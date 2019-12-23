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Arthur Khamzin
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Корреспондента ямальского телеканала уволили после после вопроса Путину про замороженный проект строительства моста Материал редакции

Якобы региональным властям не понравились похвальные слова о губернаторе в вопросе о строительстве моста через реку Обь.

6 комментариев
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Журналистка Окружной государственной телерадиокомпании «Ямал-Регион» Алиса Яровская вынужденно уволилась с канала после посещения пресс-конференции Путина. Как пишет Znak.com, такое предложение ей сделал работодатель. Эту информацию подтвердили источники издания, знакомые с ситуацией.

Предположительной причиной увольнения стал вопрос о строительстве моста через реку Обь. Журналистка заявила, что губернатор делает много для строительства объекта, но отметила, что в последнее время новостей о работе над мостом нет. Яровская предложила «подключить федеральную артиллерию». Президент ответил, что мост важен и нужен, но он не стал бы его выделять среди всех проектов.

Мост через реку Обь начали строить весной 2018 года, но проект заморозили из-за дороговизны. В апреле 2019 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что работы будут продолжены в 2020 году из-за необходимости внесения изменений. Чего именно коснутся корректировки, не уточняется.

Собеседники Znak.com пояснили, что региональным властям не понравилось высказывание про активность губернатора. Также, изданию сообщили, что якобы телеканал согласовал совершенно другой вопрос — о федеральной поддержке по строительству железной дороги в рамках Северного широтного хода-2.

Также издание предположило, что причиной увольнения могла послужить публикация Яровской в фейсбуке, где она выложила фотографию Путина с подписью «Не вижу ботокса и филлеров(( выглядит на свои». В комментариях один из пользователей написал, что президент перестал это делать после критики и фотографий. На момент написания новости публикация удалена.

Со страницы Алисы Яровской в фейсбуке.

Яровская перешла на работу в ОГТРК «Ямал-Регион» в мае. До этого журналистка занимала пост ведущей на РБК ТВ. Как пишет «ЯмалPRO», ей отводилась должность «пакетного журналиста», который должен работать с Госдумой и Советом Федерации.

#новости #путин #регионы #журналисты

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6 комментариев
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Максим Шпилёв

12

телеканал согласовал совершенно другой вопрос 

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Руслан Турченко

Максим
0

Ну так-то шило на мыло.. ладно бы что-то действительно крамольное спросила. Включили "бздо" авансом. )) 

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Weall FAlldown

2

Походу вопрос не в масть получился.
Надеюсь журналист найдёт хорошую работу. А бывший работодатель потеряет.

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Карина Мирзаева

Weall
0

Сначала ты найди хорошую работу

Ответить

Александр Александров

0

на 20 лет эту суку на нары, ей заплатили за то чтобы подлизала и видимо не впервые

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Александр Вижуткин

0

Эх, а могла бы спросить про ботокс и филеры ...

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