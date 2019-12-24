Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов пропал после обыска. Навальный заявил о его похищении и отправлении в армию под конвоем

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Связи с Шаведдиновым нет почти сутки. По данным Фонда, Yota заблокировала его номер при задержании.
Алексей Навальный заявил, что сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова «похитили» и «под конвоем» отправили в армию. Об этом политик рассказал в Твиттере, прикрепив видео, на котором люди в военной форме садятся в автомобиль.
Навальный считает, что призыв Шаведдинова на службу незаконен. «Он сейчас в судебном процессе, оспаривает действия военкомата и до решения его призывать нельзя», — пояснил политик.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что Шаведдинова увезли в 20:00 по московскому времени со столичного сборного пункта для призывников.
Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Андрей Чаплыгин рассказал журналистам, что Шаведдинова призвали на военную службу, но он «приостановил выполнение решения о призыве подачей иска в суд». «Если его попытаются отправить в войска, в отношении военкома можно возбуждать уголовное дело», — пояснил адвокат.
Осенний призыв в российскую армию закончится 31 декабря.
Накануне у Шаведдинова прошёл обыск, после которого сотрудника ФБК отвезли на допрос в Следственный комитет. В фонде также сообщили, что оператор Yota заблокировал мобильный номер Шаведдинова прямо во время задержания. Оператор заявил The Insider, что разбирается в вопросе.
Омерзительное скотство.
Они даже сами не стесняются того факта, что российская призывная армия - место лишения свободы.
@YotaRussia чего в твиттере молчим
Мне просто интересно, что вы хотите от них услышать?) Что соединение может быть нестабильным ввиду многих причин, что они обязательно зафиксируют заявочку и проверят нет ли ремонта на станции или бутылки правительственной в жопе?) Ну камон! Писать всем этим блядям и рассчитывать, что они дадут честный ответ – это прям верх инфантильности
у нас пол-страны живут в самообмане. У них обама с трампом по подъездам ссут. В таких условиях полезно проговаривать в слух даже самые банальные вещи.
мне кажется, верх инфантильности - это замалчивать такие истории. такими темпами и митинги против коррупции станут инфантилизмом, и призывы сменить власть, и много чего еще, - а что вы хотите от них услышать?
то, что оператор во внесудебном порядке без уведомления прекращает обслуживание симкарты, чтобы менты могли беспрепятственно похитить человека, - гнилое и недопустимое говно. и писать, и спрашивать об этом у компании нужно как можно больше, чтобы и люди, и сотрудники знали, что Йота - опущенная контора
Мой комментарий не спорит ни с одним из ваших утверждений.
Я к тому, что они ответят какое-то гавно или не ответят вообще ничего.
Единственно верная тактика в такой ситуации – это устроить кампанию в интернете против этой самой Йоты, чтобы люди отказывались от их сим-карт. Наказывать этих уебков нужно только рублем, а не к ответу взывать.
имхо - эти вопросы и наказание рублем смежные вещи
рассчитывать, что они дадут честный ответ
Вот это ты уже сам придумал
такие ответы бесят людей едва ли не больше, чем само явление. парадокс, конечно, но к пиздецу люди уже привыкли, а вот режим божьей росы людей пока что напрягает.
ну и плюс могут быть возражения типа "а у него на телефоне денег не было, чем йота виновата". так вот либо Йота попробует открыто спиздеть, что денег не было, что можно будет опровергнуть и выставить их пиздаболами, что профит, либо выдаст водичку, чем опять же распишется в своем пиздабольстве. кмк невредное мероприятие
Можно пример?
Ответы Путина на его многочисленных извилистых линиях ещё никого не выбесили настолько, чтобы его не было.
Ответы Пескова туда же.
Операторы уже глушили связь на митингах летом, а потом рассказывали про сбои или штатную работу, и что никто ничего не отключал. Народная кара никого так и не постигла.
С одной стороны, это понятно и логично. Невозможно отказаться от услуг связи всех операторов разом.
Но вот устроить кампанию против Йоты вполне возможно.
В YOTA не подключают услуги без вашего ведома.
Обыск и свидание. Российская версия.
Короче, человека похитили и насильственно отправили в армейку. Завтра ещё скажут, что никакого нарушения закона не было и все абсолютно правомерно.
Нет, спасибо нахуй. Пора валить отсюда. Шансов нет.
Время пилить пост про страны без воинской обязанности. Ситуативный маркетинг, так сказатб.
А много ли у нас вообще контрактников? Хватит покрыть численность военных, если убрать обязательный призыв?
Ну тут смотря кого слушать. Светлоликий и Ко расскажут наверняка, что страна у нас большая, границы России нигде не заканчиваются, а коричневое кольцо НАТО сжимается со всех сторон.
На текущий момент контрактников, конечно, не очень много. А зачем им сейчас платить когда можно вчерашних школьников призвать бесплатно, только бушлат выдай и кислой капустой корми.
Тут серьёзные реформы требуются, а у кого есть желание их проводить, если и так на бюджете на оборонку можно нереальные деньги пилить?
Не совсем бесплатно - комплекты формы с учётом расчётного срока носки, питание, и по 2 ссаные тыщи в месяц. Но это всё равно копейки по сравнению с тем, сколько пилят на одной только стоимости аппаратных, притом что их себестоимость как минимум в десять раз ниже. С учётом, какое оно "надёжное" - всё выглядит довольно комично.
С учётом того, какие там смешные зарплаты по питерским меркам, даже с учётом должности, звания и поднаёма - не так много. Пропаганда контрактной службы тоже не действует - у нас в батальоне сейчас подписантов можно по пальцам пересчитать. Подписывают в основном долбоёбы, которые клюнули на пиздёж, как, мол, охуенно на контракте (нет) в нашем батальоне/бригаде (нет/нет).
Ебанутая власть. Поскорее бы рыба сдохла.
Ну, сдохнет. Такую же "выберем".
Да неее. Запросы общества меняются, значит так или иначе власть тоже сменится
Еще хуже выберут?))
Это уже как пойдёт)
Иногда забавно представить что население ТЖ это, допустим, население Рашки о которой часто идут споры тут же. И представляешь как с таким обществом вдруг приходит власть новая (которая отражение идей этого общества).
И потом вот страшно что то становится...))
Та норм. Если будет совсем хуево люди рано или поздно начнут бугуртить
Вова, такую прямолинейность от тебя вижу первый раз. Молодец.
Жду, когда этому вору, бандиту и убийце бумеранг вернётся.
Список убитых есть ?
Начиная от всяких Магнитских и прочих, замученных в застенках, или убитых возле стен кремля, заканчивая Бесланом и Норд-Остом. А если вспомнить ещё людей которым не досталось каких-то лекарств, запрещенных к ввозу в РФ... короче список убитых займет не один том. Но ты конечно же скажешь что "лично он никого не убивал", и как всегда это окажется каким-то ебанутым высером. Даже не знаю зачем я вообще тебе пишу, ну да ладно
Шаведдинов ему нравится, видимо
Мобильный оператор Yota заблокировал номер Руслана ещё до обыска
Это вообще нормальная практика?
Это типичная практика холуев, боящихся вытащить правоохранительный орган из своего афедрона
Просто, такой наглый ход я встречаю впервые, на моей памяти. Хотелось бы понять, как они это объяснят.
@Yota — официально
Как объяснят?
"Мы белые и пушистые, мы ничего не знаем, была неполадка со связью, наши специалисты разбираются, до свидания".
У отдела по связям с общественностью всегда язык без костей.
Если надавить хорошо, то объяснять придется. Сбер то как суетиться начал, в случае с Рамблером, после резонанса.
Меня интересует сам прецедент, который видится мне довольно-таки опасным. Теперь без какого-либо следствия и обвинений можно будет блочить всё что потребуется, не моргнув глазом, будто, всё в порядке. Уверен, что "законность" подобным блокировкам будут придавать задним числом.
Такое вообще часто практикуется. Просто, когда всем сразу отключают, можно отмазаться большой нагрузкой. Тут мусорам очень припёрло и у Йоты теперь отмазок нет.
А объяснять они никому ничего не будут, потому что в принципе это не имеет значения. Любой другой опсос то же самое делает.
Афедрон - это туалет, если что
заблокировал до обыска
Писать домыслы в Твиттере? Ещё бы
Согласен, что звучит странно, но пусть тогда Йота официально скажут, что ничего не блокировали. Пока подозрительно отмалчиваются.
"Это мы имеем ввиду, когда говорим "Не думай о Йота""
Не думай о Йота.
сотрудник ФБК
Поменяйте на
призывник
в судебном процессе, оспаривает действия военкомата и до решения его призывать нельзя
судебном процессе, оспаривает действия военкомата и до решения его призывать нельзя
Это точно?
Например, если налоговая начисляет не правильный налог, то подаешь в суд на это, но до решения суда заплатить налог придется.
Если бы это работало по-другому, то все бы подавали в суд на время призыва. Назначение даты суда, переносы заседений, апелляции, итд – это на пол года растянуть вообще не проблема. Призыв уже пройдет и так до следующего.
Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О воинской обязанности и военной службе» 7. Решение (заключение) призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации в течение трех месяцев со дня принятия обжалуемого решения (вынесения обжалуемого заключения) или в суд. Жалоба гражданина на решение призывной комиссии должна быть рассмотрена в течение пяти рабочих дней со дня ее поступления в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а жалоба гражданина на заключение призывной комиссии — в течение одного месяца со дня ее поступления в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации. В случае обжалования гражданином решения (заключения) призывной комиссии выполнение этого решения (действие этого заключения) приостанавливается до вынесения решения призывной комиссией соответствующего субъекта Российской Федерации или вступления в законную силу решения суда.
Тогда вопросов нет, странно что все не пользуются этим.
Не у всех есть основания для оспаривания решения. В большинстве случаев такие иски бы возвращались с определением об оставлении без движения, поскольку будущий призывник не может предоставить никаких оснований своих требований.
Кроме того, если суд проигрывается, то с вероятностью 99% тебя отправляют в последние дни призыва - а это значит, что вполне возможна ситуация, что через год тебе придётся до последнего сидеть и смотреть, как на дембель идут твои сослуживцы. А ты пойдёшь последним.
Нарушения со стороны военкомата не освобождают призывника от обязанности прохождения военной службы. Почему-то все считают, что если военком где-то сплоховал, то все - призывник свободен. Это не так.
Если у призывника есть медицинские показания к освобождению от прохождения службы - то военкомат отправляет на обследование и, если там все подтверждается - отпускают с "не годен" в билете. Только некоторые военкоматы на это забивают. И вот к последним можно смело идти с исками и жалобами.
А "закон почитать разок" - это стоящий совет вообще для всех. Не все правда знают, что именно и где именно читать, и как это интерпретировать. Да и все любят бросаться своими "правами", а про обязанности забывают к сожалению.
Но, собственно, на таких и зарабатывают конторы типа Призыва.нет
Кстати вот нашел, первый иск рассмотрели, отказали, была аппеляция, после аппеляции решение уже вступило в законную силу.
Но потом подали новый иск. О чем я написал собственно выше, что так можно затягивать бесконечно.
Как пояснил нашему изданию адвокат Чаплыгин, Шаведдинов просил суд признать незаконным призыв на военную службу. Однако, как следует из картотеки на сайте суда, в удовлетворении искового заявление сотруднику ФБК было отказано. Не удовлетворил исковые требования Шаведдинова и Московский городской суд. «18 декабря решение Мосгорсуда вступило в законную силу, но 17 декабря Руслан [Шаведдинов] вновь подал иск в Савеловский районный суд об оспаривании того же решения, но по иным основания. Закон это не запрещает. Поэтому призыв в армию до того, как все судебные решения вступят в законную силу, не имеет законных оснований», — считает Чаплыгин.
я не настолько юридически подкован, чтобы говорить наверняка, но как я понимаю — закон всё таки позволяет затягивать бесконечно
Так и делают все конторы по "консультированию призывников". Если нет отказа по здоровью, то можно процессуально каждый призыв опротестовывать и не ходить. Достаточно открыть закон о призыве и понять, что процедура нарушается в 99% случаев.
Ну че ты начинаешь( вчера обещали, что наркоту ему подбросят и закатают. А тут всего-то призыв, даже уголовки нет пока за уклонение
незаконный призыв
так что сути не меняет
"Низаконный призыв ко ко ко" приди в себя, если для каждого рузкого терпилы нужно будет решение суда для призыва, то кто будет служить вообще, манька-фантазёрка)
контрактники, которые сами выбрали за зарплату это делать, а не насильно согнанные рабы?
Иван, так дело в нарушение закона в данном конкретном случае или прост не нравится призывная система РФ?
Если второе, то чем он лучше других призывников, про которых мы не комментим новости тут.
так и то и то же
но в данном случае закон нарушают вроде как только власти. шаведдинов лишь "злоупотребляет" им
Ну разберутся, если что отслужит. Коррупция не телка, дождётся.
Ждём очередную статью про дружественный огонь в одной из рассейских в/ч с участием Шаведдинова. С вооружённым либерастом шутки плохи)
читаю и удивляюсь сколько же либерастов, толерастов и прочих -растов оказывается в России. бегунка забрали в армию... ЭТО НОРМАЛЬНО!
Если он был бегунком, то выгодней было бы форсить тему про уклониста, а не делать из него жертву, как получается сейчас, когда видишь выломанную дверь, конвой итд.
зарегестрировался 24 декабря 2019
Писать хуйню на налоги людей тоже норм?
В какой части служил?
Так дела не делаются, должна быть повестка, медосмотр и ещё суд, как в статье написано. На каком основании было совершено проникновение в жилище, если там даже преступления не было совершено? А если власти считают, что преступление было, тогда Руслана Шаведдинова должны отправлять в СИЗО, оставлять на домашнем аресте или давать подписку о не выезде, но никак не отправлять чёрт возьми в армию в другой регион страны!
Вадим вы бросаетесь словами "либераст" и "бегунок", но судя по вашим заявлениям можно с уверенностью утверждать, что у вас низкий уровень образования и гражданской компетенции. При этом очень странно, что вы, с такими личными "качествами" выбрали для посещения сайт ТЖ, а не Одноклассники!
Вы тоже из этих "...растов" раз его записали в "бегунки" не зная фактов.
Мало того что похитили, они ещё и телевизор спиздили его.
Ну, квартиру получить не удалось, хоть телевизор под шумок спиздить.
еще одну статью щас спиздите? https://tjournal.ru/alaska/132042
@Артём Мазанов что за привычка не ссылаться в статье на предыдущие посты с тж? https://tjournal.ru/news/132607
@Сергей Звезда разберись пж
Артём пишет и дополняет заметку прямо сейчас. Имей немного терпения, пожалуйста. Всё добавим
это рашка
Да они просто хотят опустить его, как и 90% тех, кто служил в армии, и потом пригожинские помойки начнут писать, что в ФБК одни дырявые петухи работают
Шаведдинов милаха, виновные в его задержании должны быть умерщвлены.
Лол
Эт он писал реально, лол. Пусть сразу на Украину отправляют, здесь такой хлам не нужен. Самое время применить «институт репутации»
нет, теперь будет своих бывших коллег опездюливать нагайкой в загонах летом
Следующим шагом повысят призывной возраст и будут отправлять всех неугодных в армию.
Спасибо за наводку hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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