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Arthur Khamzin
2873

Студия «Смена» сделала шрифт Golos бесплатным для всех. Он разработан для государственных сайтов Материал редакции

Его использует МЧС и Росприроднадзор.

11 комментариев
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Шрифт Golos, разработанный для государственных сайтов, стал бесплатным для всех желающих. Об этом в фейсбуке сообщил гендиректор компании «Смена» Артём Геллер.

Все данные для использования можно загрузить в магазине шрифтов Paratype. Эта же компания разработала его по заказу «Смены». Среди начертаний есть пять разных видов жирности от Regular до Black.

Работа над шрифтом велась более двух лет. За это время он не только претерпевал внешние изменения, к примеру, перешел от открытого к закрытому гротеску, но также и менял название (ранее - PT Russia и Gost). Отличие этой гарнитуры от многих других в том, что основной упор при разработке был сделан именно на кириллице.

Артём Геллер
гендиректор компании «Смена»

Этот шрифт используется рядом государственных ведомств. Среди них МЧС, Росприроднадзор и региональные власти Мурманской и Самарской областей. Также по словам Геллера, этот шрифт использует информационное агентство ТАСС.

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11 комментариев
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Иван Гессе

1

неужели государству не оказался нужен ни один курсив?

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Victor Eredel

Иван
6

Не могут в иронию

Ответить

Станислав Минаков

Иван
1

Этим сайтам только комик-санс подойдет

Ответить

Московский

0

Хороший шрифт, но лучше manrope ничего бесплатного нет

Ответить

Давид Гобронидзе

Московский
4

Для каких целей?

Ответить

Роман Новиков

Давид
0

Вот это правильный вопрос

Ответить

Максим Шпилёв

0

по совам Геллера

Ответить

Никита Мык

0

Прикольный 

Ответить

Andre Macareno

0

А я думал, что ГОСТ — это тот шрифт, который в чертежах и спецификациях используется в правом нижнем углу (забыл, как эта область называется)

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Yury Grinev

Andre
0

-

Ответить

Arthur Sergeev

0

Лебедев за свои шрифты судиться.

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