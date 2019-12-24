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Артём Мазанов
2318

В Татарстане к девушке, опубликовавшей видео учений МВД с участием школьников, пришли полицейские Материал редакции

У Екатерины Пантелеевой спросили, откуда у неё этот ролик и кто «попросил его опубликовать».

15 комментариев
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К жительнице села Новотроицкое в Татарстане Екатерине Пантелеевой, опубликовавшей видео учений МВД с участием школьников, пришли домой полицейские. Об этом в Твиттере написал член «Альянса учителей» Раушан Валиуллин.

По словам Валиуллина, полицейские спросили, откуда у девушки видео и кто «попросил его опубликовать». В разговоре с «МБХ медиа» он уточнил, что Пантелеевой пришлось написать объяснительную.

Я рекомендовал ей воспользоваться 51 статьей Конституции и требовать вызова повесткой и с адвокатом. Но она предпочла избавиться быстрее от этого ужаса — подписала объяснительную. Сказала, что опубликовала, «чтобы узнать мнение общественности о деятельности школы».

Раушан Валиуллин
член «Альянса учителей»

22 декабря Пантелеева рассказала, что в Татарстане полицейские провели учения по разгону митингов. «Участниками акции» выступили девятиклассники.

#новости #образование #татарстан

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15 комментариев
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Gleb Eltsov

29

И вот эти люди должны внушать уважение и вызывать доверие? 

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Ruslan Sviridov

11

Но она предпочла избавиться быстрее от этого ужаса — подписала объяснительную.

Сдаётся мне, что это только наоборот сработает. 

Ответить

Gleb Eltsov

Ruslan
5

Скажите спасибо, что без шампанского заявились, Татарстан же.

Ответить

Паша Красников

Gleb
1

Это ей на Новый год подарок будет

Ответить

Роман Белоус

4

Не понимаю, почему она просто не послала их? Зачем так бояться, и, главное, чего?

Ответить

Артём Новиков

Роман
5

Ещё один интернет герой. 
ты бы сразу тоже все подписал, а начал бы выебываться как на тж, то уехал бы за хранение

И за тебя бы никто не собирал митингов, а оксюморон не записывал трек

Ответить

ATAMAH400h

Артём
4

Интернет-ссыкло выходит на связь.

Ответить

Роман Белоус

Артём
3

Тут ситуация вообще ни о чем. Она даже и близко ничего противозаконного не сделала

Ответить

Gennady Verzakov

Роман
2

Давно Татарстан из состава РФ вышел?

Ответить

Валерий Никнейм

5

 У Екатерины Пантелеевой спросили, откуда у неё этот ролик и кто «попросил его опубликовать».

Тут и гадать не надо: ролик прислал Госдеп, а попросил Навальный. 

Ответить

Игнат Синицын

2

"Пиши с моих слов сам, потом подпишем, что с них записано верно, если меня все устроит, собака сутулая" ответила Пантелеева 

Ответить

Мёртвый

0

Раушан

Его действительно так зовут, или это сделано для акцента, типа "Раушан тъуох дгин"?

Ответить

Ruslan Sviridov

Мёртвый
1
Раушан Валиуллин
Раушан Валиуллин есть на Facebook. Присоединяйтесь к Facebook, чтобы связаться с Раушаном…
www.facebook.com
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Danil Skachkov

0

спросили, откуда у неё этот ролик и кто «попросил его опубликовать».

Ну конечно рептилоиды из госдепа попросили. Они и ролик подбросили, естественно.

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Justified Stallion

0

 По словам Валиуллина, полицейские спросили, откуда у девушки видео и кто «попросил его опубликовать». 

Барак Обама и Хиллари Клинтон, разумеется.

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