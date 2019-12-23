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По словам ученика, силовики бросали школьников «через бедро».
Ученик одной из татарстанских школ сообщил о травмах, полученных в ходе учений МВД. Об этом он рассказал «МБХ Медиа» на условиях анонимности.
Школьник заявил, что некоторые учащиеся из Новотроицкой школы выполняли роль «активистов» на учениях ведомства по разгону митингов. По его словам, силовики применяли к подростками силовые приёмы и делали это жёстко. Он отметил, что был не единственным, кто получил травмы.
Ученик также заявил, что подростков не предупреждали о мероприятии. Якобы после уроков пришёл директор, который отвёл их на учения МВД.
Информация об учениях МВД появилась 22 декабря. Сообщалось, что в тренировке участвовали ученики Новотроицкой школы и бойцы Росгвардии. В ведомстве заявили, что школьников привлекли для работы в качестве статистов.
Якобы после уроков пришёл директор, который отвёл их на учения МВД.
Интересно, куда еще может отводить директор детей по договоренности? Очень странная школа.
Пусть скажет "спасибо"... Если бы стаканчик кинул, его бы на месте казнили! 😓
{мем:бетмен:А вот если бы стаканчи…:Да заткнись ты уже!!!}
Бэтмен - мент 😓
Это в него ещё стаканчиком или бутылкой пластиковой не бросили. Учения прошли мягко, я бы даже сказал нежно.
Если пишите про стакан, то пишите смешно..
С одной стороны стаканчик - с другой бутылка. Ещё есть два стула.
Кто же придёт со столом?