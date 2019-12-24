Его доставили в воинскую часть на закрытой территории, куда не могут попасть адвокаты.

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​Руслан Шаведдинов Фото Idel.Реалии

ФБК удалось связаться с сотрудником фонда Русланом Шаведдиновым, который пропал после обыска у себя дома. Он рассказал, что его увезли на архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом Океане. Об этом сообщили Алексей Навальный и Кира Ярмыш, которая говорила с Шаведдиновым по телефону.

Alexey Navalny @navalny

- заблокировали сим-карту;

- ФСБ выломало дверь;

- на нескольких самолетах за сутки увезли на Новую Землю.

Не шучу. Руслан сейчас на архипелаге Новая Земля. Похоже, что план по изоляции нашего Руслана @shaveddinov составлял лично Путин. Задействованные силы и средства впечатляют.- заблокировали сим-карту;- ФСБ выломало дверь;- на нескольких самолетах за сутки увезли на Новую Землю.Не шучу. Руслан сейчас на архипелаге Новая Земля.

Как рассказала Кира Ярмыш «МБХ-Медиа», Шаведдинова увезли служить на Новую Землю. По её словам, сотрудника ФБК доставили в войсковую часть 23 662 , которая входит в 33-й зенитный ракетный полк 1-й дивизии ПВО и дислоцируется в посёлке Рогачево.

Ярмыш добавила, что Шаведдинова доставили в воинскую часть, находящуюся на закрытой территории. Из-за этого к нему не могут попасть адвокаты.

23 декабря дома у Шаведдинова прошёл обыск, после которого его увезли в неизвестном направлении. Сначала говорилось, что сотрудника ФБК доставят на допрос в Следственный комитет, но в Управлении СКР его не привозили. По словам юриста ФБК Вячеслава Гимади, перед задержанием Шаведдинову заблокировали мобильную связь.