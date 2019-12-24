Самая грустная предновогодняя вечеринка в мире проходит в Красноярске.

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В Красноярске по вечерам аниматоры в костюмах ростовых кукол слона, свиньи и собаки танцуют на сцене под грустную музыку. Но на эту вечеринку никто не приходит. Об этом местные жители рассказали в сообществе «Я живу в Красноярске» во «ВКонтакте».

В комментариях очевидцы подтвердили, что аниматоры танцуют «там в полном одиночестве». Местные жители также пообещали прийти на ближайшую такую вечеринку, чтобы поддержать выступающих.

Самые грустные вечеринки в городе проходят в Парке Универсиады. Там каждый вечер с 18:00 до 22:00 аниматоры танцуют в полном одиночестве. публикация в сообществе «Я живу в Красноярске»

Аниматоры танцуют под разную музыку, но не всегда вместе.

В разговоре с «Говорит Москва» местный житель Андрей рассказал, что эта вечеринка проходит по выходным. Он пояснил, что площадку фан-зоны чемпионата России по фигурному катанию установили в парке, который после Универсиады превратился «большую заброшку».