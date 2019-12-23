Прямой эфир
Из-за твита у главы Tesla возникли проблемы с законом, инвесторами и советом директоров.
Стоимость акций Tesla на бирже достигла 420 долларов за штуку. По достижении этой цены Илон Маск собирался сделать компанию частной больше года назад. На это обратили внимание в CNBC.
Как отметили в издании, за время с момента твита Маска, курс акций Tesla достиг самого минимального, а также самого максимального значения за трёхлетний срок. В июне 2019 года стоимость одной ценной бумаги составляла всего 177 долларов, а 23 декабря — 420 долларов за акцию.
Маск заявил о намерении приватизировать Tesla 7 августа 2018 года. Тогда он написал в Твиттере о решении перевести компанию в частный сектор, когда цена акций достигнет 420 долларов.
Предприниматель отметил, что «финансирование обеспечено». На тот момент стоимость одной ценной бумаги Tesla составляла 341,99 долларов. Из-за твита Маска акции начали резко расти, а биржам пришлось остановить торги, чтобы защититься от спекуляций.
Как выяснилось позже, глава Tesla не стал никого предупреждать перед публикацией твита, даже топ-менеджеров компании. Кроме того, оказалось, что у Маска не было финансирования для обратного выкупа акций компании.
В сентябре 2018 года Комиссия по ценным бумагам США подала на предпринимателя в суд за мошенничество и обвинила в нарушении законов о ценных бумагах. Юристы регулятора указали в иске, что на самом деле Маск выбрал отметку в 420 долларов из-за «культуры марихуаны» и потому что посчитал это забавным.
По данным СМИ, КЦБ почти сразу предложила предпринимателю досудебное соглашение, однако он отказался в последнюю минуту. Спустя два дня Маск всё же договорился с регулятором: по условиям соглашения он покинул пост главы совета директоров Tesla, обязался выплатить 40 миллионов долларов и согласовывать свои будущие твиты.
Фиксируем прибыль
Это на победе над педогаем так апнуло 😀