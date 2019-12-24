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Артём Мазанов
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«Ъ»: Медведев изменил правила сдачи экзамена на водительские права — с октября «площадку» и «город» заменит новый тест Материал редакции

Ученики также смогут аннулировать результаты экзамена по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора.

17 комментариев
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Снимок Евгения Одинокова, РИА «Новости»​

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое меняет систему сдачи экзамена на водительские права. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Первые изменения вступят в силу в январе 2020 года, сразу после публикации постановления: снятие запрета на обучение на магистралях с разрешённой скоростью движения выше 60 км/ч и новый возрастной ценз для желающих получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая — 20 лет.

Ученику смогут запретить сдавать экзамен, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии. ГИБДД также сможет не возвращать водительское удостоверение после лишения тому, у кого имеется задолженность по штрафам.

С 1 октября 2020 вступит в силу вторая часть поправок, в их числе получасовой экзамен, который заменит нынешние «площадку» и «город»:

  • На новом экзамене ученик сначала покажет базовые навыки вождения, это можно будет сделать как на площадке автошколы, так и на улице за пределами жилой застройки;
  • После базовых навыков ученик должен будет сдать вождение на улицах. По новым правилам маршрут не будет известен заранее, как сейчас. С октября разрешат публиковать только список возможных улиц на экзамене;
  • Для тех, кто получает права на мотоциклы правила не меняются — им нужно будет сдать только практическую часть на площадке.

C 1 октября также вводится возможность аннулировать результаты экзамена по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора. Но ГИБДД сможет и отменять положительный итог экзамена, если предоставлены поддельные документы — например, медицинские справки.

Уточняются и сроки повторных экзаменов: проверка теоретических знаний будет назначаться не ранее чем через семь дней и не позже 30 дней, проверка навыков вождения — не ранее семи и не позже 60 дней. Если ученик не прошёл тест с третьей попытки, то нужно будет ждать не меньше месяца.

Постановление носит рамочный характер, подробности появятся в нескольких документах, подготовка который займёт десять месяцев, уточняют журналисты.

#новости #пдд

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17 комментариев
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Roman Golovin

6

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Роман Белоус

3

Что-то я вообще не понял, в чем отличия от того, что было у меня полтора года назад

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Vadim Nemnasev

Роман
0

хотя бы то, что курсантов не будут надрачивать на один маршрут, зная, по которому будут катать на экзамене, а будут ездить и учить водить в любой ситуации, а не на заученном маршруте

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Андрей Прохоров

Vadim
0

меня в 2013 на сдаче инспектор заставил ехать вообще в другую часть города, в которой никогда не был. 

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Vadim Nemnasev

Андрей
0

это уже инструктор тебя так учил, и правильно.
сейчас, насколько я слышал, у вас все маршруты инструкторам известны заранее

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Станислав Минаков

Vadim
0

Хороший инструктор никогда не натаскивает только на один маршрут. Когда я учился, меня по всему городу и даже за его пределами гоняли (нет, по делам инструктора не ездили). Наверное, за те три месяца я все улицы в городе узнал.

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Антон Тренихин

3

снятие запрета на обучение на магистралях с разрешённой скоростью движения выше 60 км/ч

Земля пухом

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Алексѣй Бобковъ

1

станет сложнее и будет больше бюрократии и стоимость взятки вырастет?
и че там про мед справки не понял

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Zzzzzzz

Алексѣй
0

Дак вместо двух экзаменов, стал один. Почему больше бюрократии?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Zzzzzzz
0

хз, зачем им упрощать, тогда придется штат сокращать?

Ответить

Zzzzzzz

Алексѣй
0

Может и придётся, минусов не вижу. Хотя площадку и город одни и те же гаишники могут принимать.

По мне стало проще, ибо раньше это 2 разные очереди было, площадка и город

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Roman Golovin

Zzzzzzz
0

Стал один из двух частей, вот это да

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Алексей Штейн

0

скорее всего не прокатят справки из левых медицинских, где платишь бабки и не проверяя тебя ставят штамп

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Jiminy Jillickers

0

• После базовых навыков ученик должен будет сдать вождение на улицах. По новым правилам маршрут не будет известен заранее, какон и сейчас неизвестен. Ни инспектор ГАИ, ни твой автоинструктор

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Александр Александров

0

А экзамен то какой? Изнасиловать медведя пьяным, при этом играя на балалайке калинку малинку?

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Jiminy Jillickers

0

• По новым правилам маршрут не будет известен заранее, как сейчас.

Тоже самое ведь? Ни инспектор ГАИ, ни твой автоинструктор ни слова тебе не говорят о маршруте который будет на экзамене по городу.

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FF

0

 «Ъ»: 

Блять как это произнести вообще.

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