Его освободили от выплат за счёт проведённого времени в заключении. Прокурор просил 3,5 года колонии.

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Самариддин Раджабов Снимок «Новой Газеты»

Фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за брошенной в силовиков пластиковой бутылки. Прямую трансляцию заседания вела «Медиазона».

Раджабова освободили от выплат за счёт проведённого времени в заключении. Фигуранта «московского дела» отпустили из-под стражи в зале суда.

Его признали виновным в угрозе применения насилия к полицейскому из-за брошенной бутылки в сторону силовиков. Прокурор просил приговорить фигуранта «московского дела» к 3,5 годам колонии.

С силой бросил бутылку с жидким содержимым, с пониманием, что этот тяжеловесный предмет создаст у сотрудников чувство опасности. Бутылка образовала звук, имитирующий разрушение неизвестного предмета, что в совокупности с проведением акции вызвало у потерпевших чувство опасности. вырезка из приговора цитата по «Медиазоне»

Сам Раджабов не отрицает, что бросил бутылку в силовиков. Он объяснил это тем, что у него «накипело», когда полицейские били дубинками протестующих, и он таким образом выразил «свое неуважение к такому беспределу».

Данные товарищи были в бронежилетах, шлемах и так далее. У меня была маленькая пустая бутылка, и я не понимаю, как я мог сделать больно людям в шлемах. Самариддин Раджабов фигурант «московского дела»