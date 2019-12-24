Прямой эфир
Его освободили от выплат за счёт проведённого времени в заключении. Прокурор просил 3,5 года колонии.
Фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за брошенной в силовиков пластиковой бутылки. Прямую трансляцию заседания вела «Медиазона».
Раджабова освободили от выплат за счёт проведённого времени в заключении. Фигуранта «московского дела» отпустили из-под стражи в зале суда.
Его признали виновным в угрозе применения насилия к полицейскому из-за брошенной бутылки в сторону силовиков. Прокурор просил приговорить фигуранта «московского дела» к 3,5 годам колонии.
Сам Раджабов не отрицает, что бросил бутылку в силовиков. Он объяснил это тем, что у него «накипело», когда полицейские били дубинками протестующих, и он таким образом выразил «свое неуважение к такому беспределу».
16 октября Раджабов зачитал рэп о своём уголовном деле в Мосгорсуде. Посетивший заседание Оксимирон спросил Самариддина, с кем он хочет записать трек, а фигурант дела ответил, что именно с ним. В ноябре Оксимирон выпустил совместный трек.
С силой бросил бутылку с жидким содержимым, с пониманием, что этот тяжеловесный предмет создаст у сотрудников чувство опасности. Бутылка образовала звук, имитирующий разрушение неизвестного предмета, что в совокупности с проведением акции вызвало у потерпевших чувство опасности.
примерно так я писала диплом
роющая деятельность кабана?
Бутылка образовала звук, имитирующий разрушение неизвестного предмета, что в совокупности с проведением акции вызвало у потерпевших чувство опасности.
ебучие неженки
Там одна цитата с процесса краше другой.
при падении бутылка «образовала звук, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений»
Произошедшее заставило старшего сержанта полиции «испытать испуг угрозы здоровью», а также опасения за свою жизнь.
«Я считаю, тот человек, который кинул бутылку, мог спровоцировать агрессивные действия в отношении нас, сотрудников полиции. Какую-то безнаказанность. Почему он мог кинуть бутылку, а я не могу так сделать?»
Бутылка образовала звук, имитирующий разрушение неизвестного предмета
у этого изображения есть звук
Урааа, наконец-то посадили этого урода!! Больше не будет причинять боль нашим достойным полицаям!! Спасибо
Интересно, они сами хоть понимают с какой силой опускают полицейских? И понимают ли сами сотрудники за кого их держат.. и всю вот эту степень агрессии общества.
народ и ментов стравливают
делят на своих и чужих
потом вторые, если что, без задней мысли будут стрелять в первых
Да могли бы и не стравливать, будто в России было время нормального отношения
Артём многостаночник
Бутылка образовала звук, имитирующий разрушение неизвестного предмета, что в совокупности с проведением акции вызвало у потерпевших чувство опасности.
Ну хорошо хоть не издала ХЛОПОК
А зачем бросал? Хотя тут надо определить что считается или не считается допустимым уровнем угрозы при таких мероприятиях.
Бутылка пластиковая была?
Да.
Сегодня бутылка — завтра камень.
Таких рецидивистов надо сажать надолго, чтобы другим неповадно было. Слабая власть, неспособная на строгие решения относительно такого мусорного сопротивления, долго не продержится
Либо раздать всем оружие, как в Америке, тогда весь биомусор со временем аннигилируется, и останутся одни адекваты )
{мем:мент:бутылка!}