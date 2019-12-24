Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Дамир Камалетдинов
7605

ФБК: сотрудника фонда Руслана Шаведдинова увезли на архипелаг Новая Земля в Арктике Материал редакции

Его доставили в воинскую часть на закрытой территории, куда не могут попасть адвокаты.

156 комментариев
В закладки
​Руслан Шаведдинов Фото Idel.Реалии

ФБК удалось связаться с сотрудником фонда Русланом Шаведдиновым, который пропал после обыска у себя дома. Он рассказал, что его увезли на архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом Океане. Об этом сообщили Алексей Навальный и Кира Ярмыш, которая говорила с Шаведдиновым по телефону.

Alexey Navalny @navalny
Похоже, что план по изоляции нашего Руслана @shaveddinov составлял лично Путин. Задействованные силы и средства впечатляют.
- заблокировали сим-карту;
- ФСБ выломало дверь;
- на нескольких самолетах за сутки увезли на Новую Землю.
Не шучу. Руслан сейчас на архипелаге Новая Земля.

Как рассказала Кира Ярмыш «МБХ-Медиа», Шаведдинова увезли служить на Новую Землю. По её словам, сотрудника ФБК доставили в войсковую часть 23 662 , которая входит в 33-й зенитный ракетный полк 1-й дивизии ПВО и дислоцируется в посёлке Рогачево.

Ярмыш добавила, что Шаведдинова доставили в воинскую часть, находящуюся на закрытой территории. Из-за этого к нему не могут попасть адвокаты.

23 декабря дома у Шаведдинова прошёл обыск, после которого его увезли в неизвестном направлении. Сначала говорилось, что сотрудника ФБК доставят на допрос в Следственный комитет, но в Управлении СКР его не привозили. По словам юриста ФБК Вячеслава Гимади, перед задержанием Шаведдинову заблокировали мобильную связь.

На следующий день Навальный заявил, что сотрудника ФБК похитили и отправили в армию под конвоем. Как отметил политик, Шаведдинов оспаривал действия военкомата в суде, поэтому по закону его не могли забрать в армию до окончательного вердикта. После этого суд отклонил апелляцию Шаведдинова на решение призывной комиссии, признавшей сотрудника ФБК годным к службе в армии.

#новости #фбк #армия

Новости
Подписаться
Подписан
Отписаться
Фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова оштрафовали из-за брошенной в силовиков бутылки
Его освободили от выплат за счёт проведённого времени в заключении. Прокурор просил 3,5 года колонии.
5
75
Реклама на TJ
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0431\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0440\u043c\u0438\u044f"], "comments": 156, "likes": 75, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 132728, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 24 Dec 2019 17:44:22 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/BankOpenQuiz/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('open-bank-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new BankOpenQuiz.Special({ container: container, isFeed: document.querySelector('[air-module="module.feed"], [air-module="module.page_search"]') ? true : false, share: { url: '', title: 'Проверяем финансовую грамотность пользователей TJ', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 18);
0
{ "id": 132728, "author_id": 50011, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/132728\/get","add":"\/comments\/132728\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/132728"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
156 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Василий Лебедев

114

Новая Земля для Прекрасной России Будущего.

Ответить

Weall FAlldown

Василий
1

Кстати тоже про это подумал, символизм неспроста.

Ответить

empSokol

53

Это вообще норм, когда человеку взламывают квартиру, забирают его оттуда и везут в самые перди страны на год? Никому в голову там не приходило, как это со стороны будет выглядеть?

Ответить

Владислав Цыплухин

empSokol
35

Будто взлом квартир является чем-то необычным для людей, которые занимаются политикой. Эксклюзивный борт с доставкой на остров — вот это что-то новое.

Ответить

Litnikov Danil

Владислав
21

И это даже не Навальный. Тот видимо отправится Марс колонизировать

Ответить

hyposlasher

Владислав
0

Креатив

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Владислав
0

Прецедент, хуле. А право у нас, как известно, прецедентное.

Ответить

Rodrik Mayer's

empSokol
10

Никому в голову там не приходило, как это со стороны будет выглядеть?

Президент страны, который открыто говорит что надо сажать и репрессировать за бумажные стаканчики должен переживать как будет выглядеть призыв в армию политических конкурентов?

Ответить

Anton Miroshnichenko

empSokol
6

как какое-то ракамакафо

Ответить

Ольга Семенова

empSokol
3

Отнял целый день времени у Путина.

Ответить

Марк Рязанцев

empSokol
2

Самое стремное что на новую землю обычно хуй попадёшь, просто так внезапно организовать борт туда, это прям слишком.

Ответить

Ольга Семенова

Марк
3

Так они еще для Навального отрезали - шоб не ездили. Если даже приедут на воздушной подушке, скажут, режимный объект, обед с 24.00 до 24.00.  

Ответить

empSokol

Марк
0

Я вообще не думал, что на Новую Землю срочников отправляют

Ответить

Ольга Семенова

empSokol
1
Ответить

Марк Рязанцев

empSokol
0

Служат да. Но они типо пол года по моему, из за севера

Ответить

Настя Иванова

empSokol
0

Я слышала кучу таких историй про военкомат. 

Ответить

empSokol

Настя
8

Со взломом дверей о отправкой на Новую Землю в тот же день? Обычно забирают и везут на сборочный пункт, из которого потом в часть отправляют, а такая скорость и рвение явно исключение.

Ответить

Настя Иванова

empSokol
1

Отслуживший знакомый рассказывал, что из военкомата к нему пришли в общагу в 6 утра, дали 15 минут на сбор вещей, запретили звонить и отправили в место, где белые медведи тырили у солдат еду. У него даже видеоролики на странице в вк есть, как белые медведи какие-то коробки дербанят. 

Ответить

Kochubey Serg

Настя
1

У меня друг тусил в киевском хостеле в этом году. В шесть утра был разбужен лезущими в окна полицаями. Оказалось, у них облава на призывников

Ответить

Настя Иванова

Kochubey
0

Киевский - это в Киеве или рядом с киевским вокзалом?

Ответить

Александра Хотимченко

Настя
0

Он уклонист? 

Ответить

Настя Иванова

Алексан…
0

По-моему нет, там его не одного так забрали вроде. Они учились в какой-то шарашке без отсрочки от армии.

Ответить

Александра

Настя
0

Тогда это вообще пиздец( врываются, вытаскивают из среды и отрубают средства связи. А родственникам хоть дали сказать куда его забирают?

Ответить

Настя Иванова

Алексан…
0

Не, по его словам, родственники обо всем узнали, когда он уже был на севере. И это все в Петербурге.

Ответить

Александра

Настя
2

Реально какое то похищение( прям мурахи по коже 

Ответить

Искусный

Настя
0

Скорее всего он подписал какую-то бумагу, что должен явиться тогда-то и т.д. и не появлялся, а потом попал в розыск, ну и нашли и забрали

Ответить

Настя Иванова

Искусный
0

Я давно эту историю слышала, но насколько я поняла, это была именно облава на общагу и забирали всех у кого не было военного билета. Может им всем выдавали бумагу, хз.

Ответить

Искусный

Настя
0

Я подобные истории тоже слышал, но если всё нормально, просто так не заберут

Ответить

Настя Иванова

Искусный
1

Да даже если они что-то подписывали, забирать вот так в 6 утра без возможности позвонить родным - жесть. Больше похоже на похищение. 

Ответить

Искусный

Настя
0

Если чел подписывал какие-то документы, а потом не явился, он попадет в федеральный розыск, поэтому ему хотя бы дали 15 минут, а могли вообще в метро остановить и забрать в армию, хотя он всего лишь в магазин за хлебом пошел

Ответить

Настя Иванова

Искусный
0

Пиздец. А эту бумагу подписывают после прохождения медкомиссии?

Ответить

Искусный

Настя
0

Нужно знать детали твоего примера, чтобы сказать точно, но вообще да. Допустим в универ поступил будучи 17ти летним, потом при достижении 18 сходишь в военкомат, медосмотр какой-то лайтовый проходишь и приносишь им справку, что учишься и у тебя отсрочка. Универ заканчиваешь, тебе должны дать повестку в военкомат на медобследование, если расписался то всё считай, на крючке. Если не расписался, то ничего страшного, но эту бумагу могут попросить в разных ситуациях, например если нужно делать загранпаспорт или, работодатель обязан уведомлять военкомат, что у тебя такой-то учится, или вообще просто в начале призывного периода часто стоят и могут проверить военник, то есть варианты спалиться присутствуют. Если больше 27 лет, то многим уже плевать, хотя на той же работе все же нужно показывать, если банк особенно. Так вот если расписался, а потом не явился, то это фед. розыск со всеми последствиями.

Ответить

Паша Красников

Настя
0

запретили звонить

Дома, или на службе?

Ответить

Настя Иванова

Паша
0

В момент, когда забирали. На службе он спокойно сидел в вк

Ответить

empSokol

Настя
0

Ну это жесть конечно, но странно, что он не мог сообщить, что его забирают в армию.

Ответить

colorless

Настя
3

Я тоже. Но целый армейский борт раньше государство разве что под корги выделяло.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

colorless
0

*раньше государство разве что под корги выделяло*

Вот для этих корги?: 👇 🧐

Ответить

Паша Красников

empSokol
1
Ответить

Сергей Суховирский

empSokol
0

Вспомнил, что было такое уже раньше с политактивистами, но без выламывания дверей
https://varlamov.ru/1675099.html

Ответить

Ulanovskiy Philipp

empSokol
0

ха-ха

будто этих людей хоть как-то ебёт, как это со стороны выглядит

Ответить

Denis Lisovski

33

Еее репрессики

Но вообще уже как-то нихуя не смешно

Ответить

Weall FAlldown

Denis
–72

Да вы заебали. По твоему остальные призывники там тоже узники чтоли? Не всем везёт у мамки под боком отслужить. уважайте других , тех кто служит и не ноет по интернетам.

Ответить

govna kousoque

Weall
69

  По твоему остальные призывники там тоже узники чтоли? 

Да.

Ответить

Weall FAlldown

govna
–2

А почему репрессиями только сейчас называют ?

Ответить

Eldar

Weall
4

Ну а давно призывников силами ФСБ из хаты выдергивают?

Ответить

badkid

Weall
37

Просто иди нахуй

Ответить

Krot

badkid
–17

@Вахтёр TJ

Ответить

badkid

Krot
16

Жопу свою отметь

Ответить

Ilya Korotkov

Krot
0

ты тогда тоже беги перед ним. 

Ответить

Сергей Васильев

badkid
–1

Ты же сам радовался когда полицейских убивали и пищал, что они нелюди, почему ты бесишься когда они относятся к тебе и твоим людям так же, как и ты и к ним?

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Сергей
0

Они первые начали

Ответить

Denis Lisovski

Weall
35

Молодого активиста повязали и увезли под конвоем на какой-то ебучий архипелаг на краю света, предварительно оборвав ему всю связь с внешним миром и кинув болт на всю противозаконность происходящего.

Да, блджад, в данном случае конкретно он - узник. Перед твоим измазанным в говне носом рождается гулаг 2.0 с политактивистами в ссылках, а ты пытаешься это оправдать.

Ответить

Rodrik Mayer's

Weall
20

Считаю обязательную службу ничем иным как тюрьмой с особым режимом. Не вижу смысла хоть как-то оправдывать такую армию, где тебя забирают как особо опасного преступника, используют в личных целях довольно долгое время и в большинстве случаев выпускаю калекой.

Ответить

Михаил Русланович

Weall
15

есть установленный порядок, который надо соблюдать. порядок призыва. и он отличается от сабжа.

Ответить

Дмитрий Орлов

Weall
2

Повестки так не отправляют 

Ответить

Weall FAlldown

Weall
–9

Рекорд по скорости минусов.
Понял. Когда отправляют «неактивиста» на север служить это не репрессии. Получается они хуже активиста ФБК, потерпят.
Наверно тут многие боятся прост, ладн.

Ответить

Litnikov Danil

Weall
0

Кстати да, рекорд. Интересно, ведёт ли тж учёт

Ответить

Rodrik Mayer's

Litnikov
0

Учет ботов? Тут подписку отключили, так что теперь пригожинские боты создают активность и увеличивают активность. И пользователи лайки получают хуесося их. Все в выигрыше.

Ответить

Litnikov Danil

Rodrik
1

Интересная экосистема

Ответить

Искусный

Rodrik
0

Я тут подумал, что если api ввели специально, чтобы продукцию ИД "Комитета" было проще мониторить. Скрипт какой-то написали и всё, изи же схема

Ответить

Денис Бобров

Weall
0

А по твоему туда всех призывников таким образом забирают?

Ответить

Weall FAlldown

Денис
–8

Службу в армии назвали репрессией. Вот и все. Как он попал на службу это другой вопрос.

Ответить

Litnikov Danil

Weall
0

Рудольфыч, заебал

Ответить

Rodrik Mayer's

Weall
0

Бля так интересно на тебя в жизни посмотреть))

Ответить

Artem Monahov

Denis
8

Видимо на Новой Земле первый гулаг современной России

Ответить

Tyler Durden

Artem
0

Первый лагерь*

Ответить

Гаиль Налиев

21

работает в фбк, светит лицом везде, а военник не сделал
браво, еблан

Ответить

Litnikov Danil

Гаиль
1

А сколько ему?

Ответить

Гаиль Налиев

Litnikov
0

призывного возраста значит))

Ответить

fox_rus

Гаиль
1

А сделал бы, вышло бы расследование на НТВ, исход тот же, плюс уголовка, плюс очередные обвинения ФБК

Ответить

Андрей Тодоровский

Гаиль
1

Ситуация состоит в том, что некоторые представители правоохранительных органов (информацию не проверял, так что могу напиздеть) грозились закатывать в армию даже тех, кто военник получил по медицинским основаниями.
То есть было в планах устраивать повторные медицинские освидетельствования с доскональной проверкой всех причин признания призывника негодным. Простор с махинациями есть? Ещё какой.

Если говорить о точной информации, то с 1 сентября этого года негодный к службе гражданин имеет право написать заявление с просьбой всё-таки принять его на службу в ВС — и гражданина примут на службу в армию. Как мне кажется, подобная возможность создаёт огромный простор для махинаций.

Если вся эта история с сотрудником ФБК всё же является правдой, то на лицо грубейшие нарушения всего подряд, за которые надо наказывать по всей строгости закона.
Осталось понять, как простой ФБКашник мог насолить кому-либо настолько, что его так оперативно закатали в ковер (отключив ему связь), а в ковре отправили в воинскую часть прямым рейсом, и ещё не абы какую.

Ответить

Гаиль Налиев

Андрей
–1

в любом случае, по закону — он уклонист
разве фбк не орет громче всех и не требует верховенство права в стране?
вот, фбк, получите и распишитесь, все законно
реально, и не доебаться же, все по закону))

Ответить

Андрей Тодоровский

Гаиль
0

Не могу сказать, что уклонист. Есть же информация о том, что он в судебном порядке оспаривал призыв в армию, а, согласно нашим законам, на время суда призывника призвать право никто не имеет.

Ответить

Паша Красников

21

Хуясе

Ответить

Vitaliy Vitaliev

–4

теперь все тут в комментах такие серьезные и так переживают за бедного парня, а когда была статья что людей в центре Москвы расстреляли все смеялись и мерились в остроумии! 

Ответить

Эдуард Гладышев

Vitaliy
23

Так ни одного человека не погибло

Ответить

Искусный Дворянин

Эдуард
2

Двое сотрудников

Ответить

So Dope

Искусный
8

нет противоречий

Ответить

Эдуард Гладышев

Искусный
1

Ваших?

Ответить

Искусный Дворянин

Эдуард
1

Двое сотрудников, которые кричали обычным гражданам, чтобы они отходили и сами шли в сторону стрельбы

Ответить

Паша Красников

Искусный
1

Так это из-за них и стреляли там. Не было бы их - никто бы не стрелял.

Ответить

Эдуард Гладышев

Искусный
0

Вот прям они кричали?

Ответить

Искусный

Эдуард
1

Ясно с тобой всё

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Эдуард
1

тогда этого никто не знал и все шутили!

Ответить

Эдуард Гладышев

Vitaliy
0

Я не шутил, товарищ майор!

Ответить

Дмитрий Орлов

Vitaliy
3

Местная аудитория натуральные фашисты, у которых все евреи - черти, муслимы - террористы, европецы - пидорасы, чекисты - нелюди и т. д.

Ответить

Эдуард Гладышев

Дмитрий
2

Воу воу, расслабьтесь, выпейте чаю с рязанским сахарком

Ответить

Дмитрий Орлов

Эдуард
1

Почему всех рядовых вермахта не казнили за холокост?

Ответить

Эдуард Гладышев

Дмитрий
0

Кажется в ФСБ рядовые не служат

Ответить

Дмитрий Орлов

Эдуард
1

ФСБ=SS понял

Ответить

badkid

Vitaliy
2

Выяснили уже много раз, люди в той перестрелке не погибли. Ну, кроме того, который завалился в ФСБ с оружием.

Ответить

Никита Мык

Vitaliy
–7

Да тут уебков половина на TJ, за здравые слова минусуют... 

Ответить

Artem Monahov

Никита
2

Да ты сам неадекват тупорылый, иди с Львом у школьников бутылки отбирай и садись на них

Ответить

Dragan Velimirovic

Никита
0

@Вахтёр TJ бан за оскорбление сообщества ТЖ

Ответить

Эдуард Гладышев

9

Командиру части головняков подкинули

Ответить

Litnikov Danil

Эдуард
0

Если адекватный то все ок будет. Ещё фбкшнику малька даст

Ответить

Артём Мазанов

9

Просто твари 

Ответить

Mikhail Lukup

8

Это уже даже нарушение устава! Туда отправляют только после прохождения КМБ. 
Походу кто-то просто решил провести акцию устрашения, так как обосрался со стрелком на Лубянке, а заодно вымолить у Лучезарного прощение.

Ответить

Gleb Eltsov

Mikhail
2

Во, тот же вопрос родился. Первым делом же три месяца учебки где-нибудь в Коврове, Владимирская губерния. Какая Новая Земля, лол. Как это с точки зрения устава можно провернуть? 

Как вариант - его перепуганного через недельку маринования переведут-таки в обычную учебку.

Ответить

Аркадий Иванов

6

Бля, я ору просто. То есть он просто так кайфовал без военника. Будучи в оппозиционной теме, а теперь такой как пикачу из мема.

Ответить

empSokol

Аркадий
4

А часто призывников омоном за день в Новую Землю вывозят?

Ответить

Аркадий Иванов

empSokol
0

Не ну это хреново, конечно. Но моего замечания про отсутствие военника не отменяет. Похоже кого-то этот парень сильно достал. И этот кто-то решил проблему в такой весёлой манере.

Ответить

Унылый Лось

Аркадий
0

У меня есть подозрение, что даже с военником его как-то бы туда сослали.

Ответить

Litnikov Danil

empSokol
0

Только на бамбардье, а не дешёвым рейсом

Ответить

Rodrik Mayer's

Аркадий
2

Орать будешь когда тебя заберут в не призывном возрасте, с военником, который признают не действительным.

Ответить

Аркадий Иванов

Rodrik
0

Соре, я своё уже отслужил.

Ответить

Паша Красников

Аркадий
1

А кого это волнует?

Ответить

Аркадий Иванов

Паша
–1

Ясно, понятно. Полицейской государство. Свят, свят, свят.

Ответить

Упоротый Голубь

Аркадий
0

Военник недействительный, ты не служил, уклонист. Доказательств нет, вэлкам ту рашн армия 

Ответить

Иван Иванов

5

сегодня ты наслаждаешься вином в московском ресторане, а завтра ты драишь армейские туалеты в новой земле, а че, звучит хайпово

Ответить

Shevtsov

4

Это уже тотальный пиздец

Ответить

Сергей Ляхов

Shevtsov
2

тоталитарный* 

Ответить

Артем Стажаров

2

Отправили в армию?.. Работает на ФБК, но про военник забыл?

Ответить

Goodsanta

4

Для тех кому интересно:

Армия на Новой земле представляет собой одну войсковую часть. Нормально добраться туда и выбраться оттуда можно только на вертолете - отсюда есть проблемы с доставкой больных солдат.
Еще есть история от служившего там о том, как однажды рота по приказу ротного пошла охотиться на медведя ради шкуры для кого-то с континента и мяса для столовой. Не знаю, насколько это правда, но все же.

Если какое место и можно назвать "тюрьмой для призывника" - то это в/ч 26894

Ответить

Янпалыч Кошек

Goodsanta
0

так его ж в 23 662 отправили или они там рядом?

Ответить

Gleb Eltsov

Goodsanta
0

Дед там служил три года аккурат после прекращения там ядерных испытаний, много историй интересных рассказывал.

Ответить

Ruslan Sviridov

3

Полная жесть. Так бы коррупционеров брали, да на острова вывозили, как они за «призывниками» спецоперации разворачивают. 

Ответить

Rodrik Mayer's

Ruslan
1

Как ты себе представляешь чтобы они сами себя вывезли на Новую Землю?

Ответить

Паша Красников

3

Такой важный и опасный человек?

Ответить

CiZerin

Паша
–1

Лёгкая цель, сам дал им оружие против себя. Я смотрю беспечность и халатность в России абсолютно везде: хоть в гос органах, хоть в оппозиции.

Ответить

Александра Хотимченко

CiZerin
0

Так то да, но разве даже уклонистов так забирают? 

Ответить

CiZerin

Александра
0

Он не просто уклонист, а ещё и сотрудник ФБК. Поэтому все вот так и сделали. Считай показательной казнью. 

Чувак сам знал чем занимается и против чего/кого боится и при этом допустил такие ошибки в "подготовке". Это как на медведя пойти охотиться и забыть, что у тебя ноги нет.

Ответить

Словесный Интервент

3

Любопытно, когда редакция или комитет заходит в комментарии под новостями про Навального или ФБК, чувствуют ли разочарование в упущенной финансовой выгоде? Ведь можно было бы не рекламировать какие-то непонятные кредиты для тамплиеров, а жить только на подписку ботов новорегов. 

Ответить

Litnikov Danil

Словесный
0

Получается боты были бы Робин Гуды? 🤔

Ответить

empSokol

Словесный
0

Так пейволла же нет уже.

Ответить

Weall FAlldown

2

что его увезли на архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом Океане

Бля че так орно
( конечно надеюсь и уверен, что будет норм все с ним)

Ответить

Человек-человек

2

Митинги будут?

Ответить

badkid

Человек-человек
3

Если нет, то это пиздец

Ответить

Petr

–19

Всю жизнь мечтал там побывать. Говорят красиво. Вернется Настоящим мужчиной, отдавшим долг Родине (пусть он в долг у Родины и не брал)

Ответить

Artem Monahov

Petr
7

Тебе 15₽ не хватает?

Ответить

Litnikov Danil

Petr
2

Шойгу кстати не служил. Ненастоящий мужчина министр обороны?

Ответить

Mikhail Lukup

Litnikov
5

А Сергей Зверев служил, он настоящий мужик!

Ответить

Litnikov Danil

Mikhail
0

Кстати да, судя по тому что он на красную выходил - яйки у него есть

Ответить

Искусный Дворянин

1

Ржачно же)

Ответить

Artem Monahov

2

Похоже на сюжет для выпуска Каламбура

Ответить

Александра Хотимченко

2

Попахивает похищением 

Ответить

Василий Суслов

0

ПИЗДЕЦ

Ответить

Вадим Турецкий

1

ссылка, пиздец

Ответить

x mst

1
Ответить

Другой Ник

1

Вот это креатив

Ответить

Yaroslav Maltsev

1

Новая земля

Ответить

Без Имени

–8

Похоже, что план по изоляции нашего Руслана @shaveddinov составлял лично Путин 

 Пиздец у навального каша в голове

Ответить

Без Имени

Без
–3

Ооо, либеральненькая аудитория задымилась, я их божка оскорбил

Ответить

Dias001 Rrn

–3

Наверное хотят его опустить там и позже пригожинские помойки начнут писать, что в ФБК якобы работают дырявые петухи

Ответить

Евгений Монахов

0

Блин, под самый Новый Год человека забрали.. И не куда-нибудь, а в самую жопу, даже не представляю как ему там

Ответить

badkid

Евгений
1

Уверен, что это не случайность.
Расчёт на то, что люди никогда не променяют оливье, йолку и бутербродики с икрой по акции на митинги.

Ответить

Станислав Козак

0

Дедушка Мороз, пусть выйдет новый сезон ...

Ответить

Дмитрий Ермакович

0

Пиздец.

Ответить

Олег Васильевич

0

о, кто  то получит звездочку

Ответить

Litnikov Danil

Олег
0

*лычки

Ответить

Yaroslav Brandtner

0

Такое путешествие лимон стоит, а он бесплатно личным самолетом слетает

Ответить

Словесный Интервент

Yaroslav
0

Налогоплательщики оплатили. 

Ответить

Yaroslav Brandtner

Словесный
0

Исполняем любые желания и прихоти. Подарок на НГ

Ответить

Ольга Семенова

0