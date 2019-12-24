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Накануне Шаведдинов пропал после обыска. Навальный заявил о его похищении и отправлении в армию под конвоем.
Мосгорсуд отклонил апелляцию сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова на решение призывной комиссии, которая признала его годным к военной службе. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу суда.
В суде уточнили, что на заседании «оспаривалось только решение призывной комиссии».
Шаведдинов заявлял, что решение о его призыве в армию незаконно, так как у врачей, осуществляющих освидетельствование, отсутствовали сведения о его здоровье, а руководитель медкомиссии — не имел полномочий определять годность призывника. По данным сотрудника ФБК, осмотр также проводился в помещении, которое не отвечает установленным требованиям.
23 декабря у Шаведдинова прошёл обыск, после которого его отвезли на допрос в Следственный комитет. На следующий день Алексей Навальный заявил, что сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова «похитили» и «под конвоем» отправили в армию.
Послужит, нихуя страшного. Ума наберется, дурь повыбивают, стирать носки научится наконец- то
я так понимаю тжорнал решил не ограничиваться 20% траффика с дзена
Молодежь в США - едет набираться ума в кремниевую долину, зарабатывают сотни тысяч долларов в год, изучают иностранные языки, занимаются благотворительностью, ездят по миру.
Молодёжь в Рфии - едет набираться ума в армию под конвоем, чтобы научиться пробивать лебедей и стирать носки.
А Путин - красавчик.
Молодёжь РФ набирается ума, чтобы откосить от призыва.
и едет в кремниевую долину жить в коробке из-под холодильника
* и едет в Химки жить в коробке из-под холодильника
Ты походу ещё двушку служил? Сразу видно умного человека.
три месяца сидеть ради одного коммента, зато какого
У нас в ЛО ещё несколько лет назад могли ворваться в квартиру и отвезти сразу на фонтанку, даже если у призывника нет документов, подтверждающих личность, лол. При этом медкомиссию ты обязательно пройдешь, даже если не видел ни одного врача. На следующий день отправляли сразу в часть. Всё очень плохо.
Про медкомиссию все верно. Я после школы собирался поступать в летное училище, проходил кучу медицинских комиссий - нашли порок сердца.
А когда пошел в армию, по результатам комиссии у меня оказалась категория А (годен хоть в ВДВ), при том, что в деле подшиты все прошлые анализы.
Когда возмутился - изменили на категорию Б.
У меня почти такая же ситуация была. Как и Руслан подавал в суд на военкомат, проводили судмедэкспертизу (за мой счёт) и по ней присваивали правильную категорию
Вуаля)
Оперативненько)
Прекрасненько)
Ору блядь в голосяндру
Надеюсь Руслан поднимет всю часть на бунд блеадь, чтоб знали наших!
Ну или на крайняк:
Помню у нас в доме, когда я ещё мелкий был, ночью менты парней забирали из квартир и так же в армию на следующий день
Меня так возили 10 лет назад на чёрной Волге воскресным утром в военкомат. Последний раз тогда и виделись с военкомом.
Апелляция к решению суда, а не "на".
По-моему, уже всем понятно, что они и похоронить вас могут тремя днями ранее, не?