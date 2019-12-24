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Артём Мазанов
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Главу МВД Татарстана предупредили о неполном служебном соответствии за учения с детьми, а их организаторов — уволили Материал редакции

До этого свой пост из-за этих учений покинула начальник районного отдела образования.

39 комментариев
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Глава МВД Владимир Колокольцев вынес неполное служебное соответствие главе МВД Татарстана Артёму Хохорину за учения с детьми. Об этом пишет ТАСС.

Колокольцев также принял решение уволить непосредственных организаторов этого мероприятия. Кого именно, не уточняется.

Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии, непосредственных организаторов этой акции уволить.

Владимир Колокольцев
глава МВД

22 декабря в соцсетях рассказали, что в Татарстане полицейские прошли учения по разгону митингов. «Участниками акции» выступили девятиклассники. На следующий день к девушке, опубликовавшей видео с этого мероприятия, пришли полицейские.

#новости #татарстан #образование

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39 комментариев
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Тимур Петров

4

В целом адекватное решение.

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Алексей Логачев

Тимур
10

Единственное адекватное решение: это созвать пресс-конференцию и журналистов всех изданий, сделать заявление, что МВД из органа профилактики правонарушений и защиты граждан стал органом репрессий, что это его личная вина, он снимает с себя полномочия. 
Всё остальное показуха

Ответить

Тимур Петров

Алексей
30

Я обожаю фантастику, пиши исчо.

Ответить

Алексей Логачев

Тимур
2

Ну это оценка страны, в которой нормальное человеческое поведение министра - фантастика ) 

Ответить

Gleb Eltsov

Алексей
1

Можно конкретный пример какой-либо страны, где было такое сделано?

заявление, что МВД из органа профилактики правонарушений и защиты граждан стал органом репрессий, что это его личная вина, он снимает с себя полномочия

Ответить

Алексей Логачев

Gleb
–1

Из развитых стран мне сложно сказать, где органы, выполняющие функции МВД в нашей стране, являются карательными, но пример ухода в отставку без Гуггла быстро на ум приходит пример премьер-министра Исландии, у которого нашли около 3-4к евро на оффшоре в результате слива Моссак-Фонсека
Или уход с поста Терезы Мей, которая провалила переговоры с ЕС по Брекзиту

Ответить

Gleb Eltsov

Алексей
1

Не-не, именно с формулировкой а-ля "Сорян, мы стали людоедами". Очень удивлюсь, если такой прецедент в природе существовал.

Ответить

Алексей Логачев

Gleb
0

К чему тогда вопрос? К тому, что людоеды никогда не признают себя людоедами? Так я это понимаю и с этим согласен, но тогда не надо театральные пьесы называть адекватными решениями ) 

Ответить

Gleb Eltsov

Алексей
1

Этот вопрос к тому, что ты чуть раньше называл это единственно адекватным решением. Выходит, примеров такого поведения вне сферического вакуума и нет.

Ответить

Алексей Логачев

Gleb
1

Ну и что? Это говорит о неадекватности такого поведения или что? Примеров нет, когда сына условного мэра за ДТП не пытались отмазать и сажали, но никто же спорить не будет, что единственным адекватным поступком будет виновного судить честно по законам и если полагается посадить - то посадить? Но кейсов никто не приведет, да

Ответить

Gleb Eltsov

Алексей
0

Это говорит об оторванности твоих ожиданий от объективной реальности, вот и всё.

Реакция, которую мы имеем - это объективный максимум, на что можно рассчитывать.

Ответить

Алексей Логачев

Gleb
0

Реакция, которую мы имеем - это объективный максимум, на что можно рассчитывать.

Так я это понимаю и с этим согласен, но тогда не надо театральные пьесы называть адекватными решениями )

Ответить

Gleb Eltsov

Алексей
0

Ну я считаю, не стоит жить абстракциями, но это дело индивидуальное.

Ответить

Sergey Pal

0

А нафига тогда кошмарили тётку, которая сняла видос, раз решили сливать своих?

Ответить

Андрей Каскадов

Sergey
9

Перегибы на местах )))

Ответить

Sergey Pal

Sergey
4

По привычке, видимо.

Ответить

Weall FAlldown

Sergey
1

Не всем все понятно по комментам и новостям на ТЖ, приходится разбираться

Ответить

Настя Иванова

Sergey
0

Думали, что могут заставить удались, боялись увольнения

Ответить

Roma Dmitriev

Sergey
0

одолжить детей не Колокольцев лично просил, потому что
небось искренне думает "а чо такого?"

Ответить

Антон Пострунин

Sergey
0

А почему нельзя делать и то, и другое? В два раза эффективнее, народ и запуган наказанием, и доволен справедливостью.

Ответить

Православие. Патриотизм.

–1

Сам приказал, подчиненные исполнили, в сеть утекло, произошел резонан, сам их и уволил.

Мусорская иерархия.

Ответить

Gleb Eltsov

Православие.
6

Так всё и было

Ответить

Litnikov Danil

Gleb
1

Дату забыл. Там должно быть "быстраблять" рядом с подписью

Ответить

Gleb Eltsov

Litnikov
2

С открытой датой приказ можно исполнять до момента палева. Смекалочку прояви!

Ответить

Православие. Патриотизм.

Gleb
1

Ловите товарища майора в треде

Ответить

Litnikov Danil

Gleb
0

С открытой можно и не выполнять, а с быстраблять перманентно

Ответить

Semen Semenov

2

Как их увольняют? Всплывут на другой должности

Ответить

theLastLetters

Semen
0

Более высокой к тому же.

Ответить

Настя Иванова

1

Что такое "Неполное служебное соответствие"?

Ответить

Yakovlev

Настя
2

два неполных это одно полное = увольнение. в общем серьезный про@б

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Yakovlev
0

а срок давности какой? и снимается ли при повышении?

Ответить

Sergey Pal

Настя
1

Ну типа ты не совсем соответствуешь, но недостаточно для того, чтобы прямо сейчас тебя погнать с должности.

Ответить

Игнат Синицын

Настя
–1

Это когда не полностью соответствуешь занимаемому служебному месту

Ответить

Виталий Ситников

0

[здесь должна быть шутка про бутылку шампанского]

Ответить

govna kousoque

Виталий
4

Детского?

Ответить

Ilya Korotkov

govna
0
Ответить

Паша Красников

0

А вот в США их бы сразу без разговоров на месте расстреляли

Ответить

Максим Ростокин

0

Учения по разгону полицаев удались!

Ответить

Илья Кукушкин

–11

Мне кажется слишком раздули проблему. Увольнять людей и неполное выносить- это перегиб. Вынесли бы письмо по мвд, чтобы не повторялось и достаточно. А то пиарятся все: и ходор, и мвд

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