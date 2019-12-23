Прямой эфир
что происходит в интернете
Власти проверили, как защищаются данные, можно ли перехватить трафик и что с уязвимостями в «умных» устройствах.
Минкомсвязи отчиталось об итогах учений по автономному рунету. На встрече с журналистами замглавы ведомства Алексей Соколов заявил, что власти готовы эффективно реагировать к отключению интернета от мировой сети. Об этом пишет РБК.
Учения прошли в нескольких городах страны, включая Москву, Ростов, Владимир и другие. Власти проработали несколько сценариев. Первый — по обеспечению безопасности абонентов сотовой связи, защите их персональных данных и возможности перехвата трафика, включая SMS. Второй связан с изучением уязвимости «умных» устройств, включая те, что используются в сферах энергетики, транспорта, финансов и других.
«Ведомости» отмечают, что ещё одна часть встречи прошла без участия журналистов. Изданию удалось ознакомиться с её презентацией. В ней уточняется, что учения проходили с 16 на 17 декабря с участием четырёх федеральных операторов связи. Для каждого из них отрабатывалось 18 сценариев атак. На проверку каждого из них требовалось около 20 минут.
По данным издания, в ходе учений «злоумышленникам» удалось провести 62,5% атак через протокол SS7 (канал для служебных команд для соединения абонентов по всему миру) и 50% атак через Diameter (один из протоколов сетей 4G). На обнаружение каждой атаки потребовалось около 2-3 минут.
О планах провести учения стало известно 19 декабря. Копию документа опубликовал директор Общества защиты интернета и автор Telegram-канала ЗаТелеком Михаил Климарев. Информацию подтвердили в Ростелекоме. В мероприятии должны были принять участие МВД, Минобороны, ФСБ, ФСО, Роскомнадзор, Ростелеком, «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и «Лаборатория Касперского».
Судя по тому что все работало весь день, отчитались фиктивными отчетами
А воть и нет) https://github.com/podivilov/runet-blackout/issues
У меня на острове тоже были некритичные перебои с доступом. Однако они время от времени случаются и без учений. 🤷🏼♂️
ниче не делают - интернет работает - пишут начальству, что испытания прошли успешно
«За отличное выполнение задания Президент повысил вас всех на одно звание.. А вас - сразу на шесть!» (с)
Ребят, но ведь закрытой презентации, с которой ознакомились «Ведомости», изложена другая информация, не все так гладко
Оперативный комментарий получить не удалось
Эта новость словно о пришествии инопланетян на землю,в которую разумный человек не поверит. Это всё равно что с блокировкой Telegram.
Чиновники отчитались об успешном подключении к интернету и попросили выделить ещё 100 миллионов на то, чтобы смогли подключится в даркнету
По данным издания, в ходе учений «злоумышленникам» удалось провести 62,5% атак через протокол SS7
где посадки?