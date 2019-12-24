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На заседании СПЧ она спросила президента о Беслане.
Член Совета по правам человека Екатерина Винокурова рассказала в интервью «Дождю» о конфликте с главой СПЧ Валерием Фадеевым из-за её вопроса Путину на заседании совета. Об этом пишет телеканал.
Винокурова рассказала, что Фадеев «наорал» на неё после заседания СПЧ. Ему не понравилось, что журналистка спросила Путина про помощь пострадавшим в Беслане. Фадеев якобы обвинил её в том, что она «похитила полчаса времени президента на какой-то там Беслан». Винокурова уточнила, что конфликт с Фадеевым произошёл 12 декабря после заседания СПЧ.
Винокурова считает, что Фадеев не подходит на роль главы СПЧ, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество». Винокурова назвала неэффективным совет в нынешнем виде. «Сейчас в СПЧ отсутствует коммуникация между членами совета и председателем», — пояснила она. Винокурова заявила, что хочет добиться отставки Фадеева и при этом не исключает, что ей самой придётся покинуть совет.
Фадеев стал главой СПЧ 21 октября. На следующий день он назвал «неуместными» несогласованные акции протеста. «Незаконные манифестации неуместны, тем более в Москве», — пояснил Фадеев.
Чукча приезжает из Москвы, его расспрашивают, что в Москве нового. Он говорит: «В Москве новый лозунг — Все во имя человека, все на благо человека». Потом, помолчав: «Я даже видел этого человека».
Винокурова считает, что Фадеев не подходит на роль главы СПЧ, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
Но он же глава СПЧ в России, где нет ни прав человека, ни гражданского общества. Не вижу проблемы, честно говоря.
Член Совета по правам человека Екатерина Винокурова
А также ярая защитниница провластных помоек и мисс "Все было так хорошо, пока не появился Навальный"
Если он не шарит в правах человека, то кто?
Кто это?
Фадеев
Не знаю такого, видимо репир очередной
Это же музыкальный продюсер
там же вроде ЕСПЧ совсем разъебали
убрали Шульман и тд, поствили clownов
так что че уж там
Смотрю в РФ всё заебись стало, что спустя 16 лет надо ещё попиздеть о террористической атаке.