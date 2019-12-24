Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
1002

Навальный заявил о «похищении» сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, которого «под конвоем» отправили в армию Материал редакции

Накануне в квартире Шаведдинова провели обыск, а связи с ним нет уже 16 часов. По данным ФБК, Yota заблокировал номер Шаведдинова при задержании.

35 комментариев
В закладки

Алексей Навальный заявил, что сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова «похитили» и «под конвоем» отправили в армию. Об этом политик рассказал в Твиттере, прикрепив видео, на котором люди в военной форме садятся в автомобиль.

Alexey Navalny @navalny
Служба в армии превратилась просто в тюремный механизм. Разновидность лишения свободы. В квартире Руслана @shaveddinov сломали дверь, похитили его, моментально посадили на самолёт (!!), увезли куда-то в Архангельск и там возят под конвоем с огромным количеством полиции https://t.co/w2K9GZOjD6

По данным Навального, призыв Шаведдинова на службу незаконен. «Он сейчас в судебном процессе, оспаривает действия военкомата и до решения его призывать нельзя», — пояснил политик.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что Шаведдинова увезли в 20:00 по московскому времени со столичного сборного пункта для призывников.

Кира Ярмыш @Kira_Yarmysh
Юристы ФБК в поисках Руслана выяснили, что он был на городском сборном пункте Москвы, откуда его увезли в 20:00. Куда, мы по-прежнему не знаем. Связи с ним все еще нет

Накануне у Шаведдинова прошёл обыск, после которого сотрудника ФБК отвезли на допрос в Следственный комитет. В фонде также сообщили, что оператор Yota заблокировал мобильный номер Шаведдинова прямо во время задержания. Оператор заявил The Insider, что разбирается в вопросе.

Vyacheslav Gimadi @vigimadi
!!! Руслану отключили мобильную связь. При звонке на сотовый «обслуживание абонента временно приостановлено». Это абсолютно незаконно и невозможно без участия оператора связи @Yota_Russia.
Беспрецедентная и незаконная операция силовиков против сотрудника ФБК.

Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Андрей Чаплыгин рассказал журналистам, что Шаведдинова призвали на военную службу, но он «приостановил выполнение решения о призыве подачей иска в суд». «Если его попытаются отправить в войска, в отношении военкома можно возбуждать уголовное дело», — пояснил адвокат.

Основное нарушение в том, что военкомат до начала призыва должен был истребовать из поликлиники амбулаторную карту Руслана. Этого сделано не было. Поэтому Руслан обратился в суд с иском об оспаривании решения о призыве, тем самым приостановив выполнение решения

Андрей Чаплыгин
председатель коллегии адвокатов
Vyacheslav Gimadi @vigimadi
Это не призыв, а превышение полномочий. В армию под конвоем не идут. Стрелять и ходить в караул он в наручниках в присутствии оперативников будет? Верховный главнокомандующий Путин решил перепрофилировать армию в место незаконного лишения свободы. Подаём соответствующие заявления
Vyacheslav Gimadi @vigimadi
Руслан Шаведдинов по-прежнему не найден. Подаём заявления о пропаже человека. Ищем, в том числе в рамках специфических версий и мест – нигде нет. СК и МВД получается похитили человека, объективных сведений и документов об обратном нет. При соучастии «оператора связи» @Yota_Russia https://t.co/kC5EFCttlW
шило в стенку @michaelnacke
Силовики в 2019 могут:
— похищать политических активистов
— бить и материть журналистов
— пытать собирающихся в макдаке подростков
— скручивать 9классников (не всегда)

Не могут:
— оперативно провести операцию в центре Москвы
— сдерживать страх при падении пластиковой бутылки

#новости #фбк #армия

Статья дополняется
Спасибо за наводку hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Новости
Подписаться
Подписан
Отписаться
Главу МВД Татарстана предупредили о неполном служебном соответствии за учения с детьми, а их организаторов — уволили
До этого свой пост из-за этих учений покинула начальник районного отдела образования.
2
32
Реклама на TJ
{ "author_name": "hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh", "author_type": "self", "tags": ["\u0444\u0431\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0440\u043c\u0438\u044f"], "comments": 35, "likes": 32, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 132679, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 24 Dec 2019 12:09:46 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/BankOpenQuiz/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('open-bank-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new BankOpenQuiz.Special({ container: container, isFeed: document.querySelector('[air-module="module.feed"], [air-module="module.page_search"]') ? true : false, share: { url: '', title: 'Проверяем финансовую грамотность пользователей TJ', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 18);
0
{ "id": 132679, "author_id": 281974, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/132679\/get","add":"\/comments\/132679\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/132679"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
35 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Dragan Velimirovic

23

Омерзительное скотство.
Они даже сами не стесняются того факта, что российская призывная армия - место лишения свободы.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Dragan
1

не надо стесняться

Ответить

That cat

7

@YotaRussia чего в твиттере молчим

Ответить

badkid

That
5

Мне просто интересно, что вы хотите от них услышать?) Что соединение может быть нестабильным ввиду многих причин, что они обязательно зафиксируют заявочку и проверят нет ли ремонта на станции или бутылки правительственной в жопе?) Ну камон! Писать всем этим блядям и рассчитывать, что они дадут честный ответ – это прям верх инфантильности 

Ответить

Serega Khobta

badkid
2

у нас пол-страны живут в самообмане. У них обама с трампом по подъездам ссут. В таких условиях полезно проговаривать в слух даже самые банальные вещи.

Ответить

Roman Golovin

badkid
0

рассчитывать, что они дадут честный ответ

Вот это ты уже сам придумал

Ответить

Ulanovskiy Philipp

badkid
0

мне кажется, верх инфантильности - это замалчивать такие истории. такими темпами и митинги против коррупции станут инфантилизмом, и призывы сменить власть, и много чего еще, - а что вы хотите от них услышать?

 то, что оператор во внесудебном порядке без уведомления прекращает обслуживание симкарты, чтобы менты могли беспрепятственно похитить человека, - гнилое и недопустимое говно. и писать, и спрашивать об этом у компании нужно как можно больше, чтобы и люди, и сотрудники знали, что Йота - опущенная контора

Ответить

badkid

8

Обыск и свидание. Российская версия. 

Ответить

Алексѣй Бобковъ

badkid
1

не все поймут, не многие вспомнят

Ответить

Владимир Дыркин

5

Ебанутая власть. Поскорее бы рыба сдохла.

Ответить

Argumenta Ambigua

Владимир
1

Вова, такую прямолинейность от тебя вижу первый раз. Молодец.

Ответить

Владимир Дыркин

Argumenta
1

Жду, когда этому вору, бандиту и убийце бумеранг вернётся.

Ответить

Weall FAlldown

Владимир
0

Список убитых есть ?

Ответить

theLastLetters

Владимир
0

Ну, сдохнет. Такую же "выберем".

Ответить

Weall FAlldown

–8

сотрудник ФБК

Поменяйте на
призывник

Ответить

Иван Гессе

Weall
4

в судебном процессе, оспаривает действия военкомата и до решения его призывать нельзя

Ответить

Weall FAlldown

Иван
–3

Ну че ты начинаешь( вчера обещали, что наркоту ему подбросят и закатают. А тут всего-то призыв, даже уголовки нет пока за уклонение

Ответить

Иван Гессе

Weall
1

незаконный призыв
так что сути не меняет

Ответить

Weall FAlldown

Иван
0

Ну разберутся, если что отслужит. Коррупция не телка, дождётся.

Ответить

Александр Александров

Иван
0

"Низаконный призыв ко ко ко" приди в себя, если для каждого рузкого терпилы нужно будет решение суда для призыва, то кто будет служить вообще, манька-фантазёрка) 

Ответить

Michael Smith

Иван
0

судебном процессе, оспаривает действия военкомата и до решения его призывать нельзя

Это точно?
Например, если налоговая начисляет не правильный налог, то подаешь в суд на это, но до решения суда заплатить налог придется.

Если бы это работало по-другому, то все бы подавали в суд на время призыва. Назначение даты суда, переносы заседений, апелляции, итд – это на пол года растянуть вообще не проблема. Призыв уже пройдет и так до следующего.

Ответить

Илья Барышников

2

 Мобильный оператор Yota заблокировал номер Руслана ещё до обыска

Это вообще нормальная практика?

Ответить

Dragan Velimirovic

Илья
0

Это типичная практика холуев, боящихся вытащить правоохранительный орган из своего афедрона

Ответить

Илья Барышников

Dragan
1

Просто, такой наглый ход я встречаю впервые, на моей памяти. Хотелось бы понять, как они это объяснят.
@Yota — официально 

Ответить

Тони Хопкинс

Илья
0

На митингах блокировали интернет.

Ответить

badkid

Илья
0

Никак они это объяснять не будут. 

Ответить

Alexander Petcoglo

Илья
0

Такое вообще часто практикуется. Просто, когда всем сразу отключают, можно отмазаться большой нагрузкой. Тут мусорам очень припёрло и у Йоты теперь отмазок нет.

А объяснять они никому ничего не будут, потому что в принципе это не имеет значения. Любой другой опсос то же самое делает.

Ответить

Dragan Velimirovic

Илья
0

Как объяснят?
"Мы белые и пушистые, мы ничего не знаем, была неполадка со связью, наши специалисты разбираются, до свидания".
У отдела по связям с общественностью всегда язык без костей.

Ответить

Озорной Лис

1

Это ебанутство какое-то. Извините.
Других слов не могу подобрать

Ответить

ɥh

1

еще одну статью щас спиздите? https://tjournal.ru/alaska/132042

Ответить

Вадим Тимошенков

–8

читаю и удивляюсь сколько же либерастов, толерастов и прочих -растов оказывается в России. бегунка забрали в армию... ЭТО НОРМАЛЬНО!

Ответить

ɥh

Вадим
1

редакторы убрали из статьи главное - пост про то что
Шаведдинов сейчас в судебном процессе, оспаривает действия военкомата и до решения его призывать нельзя

Ответить

Dragan Velimirovic

Вадим
0

@Вахтёр TJ новорег гадит

Ответить

Тони Хопкинс

Вадим
0

Вы тоже из этих "...растов" раз его записали в "бегунки" не зная фактов.

Ответить

55Leon77

0

это рашка

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
6-летняя девочка нашла на рождественской открытке просьбу о помощи от иностранных заключённых, работающих в Китае
Торговая сеть уже приостановила сотрудничество с китайской фабрикой, которая производит эти открытки.
77
TJ
«Материал не читай, комментарий пиши»: лучшие комментарии пользователей TJ за 2019 год
Про видеоигры, цирк, курс рубля и сразу два комментария про Никиту Лихачёва.
71
Интернет и мемы
«Мемный Оскар-2019»: открытое голосование за лучшие мемы года
Отдаём выбор в руки пользователей TJ.
102
Популярное за три дня
Интернет и мемы
shit
15
Интернет и мемы
Все так
31
Новости
В Татарстане полицейские провели учения по разгону митингов. «Участниками акции» выступили девятиклассники
Подростки «нападали» на силовиков, а те защищались.
67

Прямой эфир

Константин Кирилюк

«Известия»: Apple отключила в…

Максим Рычков

Добровольно и принудительно…

Dragan Velimirovic

Навальный заявил о «похищении…

Александр…

Навальный заявил о «похищении…

Weall FAlldown

Навальный заявил о «похищении…

Илья Гераськин

Ирину Шейк, Арми Хаммера и…

Athos Oz

Кроссовер, который мы заслужили

Weall FAlldown

Навальный: сотрудника ФБК…

Ulanovskiy Philipp

Навальный: сотрудника ФБК…

Тони Хопкинс

Навальный: сотрудника ФБК…

Alexander Petcoglo

Навальный: сотрудника ФБК…

Максим Ростокин

Главу МВД Татарстана…

Maxim Velisov

Космический корабль Starliner…

Антон Самохин

Кроссовер, который мы заслужили

Roman Golovin

Навальный: сотрудника ФБК…

Gleb Eltsov

Главу МВД Татарстана…

badkid

Навальный: сотрудника ФБК…

Максим Ростокин

В Татарстане к девушке…

Ramin Adaev

Скоро Новый год. Пить или не…

Serega Khobta

Навальный: сотрудника ФБК…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]