Накануне в квартире Шаведдинова провели обыск, а связи с ним нет уже 16 часов. По данным ФБК, Yota заблокировал номер Шаведдинова при задержании.

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Алексей Навальный заявил, что сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова «похитили» и «под конвоем» отправили в армию. Об этом политик рассказал в Твиттере, прикрепив видео, на котором люди в военной форме садятся в автомобиль.

Alexey Navalny @navalny Служба в армии превратилась просто в тюремный механизм. Разновидность лишения свободы. В квартире Руслана @shaveddinov сломали дверь, похитили его, моментально посадили на самолёт (!!), увезли куда-то в Архангельск и там возят под конвоем с огромным количеством полиции https://t.co/w2K9GZOjD6

По данным Навального, призыв Шаведдинова на службу незаконен. «Он сейчас в судебном процессе, оспаривает действия военкомата и до решения его призывать нельзя», — пояснил политик.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что Шаведдинова увезли в 20:00 по московскому времени со столичного сборного пункта для призывников.

Кира Ярмыш @Kira_Yarmysh Юристы ФБК в поисках Руслана выяснили, что он был на городском сборном пункте Москвы, откуда его увезли в 20:00. Куда, мы по-прежнему не знаем. Связи с ним все еще нет

Накануне у Шаведдинова прошёл обыск, после которого сотрудника ФБК отвезли на допрос в Следственный комитет. В фонде также сообщили, что оператор Yota заблокировал мобильный номер Шаведдинова прямо во время задержания. Оператор заявил The Insider, что разбирается в вопросе.

Vyacheslav Gimadi @vigimadi

Беспрецедентная и незаконная операция силовиков против сотрудника ФБК. !!! Руслану отключили мобильную связь. При звонке на сотовый «обслуживание абонента временно приостановлено». Это абсолютно незаконно и невозможно без участия оператора связи @Yota_Russia Беспрецедентная и незаконная операция силовиков против сотрудника ФБК.

Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Андрей Чаплыгин рассказал журналистам, что Шаведдинова призвали на военную службу, но он «приостановил выполнение решения о призыве подачей иска в суд». «Если его попытаются отправить в войска, в отношении военкома можно возбуждать уголовное дело», — пояснил адвокат.

Основное нарушение в том, что военкомат до начала призыва должен был истребовать из поликлиники амбулаторную карту Руслана. Этого сделано не было. Поэтому Руслан обратился в суд с иском об оспаривании решения о призыве, тем самым приостановив выполнение решения Андрей Чаплыгин председатель коллегии адвокатов

Vyacheslav Gimadi @vigimadi Это не призыв, а превышение полномочий. В армию под конвоем не идут. Стрелять и ходить в караул он в наручниках в присутствии оперативников будет? Верховный главнокомандующий Путин решил перепрофилировать армию в место незаконного лишения свободы. Подаём соответствующие заявления

Vyacheslav Gimadi @vigimadi https://t.co/kC5EFCttlW Руслан Шаведдинов по-прежнему не найден. Подаём заявления о пропаже человека. Ищем, в том числе в рамках специфических версий и мест – нигде нет. СК и МВД получается похитили человека, объективных сведений и документов об обратном нет. При соучастии «оператора связи» @Yota_Russia

шило в стенку @michaelnacke Силовики в 2019 могут:

— похищать политических активистов

— бить и материть журналистов

— пытать собирающихся в макдаке подростков

— скручивать 9классников (не всегда)



Не могут:

— оперативно провести операцию в центре Москвы

— сдерживать страх при падении пластиковой бутылки