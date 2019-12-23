Власти проверили, как защищаются данные, можно ли перехватить трафик и что с уязвимостями в «умных» устройствах.

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Минкомсвязи отчиталось об итогах учений по автономному рунету. На встрече с журналистами замглавы ведомства Алексей Соколов заявил, что власти готовы эффективно реагировать к отключению интернета от мировой сети. Об этом пишет РБК.

Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России. Алексей Соколов замглавы Минкомсвязи

Учения прошли в нескольких городах страны, включая Москву, Ростов, Владимир и другие. Власти проработали несколько сценариев. Первый — по обеспечению безопасности абонентов сотовой связи, защите их персональных данных и возможности перехвата трафика, включая SMS. Второй связан с изучением уязвимости «умных» устройств, включая те, что используются в сферах энергетики, транспорта, финансов и других.

«Ведомости» отмечают, что ещё одна часть встречи прошла без участия журналистов. Изданию удалось ознакомиться с её презентацией. В ней уточняется, что учения проходили с 16 на 17 декабря с участием четырёх федеральных операторов связи. Для каждого из них отрабатывалось 18 сценариев атак. На проверку каждого из них требовалось около 20 минут.

По данным издания, в ходе учений «злоумышленникам» удалось провести 62,5% атак через протокол SS7 (канал для служебных команд для соединения абонентов по всему миру) и 50% атак через Diameter (один из протоколов сетей 4G). На обнаружение каждой атаки потребовалось около 2-3 минут.