Из-за твита у главы Tesla возникли проблемы с законом, инвесторами и советом директоров.

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Изображение CNBC на основе данных FactSet

Стоимость акций Tesla на бирже достигла 420 долларов за штуку. По достижении этой цены Илон Маск собирался сделать компанию частной больше года назад. На это обратили внимание в CNBC.

Как отметили в издании, за время с момента твита Маска, курс акций Tesla достиг самого минимального, а также самого максимального значения за трёхлетний срок. В июне 2019 года стоимость одной ценной бумаги составляла всего 177 долларов, а 23 декабря — 420 долларов за акцию.

Маск заявил о намерении приватизировать Tesla 7 августа 2018 года. Тогда он написал в Твиттере о решении перевести компанию в частный сектор, когда цена акций достигнет 420 долларов.

Предприниматель отметил, что «финансирование обеспечено». На тот момент стоимость одной ценной бумаги Tesla составляла 341,99 долларов. Из-за твита Маска акции начали резко расти, а биржам пришлось остановить торги, чтобы защититься от спекуляций.

Как выяснилось позже, глава Tesla не стал никого предупреждать перед публикацией твита, даже топ-менеджеров компании. Кроме того, оказалось, что у Маска не было финансирования для обратного выкупа акций компании.

В сентябре 2018 года Комиссия по ценным бумагам США подала на предпринимателя в суд за мошенничество и обвинила в нарушении законов о ценных бумагах. Юристы регулятора указали в иске, что на самом деле Маск выбрал отметку в 420 долларов из-за «культуры марихуаны» и потому что посчитал это забавным.