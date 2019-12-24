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У Екатерины Пантелеевой спросили, откуда у неё этот ролик и кто «попросил его опубликовать».
К жительнице села Новотроицкое в Татарстане Екатерине Пантелеевой, опубликовавшей видео учений МВД с участием школьников, пришли домой полицейские. Об этом в Твиттере написал член «Альянса учителей» Раушан Валиуллин.
По словам Валиуллина, полицейские спросили, откуда у девушки видео и кто «попросил его опубликовать». В разговоре с «МБХ медиа» он уточнил, что Пантелеевой пришлось написать объяснительную.
22 декабря Пантелеева рассказала, что в Татарстане полицейские провели учения по разгону митингов. «Участниками акции» выступили девятиклассники.
Но она предпочла избавиться быстрее от этого ужаса — подписала объяснительную.
Сдаётся мне, что это только наоборот сработает.
Скажите спасибо, что без шампанского заявились, Татарстан же.
Не понимаю, почему она просто не послала их? Зачем так бояться, и, главное, чего?
Ещё один интернет герой.
ты бы сразу тоже все подписал, а начал бы выебываться как на тж, то уехал бы за хранение
И за тебя бы никто не собирал митингов, а оксюморон не записывал трек
Тут ситуация вообще ни о чем. Она даже и близко ничего противозаконного не сделала
У Екатерины Пантелеевой спросили, откуда у неё этот ролик и кто «попросил его опубликовать».
Тут и гадать не надо: ролик прислал Госдеп, а попросил Навальный.
"Пиши с моих слов сам, потом подпишем, что с них записано верно, если меня все устроит, собака сутулая" ответила Пантелеева
Раушан
Его действительно так зовут, или это сделано для акцента, типа "Раушан тъуох дгин"?
спросили, откуда у неё этот ролик и кто «попросил его опубликовать».
Ну конечно рептилоиды из госдепа попросили. Они и ролик подбросили, естественно.
По словам Валиуллина, полицейские спросили, откуда у девушки видео и кто «попросил его опубликовать».
Барак Обама и Хиллари Клинтон, разумеется.