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Накануне в квартире Шаведдинова провели обыск, а связи с ним нет уже 16 часов. По данным ФБК, Yota заблокировал номер Шаведдинова при задержании.
Алексей Навальный заявил, что сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова «похитили» и «под конвоем» отправили в армию. Об этом политик рассказал в Твиттере, прикрепив видео, на котором люди в военной форме садятся в автомобиль.
По данным Навального, призыв Шаведдинова на службу незаконен. «Он сейчас в судебном процессе, оспаривает действия военкомата и до решения его призывать нельзя», — пояснил политик.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что Шаведдинова увезли в 20:00 по московскому времени со столичного сборного пункта для призывников.
Накануне у Шаведдинова прошёл обыск, после которого сотрудника ФБК отвезли на допрос в Следственный комитет. В фонде также сообщили, что оператор Yota заблокировал мобильный номер Шаведдинова прямо во время задержания. Оператор заявил The Insider, что разбирается в вопросе.
Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Андрей Чаплыгин рассказал журналистам, что Шаведдинова призвали на военную службу, но он «приостановил выполнение решения о призыве подачей иска в суд». «Если его попытаются отправить в войска, в отношении военкома можно возбуждать уголовное дело», — пояснил адвокат.
Омерзительное скотство.
Они даже сами не стесняются того факта, что российская призывная армия - место лишения свободы.
@YotaRussia чего в твиттере молчим
Мне просто интересно, что вы хотите от них услышать?) Что соединение может быть нестабильным ввиду многих причин, что они обязательно зафиксируют заявочку и проверят нет ли ремонта на станции или бутылки правительственной в жопе?) Ну камон! Писать всем этим блядям и рассчитывать, что они дадут честный ответ – это прям верх инфантильности
у нас пол-страны живут в самообмане. У них обама с трампом по подъездам ссут. В таких условиях полезно проговаривать в слух даже самые банальные вещи.
рассчитывать, что они дадут честный ответ
Вот это ты уже сам придумал
мне кажется, верх инфантильности - это замалчивать такие истории. такими темпами и митинги против коррупции станут инфантилизмом, и призывы сменить власть, и много чего еще, - а что вы хотите от них услышать?
то, что оператор во внесудебном порядке без уведомления прекращает обслуживание симкарты, чтобы менты могли беспрепятственно похитить человека, - гнилое и недопустимое говно. и писать, и спрашивать об этом у компании нужно как можно больше, чтобы и люди, и сотрудники знали, что Йота - опущенная контора
Обыск и свидание. Российская версия.
Ебанутая власть. Поскорее бы рыба сдохла.
Вова, такую прямолинейность от тебя вижу первый раз. Молодец.
Жду, когда этому вору, бандиту и убийце бумеранг вернётся.
сотрудник ФБК
Поменяйте на
призывник
в судебном процессе, оспаривает действия военкомата и до решения его призывать нельзя
Ну че ты начинаешь( вчера обещали, что наркоту ему подбросят и закатают. А тут всего-то призыв, даже уголовки нет пока за уклонение
незаконный призыв
так что сути не меняет
"Низаконный призыв ко ко ко" приди в себя, если для каждого рузкого терпилы нужно будет решение суда для призыва, то кто будет служить вообще, манька-фантазёрка)
судебном процессе, оспаривает действия военкомата и до решения его призывать нельзя
Это точно?
Например, если налоговая начисляет не правильный налог, то подаешь в суд на это, но до решения суда заплатить налог придется.
Если бы это работало по-другому, то все бы подавали в суд на время призыва. Назначение даты суда, переносы заседений, апелляции, итд – это на пол года растянуть вообще не проблема. Призыв уже пройдет и так до следующего.
Мобильный оператор Yota заблокировал номер Руслана ещё до обыска
Это вообще нормальная практика?
Это типичная практика холуев, боящихся вытащить правоохранительный орган из своего афедрона
Просто, такой наглый ход я встречаю впервые, на моей памяти. Хотелось бы понять, как они это объяснят.
@Yota — официально
Такое вообще часто практикуется. Просто, когда всем сразу отключают, можно отмазаться большой нагрузкой. Тут мусорам очень припёрло и у Йоты теперь отмазок нет.
А объяснять они никому ничего не будут, потому что в принципе это не имеет значения. Любой другой опсос то же самое делает.
Как объяснят?
"Мы белые и пушистые, мы ничего не знаем, была неполадка со связью, наши специалисты разбираются, до свидания".
У отдела по связям с общественностью всегда язык без костей.
читаю и удивляюсь сколько же либерастов, толерастов и прочих -растов оказывается в России. бегунка забрали в армию... ЭТО НОРМАЛЬНО!
Вы тоже из этих "...растов" раз его записали в "бегунки" не зная фактов.