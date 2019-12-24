Прямой эфир
Его доставили в воинскую часть на закрытой территории, куда не могут попасть адвокаты.
ФБК удалось связаться с сотрудником фонда Русланом Шаведдиновым, который пропал после обыска у себя дома. Он рассказал, что его увезли на архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом Океане. Об этом сообщили Алексей Навальный и Кира Ярмыш, которая говорила с Шаведдиновым по телефону.
Как рассказала Кира Ярмыш «МБХ-Медиа», Шаведдинова увезли служить на Новую Землю. По её словам, сотрудника ФБК доставили в войсковую часть 23 662 , которая входит в 33-й зенитный ракетный полк 1-й дивизии ПВО и дислоцируется в посёлке Рогачево.
Ярмыш добавила, что Шаведдинова доставили в воинскую часть, находящуюся на закрытой территории. Из-за этого к нему не могут попасть адвокаты.
23 декабря дома у Шаведдинова прошёл обыск, после которого его увезли в неизвестном направлении. Сначала говорилось, что сотрудника ФБК доставят на допрос в Следственный комитет, но в Управлении СКР его не привозили. По словам юриста ФБК Вячеслава Гимади, перед задержанием Шаведдинову заблокировали мобильную связь.
На следующий день Навальный заявил, что сотрудника ФБК похитили и отправили в армию под конвоем. Как отметил политик, Шаведдинов оспаривал действия военкомата в суде, поэтому по закону его не могли забрать в армию до окончательного вердикта. После этого суд отклонил апелляцию Шаведдинова на решение призывной комиссии, признавшей сотрудника ФБК годным к службе в армии.
Новая Земля для Прекрасной России Будущего.
Это вообще норм, когда человеку взламывают квартиру, забирают его оттуда и везут в самые перди страны на год? Никому в голову там не приходило, как это со стороны будет выглядеть?
Будто взлом квартир является чем-то необычным для людей, которые занимаются политикой. Эксклюзивный борт с доставкой на остров — вот это что-то новое.
И это даже не Навальный. Тот видимо отправится Марс колонизировать
Прецедент, хуле. А право у нас, как известно, прецедентное.
Никому в голову там не приходило, как это со стороны будет выглядеть?
Президент страны, который открыто говорит что надо сажать и репрессировать за бумажные стаканчики должен переживать как будет выглядеть призыв в армию политических конкурентов?
Самое стремное что на новую землю обычно хуй попадёшь, просто так внезапно организовать борт туда, это прям слишком.
Так они еще для Навального отрезали - шоб не ездили. Если даже приедут на воздушной подушке, скажут, режимный объект, обед с 24.00 до 24.00.
Я слышала кучу таких историй про военкомат.
Отслуживший знакомый рассказывал, что из военкомата к нему пришли в общагу в 6 утра, дали 15 минут на сбор вещей, запретили звонить и отправили в место, где белые медведи тырили у солдат еду. У него даже видеоролики на странице в вк есть, как белые медведи какие-то коробки дербанят.
У меня друг тусил в киевском хостеле в этом году. В шесть утра был разбужен лезущими в окна полицаями. Оказалось, у них облава на призывников
Он уклонист?
По-моему нет, там его не одного так забрали вроде. Они учились в какой-то шарашке без отсрочки от армии.
Тогда это вообще пиздец( врываются, вытаскивают из среды и отрубают средства связи. А родственникам хоть дали сказать куда его забирают?
Не, по его словам, родственники обо всем узнали, когда он уже был на севере. И это все в Петербурге.
Я давно эту историю слышала, но насколько я поняла, это была именно облава на общагу и забирали всех у кого не было военного билета. Может им всем выдавали бумагу, хз.
Да даже если они что-то подписывали, забирать вот так в 6 утра без возможности позвонить родным - жесть. Больше похоже на похищение.
Пиздец. А эту бумагу подписывают после прохождения медкомиссии?
Нужно знать детали твоего примера, чтобы сказать точно, но вообще да. Допустим в универ поступил будучи 17ти летним, потом при достижении 18 сходишь в военкомат, медосмотр какой-то лайтовый проходишь и приносишь им справку, что учишься и у тебя отсрочка. Универ заканчиваешь, тебе должны дать повестку в военкомат на медобследование, если расписался то всё считай, на крючке. Если не расписался, то ничего страшного, но эту бумагу могут попросить в разных ситуациях, например если нужно делать загранпаспорт или, работодатель обязан уведомлять военкомат, что у тебя такой-то учится, или вообще просто в начале призывного периода часто стоят и могут проверить военник, то есть варианты спалиться присутствуют. Если больше 27 лет, то многим уже плевать, хотя на той же работе все же нужно показывать, если банк особенно. Так вот если расписался, а потом не явился, то это фед. розыск со всеми последствиями.
запретили звонить
Дома, или на службе?
*раньше государство разве что под корги выделяло*
Вот для этих корги?: 👇 🧐
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Вспомнил, что было такое уже раньше с политактивистами, но без выламывания дверей
https://varlamov.ru/1675099.html
ха-ха
будто этих людей хоть как-то ебёт, как это со стороны выглядит
Еее репрессики
Но вообще уже как-то нихуя не смешно
Да вы заебали. По твоему остальные призывники там тоже узники чтоли? Не всем везёт у мамки под боком отслужить. уважайте других , тех кто служит и не ноет по интернетам.
По твоему остальные призывники там тоже узники чтоли?
Да.
А почему репрессиями только сейчас называют ?
Ты же сам радовался когда полицейских убивали и пищал, что они нелюди, почему ты бесишься когда они относятся к тебе и твоим людям так же, как и ты и к ним?
Молодого активиста повязали и увезли под конвоем на какой-то ебучий архипелаг на краю света, предварительно оборвав ему всю связь с внешним миром и кинув болт на всю противозаконность происходящего.
Да, блджад, в данном случае конкретно он - узник. Перед твоим измазанным в говне носом рождается гулаг 2.0 с политактивистами в ссылках, а ты пытаешься это оправдать.
Считаю обязательную службу ничем иным как тюрьмой с особым режимом. Не вижу смысла хоть как-то оправдывать такую армию, где тебя забирают как особо опасного преступника, используют в личных целях довольно долгое время и в большинстве случаев выпускаю калекой.
есть установленный порядок, который надо соблюдать. порядок призыва. и он отличается от сабжа.
Рекорд по скорости минусов.
Понял. Когда отправляют «неактивиста» на север служить это не репрессии. Получается они хуже активиста ФБК, потерпят.
Наверно тут многие боятся прост, ладн.
Кстати да, рекорд. Интересно, ведёт ли тж учёт
Учет ботов? Тут подписку отключили, так что теперь пригожинские боты создают активность и увеличивают активность. И пользователи лайки получают хуесося их. Все в выигрыше.
А по твоему туда всех призывников таким образом забирают?
Службу в армии назвали репрессией. Вот и все. Как он попал на службу это другой вопрос.
Видимо на Новой Земле первый гулаг современной России
работает в фбк, светит лицом везде, а военник не сделал
браво, еблан
А сколько ему?
Ситуация состоит в том, что некоторые представители правоохранительных органов (информацию не проверял, так что могу напиздеть) грозились закатывать в армию даже тех, кто военник получил по медицинским основаниями.
То есть было в планах устраивать повторные медицинские освидетельствования с доскональной проверкой всех причин признания призывника негодным. Простор с махинациями есть? Ещё какой.
Если говорить о точной информации, то с 1 сентября этого года негодный к службе гражданин имеет право написать заявление с просьбой всё-таки принять его на службу в ВС — и гражданина примут на службу в армию. Как мне кажется, подобная возможность создаёт огромный простор для махинаций.
Если вся эта история с сотрудником ФБК всё же является правдой, то на лицо грубейшие нарушения всего подряд, за которые надо наказывать по всей строгости закона.
Осталось понять, как простой ФБКашник мог насолить кому-либо настолько, что его так оперативно закатали в ковер (отключив ему связь), а в ковре отправили в воинскую часть прямым рейсом, и ещё не абы какую.
в любом случае, по закону — он уклонист
разве фбк не орет громче всех и не требует верховенство права в стране?
вот, фбк, получите и распишитесь, все законно
реально, и не доебаться же, все по закону))
Не могу сказать, что уклонист. Есть же информация о том, что он в судебном порядке оспаривал призыв в армию, а, согласно нашим законам, на время суда призывника призвать право никто не имеет.
теперь все тут в комментах такие серьезные и так переживают за бедного парня, а когда была статья что людей в центре Москвы расстреляли все смеялись и мерились в остроумии!
Так ни одного человека не погибло
Двое сотрудников
Ваших?
Двое сотрудников, которые кричали обычным гражданам, чтобы они отходили и сами шли в сторону стрельбы
Так это из-за них и стреляли там. Не было бы их - никто бы не стрелял.
Вот прям они кричали?
тогда этого никто не знал и все шутили!
Местная аудитория натуральные фашисты, у которых все евреи - черти, муслимы - террористы, европецы - пидорасы, чекисты - нелюди и т. д.
Воу воу, расслабьтесь, выпейте чаю с рязанским сахарком
Почему всех рядовых вермахта не казнили за холокост?
Кажется в ФСБ рядовые не служат
Да тут уебков половина на TJ, за здравые слова минусуют...
Да ты сам неадекват тупорылый, иди с Львом у школьников бутылки отбирай и садись на них
Командиру части головняков подкинули
Это уже даже нарушение устава! Туда отправляют только после прохождения КМБ.
Походу кто-то просто решил провести акцию устрашения, так как обосрался со стрелком на Лубянке, а заодно вымолить у Лучезарного прощение.
Во, тот же вопрос родился. Первым делом же три месяца учебки где-нибудь в Коврове, Владимирская губерния. Какая Новая Земля, лол. Как это с точки зрения устава можно провернуть?
Как вариант - его перепуганного через недельку маринования переведут-таки в обычную учебку.
Бля, я ору просто. То есть он просто так кайфовал без военника. Будучи в оппозиционной теме, а теперь такой как пикачу из мема.
Не ну это хреново, конечно. Но моего замечания про отсутствие военника не отменяет. Похоже кого-то этот парень сильно достал. И этот кто-то решил проблему в такой весёлой манере.
У меня есть подозрение, что даже с военником его как-то бы туда сослали.
Орать будешь когда тебя заберут в не призывном возрасте, с военником, который признают не действительным.
Соре, я своё уже отслужил.
А кого это волнует?
Военник недействительный, ты не служил, уклонист. Доказательств нет, вэлкам ту рашн армия
сегодня ты наслаждаешься вином в московском ресторане, а завтра ты драишь армейские туалеты в новой земле, а че, звучит хайпово
Это уже тотальный пиздец
Для тех кому интересно:
Армия на Новой земле представляет собой одну войсковую часть. Нормально добраться туда и выбраться оттуда можно только на вертолете - отсюда есть проблемы с доставкой больных солдат.
Еще есть история от служившего там о том, как однажды рота по приказу ротного пошла охотиться на медведя ради шкуры для кого-то с континента и мяса для столовой. Не знаю, насколько это правда, но все же.
Если какое место и можно назвать "тюрьмой для призывника" - то это в/ч 26894
Дед там служил три года аккурат после прекращения там ядерных испытаний, много историй интересных рассказывал.
Полная жесть. Так бы коррупционеров брали, да на острова вывозили, как они за «призывниками» спецоперации разворачивают.
Как ты себе представляешь чтобы они сами себя вывезли на Новую Землю?
Такой важный и опасный человек?
Так то да, но разве даже уклонистов так забирают?
Он не просто уклонист, а ещё и сотрудник ФБК. Поэтому все вот так и сделали. Считай показательной казнью.
Чувак сам знал чем занимается и против чего/кого боится и при этом допустил такие ошибки в "подготовке". Это как на медведя пойти охотиться и забыть, что у тебя ноги нет.
Любопытно, когда редакция или комитет заходит в комментарии под новостями про Навального или ФБК, чувствуют ли разочарование в упущенной финансовой выгоде? Ведь можно было бы не рекламировать какие-то непонятные кредиты для тамплиеров, а жить только на подписку ботов новорегов.
что его увезли на архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом Океане
Бля че так орно
( конечно надеюсь и уверен, что будет норм все с ним)
Митинги будут?
Всю жизнь мечтал там побывать. Говорят красиво. Вернется Настоящим мужчиной, отдавшим долг Родине (пусть он в долг у Родины и не брал)
Шойгу кстати не служил. Ненастоящий мужчина министр обороны?
А Сергей Зверев служил, он настоящий мужик!
Кстати да, судя по тому что он на красную выходил - яйки у него есть
Похоже, что план по изоляции нашего Руслана @shaveddinov составлял лично Путин
Пиздец у навального каша в голове
Наверное хотят его опустить там и позже пригожинские помойки начнут писать, что в ФБК якобы работают дырявые петухи
Блин, под самый Новый Год человека забрали.. И не куда-нибудь, а в самую жопу, даже не представляю как ему там
о, кто то получит звездочку
Такое путешествие лимон стоит, а он бесплатно личным самолетом слетает
Налогоплательщики оплатили.