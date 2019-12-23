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Дамир Камалетдинов
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Стоимость акций Tesla достигла 420 долларов — эту цифру назвал Маск в твите, ставшем причиной проблем с властями Материал редакции

Из-за твита у главы Tesla возникли проблемы с законом, инвесторами и советом директоров.

16 комментариев
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Изображение CNBC на основе данных FactSet

Стоимость акций Tesla на бирже достигла 420 долларов за штуку. По достижении этой цены Илон Маск собирался сделать компанию частной больше года назад. На это обратили внимание в CNBC.

Как отметили в издании, за время с момента твита Маска, курс акций Tesla достиг самого минимального, а также самого максимального значения за трёхлетний срок. В июне 2019 года стоимость одной ценной бумаги составляла всего 177 долларов, а 23 декабря — 420 долларов за акцию.

Маск заявил о намерении приватизировать Tesla 7 августа 2018 года. Тогда он написал в Твиттере о решении перевести компанию в частный сектор, когда цена акций достигнет 420 долларов.

Предприниматель отметил, что «финансирование обеспечено». На тот момент стоимость одной ценной бумаги Tesla составляла 341,99 долларов. Из-за твита Маска акции начали резко расти, а биржам пришлось остановить торги, чтобы защититься от спекуляций.

Как выяснилось позже, глава Tesla не стал никого предупреждать перед публикацией твита, даже топ-менеджеров компании. Кроме того, оказалось, что у Маска не было финансирования для обратного выкупа акций компании.

В сентябре 2018 года Комиссия по ценным бумагам США подала на предпринимателя в суд за мошенничество и обвинила в нарушении законов о ценных бумагах. Юристы регулятора указали в иске, что на самом деле Маск выбрал отметку в 420 долларов из-за «культуры марихуаны» и потому что посчитал это забавным.

По данным СМИ, КЦБ почти сразу предложила предпринимателю досудебное соглашение, однако он отказался в последнюю минуту. Спустя два дня Маск всё же договорился с регулятором: по условиям соглашения он покинул пост главы совета директоров Tesla, обязался выплатить 40 миллионов долларов и согласовывать свои будущие твиты.

#маск #твиттер #бизнес #новости

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16 комментариев
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Potential Helicopter

14

А это кто постить будет в новости хелоу?

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Дмитрий Орлов

7

Noice

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Roman Golovin

4
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Vlad Makarov

2

Фиксируем прибыль

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Elian Kavinsky

Vlad
5

Пользователи тж:

Ответить

hyposlasher

2

420, ну вы поняли

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Евстафий Селюк

1
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Андрей Перевертень

1
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Алексей Логачев

0

Ну что, Маск, покупай

Ответить

Твой Товарищ

0

Ну, теперь можно и покурить

Ответить

Sergey Pal

0

Покупаю на хаях! Можете шортить.

Ответить

Weall FAlldown

0

Это на победе над педогаем так апнуло 😀

Ответить

Ешь Черри

Weall
0

Кто не следил за развитием, до сих пор думают, что тот дайвер педофил, хотя pedo guy, аналог русского "пидорас". 

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Weall FAlldown

Ешь
0

Люди не особо любят вникать.

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Disco Dinosaur

0

4:20

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Илья Гераськин

0

Пихто не говорите, сердце может не выдержать

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