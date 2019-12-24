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Артём Мазанов
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Фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова оштрафовали из-за брошенной в силовиков бутылки Материал редакции

Его освободили от выплат за счёт проведённого времени в заключении. Прокурор просил 3,5 года колонии.

44 комментария
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Самариддин Раджабов Снимок «Новой Газеты»

Фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за брошенной в силовиков пластиковой бутылки. Прямую трансляцию заседания вела «Медиазона».

Раджабова освободили от выплат за счёт проведённого времени в заключении. Фигуранта «московского дела» отпустили из-под стражи в зале суда.

Его признали виновным в угрозе применения насилия к полицейскому из-за брошенной бутылки в сторону силовиков. Прокурор просил приговорить фигуранта «московского дела» к 3,5 годам колонии.

С силой бросил бутылку с жидким содержимым, с пониманием, что этот тяжеловесный предмет создаст у сотрудников чувство опасности. Бутылка образовала звук, имитирующий разрушение неизвестного предмета, что в совокупности с проведением акции вызвало у потерпевших чувство опасности.

вырезка из приговора
цитата по «Медиазоне»

Сам Раджабов не отрицает, что бросил бутылку в силовиков. Он объяснил это тем, что у него «накипело», когда полицейские били дубинками протестующих, и он таким образом выразил «свое неуважение к такому беспределу».

Данные товарищи были в бронежилетах, шлемах и так далее. У меня была маленькая пустая бутылка, и я не понимаю, как я мог сделать больно людям в шлемах.

Самариддин Раджабов
фигурант «московского дела»

16 октября Раджабов зачитал рэп о своём уголовном деле в Мосгорсуде. Посетивший заседание Оксимирон спросил Самариддина, с кем он хочет записать трек, а фигурант дела ответил, что именно с ним. В ноябре Оксимирон выпустил совместный трек.

Оксимирон записал трек с фигурантом «московского…
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tjournal.ru

#новости #московскоедело

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44 комментария
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Екатерина Кузнецова

33

С силой бросил бутылку с жидким содержимым, с пониманием, что этот тяжеловесный предмет создаст у сотрудников чувство опасности. Бутылка образовала звук, имитирующий разрушение неизвестного предмета, что в совокупности с проведением акции вызвало у потерпевших чувство опасности.

примерно так я писала диплом

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Екатерина
1

роющая деятельность кабана?

Ответить

Ilya Korotkov

Алексѣй
0

Влияние лунного света на рост телеграфных столбов. 

Ответить

Владимир Дыркин

22

 Бутылка образовала звук, имитирующий разрушение неизвестного предмета, что в совокупности с проведением акции вызвало у потерпевших чувство опасности.

ебучие неженки 

Ответить

Ruslan Sviridov

Владимир
5

Там одна цитата с процесса краше другой. 

при падении бутылка «образовала звук, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений»

Произошедшее заставило старшего сержанта полиции «испытать испуг угрозы здоровью», а также опасения за свою жизнь.

«Я считаю, тот человек, который кинул бутылку, мог спровоцировать агрессивные действия в отношении нас, сотрудников полиции. Какую-то безнаказанность. Почему он мог кинуть бутылку, а я не могу так сделать?»

Ответить

Zaki Fursevich

Владимир
1
Ответить

Владимир Дыркин

Zaki
0

я не годен если что 

Ответить

Zaki Fursevich

Владимир
5
Ответить

Алексѣй Бобковъ

Владимир
0

ибо нехуй, они здесь власть

Ответить

Alex Dark

Владимир
0

Это фраза войдёт в аналы истории.

Ответить

Ilia Gurtovoy

Владимир
0

Интересно чем имитация звука отличается от звука?

Ответить

Gleb Eltsov

13

Бутылка образовала звук, имитирующий разрушение неизвестного предмета

Ответить

Саша Таева

Gleb
0

у этого изображения есть звук

Ответить

Gleb Eltsov

Саша
0

И он вызывает чувство опасности

Ответить

Лев Люкшин

3

Урааа, наконец-то посадили этого урода!! Больше не будет причинять боль нашим достойным полицаям!! Спасибо

Ответить

Boy Next Door

3

жидким содержимым

Топ комментов тж за 2019?

Ответить

Jiminy Jillickers

3
Ответить

Artem Monahov

1

Интересно, они сами хоть понимают с какой силой опускают полицейских? И понимают ли сами сотрудники за кого их держат.. и всю вот эту степень агрессии общества.

Ответить

Именно Фамильенно

Artem
1

народ и ментов стравливают
делят на своих и чужих
потом вторые, если что, без задней мысли будут стрелять в первых

Ответить

Artem Monahov

Именно
0

Да могли бы и не стравливать, будто в России было время нормального отношения

Ответить

Artem Monahov

Artem
1

ЧЧ, беги попку тушить, умник недоделанный )

Ответить

empSokol

2

Артём многостаночник

Ответить

Zaki Fursevich

empSokol
1
Ответить

Александра Хотимченко

empSokol
0

Батарея видимо горячая 

Ответить

Максим Ростокин

empSokol
0

Многобутылочник )

Ответить

Stan Majors

2

желаю ему хорошо пожить за бугром и вспоминать эту ситуацию как ржумбу

Ответить

Сергей Ляхов

1

чувство опасности блять

Ответить

Роман Трусов

1

Бутылка образовала звук, имитирующий разрушение неизвестного предмета, что в совокупности с проведением акции вызвало у потерпевших чувство опасности.

Ну хорошо хоть не издала ХЛОПОК

Ответить

Паша Красников

1

Плюнул бы - была бы угроза применения всемирного потопа

Ответить

Александра Хотимченко

1

А зачем бросал? Хотя тут надо определить что считается или не считается допустимым уровнем угрозы при таких мероприятиях.

Ответить

Даниил Баздырев

0

Бутылка пластиковая была?

Ответить

Дмитрий Маркин

Даниил
1

Да.

Ответить

Даниил Баздырев

Дмитрий
0

Была бы стеклянная, дали бы лет 5, видимо

Ответить

Kyler

Даниил
0

Да

Ответить

Алексей Пушкарёв

–6

Сегодня бутылка — завтра камень.
Таких рецидивистов надо сажать надолго, чтобы другим неповадно было. Слабая власть, неспособная на строгие решения относительно такого мусорного сопротивления, долго не продержится

Ответить

Pavel Osadchuk

Алексей
1

хорошо, что не продержится

Ответить

Artem Monahov

Алексей
0

Пару десятков лет уже держится

Ответить

Максим Ростокин

Алексей
0

Либо раздать всем оружие, как в Америке, тогда весь биомусор со временем аннигилируется, и останутся одни адекваты )

Ответить

Гулли Вер

0

Ваши комментарии вызывают у меня чувство чтения. Прекратите писать их!

Ответить

Yaroslav Maltsev

0

Либеральная путинская власть, даже полицейских не может защитить

Ответить

Филипп Дориан

0

Спасибо, Оксиомон

Ответить

Dima Rybak

0

{мем:мент:бутылка!}

Ответить

Zaki Fursevich

Dima
0
Ответить

Мемопроходил

Dima
0
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