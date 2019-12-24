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Артём Мазанов
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Фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева приговорили к 2,5 годам колонии. Его обвинили в ударе силовика ограждением Материал редакции

По данным следствия, он ударил прапорщика по пальцам.

31 комментарий
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Сергей Суровцев Снимок Сергея Карпухина

Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии общего режима фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева. ЕГо обвинили в том, что он ударил росгвардейца металлическим ограждением на акции 27 июля. Прямую трансляцию заседания вела «Медиазона».

По версии следствия, Суровцев ударил металлическим ограждением по пальцам росгвардейца Александра Островерхова, от чего тот испытал физическую боль.

Расследование в отношении Суровцева следователи завершили за один день.

#новости #московскоедело

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31 комментарий
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empSokol

6

Вообще это, конечно, охренеть какой сюр, что человек, который случайно прищемил палец другому человеку, садится в колонию на 2,5 года, как тот, кто нуждается в исправлении и изоляции от общества. Реально скоро в тюрьмах контингент будет интеллигентнее, чем в университетах.

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Weall FAlldown

empSokol
2

сюр

Показательная казнь. Не более. Сюр - если бы посадили каждого, кто дотронулся до силовика, человек 100-200. А так просто не фортануло парню, реп не умел читать, либеральным сми не интересен как Жуков, и язык не так подвешен, чтоб похуесосить Навала.

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Artem Monahov

Weall
–1

Всё впереди

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Weall FAlldown

Artem
0

Ты вангуешь или мечтаешь?)

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Stan Majors

empSokol
1

что-то мне это напоминает

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Владимир Дыркин

0

Власть молодец- лодку сама раскачивает активненько. Рано или поздно ( чем раньше, тем лучше), эти твари на столбах окажутся. 

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Илья Волочков

Владимир
15

Не окажутся. У россиян терпилка резиновая.

Ответить

Владимир Дыркин

Илья
0

резина имеет свойство изнашиваться

Ответить

Никита Сухов

Владимир
4

новая родится, не проблема

Ответить

Человек-человек

Владимир
1

Т.е. то что сроки дают тебе мало, ты еще хочешь чтобы их на столбах вешали?

Ответить

Владимир Дыркин

Человек-человек
2

Плохо. Давай ещё попробуй.

Ответить

Человек-человек

Владимир
–2

Извини

Ответить

Zaki Fursevich

Владимир
1
Ответить

Алексѣй Бобковъ

Владимир
1
Ответить

Сергей Ларин

Владимир
0

Жаль только — жить в эту пору прекрасную 

Уж не придется — ни мне, ни тебе.

—---

Уже сколько лет слышу про "вот-вот у россиян терпение лопнет и ух покажем". Пока у россиян только что-то жидкое по штанам стекает, а те делают вид, что все нормально. 

Приспособленцев в масштабах страны всегда будет больше.

Ответить

Lion St

Владимир
0

Самому не смешно?

Ответить

Weall FAlldown

Владимир
0

власть сама раскачивает лодку бу бу бу

Спустя неделю. *никто не помнит фамилию этого парня*

Ответить

Владимир Дыркин

Weall
0

дело в фамилии? 

Ответить

Weall FAlldown

Владимир
0

Это человек, и у него было имя. Его звали Роберт Полсон.

Ответить

Владимир Дыркин

Weall
0

мне насрать на фамилию, я сужу  в принципе  действия властей, я вижу что они творят. Девочка, мальчик, взрослый или молодой, мне без разницы кто там , как выглядит и с какой фамилией.

Ответить

Weall FAlldown

Владимир
0

Ну насчёт тебя то понятно, и так будешь помнить. ты и сейчас помнишь даже то, чего не было. Какая разница пол фамилия внешность - Путен и гебня злостные убийцы народа. Это не просто информация уже в памяти, а скрипт какой-то.

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Павел Соколов

2

Вы посмотрите, он даже на фото кидает зигу. 10 лет добавьте ему

Ответить

Дитковский

0

Один абзац, серьезно?

Ответить

Человек-человек

Дитковский
0

Тупым не понять

Ответить

Владимир Дыркин

Человек-человек
2

в приложении этой надписи нет, идиот.

Ответить

Дитковский

Владимир
2

Это не важно, главное повонять.

Ответить

Никита Гинце

Владимир
0

Не мороси

Ответить

Дитковский

Никита
2

Не для яблокофонов

Ответить

Владимир Дыркин

Никита
0

раньше не было, сейчас есть, да. Извиняюсь.

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Rex Sacrorum

Владимир
0

А зачем вы им тогда пользуетесь?

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Владимир Дыркин

Rex
1

а есть причина не пользоваться?

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