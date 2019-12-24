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Артём Мазанов
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В Красноярске аниматоры в костюмах слона, свиньи и собаки по вечерам танцуют в парке. Но на вечеринку никто не приходит Материал редакции

Самая грустная предновогодняя вечеринка в мире проходит в Красноярске.

7 комментариев
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В Красноярске по вечерам аниматоры в костюмах ростовых кукол слона, свиньи и собаки танцуют на сцене под грустную музыку. Но на эту вечеринку никто не приходит. Об этом местные жители рассказали в сообществе «Я живу в Красноярске» во «ВКонтакте».

В комментариях очевидцы подтвердили, что аниматоры танцуют «там в полном одиночестве». Местные жители также пообещали прийти на ближайшую такую вечеринку, чтобы поддержать выступающих.

Самые грустные вечеринки в городе проходят в Парке Универсиады. Там каждый вечер с 18:00 до 22:00 аниматоры танцуют в полном одиночестве.

публикация в сообществе «Я живу в Красноярске»

Аниматоры танцуют под разную музыку, но не всегда вместе.

В разговоре с «Говорит Москва» местный житель Андрей рассказал, что эта вечеринка проходит по выходным. Он пояснил, что площадку фан-зоны чемпионата России по фигурному катанию установили в парке, который после Универсиады превратился «большую заброшку».

Установили там сцену с экраном для показов трансляций с чемпионата, пригласили аниматоров для развлечения публики. Вот только публика туда не пришла. Тем не менее, аниматоры в субботу и воскресение старательно отрабатывали свою программу перед пустой площадкой и редкими случайно проходящим мимо прохожими.

#красноярск #новости

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7 комментариев
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Ruslan Sviridov

9

Бинго-Бонго из головоломки и так довольно грустный персонаж, там он символизирует утраченные детские впечатления и эмоции, яркое детское воображение, которое со временем забывается и уходит. Заставлять его танцевать в мороз перед пустой площадкой в полузаброшенном парке Красноярска это, по-моему, вообще за гранью добра и зла. 

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dmzkrsk

Ruslan
0

Добро пожаловать в постмодернизм

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Stas Kartuzov

6
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Asuka Langley

5

А киркоров когда-то сказал что будет выступать даже если в зале будет всего один зритель. Так вот эти аниматоры круче киркорова

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Igor Kmn

Asuka
2

Математически это можно выразить как  0 > 1. Если больше - это круче, разумеется. Впрочем, в России все немного странно. Где самые суровые соперники это девятиклассники, например. 

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Дарья Сазанова

2

Когда твоя жизнь - красноярская фанзона, а ты на сцене дэнсишь в костюме слона...

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Stas Kartuzov

Дарья
0

Это вообще законно - быть грустнее, чем страна?

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