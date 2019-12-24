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Самая грустная предновогодняя вечеринка в мире проходит в Красноярске.
В Красноярске по вечерам аниматоры в костюмах ростовых кукол слона, свиньи и собаки танцуют на сцене под грустную музыку. Но на эту вечеринку никто не приходит. Об этом местные жители рассказали в сообществе «Я живу в Красноярске» во «ВКонтакте».
В комментариях очевидцы подтвердили, что аниматоры танцуют «там в полном одиночестве». Местные жители также пообещали прийти на ближайшую такую вечеринку, чтобы поддержать выступающих.
Аниматоры танцуют под разную музыку, но не всегда вместе.
В разговоре с «Говорит Москва» местный житель Андрей рассказал, что эта вечеринка проходит по выходным. Он пояснил, что площадку фан-зоны чемпионата России по фигурному катанию установили в парке, который после Универсиады превратился «большую заброшку».
Бинго-Бонго из головоломки и так довольно грустный персонаж, там он символизирует утраченные детские впечатления и эмоции, яркое детское воображение, которое со временем забывается и уходит. Заставлять его танцевать в мороз перед пустой площадкой в полузаброшенном парке Красноярска это, по-моему, вообще за гранью добра и зла.
А киркоров когда-то сказал что будет выступать даже если в зале будет всего один зритель. Так вот эти аниматоры круче киркорова
Когда твоя жизнь - красноярская фанзона, а ты на сцене дэнсишь в костюме слона...