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Компания передаёт кредитным бюро «одно число», которое носит рекомендательный характер.
«Яндекс» вместе с «Объединённым кредитным бюро» (ОКБ) и Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» запустил проект по оценке платёжеспособности заёмщиков для банков. Об этом пишет РБК, которому «Яндекс» подтвердил факт сотрудничества.
Согласно презентации ОКБ, проект называется «Интернет-скоринг бюро». Для оценки платёжеспособности заёмщиков партнёры «смешивают» скоринг, но не имеют доступа к данным друг друга: «Яндекс» предоставляет «аналитические признаки», которые потом добавляются к оценке бюро, а общий бал передают в банк. ОКБ рассказало, что эта модель может оценить более чем 95% заёмщиков.
Точно неизвестно, какие данные «Яндекс» использует для построения оценки. В компании уточнили, что их балл носит только рекомендательный характер и не влияет на скоринговый балл, присвоенный БКИ. «В аналитических моделях используется более тысячи разноплановых факторов. По итогам анализа партнёр получает только одно число — результат оценки», — сообщили в «Яндексе».
Источник РБК рассказал, что кредитное бюро передаёт «Яндексу» в зашифрованном виде адрес электронной почты и мобильный телефон клиента. Собеседник журналистов уточнил, что «Яндекс» не может понять, по какому именно человеку получил запрос.
По данным журналистов, сервис в тестовом режиме используют минимум пять банков, среди которых нет Сбербанка. ВТБ «знает о данной инициативе и поддерживает создание нового сервиса», а «Альфа-банк» считает проект перспективным.