раз мы сначала просто побежали, мы три раза всего «дрались».