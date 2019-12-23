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Его использует МЧС и Росприроднадзор.
Шрифт Golos, разработанный для государственных сайтов, стал бесплатным для всех желающих. Об этом в фейсбуке сообщил гендиректор компании «Смена» Артём Геллер.
Все данные для использования можно загрузить в магазине шрифтов Paratype. Эта же компания разработала его по заказу «Смены». Среди начертаний есть пять разных видов жирности от Regular до Black.
Этот шрифт используется рядом государственных ведомств. Среди них МЧС, Росприроднадзор и региональные власти Мурманской и Самарской областей. Также по словам Геллера, этот шрифт использует информационное агентство ТАСС.
неужели государству не оказался нужен ни один курсив?
Хороший шрифт, но лучше manrope ничего бесплатного нет
Для каких целей?
А я думал, что ГОСТ — это тот шрифт, который в чертежах и спецификациях используется в правом нижнем углу (забыл, как эта область называется)