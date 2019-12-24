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Артём Мазанов
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«Украла полчаса времени Путина»: Екатерина Винокурова рассказала о конфликте с главой СПЧ из-за её вопроса Путину Материал редакции

На заседании СПЧ она спросила президента о Беслане.

17 комментариев
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Член Совета по правам человека Екатерина Винокурова рассказала в интервью «Дождю» о конфликте с главой СПЧ Валерием Фадеевым из-за её вопроса Путину на заседании совета. Об этом пишет телеканал.

Винокурова рассказала, что Фадеев «наорал» на неё после заседания СПЧ. Ему не понравилось, что журналистка спросила Путина про помощь пострадавшим в Беслане. Фадеев якобы обвинил её в том, что она «похитила полчаса времени президента на какой-то там Беслан». Винокурова уточнила, что конфликт с Фадеевым произошёл 12 декабря после заседания СПЧ.

Винокурова считает, что Фадеев не подходит на роль главы СПЧ, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество». Винокурова назвала неэффективным совет в нынешнем виде. «Сейчас в СПЧ отсутствует коммуникация между членами совета и председателем», — пояснила она. Винокурова заявила, что хочет добиться отставки Фадеева и при этом не исключает, что ей самой придётся покинуть совет.

Фадеев стал главой СПЧ 21 октября. На следующий день он назвал «неуместными» несогласованные акции протеста. «Незаконные манифестации неуместны, тем более в Москве», — пояснил Фадеев.

Путин поговорил с новым Советом по правам…
Самое любопытное за два часа заседания.
tjournal.ru

#новости #путин #спч

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17 комментариев
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That cat

22

Его поэтому и поставили, потому что он не понимает

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Константин Дараган

10

Чукча приезжает из Москвы, его расспрашивают, что в Москве нового. Он говорит: «В Москве новый лозунг — Все во имя человека, все на благо человека». Потом, помолчав: «Я даже видел этого человека».

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Justified Stallion

7

 Винокурова считает, что Фадеев не подходит на роль главы СПЧ, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество». 

Но он же глава СПЧ в России, где нет ни прав человека, ни гражданского общества. Не вижу проблемы, честно говоря.

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rdkl

6

Член Совета по правам человека Екатерина Винокурова

А также ярая защитниница провластных помоек и мисс "Все было так хорошо, пока не появился Навальный"

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Игнат Синицын

1

Если он не шарит в правах человека, то кто? 

Ответить

Настя Иванова

Игнат
0

Кто это?

Ответить

Димно Сижо

Настя
5

Фадеев

Ответить

Настя Иванова

Димно
1

Не знаю такого, видимо репир очередной

Ответить

Виталий Лановой

Настя
0

Это же музыкальный продюсер

Ответить

Kyler

Виталий
0

Она троллит

Ответить

0 Yeblonski

Настя
0

Зато я знаю второго участника событий!

Ответить

Ruslan Sviridov

1
Ответить

Danil Shch

0

там же вроде ЕСПЧ совсем разъебали
убрали Шульман и тд, поствили clownов 
так что че уж там 

Ответить

Yaroslav Maltsev

0

Да с ним все понятно было сразу после назначения.

Ответить

Boy Next Door

0

Ути-пути, целых полчаса времени Лучезарного посмела занять

Ответить

Сергей Мерзликин (Раш)

0

выебать пидора!

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IO

–1

Смотрю в РФ всё заебись стало, что спустя 16 лет надо ещё попиздеть о террористической атаке.

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