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До этого свой пост из-за этих учений покинула начальник районного отдела образования.
Глава МВД Владимир Колокольцев вынес неполное служебное соответствие главе МВД Татарстана Артёму Хохорину за учения с детьми. Об этом пишет ТАСС.
Колокольцев также принял решение уволить непосредственных организаторов этого мероприятия. Кого именно, не уточняется.
22 декабря в соцсетях рассказали, что в Татарстане полицейские прошли учения по разгону митингов. «Участниками акции» выступили девятиклассники. На следующий день к девушке, опубликовавшей видео с этого мероприятия, пришли полицейские.
В целом адекватное решение.
Единственное адекватное решение: это созвать пресс-конференцию и журналистов всех изданий, сделать заявление, что МВД из органа профилактики правонарушений и защиты граждан стал органом репрессий, что это его личная вина, он снимает с себя полномочия.
Всё остальное показуха
Я обожаю фантастику, пиши исчо.
Ну это оценка страны, в которой нормальное человеческое поведение министра - фантастика )
Можно конкретный пример какой-либо страны, где было такое сделано?
заявление, что МВД из органа профилактики правонарушений и защиты граждан стал органом репрессий, что это его личная вина, он снимает с себя полномочия
Из развитых стран мне сложно сказать, где органы, выполняющие функции МВД в нашей стране, являются карательными, но пример ухода в отставку без Гуггла быстро на ум приходит пример премьер-министра Исландии, у которого нашли около 3-4к евро на оффшоре в результате слива Моссак-Фонсека
Или уход с поста Терезы Мей, которая провалила переговоры с ЕС по Брекзиту
Не-не, именно с формулировкой а-ля "Сорян, мы стали людоедами". Очень удивлюсь, если такой прецедент в природе существовал.
К чему тогда вопрос? К тому, что людоеды никогда не признают себя людоедами? Так я это понимаю и с этим согласен, но тогда не надо театральные пьесы называть адекватными решениями )
Этот вопрос к тому, что ты чуть раньше называл это единственно адекватным решением. Выходит, примеров такого поведения вне сферического вакуума и нет.
Ну и что? Это говорит о неадекватности такого поведения или что? Примеров нет, когда сына условного мэра за ДТП не пытались отмазать и сажали, но никто же спорить не будет, что единственным адекватным поступком будет виновного судить честно по законам и если полагается посадить - то посадить? Но кейсов никто не приведет, да
Это говорит об оторванности твоих ожиданий от объективной реальности, вот и всё.
Реакция, которую мы имеем - это объективный максимум, на что можно рассчитывать.
Реакция, которую мы имеем - это объективный максимум, на что можно рассчитывать.
Так я это понимаю и с этим согласен, но тогда не надо театральные пьесы называть адекватными решениями )
А нафига тогда кошмарили тётку, которая сняла видос, раз решили сливать своих?
Не всем все понятно по комментам и новостям на ТЖ, приходится разбираться
одолжить детей не Колокольцев лично просил, потому что
небось искренне думает "а чо такого?"
А почему нельзя делать и то, и другое? В два раза эффективнее, народ и запуган наказанием, и доволен справедливостью.
Сам приказал, подчиненные исполнили, в сеть утекло, произошел резонан, сам их и уволил.
Мусорская иерархия.
Так всё и было
Дату забыл. Там должно быть "быстраблять" рядом с подписью
С открытой датой приказ можно исполнять до момента палева. Смекалочку прояви!
Как их увольняют? Всплывут на другой должности
Что такое "Неполное служебное соответствие"?
Ну типа ты не совсем соответствуешь, но недостаточно для того, чтобы прямо сейчас тебя погнать с должности.
[здесь должна быть шутка про бутылку шампанского]
Мне кажется слишком раздули проблему. Увольнять людей и неполное выносить- это перегиб. Вынесли бы письмо по мвд, чтобы не повторялось и достаточно. А то пиарятся все: и ходор, и мвд