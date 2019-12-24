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Артём Мазанов
7580

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов пропал после обыска. Навальный заявил о его похищении и отправлении в армию под конвоем Материал редакции

Связи с Шаведдиновым нет почти сутки. По данным Фонда, Yota заблокировала его номер при задержании.

120 комментариев
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Руслан Шаведдинов. Фото из его фейсбука​

Алексей Навальный заявил, что сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова «похитили» и «под конвоем» отправили в армию. Об этом политик рассказал в Твиттере, прикрепив видео, на котором люди в военной форме садятся в автомобиль.

Alexey Navalny @navalny
Служба в армии превратилась просто в тюремный механизм. Разновидность лишения свободы. В квартире Руслана @shaveddinov сломали дверь, похитили его, моментально посадили на самолёт (!!), увезли куда-то в Архангельск и там возят под конвоем с огромным количеством полиции https://t.co/w2K9GZOjD6

Призыв Шаведдинова в армию

Навальный считает, что призыв Шаведдинова на службу незаконен. «Он сейчас в судебном процессе, оспаривает действия военкомата и до решения его призывать нельзя», — пояснил политик.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что Шаведдинова увезли в 20:00 по московскому времени со столичного сборного пункта для призывников.

Кира Ярмыш @Kira_Yarmysh
Юристы ФБК в поисках Руслана выяснили, что он был на городском сборном пункте Москвы, откуда его увезли в 20:00. Куда, мы по-прежнему не знаем. Связи с ним все еще нет

Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Андрей Чаплыгин рассказал журналистам, что Шаведдинова призвали на военную службу, но он «приостановил выполнение решения о призыве подачей иска в суд». «Если его попытаются отправить в войска, в отношении военкома можно возбуждать уголовное дело», — пояснил адвокат.

Основное нарушение в том, что военкомат до начала призыва должен был истребовать из поликлиники амбулаторную карту Руслана. Этого сделано не было. Поэтому Руслан обратился в суд с иском об оспаривании решения о призыве, тем самым приостановив выполнение решения.

Андрей Чаплыгин
председатель коллегии адвокатов

Осенний призыв в российскую армию закончится 31 декабря.

Vyacheslav Gimadi @vigimadi
Это не призыв, а превышение полномочий. В армию под конвоем не идут. Стрелять и ходить в караул он в наручниках в присутствии оперативников будет? Верховный главнокомандующий Путин решил перепрофилировать армию в место незаконного лишения свободы. Подаём соответствующие заявления
Vyacheslav Gimadi @vigimadi
Руслан Шаведдинов по-прежнему не найден. Подаём заявления о пропаже человека. Ищем, в том числе в рамках специфических версий и мест – нигде нет. СК и МВД получается похитили человека, объективных сведений и документов об обратном нет. При соучастии «оператора связи» @Yota_Russia https://t.co/kC5EFCttlW
шило в стенку @michaelnacke
Силовики в 2019 могут:
— похищать политических активистов
— бить и материть журналистов
— пытать собирающихся в макдаке подростков
— скручивать 9классников (не всегда)

Не могут:
— оперативно провести операцию в центре Москвы
— сдерживать страх при падении пластиковой бутылки

Обыск у Шаведдинова

В Москве прошёл обыск у сотрудника ФБК Руслана…
В 17:30 силовики ворвались домой к сотруднику ФБК Руслану Шаведдинову и увезли его в неизвестном…
tjournal.ru

Накануне у Шаведдинова прошёл обыск, после которого сотрудника ФБК отвезли на допрос в Следственный комитет. В фонде также сообщили, что оператор Yota заблокировал мобильный номер Шаведдинова прямо во время задержания. Оператор заявил The Insider, что разбирается в вопросе.

Vyacheslav Gimadi @vigimadi
!!! Руслану отключили мобильную связь. При звонке на сотовый «обслуживание абонента временно приостановлено». Это абсолютно незаконно и невозможно без участия оператора связи @Yota_Russia.
Беспрецедентная и незаконная операция силовиков против сотрудника ФБК.

#новости #фбк #армия

Спасибо за наводку hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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120 комментариев
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Dragan Velimirovic

107

Омерзительное скотство.
Они даже сами не стесняются того факта, что российская призывная армия - место лишения свободы.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Dragan
11

не надо стесняться

Ответить

Yegor Lukyanov

Dragan
1
Ответить

That cat

40

@YotaRussia чего в твиттере молчим

Ответить

badkid

That
29

Мне просто интересно, что вы хотите от них услышать?) Что соединение может быть нестабильным ввиду многих причин, что они обязательно зафиксируют заявочку и проверят нет ли ремонта на станции или бутылки правительственной в жопе?) Ну камон! Писать всем этим блядям и рассчитывать, что они дадут честный ответ – это прям верх инфантильности 

Ответить

Serega Khobta

badkid
21

у нас пол-страны живут в самообмане. У них обама с трампом по подъездам ссут. В таких условиях полезно проговаривать в слух даже самые банальные вещи.

Ответить

badkid

Serega
4

Те пол-страны, у которых Обама ссыт в подъезде, про Йоту никогда ничего не слышали)

Ответить

Ulanovskiy Philipp

badkid
14

мне кажется, верх инфантильности - это замалчивать такие истории. такими темпами и митинги против коррупции станут инфантилизмом, и призывы сменить власть, и много чего еще, - а что вы хотите от них услышать?

 то, что оператор во внесудебном порядке без уведомления прекращает обслуживание симкарты, чтобы менты могли беспрепятственно похитить человека, - гнилое и недопустимое говно. и писать, и спрашивать об этом у компании нужно как можно больше, чтобы и люди, и сотрудники знали, что Йота - опущенная контора

Ответить

badkid

Ulanovskiy
2

Мой комментарий не спорит ни с одним из ваших утверждений. 
Я к тому, что они ответят какое-то гавно или не ответят вообще ничего. 
Единственно верная тактика в такой ситуации – это устроить кампанию в интернете против этой самой Йоты, чтобы люди отказывались от их сим-карт. Наказывать этих уебков нужно только рублем, а не к ответу взывать. 

Ответить

Ulanovskiy Philipp

badkid
1

имхо - эти вопросы и наказание рублем смежные вещи

Ответить

badkid

Ulanovs…
0

Почему-то думается мне, что до наказания как раз дело и не дойдёт.
Люди же пользуются Яндексом до сих пор. Хотя альтернатив у него — вагон.

Ответить

Roman Golovin

badkid
0

рассчитывать, что они дадут честный ответ

Вот это ты уже сам придумал

Ответить

badkid

Roman
0

А в чем тогда смысл им писать? Они дадут очередной ответ, состоящий из воды в стиле Путечки. Что это дает?

Ответить

Ulanovskiy Philipp

badkid
4

такие ответы бесят людей едва ли не больше, чем само явление. парадокс, конечно, но к пиздецу люди уже привыкли, а вот режим божьей росы людей пока что напрягает.

ну и плюс могут быть возражения типа "а у него на телефоне денег не было, чем йота виновата". так вот либо Йота попробует открыто спиздеть, что денег не было, что можно будет опровергнуть и выставить их пиздаболами, что профит, либо выдаст водичку, чем опять же распишется в своем пиздабольстве. кмк невредное мероприятие

Ответить

badkid

Ulanovs…
–1

Можно пример?
Ответы Путина на его многочисленных извилистых линиях ещё никого не выбесили настолько, чтобы его не было.
Ответы Пескова туда же.
Операторы уже глушили связь на митингах летом, а потом рассказывали про сбои или штатную работу, и что никто ничего не отключал. Народная кара никого так и не постигла.

С одной стороны, это понятно и логично. Невозможно отказаться от услуг связи всех операторов разом.
Но вот устроить кампанию против Йоты вполне возможно.

Ответить

Александр Белов

That
10
Ответить

Александр Белов

Александр
2
Ответить

Fima Morozov

Александр
0

Давай лучше: "Ведь можем, когда захочем"

Ответить

Fima Morozov

That
2

В YOTA не подключают услуги без вашего ведома.

Ответить

Углук ¯\_(ツ)_/¯

Fima
0

Да, кстати.
Про блокировку номера там ни слова нет.

Ответить

Александр Белов

That
0
Ответить

Vartan Farsiyan

That
0

Но причем тут Yota , для этого есть СМИ

Ответить

badkid

23

Обыск и свидание. Российская версия. 

Ответить

Алексѣй Бобковъ

badkid
6

не все поймут, не многие вспомнят

Ответить

Ramin Adaev

21

Короче, человека похитили и насильственно отправили в армейку. Завтра ещё скажут, что никакого нарушения закона не было и все абсолютно правомерно.

Нет, спасибо нахуй. Пора валить отсюда. Шансов нет.

Ответить

Пора валить

Ramin
8

Время пилить пост про страны без воинской обязанности. Ситуативный маркетинг, так сказатб.

Ответить

Александра Хотимченко

Пора
0

А много ли у нас вообще контрактников? Хватит покрыть численность военных, если убрать обязательный призыв?

Ответить

Ruslan Sviridov

Александра
7

Ну тут смотря кого слушать. Светлоликий и Ко расскажут наверняка, что страна у нас большая, границы России нигде не заканчиваются, а коричневое кольцо НАТО сжимается со всех сторон. 

На текущий момент контрактников, конечно, не очень много. А зачем им сейчас платить когда можно вчерашних школьников призвать бесплатно, только бушлат выдай и кислой капустой корми. 

Тут серьёзные реформы требуются, а у кого есть желание их проводить, если и так на бюджете на оборонку можно нереальные деньги пилить? 

Ответить

Александра Хотимченко

Ruslan
0

Понятно

Ответить

Genesi5

Ruslan
0

Не совсем бесплатно - комплекты формы с учётом расчётного срока носки, питание, и по 2 ссаные тыщи в месяц. Но это всё равно копейки по сравнению с тем, сколько пилят на одной только стоимости аппаратных, притом что их себестоимость как минимум в десять раз ниже. С учётом, какое оно "надёжное" - всё выглядит довольно комично.

Ответить

Vladimir

Genesi5
0

Ещё из очевидных расходов, можно посчитать, сколько недополучает экономика от того, что наиболее трудоспособное население изолируется от общества, красит траву или просто пинают ... в течении года.

Ответить

Президент

Vladimir
0

Шаведдинов "наиболее трудоспособное население"? Он же тяжелее хуя ничего в своей руке не держал, зуб даю.

Ответить

Pavel Osadchuk

Александра
3

400 тысяч в 2018

Ответить

Genesi5

Александра
3

С учётом того, какие там смешные зарплаты по питерским меркам, даже с учётом должности, звания и поднаёма - не так много. Пропаганда контрактной службы тоже не действует - у нас в батальоне сейчас подписантов можно по пальцам пересчитать. Подписывают в основном долбоёбы, которые клюнули на пиздёж, как, мол, охуенно на контракте (нет) в нашем батальоне/бригаде (нет/нет).

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Пора
0

я б в Цахале потусил ( ͡• ͜ʖ ͡• )

Ответить

Владимир Дыркин

21

Ебанутая власть. Поскорее бы рыба сдохла.

Ответить

theLastLetters

Владимир
8

Ну, сдохнет. Такую же "выберем".

Ответить

Александра Хотимченко

theLastLetters
0

Да неее. Запросы общества меняются, значит так или иначе власть тоже сменится

Ответить

Игорь Голованов

Александра
3

Еще хуже выберут?))

Ответить

Александра Хотимченко

Игорь
–1

Это уже как пойдёт)

Ответить

Игорь Голованов

Алексан…
–1

Иногда забавно представить что население ТЖ это, допустим, население Рашки о которой часто идут споры тут же. И представляешь как с таким обществом вдруг приходит власть новая (которая отражение идей этого общества).
И потом вот страшно что то становится...))

Ответить

Александра

Игорь
0

Та норм. Если будет совсем хуево люди рано или поздно начнут бугуртить 

Ответить

Игорь Голованов

Алексан…
0

И их начнут прикрывать, рано или поздно =))

Ответить

Президент овощебазы

theLastLetters
1

"Ты" никого не выберешь ибо ты стат погрешность, 2%.

Ответить

Argumenta Ambigua

Владимир
2

Вова, такую прямолинейность от тебя вижу первый раз. Молодец.

Ответить

Владимир Дыркин

Argumenta
3

Жду, когда этому вору, бандиту и убийце бумеранг вернётся.

Ответить

Weall FAlldown

Владимир
–12

Список убитых есть ?

Ответить

Nikita

Weall
1

Начиная от всяких Магнитских и прочих, замученных в застенках, или убитых возле стен кремля, заканчивая Бесланом и Норд-Остом. А если вспомнить ещё людей которым не досталось каких-то лекарств, запрещенных к ввозу в РФ... короче список убитых займет не один том. Но ты конечно же скажешь что "лично он никого не убивал", и как всегда это окажется каким-то ебанутым высером. Даже не знаю зачем я вообще тебе пишу, ну да ладно

Ответить

Президент

Nikita
–1

Ельцин убил миллионы и дожил до естественной кончины, ему даже целый центр построили, Горбачёв также. А Путин еще разгреб за них их дерьмо и вернул Крым. Наивный. Но продолжай дрочить.

Ответить

Дмитрий Орлов

Weall
0

Гэбня

Ответить

0 Yeblonski

Владимир
0

Жди, жди, вот после смерти ему все зачтется, ты же знаешь...

Ответить

Илья Ерохин

Argumenta
1

Шаведдинов ему нравится, видимо

Ответить

Владимир Дыркин

Илья
–2

совершенно противен

Ответить

Илья Барышников

11

 Мобильный оператор Yota заблокировал номер Руслана ещё до обыска

Это вообще нормальная практика?

Ответить

Dragan Velimirovic

Илья
13

Это типичная практика холуев, боящихся вытащить правоохранительный орган из своего афедрона

Ответить

Илья Барышников

Dragan
8

Просто, такой наглый ход я встречаю впервые, на моей памяти. Хотелось бы понять, как они это объяснят.
@Yota — официально 

Ответить

Dragan Velimirovic

Илья
5

Как объяснят?
"Мы белые и пушистые, мы ничего не знаем, была неполадка со связью, наши специалисты разбираются, до свидания".
У отдела по связям с общественностью всегда язык без костей.

Ответить

Илья Барышников

Dragan
2

Если надавить хорошо, то объяснять придется. Сбер то как суетиться начал, в случае с Рамблером, после резонанса.

Меня интересует сам прецедент, который видится мне довольно-таки опасным. Теперь без какого-либо следствия и обвинений можно будет блочить всё что потребуется, не моргнув глазом, будто, всё в порядке. Уверен, что "законность" подобным блокировкам будут придавать задним числом.

Ответить

badkid

Илья
3

Никак они это объяснять не будут. 

Ответить

Alexander Petcoglo

Илья
2

Такое вообще часто практикуется. Просто, когда всем сразу отключают, можно отмазаться большой нагрузкой. Тут мусорам очень припёрло и у Йоты теперь отмазок нет.

А объяснять они никому ничего не будут, потому что в принципе это не имеет значения. Любой другой опсос то же самое делает.

Ответить

Тони Хопкинс

Илья
1

На митингах блокировали интернет.

Ответить

Artem Monahov

Dragan
0

Афедрон - это туалет, если что

Ответить

Dragan Velimirovic

Artem
2

Не только

Ответить

Weall FAlldown

Илья
1

заблокировал до обыска

Писать домыслы в Твиттере? Ещё бы

Ответить

Илья Барышников

Weall
1

Согласен, что звучит странно, но пусть тогда Йота официально скажут, что ничего не блокировали. Пока подозрительно отмалчиваются.

Ответить

fox_rus

Weall
0

https://twitter.com/vigimadi/status/1209176534508097538?s=20

Vyacheslav Gimadi @vigimadi
!!! Руслану отключили мобильную связь. При звонке на сотовый «обслуживание абонента временно приостановлено». Это абсолютно незаконно и невозможно без участия оператора связи @Yota_Russia.
Беспрецедентная и незаконная операция силовиков против сотрудника ФБК.
Ответить

Weall FAlldown

fox_rus
0

Ты никогда не слышал такое сообщнике в трубке?

Ответить

Игорь Голованов

Илья
0

"Это мы имеем ввиду, когда говорим "Не думай о Йота""
Не думай о Йота.

Ответить

Weall FAlldown

–24

сотрудник ФБК

Поменяйте на
призывник

Ответить

Иван Гессе

Weall
19

в судебном процессе, оспаривает действия военкомата и до решения его призывать нельзя

Ответить

Michael Smith

Иван
–1

судебном процессе, оспаривает действия военкомата и до решения его призывать нельзя

Это точно?
Например, если налоговая начисляет не правильный налог, то подаешь в суд на это, но до решения суда заплатить налог придется.

Если бы это работало по-другому, то все бы подавали в суд на время призыва. Назначение даты суда, переносы заседений, апелляции, итд – это на пол года растянуть вообще не проблема. Призыв уже пройдет и так до следующего.

Ответить

Иван Гессе

Michael
12

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О воинской обязанности и военной службе» 7. Решение (заключение) призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации в течение трех месяцев со дня принятия обжалуемого решения (вынесения обжалуемого заключения) или в суд. Жалоба гражданина на решение призывной комиссии должна быть рассмотрена в течение пяти рабочих дней со дня ее поступления в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а жалоба гражданина на заключение призывной комиссии — в течение одного месяца со дня ее поступления в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации. В случае обжалования гражданином решения (заключения) призывной комиссии выполнение этого решения (действие этого заключения) приостанавливается до вынесения решения призывной комиссией соответствующего субъекта Российской Федерации или вступления в законную силу решения суда. 

Ответить

Michael Smith

Иван
0

Тогда вопросов нет, странно что все не пользуются этим.

Ответить

Goodsanta

Michael
2

Не у всех есть основания для оспаривания решения. В большинстве случаев такие иски бы возвращались с определением об оставлении без движения, поскольку будущий призывник не может предоставить никаких оснований своих требований.
Кроме того, если суд проигрывается, то с вероятностью 99% тебя отправляют в последние дни призыва - а это значит, что вполне возможна ситуация, что через год тебе придётся до последнего сидеть и смотреть, как на дембель идут твои сослуживцы. А ты пойдёшь последним.

Ответить

Gregory

Goodsan…
0

Не у всех есть основания для оспаривания решения.

Не верится как-то. У военкоматов всегда полным полно нарушений, остаётся только выбирать лучшее. Надо просто закон прочитать разок.

Ответить

Goodsanta

Gregory
0

Нарушения со стороны военкомата не освобождают призывника от обязанности прохождения военной службы. Почему-то все считают, что если военком где-то сплоховал, то все - призывник свободен. Это не так.
Если у призывника есть медицинские показания к освобождению от прохождения службы - то военкомат отправляет на обследование и, если там все подтверждается - отпускают с "не годен" в билете. Только некоторые военкоматы на это забивают. И вот к последним можно смело идти с исками и жалобами.
А "закон почитать разок" - это стоящий совет вообще для всех. Не все правда знают, что именно и где именно читать, и как это интерпретировать. Да и все любят бросаться своими "правами", а про обязанности забывают к сожалению.

Но, собственно, на таких и зарабатывают конторы типа Призыва.нет

Ответить

Michael Smith

Иван
0

Кстати вот нашел, первый иск рассмотрели, отказали, была аппеляция, после аппеляции решение уже вступило в законную силу.

Но потом подали новый иск. О чем я написал собственно выше, что так можно затягивать бесконечно.
Как пояснил нашему изданию адвокат Чаплыгин, Шаведдинов просил суд признать незаконным призыв на военную службу. Однако, как следует из картотеки на сайте суда, в удовлетворении искового заявление сотруднику ФБК было отказано. Не удовлетворил исковые требования Шаведдинова и Московский городской суд. «18 декабря решение Мосгорсуда вступило в законную силу, но 17 декабря Руслан [Шаведдинов] вновь подал иск в Савеловский районный суд об оспаривании того же решения, но по иным основания. Закон это не запрещает. Поэтому призыв в армию до того, как все судебные решения вступят в законную силу, не имеет законных оснований», — считает Чаплыгин.

Ответить

Иван Гессе

Michael
0

я не настолько юридически подкован, чтобы говорить наверняка, но как я понимаю — закон всё таки позволяет затягивать бесконечно

Ответить

Gregory

Michael
0

Если злоупотреблять, не имея при этом весомых доводов, то могут это как уклонение посчитать, а там уже УК. Не знаю, правда или нет, но где-то слышал про такое.

Ответить

Илья Гераськин

Michael
0

Так и делают все конторы по "консультированию призывников". Если нет отказа по здоровью, то можно процессуально каждый призыв опротестовывать и не ходить. Достаточно открыть закон о призыве и понять, что процедура нарушается в 99% случаев.

Ответить

Weall FAlldown

Иван
–11

Ну че ты начинаешь( вчера обещали, что наркоту ему подбросят и закатают. А тут всего-то призыв, даже уголовки нет пока за уклонение

Ответить

Иван Гессе

Weall
2

незаконный призыв
так что сути не меняет

Ответить

Александр Александров

Иван
–22

"Низаконный призыв ко ко ко" приди в себя, если для каждого рузкого терпилы нужно будет решение суда для призыва, то кто будет служить вообще, манька-фантазёрка) 

Ответить

Иван Гессе

Алексан…
2

контрактники, которые сами выбрали за зарплату это делать, а не насильно согнанные рабы?

Ответить

Weall FAlldown

Иван
0

Иван, так дело в нарушение закона в данном конкретном случае или прост не нравится призывная система РФ?
Если второе, то чем он лучше других призывников, про которых мы не комментим новости тут.

Ответить

Иван Гессе

Weall
2

так и то и то же
но в данном случае закон нарушают вроде как только власти. шаведдинов лишь "злоупотребляет" им

Ответить

Weall FAlldown

Иван
–5

Ну разберутся, если что отслужит. Коррупция не телка, дождётся.

Ответить

Максим Ростокин

Weall
–1

Ждём очередную статью про дружественный огонь в одной из рассейских в/ч с участием Шаведдинова. С вооружённым либерастом шутки плохи)

Ответить

Юрий Тетюриков

Максим
0

С вооружённым либерастом шутки плохи)

Застрелится?

Ответить

Вадим Тимошенков

–53

читаю и удивляюсь сколько же либерастов, толерастов и прочих -растов оказывается в России. бегунка забрали в армию... ЭТО НОРМАЛЬНО!

Ответить

Словесный Интервент

Вадим
11

Если он был бегунком, то выгодней было бы форсить тему про уклониста, а не делать из него жертву, как получается сейчас, когда видишь выломанную дверь, конвой итд. 

Ответить

Dragan Velimirovic

Словесный
25

Ты сейчас пытаешься разговаривать с 15-рублевым

Ответить

Artem Monahov

Вадим
11

зарегестрировался 24 декабря 2019

Писать хуйню на налоги людей тоже норм?

Ответить

Dragan Velimirovic

Вадим
9

@Вахтёр TJ новорег гадит

Ответить

Ilya Korotkov

Вадим
4

@Вахтёр TJ удалите бота, пожалуйста

Ответить

ɥh

Вадим
3

редакторы убрали из статьи главное - пост про то что
Шаведдинов сейчас в судебном процессе, оспаривает действия военкомата и до решения его призывать нельзя

Ответить

Эдуард Гладышев

Вадим
0

В какой части служил?

Ответить

Dragan Velimirovic

Эдуард
8

В ольгинской диванной дивизии им. Пригожина

Ответить

Mikhail Lukup

Вадим
2

Так дела не делаются, должна быть повестка, медосмотр и ещё суд, как в статье написано. На каком основании было совершено проникновение в жилище, если там даже преступления не было совершено? А если власти считают, что преступление было, тогда Руслана Шаведдинова должны отправлять в СИЗО, оставлять на домашнем аресте или давать подписку о не выезде, но никак не отправлять чёрт возьми в армию в другой регион страны!
Вадим вы бросаетесь словами "либераст" и "бегунок", но судя по вашим заявлениям можно с уверенностью утверждать, что у вас низкий уровень образования и гражданской компетенции. При этом очень странно, что вы, с такими личными "качествами" выбрали для посещения сайт ТЖ, а не Одноклассники!

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Тони Хопкинс

Вадим
1

Вы тоже из этих "...растов" раз его записали в "бегунки" не зная фактов.

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Pavel

Вадим
1

бегунка забрали в армию..

Что нормального в легальном рабстве?

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govna kousoque

Вадим
0

@Вахтёр TJ Опять не реагируешь на ботов-новорегов, петуч?

Ответить

Владимир Дыркин

5

Мало того что похитили, они ещё и телевизор спиздили его.

Ответить

Православие. Патриотизм.

Владимир
3

Ну, квартиру получить не удалось, хоть телевизор под шумок спиздить.

Ответить

ɥh

2

еще одну статью щас спиздите? https://tjournal.ru/alaska/132042

Ответить

ɥh

ɥh
0

@Артём Мазанов что за привычка не ссылаться в статье на предыдущие посты с тж? https://tjournal.ru/news/132607 
@Сергей Звезда разберись пж 

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Сергей Звезда

ɥh
2

Артём пишет и дополняет заметку прямо сейчас. Имей немного терпения, пожалуйста. Всё добавим

Ответить

ɥh

Сергей
1
Ответить

Артём Мазанов

ɥh
0

Пока есть плашка "дополняется", то всё в процессе! 

Ответить

55Leon77

2

это рашка

Ответить

Алексѣй Бобковъ

55Leon77
0
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Dias001 Rrn

2

Да они просто хотят опустить его, как и 90% тех, кто служил в армии, и потом пригожинские помойки начнут писать, что в ФБК одни дырявые петухи работают

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Православие. Патриотизм.

1

Шаведдинов милаха, виновные в его задержании должны быть умерщвлены.

Ответить

Озорной Лис

1

Это ебанутство какое-то. Извините.
Других слов не могу подобрать

Ответить

Krot

0

Лол

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Weall FAlldown

Krot
1

Эт он писал реально, лол. Пусть сразу на Украину отправляют, здесь такой хлам не нужен. Самое время применить «институт репутации»

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Алексѣй Бобковъ

Krot
0

нет, теперь будет своих бывших коллег опездюливать нагайкой в загонах летом

Ответить

Dmitry Makarevich

0

Следующим шагом повысят призывной возраст и будут отправлять всех неугодных в армию.

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Ольга Семенова

0

Спасибо за наводку hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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Ешь Черри

0

Российская армия начинает вооружать оппозицию. 

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