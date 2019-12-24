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Новости
Артём Мазанов
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Суд отклонил апелляцию сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова на решение призывной комиссии, которая признала его годным Материал редакции

Накануне Шаведдинов пропал после обыска. Навальный заявил о его похищении и отправлении в армию под конвоем.

36 комментариев
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Мосгорсуд отклонил апелляцию сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова на решение призывной комиссии, которая признала его годным к военной службе. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде уточнили, что на заседании «оспаривалось только решение призывной комиссии».

В решении суда нет ничего про его призыв в армию судом.

пресс-служба Мосгорсуда

Шаведдинов заявлял, что решение о его призыве в армию незаконно, так как у врачей, осуществляющих освидетельствование, отсутствовали сведения о его здоровье, а руководитель медкомиссии — не имел полномочий определять годность призывника. По данным сотрудника ФБК, осмотр также проводился в помещении, которое не отвечает установленным требованиям.

23 декабря у Шаведдинова прошёл обыск, после которого его отвезли на допрос в Следственный комитет. На следующий день Алексей Навальный заявил, что сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова «похитили» и «под конвоем» отправили в армию.

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов пропал после…
Связи с Шаведдиновым нет почти сутки. По данным Фонда, Yota заблокировала его номер при задержании.
tjournal.ru

#новости #фбк

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Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов пропал после обыска. Навальный заявил о его похищении и отправлении в армию под конвоем
Связи с Шаведдиновым нет почти сутки. По данным Фонда, Yota заблокировала его номер при задержании.
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36 комментариев
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That cat

12

Какие совпадения

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михаил логунов

–62

Послужит, нихуя страшного. Ума наберется, дурь повыбивают, стирать носки научится наконец- то

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Иван Гессе

михаил
29

я так понимаю тжорнал решил не ограничиваться 20% траффика с дзена

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Nikita

Иван
5

Да чет пиздец, такие комментарии у меня вызывают ощущение как будто ты ранней весной вышел прогуляться на газон а на нем незаметно, сливаясь по цвету с землёй, лежат раскиданные собачьи какашки - и вроде издалека их не видно, а ближе подойдешь - они везде бля.

Ответить

Anxo

михаил
27

Молодежь в США - едет набираться ума в кремниевую долину, зарабатывают сотни тысяч долларов в год, изучают иностранные языки, занимаются благотворительностью, ездят по миру.
Молодёжь в Рфии - едет набираться ума в армию под конвоем, чтобы научиться пробивать лебедей и стирать носки.
А Путин - красавчик.

Ответить

Weall FAlldown

Anxo
3

Молодёжь РФ набирается ума, чтобы откосить от призыва.

Ответить

Иван Гессе

Weall
1

и едет в кремниевую долину жить в коробке из-под холодильника 

Ответить

Weall FAlldown

Иван
0

* и едет в Химки жить в коробке из-под холодильника 

Ответить

Паша Красников

Weall
0
Ответить

Православие. Патриотизм.

Иван
0

О, я помню :)

Ответить

Эдуард Гладышев

михаил
1

Ты походу ещё двушку служил? Сразу видно умного человека.

Ответить

Ольга Семенова

Эдуард
0

Похоже, что трёшечку. 

Ответить

0 Yeblonski

Эдуард
0

Отсидел 6 лет за разбой. Неожиданно... 😓

Ответить

Pavel Osadchuk

михаил
0

три месяца сидеть ради одного коммента, зато какого

Ответить

Nuke Iron

Pavel
2

У ольгиевцев еще полно таких акков

Ответить

Паша Красников

Pavel
0

"Спящие"

Ответить

Пластиковое Окно

михаил
0

А я уж сначала подумал, что это троллинг.

Ответить

0 Yeblonski

михаил
0

Ты спецом зарегался на ТЖ, чтоб это высрать?

Ответить

Genesi5

михаил
0

В армии ничему не учат, кроме как пидорить очки и полы, слушаться животных, которые тупее тебя и относятся к тебе, как к последнему говну. Я тебе как срочник говорю.

Ответить

Паша Красников

Genesi5
0

Я очки не драил, а на животных хуй забивал: так проще служится.

Ответить

Витя Яковлюк

2

У нас в ЛО ещё несколько лет назад могли ворваться в квартиру и отвезти сразу на фонтанку, даже если у призывника нет документов, подтверждающих личность, лол. При этом медкомиссию ты обязательно пройдешь, даже если не видел ни одного врача. На следующий день отправляли сразу в часть. Всё очень плохо.

Ответить

Эдуард Гладышев

Витя
1

Про медкомиссию все верно. Я после школы собирался поступать в летное училище, проходил кучу медицинских комиссий - нашли порок сердца.
А когда пошел в армию, по результатам комиссии у меня оказалась категория А (годен хоть в ВДВ), при том, что в деле подшиты все прошлые анализы. 
Когда возмутился - изменили на категорию Б.

Ответить

Илья Гераськин

Эдуард
0

У меня почти такая же ситуация была. Как и Руслан подавал в суд на военкомат, проводили судмедэкспертизу (за мой счёт) и по ней присваивали правильную категорию

Ответить

Игнат Синицын

1

Вуаля) 
Оперативненько) 
Прекрасненько) 
Ору блядь в голосяндру 

Ответить

Taran Baranov

Игнат
1

Только не рвись

Ответить

Игнат Синицын

Taran
9

В армию? 

Ответить

0 Yeblonski

1

Надеюсь Руслан поднимет всю часть на бунд блеадь, чтоб знали наших!
Ну или на крайняк:

Ответить

Алексей Селезнев

0

Помню у нас в доме, когда я ещё мелкий был, ночью менты парней забирали из квартир и так же в армию на следующий день 

Ответить

Eduard Novikov

0

Меня так возили 10 лет назад на чёрной Волге воскресным утром в военкомат. Последний раз тогда и виделись с военкомом.

Ответить

Anxo

0

Руслан Шрёдингера

Ответить

Goodsanta

0

Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит...

Ответить

Peter Lx

0

Апелляция к решению суда, а не "на".

Ответить

Курбангалы Алибердыев

Peter
0

Как раз таки "на". Жалоба на решение, а не к решению

Ответить

Роман Белоус

0

Полюбому в штрафбат упекут

Ответить

Ольга Семенова

0

По-моему, уже всем понятно, что они и похоронить вас могут тремя днями ранее, не? 

Ответить

Даня Ковалёв

0

Страшно такое читать когда едешь подавать аналогичную апелляцию!

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