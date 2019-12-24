У Екатерины Пантелеевой спросили, откуда у неё этот ролик и кто «попросил его опубликовать».

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К жительнице села Новотроицкое в Татарстане Екатерине Пантелеевой, опубликовавшей видео учений МВД с участием школьников, пришли домой полицейские. Об этом в Твиттере написал член «Альянса учителей» Раушан Валиуллин.

По словам Валиуллина, полицейские спросили, откуда у девушки видео и кто «попросил его опубликовать». В разговоре с «МБХ медиа» он уточнил, что Пантелеевой пришлось написать объяснительную.

Я рекомендовал ей воспользоваться 51 статьей Конституции и требовать вызова повесткой и с адвокатом. Но она предпочла избавиться быстрее от этого ужаса — подписала объяснительную. Сказала, что опубликовала, «чтобы узнать мнение общественности о деятельности школы». Раушан Валиуллин член «Альянса учителей»