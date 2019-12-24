Накануне Шаведдинов пропал после обыска. Навальный заявил о его похищении и отправлении в армию под конвоем.

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Мосгорсуд отклонил апелляцию сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова на решение призывной комиссии, которая признала его годным к военной службе. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде уточнили, что на заседании «оспаривалось только решение призывной комиссии».

В решении суда нет ничего про его призыв в армию судом. пресс-служба Мосгорсуда

Шаведдинов заявлял, что решение о его призыве в армию незаконно, так как у врачей, осуществляющих освидетельствование, отсутствовали сведения о его здоровье, а руководитель медкомиссии — не имел полномочий определять годность призывника. По данным сотрудника ФБК, осмотр также проводился в помещении, которое не отвечает установленным требованиям.