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Новости
Arthur Khamzin
1090

В России провели учения по изоляции рунета. Минкомсвязи назвало их успешными Материал редакции

Власти проверили, как защищаются данные, можно ли перехватить трафик и что с уязвимостями в «умных» устройствах.

14 комментариев
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Минкомсвязи отчиталось об итогах учений по автономному рунету. На встрече с журналистами замглавы ведомства Алексей Соколов заявил, что власти готовы эффективно реагировать к отключению интернета от мировой сети. Об этом пишет РБК.

Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России.

Алексей Соколов
замглавы Минкомсвязи

Учения прошли в нескольких городах страны, включая Москву, Ростов, Владимир и другие. Власти проработали несколько сценариев. Первый — по обеспечению безопасности абонентов сотовой связи, защите их персональных данных и возможности перехвата трафика, включая SMS. Второй связан с изучением уязвимости «умных» устройств, включая те, что используются в сферах энергетики, транспорта, финансов и других.

«Ведомости» отмечают, что ещё одна часть встречи прошла без участия журналистов. Изданию удалось ознакомиться с её презентацией. В ней уточняется, что учения проходили с 16 на 17 декабря с участием четырёх федеральных операторов связи. Для каждого из них отрабатывалось 18 сценариев атак. На проверку каждого из них требовалось около 20 минут.

По данным издания, в ходе учений «злоумышленникам» удалось провести 62,5% атак через протокол SS7 (канал для служебных команд для соединения абонентов по всему миру) и 50% атак через Diameter (один из протоколов сетей 4G). На обнаружение каждой атаки потребовалось около 2-3 минут.

О планах провести учения стало известно 19 декабря. Копию документа опубликовал директор Общества защиты интернета и автор Telegram-канала ЗаТелеком Михаил Климарев. Информацию подтвердили в Ростелекоме. В мероприятии должны были принять участие МВД, Минобороны, ФСБ, ФСО, Роскомнадзор, Ростелеком, «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и «Лаборатория Касперского».

#новости #автономныйрунет

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14 комментариев
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Alexander Arhipov

2

Судя по тому что все работало весь день, отчитались фиктивными отчетами

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Данила Степовой

Alexander
3

А воть и нет)  https://github.com/podivilov/runet-blackout/issues

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Виталий Иванович Иванов

Данила
0

У меня на острове тоже были некритичные перебои с доступом. Однако они время от времени случаются и без учений. 🤷🏼‍♂️

Ответить

Сергей Ляхов

2

ниче не делают - интернет работает - пишут начальству, что испытания прошли успешно

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Руслан Турченко

Сергей
0

«За отличное выполнение задания Президент повысил вас всех на одно звание.. А вас - сразу на шесть!» (с) 

Ответить

Алексей Логачев

1

Так вот это со школьниками - это были учения по отключению интернета?

Ответить

Дитковский

1

Ребят, но ведь закрытой презентации, с которой ознакомились «Ведомости», изложена другая информация, не все так гладко

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Московский

0

Оперативный комментарий получить не удалось

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Алексѣй Бобковъ

Московский
0

запрос был успешно отбит

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Mikhail Lukup

0
Ответить

Alex Dark

0

Эта  новость словно о пришествии инопланетян на землю,в которую разумный  человек не поверит. Это всё равно что с блокировкой Telegram.

Ответить

Гулли Вер

0

Ну, перефразируя классику, хоть что-то в России находится в безопасности!

Ответить

Александр Вижуткин

0

Чиновники отчитались об успешном подключении к интернету и попросили выделить ещё 100 миллионов на то, чтобы смогли подключится в даркнету

Ответить

Алексѣй Бобковъ

0

По данным издания, в ходе учений «злоумышленникам» удалось провести 62,5% атак через протокол SS7

где посадки?

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Аяз Умбатов

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