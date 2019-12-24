Прямой эфир
По данным следствия, он ударил прапорщика по пальцам.
Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии общего режима фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева. ЕГо обвинили в том, что он ударил росгвардейца металлическим ограждением на акции 27 июля. Прямую трансляцию заседания вела «Медиазона».
По версии следствия, Суровцев ударил металлическим ограждением по пальцам росгвардейца Александра Островерхова, от чего тот испытал физическую боль.
Расследование в отношении Суровцева следователи завершили за один день.
Вообще это, конечно, охренеть какой сюр, что человек, который случайно прищемил палец другому человеку, садится в колонию на 2,5 года, как тот, кто нуждается в исправлении и изоляции от общества. Реально скоро в тюрьмах контингент будет интеллигентнее, чем в университетах.
сюр
Показательная казнь. Не более. Сюр - если бы посадили каждого, кто дотронулся до силовика, человек 100-200. А так просто не фортануло парню, реп не умел читать, либеральным сми не интересен как Жуков, и язык не так подвешен, чтоб похуесосить Навала.
Всё впереди
Власть молодец- лодку сама раскачивает активненько. Рано или поздно ( чем раньше, тем лучше), эти твари на столбах окажутся.
Не окажутся. У россиян терпилка резиновая.
резина имеет свойство изнашиваться
Т.е. то что сроки дают тебе мало, ты еще хочешь чтобы их на столбах вешали?
Плохо. Давай ещё попробуй.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе.
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Уже сколько лет слышу про "вот-вот у россиян терпение лопнет и ух покажем". Пока у россиян только что-то жидкое по штанам стекает, а те делают вид, что все нормально.
Приспособленцев в масштабах страны всегда будет больше.
власть сама раскачивает лодку бу бу бу
Спустя неделю. *никто не помнит фамилию этого парня*
дело в фамилии?
Это человек, и у него было имя. Его звали Роберт Полсон.
мне насрать на фамилию, я сужу в принципе действия властей, я вижу что они творят. Девочка, мальчик, взрослый или молодой, мне без разницы кто там , как выглядит и с какой фамилией.
Ну насчёт тебя то понятно, и так будешь помнить. ты и сейчас помнишь даже то, чего не было. Какая разница пол фамилия внешность - Путен и гебня злостные убийцы народа. Это не просто информация уже в памяти, а скрипт какой-то.
Один абзац, серьезно?
Тупым не понять
в приложении этой надписи нет, идиот.
Не мороси
А зачем вы им тогда пользуетесь?