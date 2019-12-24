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Ученики также смогут аннулировать результаты экзамена по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое меняет систему сдачи экзамена на водительские права. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Первые изменения вступят в силу в январе 2020 года, сразу после публикации постановления: снятие запрета на обучение на магистралях с разрешённой скоростью движения выше 60 км/ч и новый возрастной ценз для желающих получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая — 20 лет.
Ученику смогут запретить сдавать экзамен, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии. ГИБДД также сможет не возвращать водительское удостоверение после лишения тому, у кого имеется задолженность по штрафам.
С 1 октября 2020 вступит в силу вторая часть поправок, в их числе получасовой экзамен, который заменит нынешние «площадку» и «город»:
C 1 октября также вводится возможность аннулировать результаты экзамена по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора. Но ГИБДД сможет и отменять положительный итог экзамена, если предоставлены поддельные документы — например, медицинские справки.
Уточняются и сроки повторных экзаменов: проверка теоретических знаний будет назначаться не ранее чем через семь дней и не позже 30 дней, проверка навыков вождения — не ранее семи и не позже 60 дней. Если ученик не прошёл тест с третьей попытки, то нужно будет ждать не меньше месяца.
Постановление носит рамочный характер, подробности появятся в нескольких документах, подготовка который займёт десять месяцев, уточняют журналисты.
Что-то я вообще не понял, в чем отличия от того, что было у меня полтора года назад
хотя бы то, что курсантов не будут надрачивать на один маршрут, зная, по которому будут катать на экзамене, а будут ездить и учить водить в любой ситуации, а не на заученном маршруте
меня в 2013 на сдаче инспектор заставил ехать вообще в другую часть города, в которой никогда не был.
это уже инструктор тебя так учил, и правильно.
сейчас, насколько я слышал, у вас все маршруты инструкторам известны заранее
Хороший инструктор никогда не натаскивает только на один маршрут. Когда я учился, меня по всему городу и даже за его пределами гоняли (нет, по делам инструктора не ездили). Наверное, за те три месяца я все улицы в городе узнал.
снятие запрета на обучение на магистралях с разрешённой скоростью движения выше 60 км/ч
Земля пухом
станет сложнее и будет больше бюрократии и стоимость взятки вырастет?
и че там про мед справки не понял
хз, зачем им упрощать, тогда придется штат сокращать?
скорее всего не прокатят справки из левых медицинских, где платишь бабки и не проверяя тебя ставят штамп
• После базовых навыков ученик должен будет сдать вождение на улицах. По новым правилам маршрут не будет известен заранее, какон и сейчас неизвестен. Ни инспектор ГАИ, ни твой автоинструктор
А экзамен то какой? Изнасиловать медведя пьяным, при этом играя на балалайке калинку малинку?
• По новым правилам маршрут не будет известен заранее, как сейчас.
Тоже самое ведь? Ни инспектор ГАИ, ни твой автоинструктор ни слова тебе не говорят о маршруте который будет на экзамене по городу.